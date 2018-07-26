Вице-президент США: ИГИЛ больше не существует

ИГИЛ* бежит, халифат пал. Я обещаю им, что мы не успокоимся до тех пор, пока не сотрём каждого из них с лица земли.

Вице-президент США, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, снова «победил» так называемое «Исламское государство» (*запрещено в РФ). Нужно напомнить, что ранее не только в США, но и в России отмечали, что основные силы ИГИЛ* разгромлены, и что остались лишь разрозненные бандгруппы псевдохалифата. Однако и сегодня эти разрозненные бандгруппы активно противостоят войскам Сирии и убивают сотни людей в терактах. Один из примеров – вчерашний чудовищный теракт в сирийской Сувейде, жертвами которого стали уже больше двухсот человек.По словам Майка Пенса, группировка «Исламское государство»* прекратила своё существование. Второй по рангу американский чиновник добавил, что эти слова он произносит с гордостью.Майк Пенс:Такое заявление Пенс сделал в ходе своего выступления в Госдепе на встрече международного формата. Эта встреча была посвящена свободе вероисповедания в мире.Ранее о победе американской коалиции над ИГИЛ* говорил и президент США Дональд Трамп. По его словам, это одно из тех его кандидатских обещаний, которое он, став президентом, выполнил.Сколько ещё раз в Вашингтоне чиновниками высшего ранга будет объявлено о победе над ИГИЛ*, об окончательной победе над ИГИЛ* и о полной и безоговорочной победе над ИГИЛ*?