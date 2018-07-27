Иран как вторая Северная Корея

Американский лидер начал против Ирана «твиттерную» войну, взявшись переругиваться с руководством республики. Комментируя намерение Вашингтона, вышедшего из ядерной сделки, относительно санкций против ИРИ, иранский президент Хасан Роухани призвал США «не играть с с хвостом льва», чтобы потом не пожалеть о последствиях такой игры.В ответ Трамп написал в Twitter, что Иран столкнется с "невиданными последствиями", если продолжит угрожать США, и получил предупреждение от представителя МИД Ирана Бахрам Касеми, заявившего, что Иран примет ответные меры, если США попытаются блокировать экспорт нефти из страны.А затем к «дискуссии» присоединился глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, подчеркнувший, что Иран готов к противостоянию США, а угрозы Трампа Тегеран не впечатляют.«Вы начнете войну, мы же покончим с ней. Идите спросите у своих предшественников. Не надо угрожать нам. Мы готовы противостоять тебе», — приводит агентство Tasnim слова генерала, обращавшегося к Трампу.То есть складывающаяся ситуация здорово напоминает противостояние США с КНДР. Впрочем, «иранская проблема» куда более сложная и неоднозначная. Хотя бы в силу количества вовлеченных в нее игроков, чьи интересы она затрагивает напрямую.Взять хотя бы Саудовскую Аравию и союзные ей нефтяные монархии, которые изо всех сил стремятся использовать антиранский настрой Трампа для сведения счетов со своим главным геополитическим противником.Так, Эр-Рияд прибег к нефтяному шантажу. После ракетной атаки хуситов боевого корабля ВМС Саудовской Аравии, выполняющего боевое задание у западного побережья Йемена, саудиты объявили об «атаке танкеров» в Красном море и прекращении экспорта (при этом точный район атаки и сведения о повреждениях кораблю не указываются).Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что королевство в одностороннем порядке на неопределенное время вводит запрет на проход нефтетанкеров в Красном море, у западного побережья Йемена. «Запрет продлится до того, как прояснится ситуация (с торговой навигацией) в акватории Баб-эль-Мандебского пролива и морской транзит станет безопасным», — отметил саудовский министр.Вслед за ним о готовности приостановки поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив заявил Кувейт.Отметим, что и раньше боевые корабли саудовской коалиции, действующие против хуситов, подвергались ответному огневому воздействию, однако вопрос об угрозе коммерческому судоходству никто не ставил.Напомним, что йеменских шиитских повстанцев связывают с Тегераном, и Саудовская Аравия стремится своими действиями спровоцировать в мире недовольство Ираном. По сути дела речь идет о самом настоящем «нефтяном шантаже» импортеров саудовской, а возможно и кувейтской нефти.Вполне вероятно, что он адресован прежде всего странам ЕС, которые, несмотря на давление со стороны Вашингтона, продолжают попытки сохранить соглашение по иранской ядерной программе и отвергают вводимые Вашингтоном санкции против Ирана, и стран, продолжающих с ним сотрудничать.Один из ведущих иранистов, политолог Каринэ Геворгян указывает, что санкции, которые намерен ввести Вашингтон, бьют по Европе ничуть не меньше, чем по Ирану. Причем «складывается впечатление, что американская администрация делает все, чтобы ослабить Европу».Определенным подтверждением этому является недавнее выступление официального советника и представителя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам внешней политики в МИД Нильса Аннена (он известен как один из сторонников сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе). В интервью индийскому новостному порталу News18 он отметил, что попытки Вашингтона заставить своих союзников и партнеров отказаться от иранской нефти «раздражают».«Это (решение о соблюдении или несоблюдении американских санкций) должно быть суверенным решением Индии, — сказал Аннен. — Я не иранский коммивояжер и не защищаю торговые интересы Ирана, но у меня сложилось впечатление, что Индия хочет и впредь покупать нефть у Тегерана».Между прочим, Индия входит в тройку главных импортеров нефти из Ирана. Но после визита в Дели представителя США при ООН Никки Хейли стали поступать серьезные сигналы о готовности руководства страны подчиниться американским санкциям.И это несмотря на то, что еще в мае правительство Моди объявило о том, что признает только санкции ООН и никаким другим, даже американским, подчиняться не намерено.Именно поэтому Нильс Аннен, стремящийся убедить индусов сохранить прежний объем закупок иранской нефти, говорит о необходимости скорейшего создания финансового механизма для преодоления американских санкций.Отметим также, что весьма крупными импортерами являются такие союзники США, как Япония и Южная Корея, и они пока что не готовы отказаться от иранских энергоносителей. Это не говоря о Китае.Несомненно, одной из важных карт в иранском пасьянсе является Израиль, который принято считать чуть ли не главным врагом и антагонистом ИРИ.Существует мнение, что именно Тель-Авив является одним из главных инициаторов нынешнего кризиса, начавшегося с выходом США из СВПД, в значительной степени инициированного израильскими лоббистами, имеющими сильные позиции в окружении Дональда Трампа.Как известно, Израиль крайне озабочен усилением позиций Ирана в Сирии, в чем видит угрозу своей национальной безопасности. Пытаясь препятствовать продвижению проиранских прокси к своим границам, он постоянно обозначает «красные линии», которые, впрочем, так же постоянно нарушаются. Насколько вероятна в связи с этим перспектива войны между Ираном и Израилем, об угрозе которой говорят многие наблюдатели?Прямой военный конфликт между этими странами маловероятен. «Весовые категории» ИРИ и еврейского государства несопоставимы, несмотря на наличие у последнего ядерного оружия, и аналогия с Давидом и Голиафом, столь любимая израильскими СМИ, здесь едва ли уместна. У Тель-Авива просто нет достаточных сил, необходимых для войны с Ираном. Максимум, на что он способен, это нанесение авиационного или ракетного удара, который не только ничего не решит, но усугубит ситуацию.Не станет и Иран прямо атаковать Израиль. Не только из-за ядерного оружия, но и потому, что такой шаг практически стопроцентно будет означать войну с США, которой Тегеран, несмотря на грозные заявления, все же всеми силами старается избежать.Тем не менее, гибридная война двух стран с помощью прокси будет продолжаться и дальше, в том числе и на территории САР.Как известно, регулярных войск ИРИ в Сирии нет, что оставляет Тегерану значительное пространство для маневра даже в случае израильских ударов по проиранским силам.Возможно, что Израиль вполне бы устроило бы, если бы главную роль в войне с Ираном взяли бы на себя США. Однако и такая возможность маловероятна.«Пентагон в свое время рассматривал возможность военной операции против Ирана, и выяснилось: нужен наземный контингент порядка 800 тысяч, такого нет ни у кого. Некому воевать-то», — указывает Каринэ Геворгян. О возможностях прямых действий против ИРИ саудовской коалиции, которая не в состоянии справиться с повстанцами в Йемене, и говорить не приходиться.Как видим, вероятность войны США и их ближневосточных союзников против Ирана, к счастью, невелика. Впрочем, как и возможности США удушить ИРИ экономически. Можно не сомневаться, что американские санкции в любом случае не будут поддержаны Россией и Китаем, а также некоторыми другими странами. А это означает, что, несмотря на все трудности, Тегеран сумеет выстоять.Зато введение санкций, без сомнения, еще более ухудшит и без того крайне напряженные отношения США и их европейских союзников.