09:52 27 июля

Тюремная война и её будущие жертвы

«Новая газета» на днях отожгла новым видео, где ярославские фсиновцы проводили образцово-показательную экзекуцию оборзевшему зеку-отрицале. В этом шоу было прекрасно все, что касается идиотизма участников действа. И действо это вполне логично увенчалось массовой посадкой его участников – такова была плата не только за аморальность содеянного, но и за идиотизм тюремных шоуменов. Но ситуация на этом себя не исчерпала. Она вошла в стадию активного развития. Десятки тысяч работников ФСИНа, трудящихся в российских тюрьмах, поджали хвосты в напряженном ожидании зековской реакции. Миллионы зеков, сидящих в российских тюрьмах, ликуют до сих пор. Кто-то решил закрепить успех и уже готовит заточки и планирует большие события, чтобы окончательно «опустить и офоршмачить» клятых вертухаев. В российских зонах запахло большой войной, фитиль которой, ежели таковая произойдет, зажгли российские СМИ. То ли сознательно, то или неосознанно.

Тюремная война и её будущие жертвы


Проанализируем подоплеку случившегося. Все, кто служил в Советской Армии (что прекрасно) или сидел на зоне (что есть не очень хорошо), прекрасно знают, что в любом изолированном от общества мужском коллективе остро встает вопрос о власти. За нее бьются насмерть отдельные яркие и пассионарные личности, возрастные и этнические группы и коллективы, а порой и целые социальные пласты. Побеждает сильнейший. После чего какое-то время лакомится плодами победы.


В тюрьме борьба за власть (явную или скрытую) носит гораздо более острый и непримиримый характер, чем в армии. В армии деды и салаги, а также представители разных этнических групп, претендующих на лидерство, формально хотя бы одно дело делают: Родине служат, страну защищают. На зоне же две социальные группы, зеки и охранники, находятся по разные стороны мировоззренческих баррикад. Они непримиримые идейные враги. Вся их совместная жизнь в одних и тех же застенках есть либо постоянная непримиримая борьба, вспыхивающая с разной степенью жестокости, либо поиск трудного и всегда временного компромисса, либо хрупкое временное перемирие. Такая вот тюремная диалектика.

В этой борьбе хороши все средства. Но у зеков, в отличие от фсиновцев, криминального таланта и свободного времени побольше. Да и кураторы у них более искушенные: воры в законе, авторитеты, держатели и распределители общаков и прочая тертая жизнью публика. Для зеков абсолютно принципиально психологически подмять под себя «хозяина» (начальника зоны) и всех его «вертухаев». Это сулит им огромное количество привилегий и бонусов (плюшек и ништяков, как принято говорить на зоне): деньги, наркотики и даже поставки за колючую проволоку девушек «с пониженной социальной ответственностью» (мечта любого зека, отвыкшего от женского внимания и ласки). В борьбе за эту власть и ее приятные составляющие не отягощенные моралью зеки готовы биться насмерть, не считаясь со средствами. И выбор психологического инструментария (в силу отсутствия общепринятой морали и табу) у них необычайно широк. У охранников же формально выбор средств воздействия на зоновский криминалитет гораздо уже. Они скованы рамками устава, внутреннего распорядка и длинным шлейфом предписаний, табуизирующих их поведение.

Но есть у них еще средства неформальные, гораздо более доходчивые и эффективные. В армии роль этого неформального инструмента играет дедовщина (или наставничество, с точки зрения большинства офицеров). Дедовщина, если кто из служивых не в курсе, имеет место во всех армиях мира. Это общемировая армейская практика, прекрасно цементирующая разнородный коллектив. Не было бы дедовщины – не было бы коллектива. А без цементированного коллектива армия перестает быть армией. Вопрос только в том, насколько далеко эта дедовщина может простираться и насколько будет открытой для публичного обсуждения. Но если бы ее не было вообще как социального явления, то, по единодушному мнению ВСЕХ без исключения военных экспертов, не было бы и самой армии. А половина личного состава многих частей поменяла бы армейское сукно на зековские и дисбатовские робы.

Многие неформальные методы воздействия охранников на оборзевших зеков, решивших протестировать вертухаев на прочность с целью их офоршмачить, периодически демонстрирует нам канал Youtube. На одном из видео охранники с ярко выраженной калмыцкой внешностью (дело происходит в одной из зон Калмыкии) прессуют оборзевших кавказцев. На другом правоохранители энергично приводят в чувство сына армянского вора в законе, который до этого обещал им большие проблемы от всесильного отца. Что характерно, лиц правоохранителей не видно ни на одном, ни на другом видео. Калмыцкие фсиновцы работают в масках. Воспитателей же отпрыска армянского авторитета тоже предусмотрительно снимают не выше их плеч и мелькающих в воздухе кулаков. Кстати, положительный результат такого воспитания виден, опять же, прямо на видео: после двухминутного внушения кавказцы тухнут, а забившийся в угол отпрыск вора, закрыв голову от точных оплеух, публично признает свою неправоту. Власть в замкнутом пространстве осталась за сильнейшими. Хотя бы на время.

Ярославские охранники в этом отношении, конечно, тупанули не по-детски. Мало того, что вместо энергичного внушения устроили местному торпеде-отморозку какую-то унизительную, длительную и мучительную экзекуцию, так еще при этом засветили физиономии чуть ли не всего отряда. За что сейчас и расплачиваются, в отличие от тех же калмыков.

Но самое интересное то, во что выльется этот публичный скандал в дальнейшей истории ожесточенного исторического противостояния миллионной армии российских зеков с многотысячной армией их охранников. Пока зеки победили. Ярославские фсиновцы, к великому удовольствию местных сидельцев, «офоршмачены» и подведены под уголовку. Но из этого совершенно не вытекает, что десятки тысяч других охранников по всей Руси великой согласятся с таким же унизительным статусом. Практически на каждой зоне противостояние, градус которого достиг максимального уровня, может в любую секунду вылиться в открытую фазу. Где-то зеки захотят додавить фсиновцев (а чем мы хуже ярославских сидельцев?). Где-то сами фсиновцы, руководствуясь принципом психологической компенсации, начнут с еще большим ожесточением прессовать сидельцев – даже без особого на то повода. То и другое чревато массовыми бунтами в российских зонах и, соответственно, жестоким их подавлением. Спецназ ФСИНа будет работать не покладая рук. Бараки усиленного режима и штрафные изоляторы будут трещать по всем швам от наплыва спецконтингента. Появятся новые жертвы резко обострившегося противостояния – убитые и раненые. Такое в России уже было после Великой Отечественной войны, когда по российским лагерям и зонам прокатилась так называемая война ссученных. Счет погибшим в той войне шел на десятки тысяч…

Потом все как-то утихнет и успокоится. На время. Бойцы залижут раны, спрячут заточки, зачехлят дубинки, вернут автоматы в оружейные комнаты.

Но самое «интересное» начнется после. А после медленно, но неотвратимо будет запущена государственная машина репрессалий. В околотках по всякому пустяковому поводу начнут возбуждаться уголовные дела. Всем подозреваемым суд будет нарезать срок по самой высшей планке. В тюрьмах «истязатели» из ФСИНа, обуреваемые чувством мести, за малейшую провинность будут «окунать» зеков в БУРы и ШИЗО, ломая им здоровье, жизнь и лишая надежды на освобождение по УДО.

Вот так вот независимые «журналисты-расследователи» и «неравнодушные граждане» одним фактом публикации видео в ближайшем будущем сломают жизнь и судьбу десяткам тысяч людей.

Интересно, сами-то они подозревают, что натворили?..
Автор: Игорь Моисеев


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Комментарии 21

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  1. тасха Сегодня, 06:04
    У охранников же формально выбор средств воздействия на зоновский криминалитет гораздо уже. Они скованы рамками устава, внутреннего распорядка и длинным шлейфом предписаний, табуизирующих их поведение


    Точно так же и контингент ограничен рамками внутреннего распорядка. И если, как пишет автор, в борьбе за власть (!) в исправительном учреждении (!) администрация (!) дошла до таких методов хмм, воздействия, то это беда администрации...

    Согласен в одном: "Ярославские охранники в этом отношении, конечно, тупанули не по-детски."...
    тасха
  2. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 06:04
    Пример хорошего/плохого управления общественным мнением. Хорошего/плохого - зависит от поставленных целей. Поставленные цели пока неизвестны.
    kalibr
    1. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 06:25
      Отрубить интернет и индивидуальную связь в подобных учреждениях, как канал синхронизации действий заключенных. Ограниченные в правах должны быть ограничены в них полностью. А вот действия охранников и вообще всех карательных органов, ни в коем случае не должны замалчиваться для общественности.
      ШУРУМ -БУРУМ
  3. aristok (Павел) Сегодня, 06:13
    Уровень охранительской риторики падает каждый день.
    aristok
  4. сайгон (виктор) Сегодня, 06:15
    Мне нравится логика, отупевшие охранники откровенно и тупо избивающие заключенного вызовут бунты по всей стране , во всех зонах .
    Может правильно сказать облажались вертухаи от чувства безнаказанности , а у автора журналисты виноваты .
    Вот пример с больной головы на здоровую.
    сайгон
    1. Zadayvoprosy (Денис Тарасов ) Сегодня, 08:16
      Мало того, автор считает, что лучше молчать в тряпочку, чем о подобном рассказывать.
      Интересно, если родственника автора, какая-нибудь мара багдасарян сбила бы при переходе через дорогу, он бы тоже молчал и успокаивал себя мыслью - главное не разжигать ненависть между богатыми и рабочим классом...
      Zadayvoprosy
  5. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:44
    Если нормальному человеку дать власть над другим человеком или группой лиц,то он поймёт что это огромная ответственность.А когда власть получают чудаки на букву М,то начинается избиение заключённых,задержанных.Начинается дедовщина,доведение солдат до самоубийства или убийства сослуживцев.Многие идут работать в полицию не что бы с преступностью бороться,а что бы получить власть над людьми,кого то безнаказанно избить,над кем то поиздеваться.
    Yak28
  6. Громобой Сегодня, 07:13
    Ярославские охранники в этом отношении, конечно, тупанули не по-детски.
    Тупанул Игорь Моисеев обеляя садистов-вертухаев . Вляпались они с этим видео /периодически происходят пытки и пострашнее/ ,но плохо ,что не загремят на всю катушку,ведь система своих не сдаёт.
    Громобой
  7. Strashila (I) Сегодня, 07:45
    Деградация... на лицо притом на всё, не подъемная лень... ведь бумаги писать надо, но при наличии первой составляющей это просто не реально. Простая глушилка... это лишит связи не только зэков... но и персонала который решит на этом заработать.
    Strashila
  8. Был Мамонт (Был мамонт) Сегодня, 08:02
    "Все, кто служил в Советской Армии (что прекрасно) или сидел на зоне (что есть не очень хорошо), прекрасно знают, что в любом изолированном от общества мужском коллективе остро встает вопрос о власти... .
    ...Не было бы дедовщины – не было бы коллектива... .    "
    Служил в Советской армии.
    Вопрос о власти в армии прописан в уставах. Это-командиры. Дедовщина, в том смысле, в котором пишет автор-преступление.
    В тюрьме не сидел. Недавно была помещено фото на ВО( https://topwar.ru/143600-kak-pravilno-vyzvat-nena
    vist-u-naroda.html#comment-id-8383587), где трое милицейско-полицейских избивают лежачего не на зоне, на улице. И , оправдания таких же -дескать настроение было не то у них. Вот так, законность -это настроение по мнению некоторых. Точнее, оправдание преступления.
    Был Мамонт
  9. Qwertyarion (Вячеслав) Сегодня, 08:04
    С пытками заключённых можно скатиться в средневековье! ФСИН учреждение исправительное, а не карательное. Да, в тюрьмах сидят люди совершившие преступления, и наказание несут по закону, по суду. Пытки как мера наказания не приемлемы в нормальном обществе и сотрудники ФСИН должны понести наказание!
    Тревожит один момент! Раз ФСИНовцы людей пытают и на видео снимают значит для них вполне обычное занятие, значит в системе отсутствует контроль за действиям сотрудников, значит можно скрыть насильственную смерть заключённого. Вывод: отсутствие внутреннего контроля в системе ФСИН.
    Qwertyarion
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:12
    Ярославские охранники в этом отношении, конечно, тупанули не по-детски.
    ....Это уж точно...Но помню и захват заложников в Крестах 23 февраля 1992 г..И наши совместные командировки с ОМОНом по Ленинградской области на подавление бунтов в зонах 1992-93 г...Помню и смягчение Уголовного законодательства, за в первые совершенное преступление давали условный срок наказания и реакцию потерпевших в зале суда...Банда из 8 человек, в Кировском районе, грабила граждан, звонили в квартиру под каким-то предлогом, им открывали двери, врывались в квартиру и выносили все под чистую, днем.....Всего эпизодов порядка 30 было..Спалились на последнем эпизоде..Кто-то все таки позвонил в милицию..Обвинительное заключение читали неделю..Когда судья, зачитала приговор и определила условный срок для семи человек,одному дали реальное лишение свободы, т.к. имел судимость, в зале у потерпевших была истерика...И когда выпускали этих семерых из конвойного помещения..во дворе их ждали родственники, со слезами на глазах от радости, что так обошлось..Их "добрые" мальчики,теперь на свободе...
    parusnik
  11. Alecsandr (александр) Сегодня, 08:18
    Насчёт дедовщины вопрос спорный.В израильской армии её почти нет.И что она от этого свою высокую боеспособность потеряла ? Никоим образом.И в советской армии в годы войны и сразу после неё дедовщина не приветствовалась.Это явление появилось значительно позже.Как служивщий в армии видел проблему изнутри и испытал её на собственной шкуре.Но когда стал так называемым "дедом" никогда не опустился до прессования молодых -совесть не позволяла.Авторитет от этого ничуть не пострадал,а молодые даже лучше к тебе относятся.И вообще у меня сложилось твёрдое убеждение уровень дедовщины полностью зависит от офицерского состава.В арсенале воинской службы полно средств привести в чувство любого молодого или старослужащего бойца Начиная с губы и до дисбата и заставить нести службу по уставу и без всякой " дедовщины"
    Alecsandr
  12. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 08:42
    Что за бред я прочитал, какие войны)), отношения арестантов и охраны давно отлажены, уж очень дерзких прессуют везде, и никаких войн. Бывает лагерь бунтует, но там быстро маски всех успокаивают и все заканчивается.
    Сергей уи
  13. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:53
    фитиль которой... зажгли российские СМИ. То ли сознательно, то или неосознанно.
    Вы думаете, что такое СМИ относящееся к либеральным как "Новая газета" действует неосознанно? Большие сомнения. Тут просматривается и меркантильный интерес (тираж, образ борца за правду...) и лишний раз показать, что власть, якобы ни чего не контролирует и живем мы в "полицейском государстве".
    rotmistr60
    1. сайгон (виктор) Сегодня, 09:15
      Маршал поймите фитиль подпаливают не либирастное СМИ , его запалили персонажи ахреневшие от чувства безнаказанности .
      Поймите так тупо подставится говорит о том , что не боялись .
      Да свинью системе исполнения наказания свинью подложили по полной , сейчас начальники вынужденны оправдания изобретать , ну и какой нормальный начальник простит такой тупой залет ?
      А что это залет хрен поспоришь .
      сайгон
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:20
        Да я конечно согласен с вами. И не только чувство безнаказанности, но и полное отсутствие мозгов. Документировать свои преступления - это из века айфонов и лайков. Ответил я автору на его сомнения.
        rotmistr60
  14. Володин (Алексей) Сегодня, 09:03
    Подлые, мерзкие журналисты. Ууух, гнусное отродье!.. Всё бы было просто замечательно, если бы не они... Вердикт: журналистов расстрелять, засветившихся рыцарей света из ФСИН наградить. Неуставные отношения закрепить в качестве конституционной нормы поддержания порядка в стране. И нечего крошить батон...
    Володин
  15. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 09:32
    Уважаемый автор,вы когда либо сталкивались непосредственно с системой СИЗО и ИТК и тюрем?
    В первую очередь,все как там устроено в каждой отдельной взятой зоне зависит от "кума"...если кремень,если вокруг него такая же команда,то там вот нечто подобное никогда в жизни не выплывет .
    Второе,контингент рядового и сержантского состава...как правило большинство зон это небольшие поселки у черта на куличках,соответственно работают местные ребята отслужившие в армии и извините ради бога звезд с неба не хватающие...а тут еще их властью наделили...
    само собой только жесткими методами можно поставить на место оборзевшего сидельца....
    то что снимали на камеру и еще потом продали адвокату(это вопрос о зарплатах) идиотизм,но не будет ни бунтов ни тем более криминальной войны....и прикрутят гайки так,что мама не горюй и с каждым своим подчиненным начальники проведут такие профбеседы...ой какие и мозг из задницы на место поставят.
    А сволочь эту бандитскую давить надо
    Андрей ВОВ
  16. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 09:33
    Цитата: ШУРУМ -БУРУМ
    Отрубить интернет и индивидуальную связь в подобных учреждениях, как канал синхронизации действий заключенных. Ограниченные в правах должны быть ограничены в них полностью. А вот действия охранников и вообще всех карательных органов, ни в коем случае не должны замалчиваться для общественности.

    Я вас умоляю,в эру отсутствия интернета связь в тюрьмах и на зонах работала лучше любого тогда самого современного телеграфа
    Андрей ВОВ
  17. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 09:34
    Цитата: Yak28
    Если нормальному человеку дать власть над другим человеком или группой лиц,то он поймёт что это огромная ответственность.А когда власть получают чудаки на букву М,то начинается избиение заключённых,задержанных.Начинается дедовщина,доведение солдат до самоубийства или убийства сослуживцев.Многие идут работать в полицию не что бы с преступностью бороться,а что бы получить власть над людьми,кого то безнаказанно избить,над кем то поиздеваться.

    Вы сами в армии служили?
    Андрей ВОВ
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