09:52 27 июля

Золотой запас. Россия побьёт рекорд СССР?

Кажется, «аварийный сброс» российским ЦБ американских казначейских обязательств потихоньку начинает приобретать смысл. Хотя сам ЦБ никаких комментариев по этому поводу не дает, и иногда это принимает почти анекдотичные формы.

Так, заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что сам не знает мотивов, которыми руководствовался ЦБ, распродавая американские активы. По его словам, он обращался с этим вопросом к заместителя главы ЦБ, Ксении Юдаевой, но ответа от неё не получил. После чего господину Сторчаку оставалось лишь глубокомысленно заявить, что это «сфера ответственности ЦБ», и закрыть тему.

Мы же не без некоторого удовлетворения отметим, что это ещё один симптом скорой смены нашего «наемного персонала» в правительстве. Если уже и Центробанк не ставит этих ребят в известность по таким важным вопросам, то похоже, им действительно пора подумывать о поиске новой работы.


Хотя все у них будет хорошо, конечно. Владимир Владимирович «своих не бросает»…

Теперь немного о более важных вещах.



Параллельно с распродажей американских долговых обязательств ЦБ РФ продолжил наращивать свой золотой запас. Сейчас он вплотную приблизился к 2000 тонн, и весьма вероятно, что уже скоро перешагнет эту отметку. Доля золота в общих золотовалютных резервах страны за последние годы выросла в десять раз, а объем американских treasuries упал с пиковых 176 миллиардов долларов до нынешних 15.

Чисто экономические мотивы такого решения, возможно, выглядят слишком отдаленными, но все-таки мы должны помнить, что мировая экономика накопила громадный долг, составляющий 247 триллионов долларов, или 318% от всего мирового ВВП. То, что этот пузырь может лопнуть, давно стало общим местом в дискуссиях. Но очевидно и то, что сейчас, в условиях развязанных экономических войн, риск прокалывания пузыря становится слишком большим. Уход в драгметаллы как в самый надежный актив на этом фоне выглядит наиболее адекватной долгосрочной стратегией даже безотносительно к нашему собственному вектору дальнейшего развития.

Немного смущает то, что другие крупнейшие держатели американских ценных бумаг, такие, как Китай и Япония, отказываться от них не спешат. Но это может быть связано как со значительно большей зависимостью этих стран от американского рынка (и от расположения американских властей, соответственно), так и с тем, что Путин знает что-то, о чем другие пока и не догадываются.

А Путин действительно кое-что знает. Как минимум, свои будущие шаги в той геополитической партии, которую ему навязали. И уж где-где, а в просчете рисков он всегда был настоящим гроссмейстером…

Отчасти становится понятна и тактика действий российского Центробанка. Вместо одномоментной или какой-то форсированной закупки золота на бирже или у других держателей крупных запасов золота он не спешит все вырученные от продажи американских бумаг деньги тут же вложить в золото. Это контрпродуктивно уже хотя бы потому, что при появлении на рынке такого покупателя цены немедленно взлетят до небес, и общий объем закупок снизится на тонны или даже на десятки тонн.

Гораздо рациональнее приобретать золото у добывающих компаний, закупая как его наличный объем, так и контракты на поставку в будущем. В перспективе, конечно, это тоже приведет к росту цен на металл, но он будет гораздо менее стремительным и в какой-то момент станет даже выгодным для крупных держателей золотых активов.

Очень похоже, что ЦБ действует именно так, хотя это только догадки – такой чувствительный вопрос, как торговля золотом, официальные и уполномоченные лица в открытых источниках не обсуждают, и что-то узнать об этом мы можем лишь постфактум, глядя на изменившиеся размеры золотого запаса и оценивая динамику его роста.

В общем, продолжаем следить за темой. Пока лишь констатируем: в феврале Россия вошла в пятерку государств, обладающих самыми большими запасами золота. Для этого ей прошлось обойти в этом вопросе Китай. При сохранении существующих темпов роста примерно через три года Россия может войти уже в тройку.

А уже через десять лет при хорошем раскладе Москва может и обновить рекорд СССР, составлявший 2800 тонн золота.
Автор: Виктор Кузовков


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Комментарии 22

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  1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 05:33
    Вроде хорошо написано, НО - уже два или три публичных (а сколько не публичных тогда) полетов самолетов с грузом золота и последующим "рассыпанием". И если "авария" в нас на Северах еще ладно - вроде внутрений рейс, то вот был случай когда "рассыпали" золото при явном полете за рубеж. Так что хорошо бы проверить "а где золотишко лежит" am ,а то как бы под тот же шумок его уже не вывезли.
    Мих1974
    1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 06:45
      ЦБ России, -штучка странная-типа "отдельная" от России, но "не отдельная" от мировой финансовой системы, а говоря простым языком: для ЦБ России, сама Россия -просто звено в мировой финансовой системе, интересам которой и служит этот ЦБ. Поэтому, есть мнение, что большая часть, так называемого "российское золота"-на самом деле, уже давно, тихо перекочевала(или перекочевывает) в подвалы ФРС. wink
      Monster_Fat
      1. kuznec (Михаил) Сегодня, 06:51
        Интересно, зачем тогда от амерского госдолга избавляться... Водку продать, деньги пропить?
        kuznec
        1. проходящий (Андрей) Сегодня, 08:08
          Интересно, зачем тогда от амерского госдолга избавляться... Водку продать, деньги пропить?

          Помочь несчастным вексельбергам,дерибаскам и т.д
          Своих не бросаем
          проходящий
        2. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 08:16
          Настоящий американский "долг" не только в "трежерис", он вообще-то "зашит" везде-и в долларе и в других валютах-производных от доллара и в американских товарах, и в сотрудничестве с американскими компаниями и в торговле на бирже и пр. "Трежерис"-это просто наиболее стабильный актив приносящий небольшой, но гарантированный доход. Все остальное-рискованные, вoлатильные активы и пассивы. Для чего избывились от "треджерис"? Тут два варианта-срочно потребовалась наличная валюта или потребуется в ближайшей перспективо и кто-то предложил хорошую цену за большой своп-решили этим воспользоваться и продали. Дело в том, что трежерис торгуются на бирже не по-номиналу, а по цене ниже или выше номинала, в зависимости от количества и срока погашения. Ну и вторая причина-вытекающая из первой-если трежерис используются как залоговый актив при внешнеторговой сделке, то США, в принципе, может их заблокировать, пока они не погашены, если сделка подпадает под санкционные законы или просто подозрительная. А американцы, как раз, недавно и приняли закон ужесточающий контроль за использованием американских ценных, долговых бумаг при сделках со странами находящимися под санкциями. России, которая широко использовала трежерис как залоговый актив, при внешнеторговой деятельности, эти бумаги стали неудобны для использования. Кстати то, что Россия "скинула" столько "ненужных" ей трежерис, показывает, что на самом деле она активно использует валюту для различной деятельности, а не "тупо" хоронит ее в западных банках, ради ничтожных процентов, как считает большинство, на этом форуме,
          Monster_Fat
          1. spirit (spirit) Сегодня, 09:32
            Второй вариант.Наше правительство с сумасшедшей скоростью скупает валюту, и это уже не звоночек а колокол , параллельно советую холопам через пропаганду от валюты избавляться . Денежная масса в России проседает. А золото нужно для схем по обходу санкци1 .Это не прихоть или победа, а необходимость. hi
            spirit
  2. Михаил м (Михаил) Сегодня, 05:42
    А сейчас мы медленно спустимся с горки и всю валюту переведём в золото. С нашими партнёрами только так и надо делать.
    Михаил м
    1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 07:58
      Цитата: Михаил м
      А сейчас мы медленно спустимся с горки и всю валюту переведём в золото. С нашими партнёрами только так и надо делать.

      Да не в этом дело. Никто не "переводит валюту в золото". Идет планомерная закупка ЦБ у собственных производителей за рубли. В год закупается около 200 тонн золота, а добывается и перерабатывается непосредственно в России около 300 тонн
      http://www.gmkzoloto.ru/результаты-добычи-золота-
      в-россии-за-2017/

      Темпы роста золотого запаса ограничены только добычей в России.

      А покупать золото за валюту за рубежом, - это действительно менять "шило на мыло", один валютный инструмент на другой. Бессмысленное занятие. Именно поэтому - так никто и не делает.
      Кубик123
  3. антивирус Сегодня, 05:47
    и золото и др резервы хорошы при "экономической активности.." экономики . а в болоте все протухнет.
    движение вверх требуется
    антивирус
    1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 08:04
      Государство копит золото.А народ долги.
      Владивосток1969
  4. Муссаси Сегодня, 05:48
    В современной экономической системе золото уже не имеет такого веса как в средневековье, конечно оно нам там пригодиться когда вся мировая цивилизация туда откатиться рано или поздно , но это произойдёт!
    Муссаси
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:00
    Пока в "Биткоины" вкладываться стремно, в трейджерис - опасно ( в любой момент "конфискуют" за что- нибудь. Придумают, за что). Валюты, госбумаги, прочая, прочая... Это все условности. Не условности - это дороги, мосты, электростанции, заводы, сельхозугодья и леса. И, разумеется, сети, информационные. Хранилища информации. Это все - безусловные ценности. Вот в это надо вкладываться. А золото там, или криптовалюта... Прах это все...
    Горный стрелок
  6. Ипатий (Валерий) Сегодня, 06:20
    Россия продала нефти и газа, заработала денег, затем идет покупать золото по 100-200 тонн с 2008, до того больше продавали. Вопрос у кого и по какой цене, если в РФ добывается 300 тонн в год. И чье тогда это золото, чей ресурс?
    Ипатий
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:58
    Хорошо, но главное чтобы польза для страны, а значит народа была 100%. А то бывает на словах одно, а на деле совершенно другое и опять на пользу буржуям.
    rotmistr60
  8. Qwertyarion (Вячеслав) Сегодня, 07:11
    Относительно быстрый вывод денежных активов России из долговых бумаг США говорит лишь об одном: мы на пороге больших и не очень хороших перемен!
    Qwertyarion
  9. Strashila (I) Сегодня, 07:16
    "через десять лет при хорошем раскладе Москва может и обновить рекорд СССР"... ну да, ну да... если не ошибаюсь запасы страны строились не только из золота. но из платины и палладия... как молвит народная молва... по платине СССР не предоставлял реальной информации чтоб не обвалить её стоимость на рынке. Как звучит фраза на банкноте... обеспечено золотом, драгоценными металлами... так что рассуждать только о золоте совершено не корректно.
    Strashila
  10. vlad007 (Владимир) Сегодня, 08:19
    Интересно до каких размеров будет накапливаться золотой запас и золото-валютные резервы?
    vlad007
    1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 08:50
      Цитата: vlad007
      Интересно до каких размеров будет накапливаться золотой запас и золото-валютные резервы?

      Попробуйте прочитать http://profil.ranepa.ru/docs/pubs/p177/559a54b87e
      2ce.pdf
      Леонтьева Е.А., Наркевич С.С. "Оптимальная практика создания и управления золотовалютными резервами" («РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)
      Правда, это 2015 год, но методология там есть.
      Кубик123
  11. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:42
    Каддафи тоже золото "коллекционировал", для определенных целей.За что и поплатился...У нас для чего? Пока догадки..Как говорит автор, следим за темой...
    parusnik
    1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 09:22
      Цитата: parusnik
      Каддафи тоже золото "коллекционировал", для определенных целей.За что и поплатился...У нас для чего? Пока догадки..Как говорит автор, следим за темой...

      Не в "коллекционировании" дело.

      Каддафи поплатился за призыв к отказу от доллара.
      http://ru-an.info/новости/чего-они-прицепились-к-
      каддафи/ "Главным инициатором отказа от расчётов в долларах и евро стал ливийский лидер Муаммар Каддафи, призвавший арабский и африканский мир к переходу к расчётам в единой валюте – золотом динаре. "

      Абсолютно аналогично и Саддам Хусейн http://politinform.su/analitika/35549-pochemu-sad
      dam-huseyn-prishedshiy-k-vlasti-blagodarya-cru-ot
      kazalsya-ot-dollarov-v-polzu-evro.html
      "Вот как Radio Free Europe описала тогда логику Саддама Хусейна: «Ирак переходит в торговле нефтью с долларов на евро, чтобы обличить жесткую санкционную политику США, вынудить Брюссель оспорить политику Вашингтона»."
      Кубик123
      1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 09:42
        Та же причина и скандала с Домиником Стросс-Каном

        https://nstarikov.ru/blog/9859
        "18 ноября 2009 года
        Дни доллара США как единственной глобальной эталонной резервной валюты «сочтены». Об этом заявил директор-распорядитель Международного валютного фонда /МВФ/ Доминик Стросс-Кан. Он находится сейчас в Китае, где проводит широкие консультации с руководителями финансового сектора страны. Его слова приводит агентство
        «Прайм-Тасс» со ссылкой на ИТАР-ТАСС."
        Кубик123
  12. BAI Сегодня, 09:20
    а в просчете рисков он всегда был настоящим гроссмейстером

    Это после публичного признания, что его обманули с признанием Порошенко? Да и реакцию Запада на Крым не предвидели, думали, что все пройдет как с Южной Осетией.
    BAI
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