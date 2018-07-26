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Латышский музей оккупации выдал жертву фашистов за узницу ГУЛага
Латышский музей оккупации в своем путеводителе по Риге поместил данные о замученной фашистами монахине Марии в раздел «жертв советской оккупации», сообщает РИА Новости.
Фальсификацию исторических фактов обнаружил краевед из Риги Александр Ржавин.
Он не очень удивился, когда не обнаружил в путеводителе памятного знака в честь боровшегося с нацистами советского подпольщика Мартиньша Поге, зато нашел памятник солдатам германской армии из числа местных молодых людей, служивших в ПВО, и погибших при отражении авианалета советской авиации.
Историю же с монахиней Марией (в миру Елизаветой Юрьевной Скобцовой), активисткой французского сопротивления, краевед назвал откровенной фальсификацией. Во время германской оккупации дом монахини стал одним из штабов Сопротивления, убежищем для военнопленных и евреев.
Фашисты казнили Марию в газовой камере концлагеря Равенсбрюк 31 марта 1945 года. До освобождения лагеря советскими солдатами оставалась ровно неделя. Но это обстоятельство не помешало музею поместить ее в раздел жертв ГУЛага.
Видимо, по логике авторов путеводителя, это чекисты репрессировали ее в 1943 году и депортировали из Франции в Германию. Парадоксально, но факт: латышский музей причислил эту уроженку Риги к жертвам «советской оккупации», отмечает краевед.
По его словам, у путеводителя два автора, корректор, редактор. Так неужели никто из них не заметил ошибки? «Почему-то, не верю», – добавил Ржавин.
Фальсификацию исторических фактов обнаружил краевед из Риги Александр Ржавин.
Он не очень удивился, когда не обнаружил в путеводителе памятного знака в честь боровшегося с нацистами советского подпольщика Мартиньша Поге, зато нашел памятник солдатам германской армии из числа местных молодых людей, служивших в ПВО, и погибших при отражении авианалета советской авиации.
Историю же с монахиней Марией (в миру Елизаветой Юрьевной Скобцовой), активисткой французского сопротивления, краевед назвал откровенной фальсификацией. Во время германской оккупации дом монахини стал одним из штабов Сопротивления, убежищем для военнопленных и евреев.
Фашисты казнили Марию в газовой камере концлагеря Равенсбрюк 31 марта 1945 года. До освобождения лагеря советскими солдатами оставалась ровно неделя. Но это обстоятельство не помешало музею поместить ее в раздел жертв ГУЛага.
Видимо, по логике авторов путеводителя, это чекисты репрессировали ее в 1943 году и депортировали из Франции в Германию. Парадоксально, но факт: латышский музей причислил эту уроженку Риги к жертвам «советской оккупации», отмечает краевед.
По его словам, у путеводителя два автора, корректор, редактор. Так неужели никто из них не заметил ошибки? «Почему-то, не верю», – добавил Ржавин.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, www.facebook.com/alexander.rzhavin
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