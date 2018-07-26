Травля Натальи Поклонской однопартийцами. Что произошло на заседании комиссии?

Мне доверили участок работы, меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому – нет.

Продолжает набирать обороты острая ситуация с фактически протестным голосованием депутата фракции «Единая Россия» Натальи Поклонской по вопросу пенсионной реформы. Напомним, что депутат от Республики Крым Наталья Поклонская стала единственным из присутствовавших во время голосования единоросов, проголосовавшим против предложенной правительством пенсионной реформы.Через некоторое время глава думской фракции единоросов Сергей Неверов заявил, что в связи с такого рода "отклонением" от генеральной линии партии, Наталье Поклонской следовало бы «принять решение о выходе» из думской фракции «Единой России».Ответ депутата Поклонской на это «пожелание» Неверова сегодня публикует информационное агентство ТАСС . По её словам, никуда уходить она не собирается, так как за неё свои голоса отдавали избиратели.Наталья Поклонская для журналистов:На этом фоне стало известно, что на заседание думской комиссии, возглавляемой Натальей Поклонской, не явился никто из членов этой комиссии, представляющих «ЕР». В зале присутствовали только сама депутат Поклонская и два представителя партий КПРФ и «СР».Так выглядит травля депутата, проявившего гражданскую позицию и показавшего, что готова оправдывать доверие избирателей?Нужно напомнить, что ранее Наталья Поклонская одна из откровенно немногих не встала с кресла в тот момент, когда на балконе появилась делегация конгресса США. Все остальные - "в едином порыве" встали, даже с аплодисментам. Кому аплодировали? Тем, кто душит страну санкциями?Напомним, что сегодня информагентства сообщили о том, что пост в высшем политсовете «Единой России» собрался покинуть Сергей Железняк, который пропустил голосование в Думе, так как в тот момент находился на больничном.