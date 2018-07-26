19:21 26 июля
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Травля Натальи Поклонской однопартийцами. Что произошло на заседании комиссии?

Продолжает набирать обороты острая ситуация с фактически протестным голосованием депутата фракции «Единая Россия» Натальи Поклонской по вопросу пенсионной реформы. Напомним, что депутат от Республики Крым Наталья Поклонская стала единственным из присутствовавших во время голосования единоросов, проголосовавшим против предложенной правительством пенсионной реформы.

Через некоторое время глава думской фракции единоросов Сергей Неверов заявил, что в связи с такого рода "отклонением" от генеральной линии партии, Наталье Поклонской следовало бы «принять решение о выходе» из думской фракции «Единой России».

Травля Натальи Поклонской однопартийцами. Что произошло на заседании комиссии?



Ответ депутата Поклонской на это «пожелание» Неверова сегодня публикует информационное агентство ТАСС. По её словам, никуда уходить она не собирается, так как за неё свои голоса отдавали избиратели.

Наталья Поклонская для журналистов:
Мне доверили участок работы, меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому – нет.


На этом фоне стало известно, что на заседание думской комиссии, возглавляемой Натальей Поклонской, не явился никто из членов этой комиссии, представляющих «ЕР». В зале присутствовали только сама депутат Поклонская и два представителя партий КПРФ и «СР».

Так выглядит травля депутата, проявившего гражданскую позицию и показавшего, что готова оправдывать доверие избирателей?

Нужно напомнить, что ранее Наталья Поклонская одна из откровенно немногих не встала с кресла в тот момент, когда на балконе появилась делегация конгресса США. Все остальные - "в едином порыве" встали, даже с аплодисментам. Кому аплодировали? Тем, кто душит страну санкциями?

Напомним, что сегодня информагентства сообщили о том, что пост в высшем политсовете «Единой России» собрался покинуть Сергей Железняк, который пропустил голосование в Думе, так как в тот момент находился на больничном.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 142

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  1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 16:50
    Травля Натальи Поклонской однопартийцами. Что произошло на заседании комиссии?
    раздраконила Натаха серпентарий...
    Дедкастарый
    1. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 16:55
      Один мужик нашёлся среди ЕР ЛГБТ (не будем употреблять термин на букву "п"), и тот женщина.
      Victor Jnnjdfy
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:01
        Там сидят Валуев, Хоркина, Кожевникова и пр. Запомните всех поименно, все это Враги Народа, за свое предательство они должны ответить. А Поклонскую в Премьеры, а то и в Президенты.

        История с троцкистами повторяется.
        хрыч
        1. Logall (Александр) Сегодня, 17:04
          Банда спортсменов, певцов и актёров:
          «Мы великие таланты,
          Но понятны и просты.
          Мы певцы и музыканты,
          Акробаты и шуты
          Нужны специалисты, а в ЕдРе позёры! Страна требует героев...
          Logall
          1. Чёрный Сегодня, 17:06
            Цитата: Logall
            Банда спортсменов, певцов и актёров:

            для этой категории одно слово - лизоблюды.
            Чёрный
            1. Logall (Александр) Сегодня, 17:08
              Цитата: Чёрный
              лизоблюды

              Звездолизы am
              Logall
              1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 17:15
                Цитата: Logall
                Звездолизы

                Владимир Владимирович, пора распускать Думу!!! smile
                СРЦ П-15
                1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:18
                  Цитата: СРЦ П-15
                  пора распускать Думу!!!

                  Мавр сделал свое дело ... (в оригинале Шиллера, мавр может умереть) Гонка вооружения выиграна, пора наводить порядок внутри ...
                  хрыч
                  1. Чёрный Сегодня, 17:23
                    Антикоррупционная декларация 2014 г-на НЕВЕРОВА :Доход 3 882 888,09 руб. Супруга: 4 102 053,32 руб. Недвижимое имущество Земельный участок под дачное строительство, 640 кв. м Земельный участок под дачное строительство, 2493 кв. м Земельный участок, 5875 кв. м (аренда) Жилой дом, 614.3 кв. м (безвозмездное пользование) Машиноместо, 17 кв. м Супруга: Часть земельного участка, 2150 кв. м (субаренда) Супруга: Земельный участок под дачное строительство, 2484 кв. м Супруга: Земельный участок для дачного строительства, 2490 кв. м, долевая собственность 0.1 Супруга: Дом, 614.3 кв. м, долевая собственность 0.1 Супруга: Квартира, 105.5 кв. м Супруга: Машиноместо, 17.8 кв. м Супруга: Топочная, 71.9 кв. м, долевая собственность 0.2 Супруга: Гостевой дом, 174.8 кв. м Ребенок: Земельный участок для дачного строительства, 2490 кв. м, долевая собственность 0.2 Ребенок: Земельный участок для дачного строительства, 2490 кв. м, долевая собственность 0.2 Ребенок: Дом, 614.3 кв. м, долевая собственность 0.2 Ребенок: Дом, 614.3 кв. м, долевая собственность 0.2 Ребенок: Топочная, 71.9 кв. м, долевая собственность 0.2 Ребенок: Топочная, 71.9 кв. м, долевая собственность 0.2 Транспортные средства Супруга: Автомобиль легковой, Toyota Land Cruiser
                    Некогда ему о народе думать
                    Чёрный
                    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:32
                      Я к Поклонской скептически отношусь из-за её идолопоклонства Романовым, но она - одна из немногих, которая не стала приветствовать врагов России аплодисментами, поэтому её рейтинг для меня лично - один из самых высоких. Теперь еще под травлю попала за голосование по пенсионной реформе. Всех остальных депутатов Единой России нужно мандата лишить за их рукоплескания американским сенаторам.
                      Аристарх Людвигович
                      1. пищак Сегодня, 17:38
                        Цитата: Аристарх Людвигович
                        Я к Поклонской скептически отношусь из-за её идолопоклонства Романовым, но она - одна из немногих, которая не стала приветствовать врагов России аплодисментами, поэтому её рейтинг для меня лично - один из самых высоких. Теперь еще под травлю попала за голосование по пенсионной реформе. Всех остальных депутатов Единой России нужно мандата лишить за их рукоплескания американским сенаторам.

                        hi 100500! Поддерживаю, уважаемый Аристарх Людвигович!
                        пищак
                      2. Yarr_Arr (Ярослав) Сегодня, 17:39
                        +1 про вставания. Хотя я по дурости тоже бы встал - из-за обычного этикета при приеме гостей.
                        Николай Кровавый - тоже согласен.
                        А вот вывести из ЕР с сохранением мандата считаю оправданным, да и полезным:
                        а) партия позиционирует свои представления о хорошо/плохо, и ей решать, кто вместе с ними;
                        б) если член партии не согласен с линией партии - значит ему с ней не по пути, сам должен выйти;
                        в) Поклонская таки сама заработает вистов, если выйдет
                        Имхо
                        Yarr_Arr
                2. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 18:14
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Владимир Владимирович, пора распускать Думу!!!

                  Владимиру Владимировичу пора самому саморапуститься. Своё лицо он уже показал ме-меканьем по поводу пенсионной реформы, состряпанной его "корешами". Ещё воспойте, что он же не в курсе... fool
                  ROSS 42
                3. Svarog (Владимир) Сегодня, 18:35
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Цитата: Logall
                  Звездолизы

                  Владимир Владимирович, пора распускать Думу!!! smile

                  И Вас Владимир Владимирович, вместе с правительством и медведьевым пора распустить..
                  Svarog
                4. Oleg133 (Oleg) Сегодня, 18:44
                  Ой, я не могу! Добрый царь - злые бояре. В ЦК пробрались враги...
                  Oleg133
              2. maxim947 (Максим) Сегодня, 17:31
                Тогда уж звездоболы)
                maxim947
                1. Logall (Александр) Сегодня, 17:36
                  Сказочные звездунцы!
                  (Конкурс продолжается...)
                  Logall
          2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:13
            Дни едросов и медвежути подходят безусловно к концу. Есть версия о переформатировании внутренней системы управления государством перед Последней Битвой Человечества. Верховный обладает безусловно чутьем, если оно его не подводит, то он сам возглавит разгром троцкистского заговора, если чутье подведет, то ... У Поклонской есть все шансы стать новым символом борьбы с этой едросовской жижей.
            хрыч
            1. Logall (Александр) Сегодня, 17:25
              Цитата: хрыч
              У Поклонской есть все шансы стать новым символом борьбы с этой едросовской жижей.

              Жиденький символ! - "этот нехороший человек предаст нас при первой опасности"!
              Logall
        2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:05
          Цитата: хрыч
          . А Поклонскую в Премьеры, а то и в Президенты.

          да в бАгини чё уж...
          Дедкастарый
          1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 17:56
            Цитата: Дедкастарый
            да в бАгини чё уж...

            Она уже давно в Пантеоне. Те же японцы её обожают.

            На Данбуру (один из крупнейших ресурсов художников) для её рисунков ввели даже специальный тег. natalia_poklonskaya
            https://danbooru.donmai.us/posts?utf8=✓&tags=
            natalia_poklonskaya+&ms=1
            P.S. Пардон, что пост под флагом "партнёра", просто забыл проксю вырубить, а наш заботливый Роскомнадзор россиян туда пускать не хочет.
            Kuroneko
        3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 18:48
          Цитата: хрыч
          Там сидят Валуев, Хоркина, Кожевникова и пр. Запомните всех поименно, все это Враги Народа, за свое предательство они должны ответить. А Поклонскую в Премьеры, а то и в Президенты.

          История с троцкистами повторяется.

          Поклонскую в президенты?А Вам это не напоминает восемьдесят какой там год,и эту фразу:*Борис,ты не прав!*?Ещё одна защитница народа,сколько верить то можно?!?
          Фил77
          1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 19:03
            Цитата: Фил77
            Ещё одна защитница народа,сколько верить то можно?!?

            Ну кто мешает лично вам и дальше верить упитанным харям, лизоблюдски хлопающим американским сенаторам (которые потом хамски поливают их помоями, впрямую называя мафиози - кстати, не то, чтобы я это оспаривал...)? Вера - дело сугубо добровольное.
            А яиц у Няши поболее чем у 95% всей нашей Думы - изучите её додепутатскую биографию, кстати, если не в курсе.
            Kuroneko
            1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 19:11
              Цитата: Kuroneko
              Цитата: Фил77
              Ещё одна защитница народа,сколько верить то можно?!?

              Ну кто мешает лично вам и дальше верить упитанным харям, лизоблюдски хлопающим американским сенаторам (которые потом хамски поливают их помоями, впрямую называя мафиози - кстати, не то, чтобы я это оспаривал...)? Вера - дело сугубо добровольное.
              А яиц у Няши поболее чем у 95% всей нашей Думы - изучите её додепутатскую биографию, кстати, если не в курсе.

              А я из тех кого Вы назвали никому не верю!Да и пр.как бы политикам тоже!Вы что серьёзно верите,что Поклонская просто так взяла и бунт на корабле подняла?!
              Фил77
              1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 19:13
                Цитата: Фил77
                А я из тех кого Вы назвали никому не верю!Да и пр.как бы политикам тоже!

                Проблема тут в том, что даже если вы не занимаетесь политикой, политики всегда - так либо иначе - занимаются вами. В этом и беда.
                Kuroneko
        4. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 18:53
          Цитата: хрыч
          Там сидят Валуев, Хоркина, Кожевникова и пр. Запомните всех поименно, все это Враги Народа, за свое предательство они должны ответить. А Поклонскую в Премьеры, а то и в Президенты.

          История с троцкистами повторяется.


          опять?
          Наталья хороший человек, но в вЕдРо не надо было вступать.
          KLV2018
          1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 19:11
            Цитата: KLV2018
            Наталья хороший человек, но в вЕдРо не надо было вступать.

            Фраза по типу "Путин хороший человек, но в президенты не надо было идти"? Хих. Да... Были тогда ещё кандидатурки в преемники ЕБНа. Слава тебе, Господи, что хоть их на свою шею тогда не заполучили.
            Kuroneko
      2. Zubr Сегодня, 17:16
        А я вот сижу думаю, чем мы сможем помочь Наталье Владимировне. Мужики у кого какие мысли ? Жалко если такого человека затопчут.
        Zubr
        1. mvd ru (Иван ) Сегодня, 17:22
          Хотя бы просто поддержать , ее , в инстаграм ей написал , со словами уважения , за смелость при голосовании и про наш сайт ВО может и почитает если время будет у нее wink
          mvd ru
          1. avt Сегодня, 17:33
            Цитата: mvd ru
            отя бы просто поддержать

            bully Ну идите -подержите . Ну а касаемо
            глава думской фракции единоросов Сергей Неверов заявил, что в связи с такого рода "отклонением" от генеральной линии партии, Наталье Поклонской следовало бы «принять решение о выходе» из думской фракции «Единой России».
            Аз грешный тут на сайте писал во время оно ( можете в архиве удостовериться)- тот кто её у центр тянул, ещё горько пожалеет . bully Прикольно , но факт -гиштория по спирали повторилась. Точно так же во время оно кто то решил из генерала Рохлина сделать ...коня , введя его в думу и реально думали , что узду надели и рулить им будут . Точно так же с Няшей, только она в подполье режим свергать не пойдёт -нет опыта полевого командира , ну не воевала как Рохлин. Короче - кадровику подбирающему депутатов от едра руководство должнл клизму со скиом влить ...и Неверову тоже -за неумение руководить подведомственным личным составом , да ещё добавить , а то заигрался в патриция -мышей не ловит bully
            avt
            1. Logall (Александр) Сегодня, 17:54
              Не стоит ей помогать, она ради женского электората старается. Сегодня же была статья... Она так и пишет:
              так как повышать для российских женщин возрастную планку выхода на пенсию на 8 лет - негуманно.

              Logall
              1. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:05
                А что плохого в заботе о женщинах?
                Или надо обязательно во имя светлого будущего пролетариата всех стран?
                bk316
              2. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 18:06
                Цитата: Logall
                Не стоит ей помогать, она ради женского электората старается.

                А, я понял... Женщина - не человек, да? И не гражданин России?
                Или вынашивается в вашем посте гаденькая мыслишка, что раз за мужиков грудью не встала - то пусть её на части рвут а моя хата с краю? В 404 "жизненность" данной позиции уже доказана практикой, хих. Но немножко классики:
                Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом.
                Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом.
                Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза.
                Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня. (с) пастор Мартин Нимёллер
                Kuroneko
              3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 18:52
                Цитата: Logall
                Не стоит ей помогать, она ради женского электората старается. Сегодня же была статья... Она так и пишет:
                так как повышать для российских женщин возрастную планку выхода на пенсию на 8 лет - негуманно.

                Всё таки нас не переделаешь,уже поверили дамочке!Да свой у неё интерес,свой!
                Фил77
                1. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:07
                  Да свой у неё интерес,свой!

                  А что плохого , что у нее свой интерес совпадающий с моим, с нашим?
                  У нее должен быть ваш интерес? Иди вообще не быть интересов?
                  bk316
                  1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 19:15
                    Цитата: bk316
                    Да свой у неё интерес,свой!

                    А что плохого , что у нее свой интерес совпадающий с моим, с нашим?
                    У нее должен быть ваш интерес? Иди вообще не быть интересов?

                    Откуда такая уверенность ,что её интересы совпадают с нашими?
                    Фил77
            2. mvd ru (Иван ) Сегодня, 18:18
              что то сильное употребляете wassat аккуратней
              mvd ru
          2. maxim947 (Максим) Сегодня, 17:34
            Лучше не читать.. боюсь руки совсем опустятся
            maxim947
        2. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 18:17
          Цитата: Zubr
          А я вот сижу думаю, чем мы сможем помочь Наталье Владимировне.

          Только моральная поддержка в плане того, что она оказалась зрелым и твёрдым орешком, не как это прогнившее и протухшее ЕДРО...
          ROSS 42
      3. Кит Сухопутный Сегодня, 18:17
        Почему же мужик? Достойная женщина с неатрофированной совестью. Но и она - с Украины))).
        Кит Сухопутный
    2. poquello (poquello) Сегодня, 16:57
      Цитата: Дедкастарый
      Травля Натальи Поклонской однопартийцами. Что произошло на заседании комиссии?
      раздраконила Натаха серпентарий...

      шоу ЕРодов
      poquello
    3. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 16:58
      Наташа конечно не без странностей (одержима самодержавием), но пойти против линии партии надо иметь мужские качества, в отличии от ведросовцев, она достойна уважения за прямоту и честность. Всех кандидатов от ЕДРа надо прокатить на осенних выборах в местные парламенты, хватит смотреть на их лизоблюдство.
      предки с Дона
      1. Чёрный Сегодня, 16:59
        Молодец Поклонская. Одна из немногих, кто не променял совесть на депутатский мандат
        Чёрный
        1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 17:09
          Я бы сказал, Няш-Мяш и министерского портфеля вполне достойна. И поэтому-то её к нему никто и не подпустит. Кому среди нашего олигархата нужен не ворующий и не то и дело предающий интересы Родины министр?
          Kuroneko
      2. гребень (Иван) Сегодня, 17:10
        Еще и встали с аплодисментами встретили делегацию америкосов. Вот перевертыши, наверное им обещают разблокировать счета за некоторые уступки. И как ни странно рейтинг у партии растет. Как там рейтинг считают. Поклонская молодец, единственная проявила мужество, все едросы оделись в юбки. Партия подкаблучников, как они еще столько голосов набирают.
        гребень
      3. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:04
        Цитата: предки с Дона
        пойти против линии партии надо иметь мужские качества, в отличии от ведросовцев, она достойна уважения за прямоту и честность.

        Согласен. И меня вот что приятно удивило - это ее понимание роли депутата:
        Мне доверили участок работы, меня избиратели выбрали

        Вот если бы все депутаты придерживались такой позиции - было бы намного лучше в стране...Когда депутат следует наказам избирателей, а не воле какого-то руководства какой-то партии.
        helmi8
      4. Фил77 (Сергей) Сегодня, 18:56
        Цитата: предки с Дона
        Наташа конечно не без странностей (одержима самодержавием), но пойти против линии партии надо иметь мужские качества, в отличии от ведросовцев, она достойна уважения за прямоту и честность. Всех кандидатов от ЕДРа надо прокатить на осенних выборах в местные парламенты, хватит смотреть на их лизоблюдство.

        Ну да,один тоже пошел против линии партии.Чем всё закончилось у нас прямо перед глазами!!!
        Фил77
    4. SSR (Roman) Сегодня, 16:58
      Цитата: Дедкастарый
      Травля Натальи Поклонской однопартийцами. Что произошло на заседании комиссии?
      раздраконила Натаха серпентарий...

      Сергей Неверов заявил, что в связи с такого рода "отклонением" от генеральной линии партии, Наталье Поклонской следовало бы «принять решение о выходе» из думской фракции «Единой России».

      Этому Неверову надо напомнить, что не Боги горшки обжигают.
      Пора народу принять решение и уменьшить количество татупедов от ЕдРа в думе до штук 30-ти.
      SSR
      1. Риа (Виктория Дмитриевна) Сегодня, 17:08
        Согласна с Вами абсолютно, сама хотела написать, что Неверову нужно не Поклонскую из фракции выталкивать, а подумать о следующих выборах-проголосуют ли за него избиратели. С Поклонской люди уже ознакомились, в чём-то критикуют, но однозначно поддерживают как своего представителя во власти, не растерявшего совесть. Она-достойный член Парламента, в отличие от своих зарвавшихся однопартийцев,
        Риа
        1. Татьяна Сегодня, 17:27
          Риа (Виктория Дмитриевна)
          нужно не Поклонскую из фракции выталкивать, а подумать о следующих выборах-проголосуют ли за него избиратели. С Поклонской люди уже ознакомились, в чём-то критикуют, но однозначно поддерживают как своего представителя во власти, не растерявшего совесть. Она-достойный член Парламента, в отличие от своих зарвавшихся однопартийцев,

          Беда в том, что за "ЕР" и др. партии голосуют по партийному списку, а не покандидатно. А как он там у них составлен по очередности получения депутатских мандатов, и какая у кого очерёдность, знает только верхушка партийного аппарата.
          В результате Поклонскую таким образом руководство "ЕР" может отодвинуть в очереди на депутатство сроком - аж до её глубокой старости, т.е. до НИКОГДА!
          Татьяна
          1. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 17:39
            Очередность известна, зайдите на сайты Центризбиркома и политических партий. Половина депутатов ГД одномандатники, среди них процент "единороссов", кстати, гораздо выше, чем среди списочников.
            Sergej1972
            1. Татьяна Сегодня, 18:11
              Цитата: Sergej1972
              Очередность известна, зайдите на сайты Центризбиркома и политических партий. Половина депутатов ГД одномандатники, среди них процент "единороссов", кстати, гораздо выше, чем среди списочников.

              Согласна с Вами, однако наружу при этом обычно выползает следующее.

              Перед новыми выборами партийная очередность меняется, но как правило не в первых рядах. В первых партийных рядах прежний костяк обычно сохраняется, ротации не происходит. При этом и поэтому одномандатники - это обычно те, у кого имеются собственные капиталы (свой бизнес, финансы) для проведения собственной избирательной компании. Чтобы богатые и материально поддерживаемые Западом агенты влияния могли обойти костяк партийных на высоких постах. А сама их партийность в "ЕР" (да и в других партиях тоже) - это обычно только прикрытие их самих для получения ими депутатской неприкосновенности от их коррупционной и прочей противоправной деятельности.
              Татьяна
    5. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 16:58
      Зачем вы сравниваете серпентарий с этим гадюшником, принимающим законы для геноцида русского народа во благо олигархического ига?
      Гаргантюа
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:06
        Цитата: Гаргантюа
        Зачем вы сравниваете серпентарий с этим гадюшником, принимающим законы для геноцида русского народа во благо олигархического ига?

        виноват...
        Дедкастарый
      2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 17:08
        Когда в стране у президента абсолютная власть без всяких оглядок на Конституцию, когда судебная, исполнительная, законодательная власть подчинена ему же, когда председатель правительства протаскивает любой закон через Думу без обсуждения, то у этой страны нет перспективы развития, только стагнация и распад на удельные княжества (((((((((((((((((((((((((((((.
        предки с Дона
    6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:06
      Проще и нужнее распустить эту партию, как тормоз экономики и политики страны! Они фактом своего бездарного управления (точнее -царствования )на местах позорят государство, чье название взяли себе! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:10
      Как бы не цеплялись др ее монархолюбия , но Поклонской нужно отдать должное -не сдрейфила, не заюлила как остальные партияки! !!Молодчина и умничка, теперь ей нужно перейти в другую партию, подальше ее тех, кто оказался мягкотелыми тру-са-ми! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    8. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 17:27
      Даа... Я конечно во многом не разделяю взгляды Поклонской, но что-что а яйца у неё крепкие. В нынешнее время это нельзя не уважать. Кстати, на неё же ещё во времена Окраины в Киеве покушение было, говорят именно поэтому у нижней части лица мимика отсутствует.
      Сармат Саныч
    9. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 17:53
      Давно сказано было: "Дума - не место для дискуссий" Не за то им платят, что бы они свое мнение выражали... "Демократия" в действии. И зачем ходить на выборы, если есть "генеральная линия". Соответственно есть и генерал.
      zapfen
  2. yay (Александр) Сегодня, 16:51
    Что-то ЕР все больше КПСС начинает напоминать!
    yay
    1. Леший1975 Сегодня, 16:59
      Цитата: yay
      Что-то ЕР все больше КПСС начинает напоминать!

      Если только в части самых худших сторон. А так КПСС на фоне ЕР начинает просто выигрывать с крупным счетом.
      Леший1975
    2. консерватор (Александр) Сегодня, 16:59
      там (в Единой России) практически все были с партийными билетами.

      инопланетян там взятых из вакуума нет

      А так КПСС на фоне ЕР начинает просто выигрывать с крупным счетом.


      а этот парень верит в то, что значок на пиджаке сразу делит людей на грешников и праведников

      Вот одел человек значок КПРФ - и сразу стал свят, не вор и просто хороший человек. А вот если он решит одеть значок ЕР - то сразу понятно что человек плохой и пора линчевать =]

      Забавно это все)

      консерватор
      1. Леший1975 Сегодня, 17:33
        Цитата: консерватор
        там (в Единой России) практически все были с партийными билетами.

        инопланетян там взятых из вакуума нет

        А так КПСС на фоне ЕР начинает просто выигрывать с крупным счетом.


        а этот парень верит в то, что значок на пиджаке сразу делит людей на грешников и праведников

        Вот одел человек значок КПРФ - и сразу стал свят, не вор и просто хороший человек. А вот если он решит одеть значок ЕР - то сразу понятно что человек плохой и пора линчевать =]

        Забавно это все)

        Ну так забавляйтесь пока. Пока еще можно. Дальше точно будет не до забав. Почему так уверен?
        Ну так есть такой простой парень ДАМ, вот он правду говорит, а мы ему все не верим : 2013г
        "Всех нас ждут не самые простые времена, и именно сейчас нам нужно воспользоваться нашим очень серьезным преимуществом. Оно заключается в том, что у нас очень низкий по сравнению с европейскими странами уровень безработицы, поэтому нужно уйти от политики сохранения занятости населения любой ценой... Кому-то - это может быть довольно значительная часть населения - придется менять не только место работы, но и профессию, и место жительства", - заявил глава правительства.
        Подробнее на РБК:
        https://www.rbc.ru/society/27/09/2013/570410439a7
        94761c0ce22d6
        По ходу, те самые времена и наступают.
        А по поводу значков и святости в зависимости от их принадлежности. Конечно, значек и парт. принадлежность ни как не влияет на человеческие качества. Но вот что на партийный состав очень даже сильно влияет, так это идеология партии, про идеологию КПСС понятно, а что с идеологией ЕР? И кадровая политика партии, тоже связанная с идеологией. Если при вступлении в КПСС человек понимал, что и спрос с него будет повышенный. Да были и негодяи, куда же без них, но и призыв "коммунисты вперед" в т.ч. и в самый критичный момент, к примеру, в бою или при техногенных катастрофах, тоже был. А какой призыв у нынешней ЕР? На какие жертвы, в т.ч. и личной жизнью, в соответствии с какой идеологией они готовы? И что, кроме процесса набивания собственной мошны, они готовы возглавить? Поэтому конечно, КПСС против ЕР выигрывает и с крупным счетом.
        Так что забавляйтесь, это пока. Но я ДАМу с некоторых пор начал верить. Это не ВВП, который вечно не может четко сказать, какого он мнения и что будет. Он парень попроще, нет нет, да и брякнет правду.
        Леший1975
    3. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 17:00
      КПСС бледная тень нынешней ЕР.
      Эволюция понимаете ли.
      БorisovичЪ
      1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 18:24
        Цитата: БorisovичЪ
        КПСС бледная тень нынешней ЕР.

        Вы КПСС знали? Там были "коммунисты - вперёд!" и "коммунисты - в первую очередь!" Вторая партия и организовала "Наш дом Россию", а потом и "Едроссию" выдумала. Бледная тень КПСС - нынешняя КПРФ. Ни рыбы, ни мясо. И Зюганов до самой смерти собрался рулить...
        ROSS 42
        1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 18:34
          Цитата: ROSS 42
          Вы КПСС знали?

          Не только знал, а и был. Партбилет до сих пор храню.Но я был из первой партии, которая вперед, а из за того что КПРФ , как Вы выразились ни рыба, ни мясо и вступать туда не стал, хотя упорно и настойчиво звали.
          А КПСС бледная тень ЕР, потому что "коммунисты - в первую очередь" взяли от КПСС все самое худшее и возвели это в ЕР в огородный овощ те знает какую степень.
          БorisovичЪ
    4. Чёрный Сегодня, 17:07
      Цитата: yay
      Что-то ЕР все больше КПСС начинает напоминать!

      Напоминать?...Да это близнецы. laughing
      Чёрный
    5. ПалБор (Павел) Сегодня, 17:08
      Не очень Поклонскую люблю, но тут что-то гадкое происходит. Шайка пустых пиявок и прилипал гнобит несогласную. Другой вопрос: наверно, нарушила она внутрипартийные правила, но уходить не хочет. Зря, председатель партии мелочный и мстительный.
      И танцует плохо.
      ПалБор
    6. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:16
      В КПСС большая часть "мумии" были - вот и дохли как мухи.
      Вадим237
  3. MIG00001 (Александр) Сегодня, 16:53
    Смелая девчонка
    MIG00001
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 16:55
      Цитата: MIG00001
      Смелая девчонка

      определение не подходящее,у мадам свои тараканы,но,хотя бы так...
      Дедкастарый
      1. volodimer (Volodimer) Сегодня, 16:59
        Тараканы не повод принижать ее смелость, так что определение правильное.
        volodimer
      2. reservist (Алексей) Сегодня, 17:37
        хуже, когда нет ни тараканов, ни стыда, ни совести ...
        reservist
  4. MPN (Павел) Сегодня, 16:53
    Так выглядит травля депутата, проявившего гражданскую позицию и показавшего, что готова оправдывать доверие избирателей?
    Крысы обыкновенные... Скоро думаю с корабля побегут в едином крысином порыве ибо ЕР благодаря ихним " единым порывам" по сути для народа уже не существует (ну для меня точно). Куда ломанутся, в КПРФ?
    MPN
    1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 17:06
      Цитата: MPN
      Куда ломанутся,

      Да перелогинятся просто напросто, как уже не раз бывало.
      БorisovичЪ
      1. MPN (Павел) Сегодня, 17:09
        Имел в виду из ЕР, а кем будут не ясно, новой партии еще имидж надо создать и "любовь" народа... Но смысл, что крысы они и есть крысы и побегут к гадалке не ходи...
        MPN
        1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 17:18
          Цитата: MPN
          крысы они и есть крысы и побегут к гадалке не ходи...

          Конечно побегут. Но не удивлюсь если сейчас срочно начнут ваять "новую" партию власти.Долго ли умеючи то, да еще и при финансовых ресурсах. А "любовь" народа? Медиа ресурсы, пара, тройка громких пиар акций и...... вуаля. Вообще удивляюсь народу. Кроют власть на улице матом почем зря, но...... голосуют за ЕР. Знаю по своему избирательному участку. Действительно, умом Россию не понять.
          БorisovичЪ
          1. консерватор (Александр) Сегодня, 18:53
            но...... голосуют за ЕР. Знаю по своему избирательному участку. Действительно, умом Россию не понять.



            потому что не все, но многие помнят - что было до ЕР, Медведева и Путина.

            https://vk.com/video-70965775_456241040 - гляньте. Вдруг кто забыл.

            Ну или вот такую

            консерватор
  5. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 16:53
    Долгих лет жизни тебе Наталья! Народ с тобой!!!
    Диванный эксперт
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 16:55
      Цитата: Диванный эксперт
      Долгих лет жизни тебе Наталья! Народ с тобой!!!

      не...мироточить не моё...
      Дедкастарый
  6. volodimer (Volodimer) Сегодня, 16:56
    Конечно, с николаем 2 у неё тараканы конкретные, но девушка в очередной раз показала, что у неё есть "я..а": смелость отстаивать свои убеждения, а не прятаться по углам или колебаться вместе с линией партии.
    volodimer
  7. HIW (илья) Сегодня, 16:58
    За этот поступок моё искреннее уважение Наталье Поклонской . Вся остальная масса партии ЕД РО - антинародная, так как 99% народа России не поддерживают закон о повышении пенсионного возраста и едросовцы проголосовали против воли народа который выбирал их для защиты интересов народа. Партия единая Россиия АНТИНАРОДНАЯ и надо требовать её отзыв
    HIW
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:01
      Я называю эту партию Партия Антинародная Россия
      Гаргантюа
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:18
        Благодаря этой "антинародной" партии России, у нас есть современная армия, золотовалютные резервы и ВВП растущее каждый год на 8 - 10 триллионов рублей.
        Вадим237
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 18:49
          Вы уверены, что это благодаря партии, а не вопреки? С таким уровнем коррупции, с таким оттоком капитала, вывозом средств и т.д. страна находится в стагнации десять лет. Если не верите, то сравните ВВП в 2008 году и в 2017. ВВП стоит на том же уровне десятилетней давности. 23 млн наших граждан находятся за чертой бедности, а по другим данным более 40 млн., т.е почти треть страны. Промышленность деградировала. По поводу армии, показуха на показухе и показухой прикрыто, по большому счету. Да, закупили по несколько Армат, Бумерангов, Курганцев, ПАКФА, которые гоняют по парадам для особо впечатлительных граждан.
          Гаргантюа
  8. mik0588 (Михаил) Сегодня, 16:58
    Одно из двух- либо то неизвестное лицо которое её протолкнуло(неужели кто то думает о самостоятельности столь юной леди), что то знает(как известный партиец Железняк))), либо сбой системы и по осени(цыплят считают) мы это увидим...
    mik0588
  9. Ипатий (Валерий) Сегодня, 17:00
    В таких статьях правльно писать не фракция "ЕР", а организованная политическая группировка ОПГ ЕР*___________________________
    * Организация, в отношении которой судом не принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
    Ипатий
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:42
      "Единая Россия " -самое лучшее,что было в управлении Россией, за всю историю, партия и её методы , вообще пушистый котёнок, по сравнению с настоящей политической группировкой, которая пришла к власти в 1917ом, а закончила свою кровавую вакханалию в 1953, за это время произошли: революция, гражданская война. коллективизация, голод, репрессии, Финская война, Великая отечественная, партизанская война в Прибалтике, принудительное переселения народов, лагеря - от этого всего пострадали и погибли десятки миллионов человек. Сейчас у вас есть свобода слова, свобода действий, свободная жизнь, от голода не страдаете, войны нет - а вы здесь ноите, жизнь мол плохая.
      Вадим237
  10. spirit (spirit) Сегодня, 17:00
    В Едре выбор простой: Либо ты с Волками и при бабле либо с овцами и на выход. Свое мнение там не приветствуются .
    spirit
  11. трофим (Павел) Сегодня, 17:00
    Молодец Наталия Владимировна! Все верно, продолжай тролить этих нехороших людей. Скоро выборы, народ должен знать своих "героев" и Героев в лицо.
    трофим
  12. Black_PR (Сергей) Сегодня, 17:02
    Новый Президент РФ....?
    Black_PR
    1. volodimer (Volodimer) Сегодня, 17:08
      Вряд ли, но кандидат лучше и привлекательней Ксюши...
      volodimer
      1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 18:34
        Из кандидатов, представленных на последних выборах - законное первое место. Старперам пора учиться смелости и решительности у "слабого пола", а лучше - уйти и не трясти впрыснутым в рожу ботулотоксином, коли только на словах паренёк в случае неизбежной драки должен бить первым, а на деле этот парень бьёт тех, кому он обязан своей должностью...
        ROSS 42
  13. Weyland (Константин) Сегодня, 17:07
    на заседание думской комиссии, возглавляемой Натальей Поклонской не явился никто из членов этой комиссии, представляющих «ЕР».
    Поклонской hi , как главе комиссии, следует оштрафовать прогульщиков - а лучше выгнать нафиг и набрать новых, только из оппозиционных партий!
    Weyland
    1. volodimer (Volodimer) Сегодня, 18:21
      Поклонская заявила: "Это смешно. Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация - парламент страны". Она точно определила уровень этих депутатов.
      Не пришли на заседание думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов... Они не её ... послали, они народ послали!
      Таких депутатов надо гнать поганой метлой!
      volodimer
  14. Комментарий был удален.
  15. BAI Сегодня, 17:11
    Натаха еще не привыкла к Российским реалиям. Думает, что тут как и на Украине депутату можно говорить что угодно и голосовать как хочешь.
    BAI
  16. rocket757 (Виктор) Сегодня, 17:13
    То шо "слуги народа" такие, наша глупость общая, шо выбрали, тем и получаем .... но то шо они полосатиков встречали как .... не правильно в общем, это их личная дурь! Интересно, те кто их выбрал на такое подписывались?
    Поклонская права, есть у неё своё мужество, своё понимание, возможно свои тараканы в голове (это большой вопрос???) .... система, одноедросы её "сожрут"!
    Кстати, просветите кто в курсах - ходить на заседания думской комиссии, членам комиссии, это ОБЯЗАННОСТЬ или ПРИВИЛЕГИЯ???
    rocket757
    1. volodimer (Volodimer) Сегодня, 18:23
      Судя по их зарплате это ПРИВИЛЕГИЯ, а наша ОБЯЗАННОСТЬ это оплачивать!
      volodimer
  17. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 17:13
    Наталию Владимировну Поклонскую поддержит весь народ России, а не только ее избиратели. Не травите думающего депутата Думы, а ровняйтесь на нее.
    мичман
  18. demo (Ван) Сегодня, 17:13
    Нужно напомнить, что ранее Наталья Поклонская одна из откровенно немногих не встала с кресла в тот момент, когда на балконе появилась делегация конгресса США. Все остальные - "в едином порыве" встали, даже с аплодисментам. Кому аплодировали? Тем, кто душит страну санкциями?
    Умом понимаю, что так и было. Душой - не верю. Ну не может депутат РФ аплодировать америкашкам. Не должен.
    Надо было как анегдоте.
    И с криком, "Да здравствует Великая Америка!" выкинуть со второго этажа вниз главу Конгресса США.
    Все равно депутат. Ни чего не будет. Сослался бы на перевозбуждение и неприязнь.
    Ну что сказать?
    Ограничили модераторы в свободе выбора выражений. А зря.
    demo
  19. Андрей Панов (Андрей Панов) Сегодня, 17:18
    Я прошу прощения, не шибко грамотный, существует ли механизм отправки Думы в отставку?
    Андрей Панов
    1. Леший1975 Сегодня, 17:37
      Цитата: Андрей Панов
      Я прошу прощения, не шибко грамотный, существует ли механизм отправки Думы в отставку?

      Если реальный, то народные волнения.
      Леший1975
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:39
      Да матрос Железняк со товарищи! !! wassat Иного нету, а лучше уже и не выдумать! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    3. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 17:43
      Нет. При определённых обстоятельств Президент её может распустить с немедленным объявлением о досрочных выборах.
      Sergej1972
      1. volodimer (Volodimer) Сегодня, 18:25
        А он захочет, нет даже так : задумается о том, чтобы это сделать?
        volodimer
  20. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 17:18
    Съедят, "слуги народа" не любят когда их коллеги всерьез болеют за нужды народа. С каким бы удовольствием узнал о роспуске Думы. По моему, управлением госудасртвом должны заниматься профи (Совет министров), с безусловной уголовной ответственностью за принятые решения.
    Topotun
    1. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 17:44
      Непосредственным управлением и занимается исполнительная власть в лице Президента (хотя формально он вне ветвей власти и стоит над ними) и Правительства.
      Sergej1972
  21. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 17:22
    Я вот никак не могу понять, зачем нам эти тысячи и десятки тысяч бездельников, на "выборы" и прокорм которых уходят миллиарды в год, а результаты только отрицательные. Зачем там, где раньше работали три человека, сейчас сидит полторы сотни нахлебников-миллионеров?
    Стройбат запаса
    1. Леший1975 Сегодня, 17:38
      Цитата: Стройбат запаса
      Я вот никак не могу понять, зачем нам эти тысячи и десятки тысяч бездельников, на "выборы" и прокорм которых уходят миллиарды в год, а результаты только отрицательные. Зачем там, где раньше работали три человека, сейчас сидит полторы сотни нахлебников-миллионеров?

      Ну так сами и ответили на свой вопрос: "сейчас сидит полторы сотни нахлебников-миллионеров?"
      Леший1975
    2. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 17:46
      Откуда тысячи и десятки тысяч?На профессиональной основе работают только палаты Федерального Собрания. В областных и республиканских парламентах меньшая часть депутатов. Районные, городские, поселковые депутаты работают на общественных началах.
      Sergej1972
      1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 17:56
        А посчитайте по стране. laughing Я Вам сообщу, что у нас город-миллионник, да плюс область. Екатеринбург и область Свердловская. Гордума, облдума, районные "думы" в районах города и области, гордумы в городах области. Только у нас на 4,5млн официального населения областиэтих депутан различного уровня не одна тысяча. Да у них еще у каждого от 3-х до 5 помощников, насколько помню. Эти тоже из нашего кармана жрут тоннами. Да плюс все их льготы, да плюс каждые перевыборы в облдуме замена мебели))) Да планшеты по 150 тыс. руб. каждому депутану, да в довесочек, герб РФ в облдуме, где орёл литой из золота(!). К сожалению, это факты. Кстати, в столовой правительства области я где-то в 2009 году пообедал досыта меньше, чем на 30 рублей. А в отделении Центробанка в столовой до отвала ел за 90-110 руб году так в 2015. (Это я так удачно работал электромонтажником)
        Стройбат запаса
  22. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 17:24
    Держись Наталья . Твой поступок не останется не замеченным ... уже некоторые люди , предлагают составить петицию , по защите Поклонской . fellow Толи еще будет ? Но мне кажется , что ЕДРО , себя похоронило !
    Коловрат Рус
    1. Сибирячка (Ирина) Сегодня, 17:34
      Она молодчинка - честная девочка.Что ее защищать петицией? Ей ничегоне грозит страшнее исключения из ЕР. Но это не трагично. Да и за что ее можно исключить? Если будут раскручивать эту историю - еще больше сами себя обгадят, это ситуация: Вы говорите, что выбирать надо из двух зол?! Тоже мне — ассортимент!
      Сибирячка
  23. Комментарий был удален.
  24. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 17:36
    Обычная комедия. Не знаю зачем, но так Поклонскую просто продвигают. Мол смотрите, она не такая как все, она за народ и т.д.
    Вопрос только в том, от чего так хотят отвлечь? Что они придумали?
    Джек О’Нилл
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 17:59
      Цитата: Джек О’Нилл
      Не знаю зачем, но так Поклонскую просто продвигают. Мол смотрите, она не такая как все, она за народ и т.д.

      Аха. И ещё эти таинственные силы, выписавшие больничный лист, Железняка продвигают. Какой, однако, избирательный подход. Придумать мракобесный вариант пенсионной реформы, заставить голосовать всех, кроме Натальи, приклеить её к креслу "Моментом", чтобы не встала перед сенаторами США. Да все хитрые планы в сравнении с этим просто отдыхают...
      Володин
      1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 18:34
        Вы серьезно полагаете, что Поклонская пошла бы против линии партии? Да никогда, тем более после места глав. прокурора Крыма. Депутат - место куда бохаче, терять такое она не будет.
        Вы, разумеется, можете всерьез думать, что среди депутатов есть люди. Но поверьте, вы очень сильно ошибаетесь.
        Джек О’Нилл
        1. Володин (Алексей) Сегодня, 18:39
          Цитата: Джек О’Нилл
          Вы серьезно полагаете, что Поклонская пошла бы против линии партии? Да никогда, тем более после места глав. прокурора Крыма.

          В том-то и дело, что на месте прокурора Крыма она тогда оказалась именно потому, что пошла против "линии партии".
          Володин
  25. Setavr (Ксандр) Сегодня, 17:36
    Ну, Поклонская доказала в Крыму, что у нее яйца круче чем у всех едросов вместе взятых. Даже забуду теперь её монархистскую ересь :) Но, один в поле не воин.
    Setavr
  26. senima56 (Николай) Сегодня, 17:37
    "ЕР" достойная наследница "ВКП(б)"! Чётко выдерживает "генеральный курс", а оступившихся, замеченных в левом (право-троцкистско-центральном) уклоне - жёстко карает! Во истину : "Ленин жил. Ленин жив. Ленин будет жить!"
    senima56
  27. Flatter (Иван) Сегодня, 17:43
    Наталья Поклонская!! Вы луч света в темном царстве.
    Flatter
    1. Choro (Choro) Сегодня, 19:00
      Я преклонен твоею красотой,
      А потому с открытою душой
      Приму любой твой приговор,
      Хоть враг я, киллер или вор,
      Ну, позови меня с собой!
      Choro
  28. exo (алексей) Сегодня, 17:45
    Я,не большой поклонник данной дамы,но сама традиция травить не согласных с властью,мне противна. Уверен,что эти же люди будут с упоением,развенчивать культ очередной личности.Когда придёт время.Так уже было,в нашей истории.
    exo
  29. 16112014nk (Николай) Сегодня, 17:46
    Цитата: хрыч
    Там сидят Валуев, Хоркина, Кожевникова

    Ещё не забыть ЕРовцев - Карелин, Роднина, Терешкова, Кобзон и т. п. Педатуты сорвали заседание, чтобы не засветить "нажитое непосильным трудом".
    16112014nk
  30. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 17:46
    Как бы ,народ избрал,а "начальник" выгоняет... НО.."начальник ",не народ,все же..
    Девчонка молодец!
    Интересная ситуация..
    Сибирский цирюльник
  31. gukoyan (Igor) Сегодня, 17:47
    Молодец Наташка уважуха ей!
    Вот так всегда, те кто за народ автоматом превращается в отброс (
    gukoyan
    1. Choro (Choro) Сегодня, 18:56
      Есть женщины на Руси!
      И собою хороши,
      И умом одарены,
      В честь России рождены!

      Среди них есть депутат
      – Милый сердцу бриллиант –
      На передних рубежах
      Рубит нечисть в пух и прах!

      Тем Россия и сильна
      На добром белом свете,
      Что такая красота
      За всю страну в ответе!
      Choro
  32. kefan (kefan) Сегодня, 17:52
    Чтобы кто не говорил, а Няше все же, как говорится, респект и уважуха!
    kefan
  33. bagration (bogdan) Сегодня, 17:54
    Все проголосовали за лишение пенсий, фашисты у власти. Путин убивает русских. Жаль, россияне исчезают.
    bagration
  34. sxfRipper (Александр) Сегодня, 17:57
    на заседание думской комиссии, возглавляемой Натальей Поклонской, не явился никто из членов этой комиссии, представляющих «ЕР».
    Бойкот объявили. Молодцы, блин! Члены... Обозвать их шпаной - это обидеть шпану, у той хоть какие-то понятия есть.
    ЗЫ - А начальник партии хоть что-нибудь вякнул и по поводу действий Поклонской, и по поводу действий своих холуёв?
    sxfRipper
    1. volodimer (Volodimer) Сегодня, 18:30
      Он спал, и не вкурсе...
      volodimer
    2. Choro (Choro) Сегодня, 18:51
      Не явились потому, что на этом заседании обсуждали сведения о доходах и имуществе депутатов - это ключевые слова - не будут же они сами на себя писать прокурору, чтобы посадил..
      Choro
  35. Krev Сегодня, 18:05
    Цитата: хрыч
    А Поклонскую в Премьеры, а то и в Президенты.

    Рано нахваливаете. Она для начала пусть научиться свои мысли выражать не детским лепетом. Пусть хоть и правильные иногда.
    А вообще, в приличном обществе не принято нахваливать и благодарить за то что не враг народа, не предатель, не мер_завец а порядочный. Ибо за норму не благодарят!
    Krev
    1. volodimer (Volodimer) Сегодня, 18:33
      "А вообще, в приличном обществе не принято нахваливать и благодарить за то что не враг народа, не предатель, не мер_завец а порядочный. Ибо за норму не благодарят!"
      Но в наше время порядочный человек во(при) власти такая редкость...
      volodimer
    2. Choro (Choro) Сегодня, 18:47
      Устами младенца гласит истина.
      Choro
  36. курвиметр (игорь) Сегодня, 18:07
    Теперь, надеюсь, у многих открылись глаза на реальное положение: санкции, взаимные угрозы, всевозможные шухеры и прочая,прочая - балаган для электората, устроенный надгосударственными шайками по обе стороны океанов.
    курвиметр
  37. Sadko88 (Старший) Сегодня, 18:09
    Так то логично поступила. Второй раз её бы не переизбрали проголосуй она "За". Крым регион пока специфичный. Не принимать это во внимание и предлагать ей уходить конечно грубая ошибка
    Sadko88
  38. Krev Сегодня, 18:10
    Вот скажите мне, кто-нибудь обратил внимание, как одной новостью 2 зайца убито.
    1) Пенсионную реформу мы не обсуждаем
    2) Поклонская попиарилась

    А ценность самой новости - ничтожная!
    Krev
    1. Choro (Choro) Сегодня, 18:44
      Как знать доктор Ватсон, как знать...
      Choro
  39. VOXR Сегодня, 18:19
    Поклонская разворошила муравейник ..Молодец девченка !
    VOXR
  40. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 18:38
    Вопрос к вам по пункту Б ..А как же плюрализьм мнений провозглашённый этой партией в уставе....
    ,
    нафанаил
  41. Choro (Choro) Сегодня, 18:43
    Оценим раскладку сил в отношении проекта, выдвинутого премьер-министром.
    1-сила. На стороне премьер-министра "Единая Россия" - констатирую факт.
    2-сила. Эректорат Госдумы, так сказать "серая масса", которая смотрит чья возмет.
    3-сила. Железняк и Поклонская выступили против проекта, единственые, которые, казалось бы, держат нос не по ветру.
    Многомиллионные голоса, подписанные под петицией, по понятным причинам в расчет не берем и не считаем силой. их где-то 5 миллионов.
    Однако есть 4-сила, которой проект пришелся не по нраву, о чем было заявлено перед отъездом на саммит БРИКС. Насколько мы понимаем подковёрную игру, Поклонская и Железняк выражают интересы 4-силы.
    Предлагается решить задачу из 5-ти уравнений с 4-мя неизвестными. Пятым уравнением можете считать многомиллионные голоса. Можете его исключить, чтобы было 4 уравнения и 4 неизвестные, но лучше держать в запасе.
    Choro
  42. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:54
    Каждый сам решает как относиться к династии Романовых( это скорее личное предпочтение),но вот отношение к судьбоносной реформе показатель знаковый .
    Уважаю за принципиальность.
    APASUS
  43. AwaZ (Walery) Сегодня, 19:11
    Есть же в среде тутошних " троллей " пара тройка адекватных юристов или просто тех кто знает законы . МОжет быть пора начинать увольнять всех депутатов проголосовавших за такую версию пенсионный реформы . НАверно есть же какие то методы для отстраниния таких персонажей?
    AwaZ
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