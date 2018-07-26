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Макаревич: Крым надо было купить
Россия поступила неправильно. В очередной раз свою позицию высказал человек, которого явно задел тот факт, что Крым и Севастополь вернулись в Россию. Речь об Андрее Макаревиче, который снова фактически решил оспорить результаты мартовского референдума 2014 года. По словам лидера группы «Машина времени», Россия «Крым украла». При этом Макаревич решил выступить с предложением – «задним числом».
Макаревич заявил, что нужно было поступить иначе – «например, у Украины Крым купить».
Из заявления музыканта (приводит Lenta.ru):
А на своей странице в Фейсбуке Макаревич возмутился тем, что в России видят «врага» в том, кто иначе думает.
Из заявления лидера «МВ»:
Выходит, что г-н Макаревич считает себя неуверенным человеком, ведь он явно перестал видеть друзей даже в тех людях, которые некогда аплодировали его творчеству. А увидел фактически недругов только потому, что люди всей душой приняли воссоединение Крыма с Россией. Судя по термину "Крым можно было купить", для Андрея Макаревича теперь всё сводится к вопросу денег. А как же с лозунгом "не стоит прогибаться"?..
Макаревич заявил, что нужно было поступить иначе – «например, у Украины Крым купить».
Из заявления музыканта (приводит Lenta.ru):
Если так был необходим Крым, вот уж настолько необходим, что жить без него Россия не могла, можно было найти другие пути. Да купить его. Договориться, купить, я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны… И я бы туда с удовольствием ездил… Украсть — плохо, а купить — хорошо.
А на своей странице в Фейсбуке Макаревич возмутился тем, что в России видят «врага» в том, кто иначе думает.
Из заявления лидера «МВ»:
Знаете, в чём наша очень большая беда? Мы видим врага в каждом, кто думает иначе, чем мы. А это свойство крайне неуверенных в себе людей. "Кто не с нами, тот против нас!" А между прочим "не с нами" и "против нас" - совершенно разные вещи, правда?
Выходит, что г-н Макаревич считает себя неуверенным человеком, ведь он явно перестал видеть друзей даже в тех людях, которые некогда аплодировали его творчеству. А увидел фактически недругов только потому, что люди всей душой приняли воссоединение Крыма с Россией. Судя по термину "Крым можно было купить", для Андрея Макаревича теперь всё сводится к вопросу денег. А как же с лозунгом "не стоит прогибаться"?..
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/makarevichav
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