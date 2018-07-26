19:23 26 июля
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Латышский музей оккупации выдал жертву фашистов за узницу ГУЛага

Латышский музей оккупации в своем путеводителе по Риге поместил данные о замученной фашистами монахине Марии в раздел «жертв советской оккупации», сообщает РИА Новости.



Фальсификацию исторических фактов обнаружил краевед из Риги Александр Ржавин.


Он не очень удивился, когда не обнаружил в путеводителе памятного знака в честь боровшегося с нацистами советского подпольщика Мартиньша Поге, зато нашел памятник солдатам германской армии из числа местных молодых людей, служивших в ПВО, и погибших при отражении авианалета советской авиации.

Историю же с монахиней Марией (в миру Елизаветой Юрьевной Скобцовой), активисткой французского сопротивления, краевед назвал откровенной фальсификацией. Во время германской оккупации дом монахини стал одним из штабов Сопротивления, убежищем для военнопленных и евреев.



Фашисты казнили Марию в газовой камере концлагеря Равенсбрюк 31 марта 1945 года. До освобождения лагеря советскими солдатами оставалась ровно неделя. Но это обстоятельство не помешало музею поместить ее в раздел жертв ГУЛага.

Видимо, по логике авторов путеводителя, это чекисты репрессировали ее в 1943 году и депортировали из Франции в Германию. Парадоксально, но факт: латышский музей причислил эту уроженку Риги к жертвам «советской оккупации», отмечает краевед.

По его словам, у путеводителя два автора, корректор, редактор. Так неужели никто из них не заметил ошибки? «Почему-то, не верю», – добавил Ржавин.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, www.facebook.com/alexander.rzhavin
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Комментарии 11

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 16:49
    Жертвы окупации... winked Жертвы быстрого переобувания..., как бы обувка мозоли не натерла при такой скорости... Удивительно, но даже Эстония с их национальному отношению к скорости переобулась не отставая... wink
    MPN
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 17:16
      Сволочи безнравственные.
      maxim947
      1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 17:47
        Ну это-то да и удивления не вызывает.
        И, кстати, почему меня тоже не удивляет, что
        Фальсификацию исторических фактов обнаружил краевед из Риги Александр Ржавин.
        а не какой-нибудь Айварс Янсонс или Петерис Эглитис?
        Kuroneko
  2. Black_PR (Сергей) Сегодня, 17:05
    Либо дол...бы, либо сволочи. Или то и другое в одном флаконе.
    Black_PR
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:14
    Сотая бездарная попытка переписать историю в выгодном для себя свете! Такие попытки только подтверждают факт гниения в политическом смысле всех этих историямарак! !!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 17:27
    Никаких ошибок. Всё это бумагомарательство направлено на оскорбление СССР и возвеличивание фашистов. ЕС и НАТО являются фашистскими организациями и подлежат уничтожению. Но этого не произойдёт, пока они направлены против России. Пока жива Россия. Либо они будут выжжены.
    Стройбат запаса
  5. ljoha_d (Драницын Алексей) Сегодня, 17:43
    Наши местные неумные люди право от лева отличить с трудом могут, куда им до таких то вопросов. Как говориться "МОЗГИ ЕСТЬ, А УМА ТО НЕТ !!!!!!!!! "
    ljoha_d
  6. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 17:52
    Недолго шпротляндии трепыхаться , скоро в России порты достроят , и усе . Хороша русофобия , когда она оплачивается Россией . Но когда все экономические связи будут полностью разорваны , русофобия будет сходить на нет . Так как Европе , это уже слишком дорого обходится , а свои проблемы становятся все значительнее.
    Коловрат Рус
  7. sxfRipper (Александр) Сегодня, 18:23
    Родилась она действительно в Риге. И прожила там аж целых 4 (четыре) года! Интересно, что на мемориальной доске на доме, в котором она родилась, написано?
    у путеводителя два автора, корректор, редактор. Так неужели никто из них не заметил ошибки? «Почему-то, не верю», – добавил Ржавин.
    А я верю! Один из авторов узнал о достаточно известной уроженке Риги (скорее всего с той самой мемориальной доски), что-то домыслил. Корректор - он правописание проверяет, он как модератор - ему думать не надо, главное чтобы всё правилам соответствовало. А редактор - он автору поверил. И всё.
    sxfRipper
  8. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:59
    Лавров очень четко и емко дал определение таким вот правдолюбам,это как раз тот момент ........
    APASUS
  9. konstant213 (Konstantin) Сегодня, 19:23
    Историю же с монахиней Марией (в миру Елизаветой Юрьевной Скобцовой),
    в тексте на фото её имя Елизавета Пиленко, так же там только информация про памятную табличку и всё, можно ли увидеть доказательства о том
    латышский музей причислил эту уроженку Риги к жертвам «советской оккупации», отмечает краевед.
    konstant213
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