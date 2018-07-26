19:22 26 июля
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Вице-президент США: ИГИЛ больше не существует

Вице-президент США, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, снова «победил» так называемое «Исламское государство» (*запрещено в РФ). Нужно напомнить, что ранее не только в США, но и в России отмечали, что основные силы ИГИЛ* разгромлены, и что остались лишь разрозненные бандгруппы псевдохалифата. Однако и сегодня эти разрозненные бандгруппы активно противостоят войскам Сирии и убивают сотни людей в терактах. Один из примеров – вчерашний чудовищный теракт в сирийской Сувейде, жертвами которого стали уже больше двухсот человек.

По словам Майка Пенса, группировка «Исламское государство»* прекратила своё существование. Второй по рангу американский чиновник добавил, что эти слова он произносит с гордостью.

Вице-президент США: ИГИЛ больше не существует



Майк Пенс:
ИГИЛ* бежит, халифат пал. Я обещаю им, что мы не успокоимся до тех пор, пока не сотрём каждого из них с лица земли.


Такое заявление Пенс сделал в ходе своего выступления в Госдепе на встрече международного формата. Эта встреча была посвящена свободе вероисповедания в мире.

Ранее о победе американской коалиции над ИГИЛ* говорил и президент США Дональд Трамп. По его словам, это одно из тех его кандидатских обещаний, которое он, став президентом, выполнил.

Сколько ещё раз в Вашингтоне чиновниками высшего ранга будет объявлено о победе над ИГИЛ*, об окончательной победе над ИГИЛ* и о полной и безоговорочной победе над ИГИЛ*?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Приговор (Владимир) Сегодня, 18:41
    Почему америкосы так любят языком мести?
    Приговор
    1. MPN (Павел) Сегодня, 18:43
      что эти слова он произносит с гордостью.
      Ну мандеть всегда надо с гордостью и с честным лицом, это даже ежу известно... laughing
      MPN
      1. Татьяна Сегодня, 18:47
        Цитата: Приговор
        Почему америкосы так любят языком мести?

        Потому что америкосы - это эгоцентристы!

        А вообще в США законодательно запрещено говорить что-либо плохое против США.
        Граждане США по специальному закону обязаны пропагандировать исключительно только превосходство США над другими странами и народами. Этот закон принят давно.

        Отсюда у американцев и национальный флаг США практически у каждого жилого дома, и радостная ДЕЖУРНАЯ улыбка на лице, и вера в свою исключительность и т.п.

        Татьяна
    2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 18:44
      Цитата: Приговор
      Почему америкосы так любят языком мести?

      Ничего личного,только бизнес.
      Владимир Тер-Одиянц
    3. Глядя Петрович Сегодня, 18:44
      Цитата: Приговор
      Почему америкосы так любят языком мести?

      Это спорт такой - побеждать ИГИЛ. Россия пока один раз победила ИГИЛ, америкосы 2 или 3 раза.
      Глядя Петрович
      1. Pirogov Сегодня, 19:18
        Цитата: Глядя Петрович
        америкосы 2 или 3 раза.

        Как они могут победить своё детище ,говорить и делать это разные вещи.
        Pirogov
    4. Комментарий был удален.
    5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:54
      Не тот текст по ошибке прочел? ?? wassat Или главное пустозвонить, не отвечая за слова? ??
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  2. bagration (bogdan) Сегодня, 18:42
    А кто стрелял по Израилю тогда.
    bagration
    1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 18:45
      Цитата: bagration
      А кто стрелял по Израилю тогда.

      Ваши заклятые "дружбаны" .
      Владимир Тер-Одиянц
  3. VOXR Сегодня, 18:42
    ИГИЛ больше не существует

    Это сразу стало понятно , как только Россия ввела войска в Сирию ! Вспомните карту игил ..Злые русские опять чьи то планы нарушила..Россия такая зараза..!!! soldier
    VOXR
  4. solzh (Сергей) Сегодня, 18:47
    Любят американцы пустой трёп и делать бАльшие лживые заявления...
    solzh
  5. Wolf47525 (Wolf47525 .) Сегодня, 18:49
    Сколько ещё раз в Вашингтоне чиновниками высшего ранга будет объявлено о победе над ИГИЛ*, об окончательной победе над ИГИЛ* и о полной и безоговорочной победе над ИГИЛ*?

    Столько раз, сколько раз Россия будет освобождать пять Сирий зараз.
    Wolf47525
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:49
    Ранее о победе американской коалиции над ИГИЛ* говорил и президент США Дональд Трамп.

    Ну , да, мы пахали...А так говоря о победах США, не удивлюсь, если Штаты заявят, что и Реконкисту в Испании, провели американцы... smile
    parusnik
  7. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 18:50
    Видно всех главарей ИГИЛ , вывезли намедни , нахлобучив на них белые каски ? Рядовые чЛены группировки , рассосались по другим многочисленным банд группам . Уря . янкесы всех победили ! laughing
    Коловрат Рус
  8. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 18:51
    По словам Майка Пенса, группировка «Исламское государство»* прекратила своё существование. Второй по рангу американский чиновник добавил, что эти слова он произносит с гордостью.

    Ну естественно, повод для гордости однозначно имеется. "Белых касок" же успешно вывезли. Есть чему гордиться - и ИГИЛ теперь вроде как нет, и ценные кадры сохранены на будущее.
    Сколько ещё раз в Вашингтоне чиновниками высшего ранга будет объявлено о победе над ИГИЛ*, об окончательной победе над ИГИЛ* и о полной и безоговорочной победе над ИГИЛ*?

    Пока не появится пролив им. Сталина между Мексикой и Канадой, естественно. Не раньше.
    Kuroneko
  9. XXXIII (Владимир) Сегодня, 18:57
    Майк Пенс:
    ИГИЛ* бежит, халифат пал. Я обещаю им, что мы не успокоимся до тех пор, пока не сотрём каждого из них с лица земли.
    А как же Израиль, он окружен террористами или нет?! smile
    XXXIII
  10. Jerk Сегодня, 19:09
    Какую террористическую организацию теперь будете дрессировать?
    Jerk
  11. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 19:20
    Интересно какую новую террористическую организацию создадут США?Думаю ближний восток с Израилем и их дружелюбными соседями уйдёт на второй план,и новое террористическое движение появится в западной Европе
    Yak28
  12. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:21
    Опять всех американцы победили .
    А если нет,то можно дать немного денег СМИ и они опять всех убедят что янки первые!
    APASUS
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