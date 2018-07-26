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Западные СМИ: У США есть ответ на русское оружие "Судного дня"
Западный информационный ресурс Covert Shores пишет о том, как Вашингтон и Лондон собираются противостоять новейшим российским вооружениям, среди которых перспективный комплекс «Посейдон» (первоначальная версия – «Статус-6»). В материале заявлено, что на это «оружие Судного дня русских» у западной коалиции есть «свой ответ». Какой же он, если верить упомянутому ресурсу?
В качестве ответа называются современные натовские противолодочные самолёты, а также наличие глубинных датчиков, которые позволяют отслеживать подводные аппараты различного назначения. Отмечено, что с помощью датчиков, которые будут доставляться в нужный квадрат самолётами противолодочной авиации, и осуществится отслеживание перемещения российского «Посейдона» в глубинах Мирового океана, после чего «специальными средствами» союзники по НАТО приступят «к уничтожению» российского океанского подводного комплекса.
Напомним, что накануне на «Военном обозрении» выходил материал «О мегацунами, академике Сахарове и супероружии Путина». В нём, как и в некоторых статьях западных экспертов (например, материал в «Business Insider), говорится о проблемах, которые могут возникнуть не только от непосредственного применения «Посейдона», но и в случае попыток его уничтожить в момент приближения к цели. Подводный взрыв «Посейдона» может привести к возникновению невероятного цунами, которое не только поглотит любые АУГ противника, но и буквально смоет всё с побережья на дистанции до сотен километров.
В качестве ответа называются современные натовские противолодочные самолёты, а также наличие глубинных датчиков, которые позволяют отслеживать подводные аппараты различного назначения. Отмечено, что с помощью датчиков, которые будут доставляться в нужный квадрат самолётами противолодочной авиации, и осуществится отслеживание перемещения российского «Посейдона» в глубинах Мирового океана, после чего «специальными средствами» союзники по НАТО приступят «к уничтожению» российского океанского подводного комплекса.
Напомним, что накануне на «Военном обозрении» выходил материал «О мегацунами, академике Сахарове и супероружии Путина». В нём, как и в некоторых статьях западных экспертов (например, материал в «Business Insider), говорится о проблемах, которые могут возникнуть не только от непосредственного применения «Посейдона», но и в случае попыток его уничтожить в момент приближения к цели. Подводный взрыв «Посейдона» может привести к возникновению невероятного цунами, которое не только поглотит любые АУГ противника, но и буквально смоет всё с побережья на дистанции до сотен километров.
Использованы фотографии: Минобороны
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