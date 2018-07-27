09:56 27 июля

Предлагаемая пенсионная реформа – благодатная почва для госпереворота?

Сегодня самой обсуждаемой темой является пенсионная реформа. Средства массовой информации ежедневно сообщают об этапах подготовки для всех пенсионеров, будущих и нынешних, "спасительного" законопроекта о пенсионных преобразованиях. В каждой новостной передаче нам демонстрируют пышущих здоровьем пенсионеров, которые жалуются на работодателей, ущемляющих их право на труд в преклонном возрасте. Ежедневно ведущие телевизионные каналы наперебой говорят о «заоблачной» пенсии, которую получат наши пенсионеры, достигнув пенсионного возраста (если, конечно, достигнут).

По мнению автора ролика Михаила Делягина, будущая реформа – это не только хищение 5 лет жизни, но и хищение огромных средств, которые получит государство от повышения пенсионного возраста (каждый пенсионер за пять отнятых лет не получит в среднем около 860 тысяч рублей). Но самое главное, как отмечает автор ролика, пенсионная реформа – это показатель того, что "словам президента Владимира Путина нельзя доверять". Согласно проведённому опросу, 95% респондентов считают, что президент прекрасно знал о готовящейся пенсионной реформе и дал своё согласие на её осуществление.

Автор ролика считает, что уступки власти на снижение пенсионного возраста с первоначальных 63 лет у женщин до 60 не изменят главного: оскорбления, которое российская власть нанесла российскому обществу.


Михаил Делягин уверен, что причиной кризиса в пенсионной сфере является несовершенная налоговая система, которая создаёт налоговый «рай» для богатых и «ад» для обычных граждан. Чтобы реально повысить пенсию, нужно просто «залезть в карманы» чиновников, которые ранее залезли в карман народа.

Автор ролика убеждён, что начавшиеся пенсионные преобразования - это действия либерального клана по осуществлению государственного переворота.



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Комментарии 3

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  1. тасха Сегодня, 05:50
    убеждён, что начавшиеся пенсионные преобразования - это действия либерального клана по осуществлению государственного переворота.

    Опять проделки Фикса?

    Пенсионная реформа неизбежна. Но проводить её нужно не только изменением пенсионного возраста, чтобы снизить расходы на пенсии. Нужно снижать расходы на содержание государственного аппарата...
    тасха
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 06:09
    Осталось только с гос СМИ выдать. "Народ будь умнее.Ну прими по братски этот пенсионный геноцид.Ну не делай революцию.А." laughing В ауте все.Власть лапочет не пойми что.Это вообще шедевр был.
    wassat laughing
    Наблюдатель2014
  3. Vard Сегодня, 06:18
    Госпереворота не будет... Одна группа тех кто ровнее заменит другую... Для нас ни какой разницы мы не заметим...
    Vard
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