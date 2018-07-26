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Западные СМИ: У США есть ответ на русское оружие "Судного дня"

Западный информационный ресурс Covert Shores пишет о том, как Вашингтон и Лондон собираются противостоять новейшим российским вооружениям, среди которых перспективный комплекс «Посейдон» (первоначальная версия – «Статус-6»). В материале заявлено, что на это «оружие Судного дня русских» у западной коалиции есть «свой ответ». Какой же он, если верить упомянутому ресурсу?

Западные СМИ: У США есть ответ на русское оружие "Судного дня"


В качестве ответа называются современные натовские противолодочные самолёты, а также наличие глубинных датчиков, которые позволяют отслеживать подводные аппараты различного назначения. Отмечено, что с помощью датчиков, которые будут доставляться в нужный квадрат самолётами противолодочной авиации, и осуществится отслеживание перемещения российского «Посейдона» в глубинах Мирового океана, после чего «специальными средствами» союзники по НАТО приступят «к уничтожению» российского океанского подводного комплекса.


Напомним, что накануне на «Военном обозрении» выходил материал «О мегацунами, академике Сахарове и супероружии Путина». В нём, как и в некоторых статьях западных экспертов (например, материал в «Business Insider), говорится о проблемах, которые могут возникнуть не только от непосредственного применения «Посейдона», но и в случае попыток его уничтожить в момент приближения к цели. Подводный взрыв «Посейдона» может привести к возникновению невероятного цунами, которое не только поглотит любые АУГ противника, но и буквально смоет всё с побережья на дистанции до сотен километров.

Использованы фотографии: Минобороны
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Комментарии 29

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  1. Чёрный Сегодня, 17:29
    Западные СМИ: У США есть ответ на русское оружие "Судного дня"
    Фух, расслабьтесь и попейте пива laughing
    Чёрный
    1. Logall (Александр) Сегодня, 17:33
      Пока НАТО к этому приступит, "Посейдон" уже успеет обрости илом в нужном квадрате...
      Logall
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:33
      Мы торпеды накачаем самогоном, их действия за миллион лет не один супермегагаперкомпьютер не высчитает! !! wassat
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    3. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 18:02
      Чё там матрасы с мелкобритами собираются выискивать и уничтожать? Иголку в океане сена да ещё на глубинах в 1000 метров? Пусть успокаивают дальше своего обывателя, вот же ж не хочется тварям осознавать что их в любой момент могут стереть с лица Земли! Привыкайте наглосаксы полосатоухие)))
      Сармат Саныч
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:11
        что я только что прочитал ? это Женя Псаки писала опять? what
        андрей юрьевич
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:31
    А другой планеты у сшы нету случайно? Чтобы они на нее пересилились навсегда, и дорогу на Землю навеки забыли? ??
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:36
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      А другой планеты у сшы нету случайно? Чтобы они на нее пересилились навсегда, и дорогу на Землю навеки забыли? ??

      Пока на той планете кто ни будь не поселится, им она без интереса, а вот если ..., то это станет стратегическим интересом США с целью защиты своих интересов , и распространению демократии, теперь уже в галлактическом масштабе...
      MPN
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:41
        Так пускай они на ту планету заселят сперва тараканов из своих голов! !! lol
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. san4es Сегодня, 17:43
    ///натовские противолодочные самолёты, а также наличие глубинных датчиков

    ..."Сеять" будут sad
    san4es
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:51
      Санчес (Александр )за видео вам от меня как всегда и спасибо, и +++++!!!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. san4es Сегодня, 18:12
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        ...и +++++!!!

        ...Да, это повтор был, недавно в теме про MQ-9 Reaper Block-5 для голландцев показывал hi
        san4es
  4. MIG00001 (Александр) Сегодня, 17:50
    ну хорошо датчики увидят а кто сбросить торпеду или глубинную бомбу когда до нее еще надо добраться учитывая глубину погружения «Посейдона»
    MIG00001
    1. san4es Сегодня, 18:29
      Цитата: MIG00001
      ...а кто сбросить торпеду или глубинную бомбу когда до нее еще надо добраться учитывая глубину погружения «Посейдона»

      ...Другой Poseidon, вражеский (патрульный)

      ...или геликоптер
      san4es
    2. Tarhun (Иван) Сегодня, 18:45
      Увидят ли. Пассивный гидроакустический буй AN/SSQ-53 который на данный момент используется может работать максимум 8 часов. Значит сеить их надо три раза в сутки. Пускай полетают.
      Tarhun
  5. demo (Ван) Сегодня, 17:52
    Так есть противоядие или нет?
    И был ли мальчик?
    demo
  6. 123456789 Сегодня, 17:54
    Западные СМИ: У США есть ответ на русское оружие "Судного дня"


    Надо провести испытания Посейдона у берегов Калифорнии. Вот тогда и станет ясно есть ответ или нет.
    123456789
  7. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 18:00
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    А другой планеты у сшы нету случайно? Чтобы они на нее пересилились навсегда, и дорогу на Землю навеки забыли? ??

    На Марсе янки воду обнаружили , это их ответ , : оружию судного дня. laughing
    Коловрат Рус
  8. bagration (bogdan) Сегодня, 18:00
    Путин применил против россиян оружие "лишение пенсии" , повышение НДС, вот это мощно.
    bagration
    1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 18:14
      Цитата: bagration
      Путин применил против россиян оружие "лишение пенсии" , повышение НДС, вот это мощно.

      Вы ящо не попытали Русского Ядрёна Батона. А то что Вы изволили накидать на пропэлэр,делает их только сильнее.
      Владимир Тер-Одиянц
  9. VOXR Сегодня, 18:13
    У США есть ответ на русское оружие "Судного дня"

    Нет у них ничего ,потому что воевать напрямую они жутко боятся с Россией ..Вот если только стравить ее с Китаем например и наблюдать со стороны ,в этом они профи ..
    VOXR
  10. Владимир Постников (Владимир Постников) Сегодня, 18:16
    И опять "Клавесин"!
    Господа, МО уже выложило видео натурного макета "Посейдона" несколько дней назад. Да, забавная игрушка, и только. Но почему до сих пор выкладываются рисунки и мультики "Клавесина" с 4 электромоторчиками и максимальной скоростью 3 узла? "Клавесин" и раньше смешно смотрелся в качестве оружия "Судного дня", но теперь-то, "не тормозите".
    Что касается видео, то видео, выложенное в комментариях Санчесом, интереснее. В этом бою мультиков победа присуждается мультику НАТО.
    Владимир Постников
  11. bagration (bogdan) Сегодня, 18:22
    Цитата: Владимир Тер-Одиянц
    Цитата: bagration
    Путин применил против россиян оружие "лишение пенсии" , повышение НДС, вот это мощно.

    Вы ящо не попытали Русского Ядрёна Батона. А то что Вы изволили накидать на пропэлэр,делает их только сильнее.

    Нет не делает, батонов тоже нет
    bagration
  12. Мирный Атом (Атом) Сегодня, 18:23
    Цитата: bagration
    Путин применил против россиян оружие "лишение пенсии" , повышение НДС, вот это мощно.

    Я не россиянин,но сразу вспомнил слова покойной прабабушки :"...ляп старуха с печи....".Полная лужа пузырей....
    Мирный Атом
  13. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:44
    Я так понимаю Посейдон не должен ударяться в берег ,ему достаточно подойти на определенное расстояние и произвести подрыв.Именно цунами будет разрушающим фактором ,а не ядерный врыв .Но тогда весь океан надо засыпать датчиками с разницей в сотни метров ,а это уже миллиарды $
    APASUS
  14. Sadko88 (Старший) Сегодня, 18:59
    Цитата: APASUS
    Я так понимаю Посейдон не должен ударяться в берег ,ему достаточно подойти на определенное расстояние и произвести подрыв.Именно цунами будет разрушающим фактором ,а не ядерный врыв .Но тогда весь океан надо засыпать датчиками с разницей в сотни метров ,а это уже миллиарды $

    Вот вот. И спамить их будет от мала до велика объектов. Запарятся реагировать на ложные срабатывания. Да и не будут же сами они неподвижны относительно друг друга. Не в бассейне же smile
    Sadko88
  15. Likant (Николай) Сегодня, 19:04
    Отслеживают перемещение Посейдона? Это чтобы знать, когда какаться? Перехвачивать-то нечем! :) Типа Армагеддон в замедленном действии: 5, 4, 3, 2, 1, ... Нет больше Колорадо! ...3, 2, 1, ... Нет больше Мексики! 3, 2, 1, ... Нет Нью-Йорка! :) Это прям супер-"ответ" на российское оружие! :)
    Likant
    1. Владимир Постников (Владимир Постников) Сегодня, 19:16
      Вам бы к доктору. Дело в том, что им действительно перехватывать нечем, но и у нас этого "Посейдона" тоже нет.
      Владимир Постников
  16. Likant (Николай) Сегодня, 19:15
    Цитата: san4es
    ///натовские противолодочные самолёты, а также наличие глубинных датчиков

    ..."Сеять" будут sad

    Много сеять придётся! Да и "Посейдон" торпед не боится! Там какая-то система - ей пофик торпеды! Так что давайте чё-то поновее! Лазерные установки с межгаллактических кораблей! Пространственно-временные ловушки! Чё там ещё из фантастики?.. :)
    Likant
  17. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 19:17
    Будут просто запускать несколько ложных целей. Ловите!
    Лена Петрова
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