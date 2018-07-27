Золотой запас. Россия побьёт рекорд СССР?

Кажется, «аварийный сброс» российским ЦБ американских казначейских обязательств потихоньку начинает приобретать смысл. Хотя сам ЦБ никаких комментариев по этому поводу не дает, и иногда это принимает почти анекдотичные формы.Так, заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что сам не знает мотивов, которыми руководствовался ЦБ, распродавая американские активы. По его словам, он обращался с этим вопросом к заместителя главы ЦБ, Ксении Юдаевой, но ответа от неё не получил. После чего господину Сторчаку оставалось лишь глубокомысленно заявить, что это «сфера ответственности ЦБ», и закрыть тему.Мы же не без некоторого удовлетворения отметим, что это ещё один симптом скорой смены нашего «наемного персонала» в правительстве. Если уже и Центробанк не ставит этих ребят в известность по таким важным вопросам, то похоже, им действительно пора подумывать о поиске новой работы.Хотя все у них будет хорошо, конечно. Владимир Владимирович «своих не бросает»…Теперь немного о более важных вещах.Параллельно с распродажей американских долговых обязательств ЦБ РФ продолжил наращивать свой золотой запас. Сейчас он вплотную приблизился к 2000 тонн, и весьма вероятно, что уже скоро перешагнет эту отметку. Доля золота в общих золотовалютных резервах страны за последние годы выросла в десять раз, а объем американских treasuries упал с пиковых 176 миллиардов долларов до нынешних 15.Чисто экономические мотивы такого решения, возможно, выглядят слишком отдаленными, но все-таки мы должны помнить, что мировая экономика накопила громадный долг, составляющий 247 триллионов долларов, или 318% от всего мирового ВВП. То, что этот пузырь может лопнуть, давно стало общим местом в дискуссиях. Но очевидно и то, что сейчас, в условиях развязанных экономических войн, риск прокалывания пузыря становится слишком большим. Уход в драгметаллы как в самый надежный актив на этом фоне выглядит наиболее адекватной долгосрочной стратегией даже безотносительно к нашему собственному вектору дальнейшего развития.Немного смущает то, что другие крупнейшие держатели американских ценных бумаг, такие, как Китай и Япония, отказываться от них не спешат. Но это может быть связано как со значительно большей зависимостью этих стран от американского рынка (и от расположения американских властей, соответственно), так и с тем, что Путин знает что-то, о чем другие пока и не догадываются.А Путин действительно кое-что знает. Как минимум, свои будущие шаги в той геополитической партии, которую ему навязали. И уж где-где, а в просчете рисков он всегда был настоящим гроссмейстером…Отчасти становится понятна и тактика действий российского Центробанка. Вместо одномоментной или какой-то форсированной закупки золота на бирже или у других держателей крупных запасов золота он не спешит все вырученные от продажи американских бумаг деньги тут же вложить в золото. Это контрпродуктивно уже хотя бы потому, что при появлении на рынке такого покупателя цены немедленно взлетят до небес, и общий объем закупок снизится на тонны или даже на десятки тонн.Гораздо рациональнее приобретать золото у добывающих компаний, закупая как его наличный объем, так и контракты на поставку в будущем. В перспективе, конечно, это тоже приведет к росту цен на металл, но он будет гораздо менее стремительным и в какой-то момент станет даже выгодным для крупных держателей золотых активов.Очень похоже, что ЦБ действует именно так, хотя это только догадки – такой чувствительный вопрос, как торговля золотом, официальные и уполномоченные лица в открытых источниках не обсуждают, и что-то узнать об этом мы можем лишь постфактум, глядя на изменившиеся размеры золотого запаса и оценивая динамику его роста.В общем, продолжаем следить за темой. Пока лишь констатируем: в феврале Россия вошла в пятерку государств, обладающих самыми большими запасами золота. Для этого ей прошлось обойти в этом вопросе Китай. При сохранении существующих темпов роста примерно через три года Россия может войти уже в тройку.А уже через десять лет при хорошем раскладе Москва может и обновить рекорд СССР, составлявший 2800 тонн золота.