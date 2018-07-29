Шахтная пусковая установка и подвижный грунтовый комплекс: кто кого?



Защитное устройство пусковой шахты для ракеты Р-36М. Фото РВСН / pressa-rvsn.livejournal.com



Ракета Р-36М без транспортно-пускового контейнера. Фото Rbase.new-factoria.ru



Внутреннее оснащение ШПУ для Р-36М. Фото Rbase.new-factoria.ru



Р-36М в момент старта. Фото Rbase.new-factoria.ru



Оголовок шахты и ракета УР-100Н УТТХ. Фото Rbase.new-factoria.ru



Загрузка ракеты РТ-2ПМ2 "Тополь-М" в ШПУ. Фото Минобороны РФ



ПГРК "Тополь" на марше. Фото Минобороны РФ



Подвижный грунтовый комплекс и БТР сопровождения. Фото Минобороны РФ



Старт "Тополя" с мобильной пусковой установки. Фото Минобороны РФ

По материалам сайтов:

http://mil.ru/

http://tass.ru/

http://ria.ru/

http://rbase.new-factoria.ru/

http://russianforces.org/

http://russianarms.ru/

В настоящее время на дежурстве в РВСН состоит несколько сотен межконтинентальных баллистических ракет разных типов. Примерно половина этого оружия расположена в шахтных пусковых установках, а прочие изделия транспортируются к пусковой позиции при помощи подвижных грунтовых ракетных комплексов. Новые ракеты последних моделей примерно поровну распределяются между пусковыми установками обоих классов. Однако это не дает ответа на очевидный вопрос: какой способ базирования МБР лучше?Сначала необходимо вспомнить историю отечественных пусковых установок для оружия ракетных войск стратегического назначения. Первые ракеты, появившиеся еще в конце сороковых годов, предлагалось использовать с открытыми установками, размещенными на подходящей позиции без строительства крупных специальных объектов. Однако такая установка не обеспечивала никакой защиты для ракеты, и потому в начале пятидесятых стартовала разработка более совершенных систем с лучшей защитой.К середине пятидесятых годов некоторые новые ракеты «ушли под землю» при помощи шахтных пусковых установок. Усиленное бетонное сооружение не было подвержено внешним воздействиям, а кроме того, обеспечивало защиту ракеты от ракетно-бомбовых ударов, в том числе с применением некоторых видов ядерного оружия. Впрочем, шахты не оказались идеальным решением проблемы, и потому конструкторы приступили к созданию подвижных грунтовых ракетных комплексов.Идея ПГРК впервые была реализована в сфере оперативно-тактических ракет, но позже нашла применение и в других классах. В восьмидесятых годах появились первые МБР на таких пусковых установках. К настоящему времени подвижные комплексы стали важнейшим и неотъемлемым элементом ракетных войск, удачно дополнившим стационарные ШПУ.Согласно открытым источникам, сейчас российские РВСН держат на дежурстве порядка 300 межконтинентальных ракет разных типов, как в пусковых шахтах, так и на подвижных комплексах. При этом речь идет о ракетах пяти типов, два из которых не имеют жесткой привязки к классу пусковой установки. Три другие модели могут применяться только с ПГРК или только с ШПУ.Наиболее старыми и малочисленными в ракетных войсках являются МБР типа УР-100Н УТТХ. Под такие изделия сейчас отдано всего 30 пусковых шахт одного из соединений РВСН. Чуть более новые ракеты Р-36М/М2 имеются в количестве 46 единиц, и все они располагаются только в шахтных пусковых установках. Дежурство несет около 35 ракет РТ-2ПМ «Тополь», которые используются с мобильными пусковыми установками. В последние десятилетия было поставлено на дежурство почти 80 ракет РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и около 110 изделий РС-24 «Ярс». Именно ракеты «Тополь-М» и «Ярс» могут работать как с шахтами, так и с самоходными машинами.Доступные данные позволяют определить, сколько ракет находится в шахтах, а сколько перевозятся специальными машинами. В ШПУ дежурят 30 ракет УР-100Н УТТХ, 46 Р-36М, 60 РТ-2ПМ2 и 20 РС-24 – итого 156 единиц. На комплексах мобильного исполнения находится 35 ракет РТ-2ПМ, 18 «Тополь-М» и 90 «Ярсов» – всего 143 изделия. Таким образом, ракеты распределены между ШПУ и ПГРК почти поровну, с незначительным перевесом в пользу первых. Планируемая замена старых ракет новыми может привести к некоторому изменению этого соотношения, но без особого преимущества для того или иного класса установок.Наиболее массовым типом пусковых установок в российских РВСН – как активных, так и неиспользуемых в дежурстве – являются шахтные. С ними, в первую очередь, используются ракеты старых типов, которые нельзя эксплуатировать на ПГРК. Впрочем, новые образцы создаются с учетом имеющейся материальной части и тоже могут применяться на ШПУ.Преимущества шахтной пусковой установки очевидны. Подземное сооружение, изготовленное из железобетона высокой прочности, обеспечивает высокий уровень защиты ракеты и сопутствующего оборудования. Для гарантированного уничтожения ракеты и расчета такой установки – в зависимости от конструкции и характеристик последней – необходимы ядерный заряд высокой мощности и прямое попадание в район шахты. В иных ситуациях ракетный комплекс может сохранить работоспособность и принять участие в ответном ударе.Косвенным преимуществом ШПУ являются менее суровые ограничения по габаритам и массе ракеты. Это позволяет укомплектовать ракету более крупным и тяжелым, а также более мощным боевым оснащением. Прекрасно известно, что отечественные ракеты УР-100Н УТТХ и Р-36М оснащаются разделяющейся головной частью с несколькими боевыми блоками, тогда как «Тополь» и «Тополь-М» несут по одному боезаряду. Также появляется возможность дать ракете больший запас топлива и тем самым улучшить ее летные данные.Следует отметить, что главное преимущество пусковой шахты связано с ее главным недостатком. Пусковой комплекс находится на одном месте, и вероятный противник заранее знает его координаты. Как следствие, он может нанести первый удар именно по ШПУ с более мощными и дальними ракетами. Для решения этой проблемы необходимо усиливать защиту шахты теми или иными способами.Самым простым вариантом улучшения защиты является применение более мощных строительных конструкций, что, впрочем, негативно сказывается на сложности и стоимости строительства. Альтернативное решение – комплексы активной защиты. Еще в восьмидесятых годах в нашей стране началась разработка специальных противоракетных систем, предназначенных для своевременного перехвата боевых блоков противника. КАЗ должна была сбивать угрожающие объекты и тем самым обеспечивать безопасный запуск из ШПУ. В конце девяностых отечественный проект комплекса «Мозырь» был остановлен, но несколько лет назад стартовали новые изыскания в этой области.Почти половина российских МБР сейчас эксплуатируется на подвижных грунтовых ракетных комплексах. Очевидно, что такая техника, подобно неподвижным шахтам, имеет как плюсы, так и минусы. При этом сочетание положительных и отрицательных черт таково, что командование РВСН посчитало необходимой одновременную эксплуатацию материальной части двух типов.Главное преимущество ПГРК заключается в его мобильности. Самоходная пусковая установка, машины управления и обеспечения во время боевого дежурства не остаются на месте. Они постоянно перемещаются между базой, оборудованными позициями и защитными сооружениями. Это, как минимум, затрудняет определение текущего местоположения комплекса и, следовательно, мешает противнику организовать первый обезоруживающий удар. Естественно, подготовленные позиции могут быть заранее известны противнику, но перед атакой ему придется выяснить, на каких из них присутствуют реальные цели.Однако мобильность приводит к определенным проблемам, для избавления от которых необходимы определенные меры. ПГРК на дежурстве может попасть в засаду, организованную диверсантами. При атаке комплекса противник использует стрелковое оружие или взрывные устройства. Однако на этот случай в состав сопровождения комплекса на дежурстве входят несколько различных машин разного назначения. В первую очередь, пусковые установки сопровождаются бронетранспортерами и бойцами охранения. При необходимости они должны принять бой и отбить атаку.Специально для РВСН были созданы т.н. дистанционная машина разминирования и противодиверсионная боевая машина. Эта техника способна вести разведку, своевременно находить противника или взрывные устройства, а также уничтожать обнаруженные угрозы. Кроме того, на вооружение принята т.н. машина инженерного обеспечения и маскировки. Этот образец способен оставлять ложные следы колонны с ПГРК, вводящие в заблуждение разведку противника.Существенным недостатком ПГРК являются ограничения по грузоподъемности, приводящие к сокращению боевых характеристик. Современные ракеты «Тополь» и «Тополь-М» в связи с характеристиками шасси имеют стартовый вес менее 50 т. Именно по этой причине они не смогли получить разделяющуюся головную часть и несут по одному заряду. Впрочем, в новом проекте «Ярс» эта проблема решена, и ракета оснащается несколькими боевыми блоками.В настоящее время оборонная промышленность России выпускает новые ракеты типа РС-24 и передает их РВСН для постановки на дежурство или отправки в арсеналы. В зависимости от текущих потребностей войск, ракета «Ярс» может загружаться в ШПУ или устанавливаться на ПГРК. Как и более старая ракета «Тополь-М», новая РС-24 выполнена универсальной по базированию. Этот факт может намекать на пути дальнейшего развития РВСН и их вооружения.По всей видимости, сравнительно легкие МБР существующих и перспективных типов в обозримом будущем будут использоваться вместе с ПГРК и ШПУ. За счет этого можно будет реализовывать все основные преимущества пусковых установок двух типов при одновременном сокращении негативного влияния существующих недостатков. Иными словами, одни ракеты смогут находиться под защитой железобетонных сооружений, но будут подвергаться риску первого удара, а другие уйдут от наблюдения, хотя и потребуют содействия ряда специальных машин.Иным образом обстоит дело в сфере тяжелых МБР. В обозримом будущем РВСН планирует завершить эксплуатацию старых ракет УР-100Н УТТХ и Р-36М, которые, по известным причинам, могут работать только с пусковыми шахтами. На смену устаревшим ракетам придет новое изделие РС-28 «Сармат», так же относящееся к тяжелому классу. Перед его принятием определенное количество имеющихся ШПУ должно будет пройти ремонт и модернизацию. Таким образом, ракетные войска получат новое оружие, но при этом им не придется тратить время и финансы на строительство требуемых сооружений с нуля.По всей видимости, в средней перспективе основу вооружений РВСН России будут составлять ракетные комплексы РС-24 «Ярс» и РС-28 «Сармат». Изделия семейства «Тополь» при этом будут занимать то же положение, что и Р-36М или УР-100Н УТТХ в настоящее время. Они все еще будут оставаться на вооружении, но их количество и роль должны постепенно сокращаться.Как современные и перспективные ракеты в будущем будут распределяться между ПГРК и ШПУ – неизвестно. Очевиден тот факт, что тяжелые «Сарматы» смогут дежурить только в шахтах. Часть более легких «Ярсов» останется в ШПУ, тогда как прочие по-прежнему будут использоваться вместе с самоходными пусковыми установками. Вполне возможно, что соотношение количества шахт и подвижных комплексов останется на нынешнем уровне, хотя возможны и изменения.Сравнивая разные способы базирования и эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет, трудно не задать ожидаемый вопрос: какой из них лучше? Но в такой формулировке этот вопрос не совсем корректен. Как и в случае с другим вооружением и военной техникой, правильный вопрос звучит иначе: какой способ лучше для поставленных задач? Ответ на него очевиден. И шахтная пусковая установка, и подвижный грунтовый комплекс – как минимум, на уровне концепции – отвечают предъявляемым к ним требованиям и соответствуют выполняемым задачам.Мало того, совместная эксплуатация пусковых установок двух классов дает определенные преимущества. За счет нее на практике удается реализовывать плюсы обеих систем, а также частично избавляться от их характерных минусов. Также не следует забывать о продолжающемся обновлении материальной части ракетных войск. Запланирована модернизация части существующих ШПУ, а также ведется разработка новых вариантов ПГРК. Стоит ожидать, что новые и улучшенные комплексы будут выгодно отличаться от предшественников.В контексте разных способов базирования МБР вопрос «что лучше?» не имеет особого смысла, но и для него можно найти приемлемый ответ. По всей видимости, стоит ответить «и то, и другое». Шахтные пусковые установки и подвижные грунтовые комплексы за долгие годы эксплуатации успели продемонстрировать свои возможности и хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, к настоящему времени была сформирована удачная структура ракетных войск, основанная на пусковых установках обоих типов. Вероятно, такая структура сможет существенно измениться только в случае появления принципиально новых сухопутных пусковых установок.