Tempest: перспективный британский истребитель шестого поколения
Великобритания рассчитывает создать собственный истребитель шестого поколения. Ранее о запуске подобного амбициозного проекта уже объявили Германия и Франция, которые собираются разрабатывать новый многоцелевой боевой самолет совместно. Таким образом, в Европе собираются создать уже как минимум два перспективных боевых самолета шестого поколения.
Старт новому амбициозному проекту был дан в Великобритании на авиационном салоне Фарнборо. Британский истребитель шестого поколения получил официальное название Tempest (англ. «Буря») в честь одноименного успешного британского истребителя Hawker Tempest периода Второй мировой войны.
В данный проект правительство Великобритании собирается инвестировать 2 миллиарда фунтов (около 2,7 миллиарда долларов). В будущем истребитель шестого поколения Tempest должен будет заменить в составе Королевских ВВС самолеты Eurofighter Typhoon. О планах по разработке нового боевого самолета премьер-министр Великобритании Тереза Мей рассказала на открытии международного авиасалона в Фарнборо. Инвестиции в размере двух миллиардов фунтов стерлингов будут выделены на реализацию данной программы до 2025 года. По словам Терезы Мей, данный проект закладывает основу для программы по созданию самолета-преемника Typhoon и поможет определить долгосрочную перспективу для британской военной авиационной промышленности. Выделенные средства позволят разработать необходимый набор технологий, которые и лягут в основу нового самолета, ввод в строй которого запланирован после 2035 года.
Министр обороны королевства Гэвин Уильямсон, в свою очередь, отметил, что проектируемый боевой самолет шестого поколения сможет осуществлять полеты как под управлением экипажа, так и в полностью беспилотном режиме. Известно, что над реализацией проекта будет трудиться группа компаний под названием Team Tempest, в которую уже вошла крупнейшая британская военно-промышленная корпорация BAE Systems, а также известный европейский производитель различных ракетных систем MBDA, помимо них в проекте примет участие и производитель авиационных двигателей – не менее известная британская компания Rolls Royce. Также обозначено возможное участие в проекте итальянского концерна Leonardo.
В Министерстве обороны Великобритании считают, что самолеты, которые создаются в рамках проекта Tempest, смогут дополнить парк истребителей пятого поколения F-35 американского производства. При этом от использования Eurofighter Typhoon к тому моменту планируется полностью отказаться. Анонсированный проект уже прокомментировали американские генералы. В частности Тод Уолтерс, являющийся командующим ВВС США в Европе, заявил о важности совместимости между любым британским истребителем и американским F-35. Он выразил надежду, что новый британский боевой самолет будет «максимально совместим» с истребителем-бомбардировщиком F-35B, который Великобритания приобрела сравнительно недавно (пока получено 4 машины).
Газета «Известия» пишет о том, что перспективный британский истребитель восходит к проекту Replica, над которым в 1994-1997 годах работали инженеры компании BAE Systems. В рамках того проекта Лондон вырабатывал технический облик для перспективного тактического истребителя. Тогда же решался вопрос о том, создавать новый самолет самостоятельно или отложить все работы и просто закупить в США перспективные истребители F-35. Теперь мы можем сказать, что тогда был выбран второй вариант, но созданный еще в 1990-е годы научно-технический задел будет использоваться при создании боевого самолета уже следующего поколения.
Этим же отчасти можно объяснить заданную степень амбициозности: Великобритания решила не повторять боевые самолеты пятого поколения, сразу же взявшись за машину шестого поколения. Данное решение можно объяснить, не прибегая к уже сделанному Лондоном выбору в пользу покупки в США истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35B. Достаточно тяжелая история по созданию истребителя Eurofighter Typhoon и весь накопленный с 1980-х годов опыт совместных европейских оборонных программ демонстрирует нам, что данные программы не столько даже дороги (а они действительно дорого обходятся налогоплательщикам), сколько крайне неторопливо воплощаются в жизнь. В итоге, запуская проектирование, типовая европейская страна с развитой оборонной промышленностью рискует при лучшем раскладе получить готовый к серийному выпуску истребитель пятого поколения к тому моменту, когда в США и, возможно, России и КНР уже будут готовы прототипы боевого самолета шестого поколения.
И все же британцы будут делать новый истребитель не в одиночку. В кооперацию по его созданию уже включены помимо непосредственно британских компаний BAE Systems и Rolls-Royce, консорциум MBDA (представляет собой общеевропейское объединение по разработке и выпуску авиационных средств поражения), а также итальянский концерн Leonardo (один из крупнейших машиностроительных холдингов Италии).
Уже сейчас можно отметить, что при создании боевого самолета шестого поколения Европа повторяет судьбу поколения четвертого. В 1980-е годы проект создания единого европейского истребителя распался на национальный французский истребитель Dassault Rafale и, соответственно, «похудевший» после выхода Франции из проекта Eurofighter Typhoon. Буквально в апреле 2018 года Германия и Франция продвинулись в вопросе планов по развитию собственных ВВС. На данный момент оба государства собираются строить свой истребитель шестого поколения – FCAS (Future Combat Air System), который должен будет заменить истребители Eurofighter Typhoon в ВВС Германии и истребители Dassault Rafale в ВВС Франции. Возможно, к данному проекту присоединиться также Испания, которая проявляет интерес к замене собственных F-18. Франция и Германия собираются завершить все работы над новым совместным самолетом к 2040 году.
Характерно, что Париж ранее планировал участвовать как раз в совместном проекте с Лондоном. То, что сейчас показали под названием Tempest, как раз и могло стать FCAS (в настоящее время программа носит название FCAS TI — Future Combat Air System Technology Initiative). Однако не вышло: ковавшийся с конца 2000-х годов военно-политический союз между Великобританией и Францией в этом вопросе дал трещину, и французы решили вернуться к традиционному тандему с Германией, который еще с 1970-х годов считался опорой всего Евросоюза. При этом Париж официально не отказывался от совместной работы с Лондоном, однако на практике выбор Франции был сделан в пользу разработки «континентального» истребителя шестого поколения.
Первые подробности о технических особенностях перспективного британского истребителя
Руководствуясь представленными фото и видеоматериалами уже сейчас можно говорить, что показанный прессе и широкой общественности макет боевого самолета представляет собой высокоплан, построенный по схеме «бесхвостка» с двумя отклоняемыми в стороны килями. Представленный макет позволяет судить о том, что новый самолет будет иметь два двигателя с воздухозаборниками, расположенными под крылом по обе стороны фюзеляжа. В конструкции нового истребителя планируется достаточно широко использовать технологии малозаметности. По словам министра обороны Великобритании, новый истребитель Tempest будет опционально выполнен пилотируемым – он сможет выполнять полеты не только под управлением летчика, но и в беспилотном варианте, самолет может быть полностью автономным.
Известно, что для нового самолета будет создаваться специальный многорежимный авиационный двигатель. Истребитель сможет управлять различными беспилотниками, а также получит «оружие направленной энергии». Также будет разработана бортовая система управления, работающая в связке с самообучающимся искусственным интеллектом и оснащенная функцией виртуального кокпита.
Оборонная компания BAE Systems уже представила концепт виртуального кокпита для перспективного боевого самолета шестого поколения Tempest, работу над которым планируется начать в самое ближайшее время. По информации издания Defense News, в новом кокпите виртуальные элементы будут добавляться в поле визуального восприятия пилота при помощи специального нашлемного дисплея. При этом отображаемую информацию можно будет подстраивать под определенные ситуации, доступна настройка в очень широком диапазоне.
В подавляющем большинстве случаев у выпускаемых сегодня истребителей в состав кокпита традиционно включается набор цифровых и аналоговых приборов и один или более многофункциональных дисплеев, на которые выводится настраиваемая информация. В зависимости от того, какая именно версия боевого самолета перед нами, количество цифровых и аналоговых приборов в кабине может значительно отличаться. К примеру, на старых моделях боевых самолетов, которые не проходили модернизации, цифровые приборы в кабине пилота могут совсем отсутствовать.
В американских многофункциональных истребителях 5-го поколения F-35 Lightning II уже сейчас используется подобие виртуального кокпита. В этом истребителе была реализована так называемая система сквозного видения – изображение с внешних видеокамер, установленных по периметру планера боевого самолета, выводится на нашлемный дисплей пилота и смещается в соответствии с поворотом его головы. К примеру, обернувшись назад, летчик увидит именно то, что сейчас происходит позади его F-35, а не заднюю стенку кабины или спинку кресла.
Тот концепт виртуального кокпита, который был показан компанией BAE Systems, предполагает почти полный отказ от приборов в кабине в их привычном для нас виде. Вся информация и данные с различных камер, датчиков, радара, систем управления вооружением будут выводиться на приборы в дополненной реальности. При этом вывод информации в кабине будет полностью настраиваемым – летчик лично сможет подобрать выводимую информацию и приборы, задав их положение в видимом пространстве. Так сообщается, что некоторые приборы можно будет вывести за периферийное зрение, их можно будет увидеть лишь при повороте головы в нужную сторону.
Представленный британцами концепт виртуального кокпита предполагает размещение в кабине пилота всего одного сенсорного многофункционального дисплея, но планируется, что он будет включаться лишь в случае отказа системы дополненной реальности. На всем протяжении безаварийно проходящего полета истребителя данный дисплей будет отключен.
Источники информации:
https://iz.ru/768041/denis-komarovskii/vtoroi-iz-pokoleniia-shest
https://nplus1.ru/news/2018/07/23/cockpit
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5377696
Материалы из открытых источников
Старт новому амбициозному проекту был дан в Великобритании на авиационном салоне Фарнборо. Британский истребитель шестого поколения получил официальное название Tempest (англ. «Буря») в честь одноименного успешного британского истребителя Hawker Tempest периода Второй мировой войны.
В данный проект правительство Великобритании собирается инвестировать 2 миллиарда фунтов (около 2,7 миллиарда долларов). В будущем истребитель шестого поколения Tempest должен будет заменить в составе Королевских ВВС самолеты Eurofighter Typhoon. О планах по разработке нового боевого самолета премьер-министр Великобритании Тереза Мей рассказала на открытии международного авиасалона в Фарнборо. Инвестиции в размере двух миллиардов фунтов стерлингов будут выделены на реализацию данной программы до 2025 года. По словам Терезы Мей, данный проект закладывает основу для программы по созданию самолета-преемника Typhoon и поможет определить долгосрочную перспективу для британской военной авиационной промышленности. Выделенные средства позволят разработать необходимый набор технологий, которые и лягут в основу нового самолета, ввод в строй которого запланирован после 2035 года.
Министр обороны королевства Гэвин Уильямсон, в свою очередь, отметил, что проектируемый боевой самолет шестого поколения сможет осуществлять полеты как под управлением экипажа, так и в полностью беспилотном режиме. Известно, что над реализацией проекта будет трудиться группа компаний под названием Team Tempest, в которую уже вошла крупнейшая британская военно-промышленная корпорация BAE Systems, а также известный европейский производитель различных ракетных систем MBDA, помимо них в проекте примет участие и производитель авиационных двигателей – не менее известная британская компания Rolls Royce. Также обозначено возможное участие в проекте итальянского концерна Leonardo.
В Министерстве обороны Великобритании считают, что самолеты, которые создаются в рамках проекта Tempest, смогут дополнить парк истребителей пятого поколения F-35 американского производства. При этом от использования Eurofighter Typhoon к тому моменту планируется полностью отказаться. Анонсированный проект уже прокомментировали американские генералы. В частности Тод Уолтерс, являющийся командующим ВВС США в Европе, заявил о важности совместимости между любым британским истребителем и американским F-35. Он выразил надежду, что новый британский боевой самолет будет «максимально совместим» с истребителем-бомбардировщиком F-35B, который Великобритания приобрела сравнительно недавно (пока получено 4 машины).
Газета «Известия» пишет о том, что перспективный британский истребитель восходит к проекту Replica, над которым в 1994-1997 годах работали инженеры компании BAE Systems. В рамках того проекта Лондон вырабатывал технический облик для перспективного тактического истребителя. Тогда же решался вопрос о том, создавать новый самолет самостоятельно или отложить все работы и просто закупить в США перспективные истребители F-35. Теперь мы можем сказать, что тогда был выбран второй вариант, но созданный еще в 1990-е годы научно-технический задел будет использоваться при создании боевого самолета уже следующего поколения.
Этим же отчасти можно объяснить заданную степень амбициозности: Великобритания решила не повторять боевые самолеты пятого поколения, сразу же взявшись за машину шестого поколения. Данное решение можно объяснить, не прибегая к уже сделанному Лондоном выбору в пользу покупки в США истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35B. Достаточно тяжелая история по созданию истребителя Eurofighter Typhoon и весь накопленный с 1980-х годов опыт совместных европейских оборонных программ демонстрирует нам, что данные программы не столько даже дороги (а они действительно дорого обходятся налогоплательщикам), сколько крайне неторопливо воплощаются в жизнь. В итоге, запуская проектирование, типовая европейская страна с развитой оборонной промышленностью рискует при лучшем раскладе получить готовый к серийному выпуску истребитель пятого поколения к тому моменту, когда в США и, возможно, России и КНР уже будут готовы прототипы боевого самолета шестого поколения.
И все же британцы будут делать новый истребитель не в одиночку. В кооперацию по его созданию уже включены помимо непосредственно британских компаний BAE Systems и Rolls-Royce, консорциум MBDA (представляет собой общеевропейское объединение по разработке и выпуску авиационных средств поражения), а также итальянский концерн Leonardo (один из крупнейших машиностроительных холдингов Италии).
Уже сейчас можно отметить, что при создании боевого самолета шестого поколения Европа повторяет судьбу поколения четвертого. В 1980-е годы проект создания единого европейского истребителя распался на национальный французский истребитель Dassault Rafale и, соответственно, «похудевший» после выхода Франции из проекта Eurofighter Typhoon. Буквально в апреле 2018 года Германия и Франция продвинулись в вопросе планов по развитию собственных ВВС. На данный момент оба государства собираются строить свой истребитель шестого поколения – FCAS (Future Combat Air System), который должен будет заменить истребители Eurofighter Typhoon в ВВС Германии и истребители Dassault Rafale в ВВС Франции. Возможно, к данному проекту присоединиться также Испания, которая проявляет интерес к замене собственных F-18. Франция и Германия собираются завершить все работы над новым совместным самолетом к 2040 году.
Характерно, что Париж ранее планировал участвовать как раз в совместном проекте с Лондоном. То, что сейчас показали под названием Tempest, как раз и могло стать FCAS (в настоящее время программа носит название FCAS TI — Future Combat Air System Technology Initiative). Однако не вышло: ковавшийся с конца 2000-х годов военно-политический союз между Великобританией и Францией в этом вопросе дал трещину, и французы решили вернуться к традиционному тандему с Германией, который еще с 1970-х годов считался опорой всего Евросоюза. При этом Париж официально не отказывался от совместной работы с Лондоном, однако на практике выбор Франции был сделан в пользу разработки «континентального» истребителя шестого поколения.
Первые подробности о технических особенностях перспективного британского истребителя
Руководствуясь представленными фото и видеоматериалами уже сейчас можно говорить, что показанный прессе и широкой общественности макет боевого самолета представляет собой высокоплан, построенный по схеме «бесхвостка» с двумя отклоняемыми в стороны килями. Представленный макет позволяет судить о том, что новый самолет будет иметь два двигателя с воздухозаборниками, расположенными под крылом по обе стороны фюзеляжа. В конструкции нового истребителя планируется достаточно широко использовать технологии малозаметности. По словам министра обороны Великобритании, новый истребитель Tempest будет опционально выполнен пилотируемым – он сможет выполнять полеты не только под управлением летчика, но и в беспилотном варианте, самолет может быть полностью автономным.
Известно, что для нового самолета будет создаваться специальный многорежимный авиационный двигатель. Истребитель сможет управлять различными беспилотниками, а также получит «оружие направленной энергии». Также будет разработана бортовая система управления, работающая в связке с самообучающимся искусственным интеллектом и оснащенная функцией виртуального кокпита.
Оборонная компания BAE Systems уже представила концепт виртуального кокпита для перспективного боевого самолета шестого поколения Tempest, работу над которым планируется начать в самое ближайшее время. По информации издания Defense News, в новом кокпите виртуальные элементы будут добавляться в поле визуального восприятия пилота при помощи специального нашлемного дисплея. При этом отображаемую информацию можно будет подстраивать под определенные ситуации, доступна настройка в очень широком диапазоне.
В подавляющем большинстве случаев у выпускаемых сегодня истребителей в состав кокпита традиционно включается набор цифровых и аналоговых приборов и один или более многофункциональных дисплеев, на которые выводится настраиваемая информация. В зависимости от того, какая именно версия боевого самолета перед нами, количество цифровых и аналоговых приборов в кабине может значительно отличаться. К примеру, на старых моделях боевых самолетов, которые не проходили модернизации, цифровые приборы в кабине пилота могут совсем отсутствовать.
В американских многофункциональных истребителях 5-го поколения F-35 Lightning II уже сейчас используется подобие виртуального кокпита. В этом истребителе была реализована так называемая система сквозного видения – изображение с внешних видеокамер, установленных по периметру планера боевого самолета, выводится на нашлемный дисплей пилота и смещается в соответствии с поворотом его головы. К примеру, обернувшись назад, летчик увидит именно то, что сейчас происходит позади его F-35, а не заднюю стенку кабины или спинку кресла.
Тот концепт виртуального кокпита, который был показан компанией BAE Systems, предполагает почти полный отказ от приборов в кабине в их привычном для нас виде. Вся информация и данные с различных камер, датчиков, радара, систем управления вооружением будут выводиться на приборы в дополненной реальности. При этом вывод информации в кабине будет полностью настраиваемым – летчик лично сможет подобрать выводимую информацию и приборы, задав их положение в видимом пространстве. Так сообщается, что некоторые приборы можно будет вывести за периферийное зрение, их можно будет увидеть лишь при повороте головы в нужную сторону.
Представленный британцами концепт виртуального кокпита предполагает размещение в кабине пилота всего одного сенсорного многофункционального дисплея, но планируется, что он будет включаться лишь в случае отказа системы дополненной реальности. На всем протяжении безаварийно проходящего полета истребителя данный дисплей будет отключен.
Источники информации:
https://iz.ru/768041/denis-komarovskii/vtoroi-iz-pokoleniia-shest
https://nplus1.ru/news/2018/07/23/cockpit
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5377696
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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