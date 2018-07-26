Макаревич: Крым надо было купить

Если так был необходим Крым, вот уж настолько необходим, что жить без него Россия не могла, можно было найти другие пути. Да купить его. Договориться, купить, я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны… И я бы туда с удовольствием ездил… Украсть — плохо, а купить — хорошо.

Знаете, в чём наша очень большая беда? Мы видим врага в каждом, кто думает иначе, чем мы. А это свойство крайне неуверенных в себе людей. "Кто не с нами, тот против нас!" А между прочим "не с нами" и "против нас" - совершенно разные вещи, правда?