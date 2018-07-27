Предлагаемая пенсионная реформа – благодатная почва для госпереворота?

Сегодня самой обсуждаемой темой является пенсионная реформа. Средства массовой информации ежедневно сообщают об этапах подготовки для всех пенсионеров, будущих и нынешних, "спасительного" законопроекта о пенсионных преобразованиях. В каждой новостной передаче нам демонстрируют пышущих здоровьем пенсионеров, которые жалуются на работодателей, ущемляющих их право на труд в преклонном возрасте. Ежедневно ведущие телевизионные каналы наперебой говорят о «заоблачной» пенсии, которую получат наши пенсионеры, достигнув пенсионного возраста (если, конечно, достигнут).По мнению автора ролика Михаила Делягина, будущая реформа – это не только хищение 5 лет жизни, но и хищение огромных средств, которые получит государство от повышения пенсионного возраста (каждый пенсионер за пять отнятых лет не получит в среднем около 860 тысяч рублей). Но самое главное, как отмечает автор ролика, пенсионная реформа – это показатель того, что "словам президента Владимира Путина нельзя доверять". Согласно проведённому опросу, 95% респондентов считают, что президент прекрасно знал о готовящейся пенсионной реформе и дал своё согласие на её осуществление.Автор ролика считает, что уступки власти на снижение пенсионного возраста с первоначальных 63 лет у женщин до 60 не изменят главного: оскорбления, которое российская власть нанесла российскому обществу.Михаил Делягин уверен, что причиной кризиса в пенсионной сфере является несовершенная налоговая система, которая создаёт налоговый «рай» для богатых и «ад» для обычных граждан. Чтобы реально повысить пенсию, нужно просто «залезть в карманы» чиновников, которые ранее залезли в карман народа.Автор ролика убеждён, что начавшиеся пенсионные преобразования - это действия либерального клана по осуществлению государственного переворота.