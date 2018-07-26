19:24 26 июля
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Макаревич: Крым надо было купить

Россия поступила неправильно. В очередной раз свою позицию высказал человек, которого явно задел тот факт, что Крым и Севастополь вернулись в Россию. Речь об Андрее Макаревиче, который снова фактически решил оспорить результаты мартовского референдума 2014 года. По словам лидера группы «Машина времени», Россия «Крым украла». При этом Макаревич решил выступить с предложением – «задним числом».

Макаревич заявил, что нужно было поступить иначе – «например, у Украины Крым купить».

Из заявления музыканта (приводит Lenta.ru):
Если так был необходим Крым, вот уж настолько необходим, что жить без него Россия не могла, можно было найти другие пути. Да купить его. Договориться, купить, я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны… И я бы туда с удовольствием ездил… Украсть — плохо, а купить — хорошо.



Макаревич: Крым надо было купить


А на своей странице в Фейсбуке Макаревич возмутился тем, что в России видят «врага» в том, кто иначе думает.

Из заявления лидера «МВ»:
Знаете, в чём наша очень большая беда? Мы видим врага в каждом, кто думает иначе, чем мы. А это свойство крайне неуверенных в себе людей. "Кто не с нами, тот против нас!" А между прочим "не с нами" и "против нас" - совершенно разные вещи, правда?


Выходит, что г-н Макаревич считает себя неуверенным человеком, ведь он явно перестал видеть друзей даже в тех людях, которые некогда аплодировали его творчеству. А увидел фактически недругов только потому, что люди всей душой приняли воссоединение Крыма с Россией. Судя по термину "Крым можно было купить", для Андрея Макаревича теперь всё сводится к вопросу денег. А как же с лозунгом "не стоит прогибаться"?..

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/makarevichav
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Комментарии 60

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  1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:49
    Макаревич: Крым надо было купить
    тебя "скворец" продать надо было вовремя...
    Дедкастарый
    1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 17:55
      Отправить в Израиль, там его даром примут и пособия возвращенца алии прибавят...
      Vladimir 5
      1. MPN (Павел) Сегодня, 18:03
        Другими словами Украина могла Крым продать? Нооо, прежде чем чего ни будь продать, надо чего ни будь купить... Так вроде..., только она его не покупала и по сему .... Макар ты не прав... sad
        MPN
        1. Татьяна Сегодня, 18:26
          Задолбал уже этот предатель Родины - продажный певец без голоса Макаревич своим артистическо-политическим маразмом?
          Татьяна
          1. MPN (Павел) Сегодня, 18:27
            Цитата: Татьяна
            Задолбал уже этот предатель Родины - продажный певец без голоса Макаревич своим артистическо-политическим маразмом?

            Клоун..., над клоунами принято смеяться... smile
            MPN
            1. Чёрный Сегодня, 18:33
              Крым - это не вещь, чтобы его можно было купить, продать, отжать или украсть. Крым - это, прежде всего люди, народ. И ни кто не имеет право определять, в составе какой страны народу Крыма жить. Ни Украина, ни США, ни Россия. Это может решить только сам народ Крыма.
              Чёрный
        2. Deck (Pertti) Сегодня, 19:14
          Макар ты не прав...

          Согласен, фигню предлагает. Зачем покупать, если можно отжать бесплатно!
          Deck
      2. VOXR Сегодня, 18:10
        Ну макар торгашевская душа ..Многих ты продал в свое время . Молчал бы уж
        VOXR
      3. solzh (Сергей) Сегодня, 18:34
        Цитата: Vladimir 5
        Отправить в Израиль, там его даром примут и пособия возвращенца алии прибавят...

        Вы думаете он там кому-то нужен? Навряд ли... Ему рады будут разве только на Украине, и то сомневаюсь... Этому "скворцу" нигде рады на нашей планете не будут
        solzh
    2. volodimer (Volodimer) Сегодня, 18:13
      Макаревич... 1953-2014... RIP...
      volodimer
    3. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 18:18
      Позиция гууского "интеллигента"! Все покупается,все продается... Андрюшка пусть торгует своей пятой точкой, это его стиль жизни. "Не стоит прогибаться под изменчивый мир, Однажды лишь когда пинка под попу кто-то даст." Пусть Андрюша заодно попробует объяснить на каком основании Окраине отошел город Федерального подчинения Севастополь, который УССР никто не отдавал в 1954-м году, а в 1991-м по закону он должен был оказаться в РФ, т.к. Р.Ф. официально является правоприемником СССР. Ну а по поводу "купить", так мы несколько столетий назад Киев у пшеков купили, когда взад возвращать собираются?
      Сармат Саныч
    4. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 18:27
      Цитата: Дедкастарый
      тебя "скворец" продать надо было вовремя...

      Цитата: Vladimir 5
      Отправить в Израиль, там его даром примут и пособия возвращенца алии прибавят...

      Цитата: volodimer
      Макаревич... 1953-2014... RIP...

      Цитата: Сармат Саныч
      Позиция гууского "интеллигента"! Все покупается,все продается... Андрюшка пусть торгует своей пятой точкой, это его стиль жизни. "Не стоит прогибаться под изменчивый мир, Однажды лишь когда пинка под попу кто-то даст."

      Лучше всех Макароныча прокатил Игорь Тальков ещё аж в 1988-ом году. Уже тогда Тальков отлично понимал, что из себя тот представляет. Макароныч от сего песенного послания-определения долго бомбил (да и до сих пор, если вспоминает).
      Кто не слышал - обязательно послушайте.
      Kuroneko
    5. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 18:59
      Если Россия Крым украла у Украины, то как он оказался у самой Украины? В какой войне она его завоевала? Или может быть, тоже купила?
      zapfen
    6. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 19:06
      Покупать Макаревича ни кто не будет - не ликвидный товар.
      Вадим237
  2. Комментарий был удален.
  3. kefan (kefan) Сегодня, 17:50
    Надо лучше тебя, Макароныч, кому-нибудь продать.
    kefan
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:54
      даже странно,вырос на его песнях, а какие мы разные оказались...
      Дедкастарый
      1. kefan (kefan) Сегодня, 17:58
        Да он всегда такой был, власть хаял, какой бы она не была, а по нутру своему мерзкий человечик.
        kefan
        1. лесовозник (игорь) Сегодня, 18:29
          Цитата: kefan
          Да он всегда такой был, власть хаял, какой бы она не была, а по нутру своему мерзкий человечик.

          Да никогда эта дешёвка власть не хаяла , потому и в советские времена и плластинки на " мелодии" записывал и комсомол ему концертные площадки делал и жила эта животина весьма кучеряво и никто его не гнобил ,да и сейчас за счёт радиостанций жирует ,ток с концертами не очень — Красноярск ему первый указал направление движения , а потом и вся Сибирь
          лесовозник
      2. лысова (владимир) Сегодня, 17:58
        Да просто дали в то время - вольную року - а они попали в тему. Точно глупый скворец.
        лысова
      3. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 18:06
        Цитата: Дедкастарый
        вырос на его песнях,

        Такая же история. Почти вся машина на виниле есть. Раньше слушал, а сейчас......
        Плохо когда человек говорит (поет) об одном, а поступает...., ну так вот как макар поступает.
        БorisovичЪ
    2. гребень (Иван) Сегодня, 18:11
      Хорошая у него анаша, "мудрость" так и прет. laughing
      гребень
  4. лысова (владимир) Сегодня, 17:55
    Честно говоря - готовил бы экзотическую яичницу, в его телевизионной передаче - перевёртышь.
    лысова
    1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 18:20
      Цитата: лысова
      Честно говоря - готовил бы экзотическую яичницу, в его телевизионной передаче - перевёртышь.

      А еще лучше - сел бы в машину времени, махнул бы к крымскому хану и выкупил бы полуостров на гонорары, в России заработанные.
      Вежливый Лось
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:58
    Имя тебе иуда земли Русской! Место тебе полтора метра от поверхности земли -нюхать корешки цветов! Был певец, стал банальным нечтожеством! !
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:09
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Имя тебе иуда земли Русской!

      гм...не думаю что так, кровь она и есть кровь...Как принято в России, Макаревичу при при рождении присвоили фамилию отца. Отец Вадим Григорьевич Макаревич был родом из Гродненской губернии Белоруссии, в свое время был участником ВОВ. После окончания войны с 1956 года занимался преподавательской деятельностью в одном из вузов Москвы. Мама Макаревича в девичестве носила фамилию Шмуйлович, по специальности была врачом-фтизиатром.

      Что касается, национальности музыканта Макаревича, то здесь все очевидно, поскольку периодически в СМИ появляется информации о посещении музыкантом синагоги.
      http://www.bolshoyvopros.ru/questions/881978-kto-
      po-nacionalnosti-andrej-makarevich.html
      андрей юрьевич
  6. bagration (bogdan) Сегодня, 17:59
    Я так понял там бездельники одни, Крым не нужен даже самим крымчанам.
    Пляж облагородить даже не могут, ни при Украине ни при России.

    Был в позапрошлом году, не понравилось. В след. раз поеду в Карелию.
    bagration
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 18:42
      Бездельники говорите... А ничего, что Крым в составе России всего лишь 4 года, а в составе Украины после развала Союза он 23 года был? Ничего, что власти Украины в своё время буквально забили на развитие Крыма? На какие финансы крымчане должны были отстраивать и облагораживать свой регион в составе Украины? В составе России, они хоть зарабатывать стали, благодаря чему они стали отстраивать свою инфраструктуру. Через пару-тройку лет, Крым за счет уже своих денег, заработанных в том числе и за счет курортов, начнет отстраиваться.
      solzh
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 19:00
      Багратион -вот вы взяли такой ник, а пишите такую белеберду! Вы в Крыму были один раз, (у киевщины разрешения спросили, а то занесут в мирротваредтц wassat ?, и во всем мигом разобрались! belay Поэтому и неудевительно, что у вас и ваших земляков предвзятое мнение обо всем во Вселенной, кроме израиля! !! am
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    3. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 19:04
      Вообще-то в Крыму ныне такие темпы оздоровления что лишь за год строится больше чем за 23 года нахождения в Цэевропе. Обновляется всё - транспортная, социальная, энергетическая инфраструктура, экология, т.д. Уже не говорю про то что до 2014-го средняя з/п в АР Крым была в 2,5 раза ниже чем в Окраине, а сейчас в 2 раза выше плюс пенсии в 2,5 раза. И пляжи кстати там серьёзно облагораживают, у меня приятель бывший моряк ЧФ из Севастополя, из первых уст что называется знаю. Всё зовёт этим летом, да видно не судьба с работой...
      Сармат Саныч
    4. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 19:15
      Ты что наших бездельников не узнал? А ты в Крым на своей машине приезжай дикарём, романтика.
      Dimon Grin
  7. Vard Сегодня, 18:00
    Артист... тридцать лет поёт одно и то же... магнитофон а не человек...
    Vard
  8. Леший1975 Сегодня, 18:00
    "Если так был необходим Крым, вот уж настолько необходим, что жить без него Россия не могла, можно было найти другие пути. Да купить его. Договориться, купить, я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны… И я бы туда с удовольствием ездил… Украсть — плохо, а купить — хорошо."
    Ну и какие проблемы. Если Макаревичу, что бы ездить в Крым, обязательно нужно его купить, так давайте ему лично и продадим. Цена кончено будет не малая. Ну, а вдруг парень денег найдет. Так вот, продаем ему лично, за дорого. Документы на покупку отдадим после обмытия сделки. А деньги делим на всех и гуляем, у кого как душа пожелает. Документы на покупку? Да кто же знает, где они теперь! Всей страной гуляли! drinks Пойди поищи теперь. request В общем найдет еще денег, пусть приходит, еще чего-нибудь продадим. У нас и так в стране клоунов хватает, а тут еще бредни Макаревича обсуждать.
    Леший1975
  9. Jerk Сегодня, 18:02
    Украине... У СССР. Напомню, что Крым на момент распада СССР был нифига не Украиной, а АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ. А Севастополь к нему вообще не относился - город федерального значения с подчинением непосредственно центру, а т.к. РФ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРАВОПРЕЕМНИК СССР, то принадлежит РФ, то есть Украине можно выкатить счет за ОККУПАЦИЮ СЕВАСТОПОЛЯ
    Jerk
  10. Volos (Русский) Сегодня, 18:02
    Пусть Макаревич едет в Израиль и учит их как нужно поступать с приграничными территориями и сколько за "отжатые" земли Евреи должны заплатить Арабам.....
    Там его рекомендации очень пригодятся.....
    Россия свои земли, завоёванные и пропитанные кровью миллионов Русских людей, выкупать у фашистской власти не собирается...
    Volos
  11. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 18:03
    Тупое животное (баран) мыслить не может. Макакаревич может, но только в одной колее: Он сам продастся кому угодно, лишь бы платили, вот и считает, что всё можно купить, и торговля людьми (жителями Крыма) для него - в порядке вещей. Его бы самого продать, так ведь не купит никто. Он даже на удобрения не сгодится.
    Стройбат запаса
  12. sxfRipper (Александр) Сегодня, 18:05
    Как артист он давным-давно выдохся. Вот и пыжится, чтобы хоть как-то о себе напомнить.
    sxfRipper
  13. reservist (Алексей) Сегодня, 18:07
    Купить вместе с населением ? Работорговлю вроде как отменили ...
    За воссоединение Саара с Германией французам же никто ничего не выплачивал.
    Да и Украина за город союзного подчинения Севастополь никому ничего не платила ...
    reservist
  14. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 18:08
    Зачем пропагандировать эту мразь? Не нравится Россия - вали в цЭевропию. Вот и решение проблемы. А так онО никакой ценности ни в политическом, ни тем более в военном плане из себя ничего представляет. Полный НОЛЬ.
    Николай Петров
  15. 452336 Сегодня, 18:10
    Понеслось tongue Марш молотков
    452336
  16. 452336 Сегодня, 18:12
    Цитата: kefan
    Да он всегда такой был, власть хаял, какой бы она не была, а по нутру своему мерзкий человечик.

    Как насчет пенсионной реформы? smile
    452336
  17. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 18:12
    ".....Знаете, в чём наша очень большая беда? Мы видим врага в каждом, кто думает иначе, чем мы. А это свойство крайне неуверенных в себе людей...."

    Вот это он правильно про себя сказал,ведь МЫ -это не он,мы это мы..
    HAM
  18. Sadko88 (Старший) Сегодня, 18:13
    Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже... ©
    Sadko88
  19. Копчёный (Денис) Сегодня, 18:13
    А этого долбодятла спеленать и отправить по госпиталям ЛДНР, с песней и пляской.
    Копчёный
  20. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 18:17
    Почему не используется для объяснения юридическое основание возврата РФ территории Крымского полуострова. Крым в 1954 году по ХОЗЯЙСТВЕННЫМ выгодам, по административному упросчению управления в едином СССР, был передан под управление и включён в Украинскую ССР, в таких случаях необходимых референдумов не проводилось, привычным бюрократическим решением "единогласно"экономическо-административные решения правительства. СССР. При развале СССР, нужда в управление общим хозяйствованием российского Крыма Украинской ССР отпала (Нет союзныого взаимодействия и общего хозяйства СССР, значит такая надобность отпала ), такие общехозяйствнные решения утратили актуальность и силу, отменяются, как решения в интересах СССР, и Крым возвращаем в ведение РФ, по изначальной принадлежности. Юридически такие основание верные, только Российская сторона почему то не обосновывает юридические основы принадлежности Крыма России украинской стороне. Возможно правительство РФ нарочно раздувает вражду между РФ и Украиной, почему?
    Vladimir 5
  21. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 18:17
    . Лучший ответ ему , полное забвение !
    Коловрат Рус
  22. 452336 Сегодня, 18:18
    Цитата: Николай Петров
    Зачем пропагандировать эту мразь? Не нравится Россия - вали в цЭевропию. Вот и решение проблемы. А так онО никакой ценности ни в политическом, ни тем более в военном плане из себя ничего представляет. Полный НОЛЬ.

    А ведь не уехал. Не тявкает из за бугра. Значит яйца есть wink
    452336
  23. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 18:20
    Макаревич глотку рвал за Ельцина,потому что артисты и певцы(от которых польза обществу нулевая)стали получать сверх доходы,ездить за границу,выступать перед криминальными авторитетами за большие гонорары.Меня от таких стрёмных персонажей как Макаревич рвать тянет.
    Yak28
  24. venik (Владимир) Сегодня, 18:22
    "… И я бы туда с удовольствием ездил… "
    =======
    А собственно НАДО ли Крымчанам, чтобы какой-то "макаревич" к Ним ездил???? Они вроде и так неплохо без него обходятся!!!! laughing
    А вообще-то это смахивает на манию величия!!! fool
    venik
  25. kuz363 (Владимир) Сегодня, 18:29
    Ну тогда Украина объявила бы аукцион на покупку. И победителем были бы США!
    kuz363
  26. Алексей Соболев (Алексей) Сегодня, 18:29
    Макар видимо от того бесится, что с его крымских виноградников налоги теперь по российским законам платить надо, а не по украинским... Это явно разные цифры и не договоришься.
    Алексей Соболев
  27. Yujanin (Shurik) Сегодня, 18:31
    Интересно, он рыбу выпустил обратно в водоем, в старых традициях толерастии ?
    К слову, классный мультикультуральный комбинезон у Макаревича wassat
    Yujanin
  28. К-50 (Алексей) Сегодня, 18:33
    Вроде человек уже взрослый, но порой такую х рень несёт, что думаешь роняли его в детстве головой на бетонный пол, ой роняли, и походу много раз на дню.
    К-50
  29. bagration (bogdan) Сегодня, 18:34
    Точка зрения Макаревича заслуживает уважения. Против толпы.

    Другое дело в Думе - все хором проголосовали за лишение пенсии и и пенсионного возраста, повышения НДС - никто не рыпнулся.
    bagration
    1. Curious (Victor) Сегодня, 18:49
      Поклонская рыпнулась, теперь гнобят ее, бедную.
      Curious
  30. Бабалайкин (Евгений) Сегодня, 18:38
    г-н Макаревич считает себя

    ах какое точное сокращение
    Бабалайкин
  31. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:40
    Где бы купить для Макаревича немного мозгов ? Много похоже ему не потянуть !
    Вся ситуация раскручивалась не вокруг самого Крыма ,а вокруг военно морской базы в Севастополе,которая приглянулась американцам.База которая позволяла контролировать южные рубежи России и наш флот. Не для этого американцы вложили 5 миллиардов $ в умы украинцев ,убеждая их в том что они избранные,надо только подписать договор и наступит счастье ,и демократия!
    Кто бы нам продал этот Крым ?
    APASUS
  32. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:58
    Кудрявый силуэт
    Я вижу дом,
    А в доме том не гаснет свет,
    В окне маячит
    Твой кудрявый силуэт.
    Твой дом открыт,
    И в нем накрыт бескрайний стол,
    Но кончен бал,
    И твой последний друг ушел.
    Окончен бал,
    И ты упал лицом в салат,
    А за окном
    Привычно вянет листопад.
    Ты будешь прав
    Себе воздав хвалу и честь,
    В любом паденьи
    Доля взлета тоже есть.
    Ты много лет искал ответ
    На свой вопрос,
    Но до сих пор
    Ответа так и не нашлось.
    Вот ты один, и цепь причин
    Тебе ясна,
    И вслед за музыкой
    Приходит тишина.
    И ты привык к тому,
    Что сник твой парус в штиль,
    И кораблю на смену
    Встал автомобиль.
    Ты все же зря свои моря
    Сменял на пруд,
    Где неплохие караси
    Под час клюют.
    И ты достиг того, чего хотел!
    группа "Мифы" г.Ленинград 1982 г.
    parusnik
  33. zusima1905 (Дмитрий) Сегодня, 19:00
    Г- на Макаревича можно купить, а Россия забрала то,что ей принадлежит. И все нормальные думующие люди против вас г-н Макаревич.
    zusima1905
  34. lopvlad (rr) Сегодня, 19:15
    Да купить его. Договориться, купить, я грубо говорю, но найти способ.


    может кто-нибудь у России Макаревича купит ? Хотя врятли да и не ценят они таких как Макаревич вон как с Павленским изверги поступили.Это только мы пытаемся найти в их шизофрении искусство а на Западе не церемонятся и быстро ограничивают выбор тюрьмой,психбольницей или ночлежкой для бомжей (для не буйных).
    lopvlad
  35. Tusv (Владимир) Сегодня, 19:18
    Так покупай! Болтать ерундой всякий может
    Tusv
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