65 лет со дня окончания горячей фазы Корейской войны

Пресс-служба Белого дома приводит сообщение о жесте доброй воли, сделанном Пхеньяном. Власти КНДР передали США останки американских солдат, погибших в ходе Корейской войны. Официальная церемония репатриации останков состоится 1 августа. Отмечается, что из северокорейского Вонсана на авиабазу Асан (Республика Корея) транспортник C-17 уже вылетел. Асан – авиабаза ВВС США, являющаяся одним из двух крупнейших американских военных объектов на территории Южной Кореи.Американская статистика говорит о том, что в ходе войны на Корейском полуострове в начале 50-х годов погибли более 36 тысяч американских солдат и офицеров.По самым скромным оценкам, в КНДР находятся останки 4,5-5 тысяч. Передача останков от Пхеньяна Вашингтону не осуществлялась в связи с тем, что формально КНДР и США до сих пор находятся в состоянии войны друг с другом. Никакого соглашения о мире и сотрудничестве между этими государствами не существует.Однако встреча двух лидеров (Трампа и Ким Чен Ына) в Сингапуре 12 июня помогла разрешить целый ряд острых вопросов, среди которых и гуманитарный вопрос о передаче Штатами останков американских солдат. Мало того, была подписана декларация о поиске останков пропавших без вести и военнопленных, в результате которого должны осуществляться миссии по передаче тел. Родственники погибших в Корее американцев, как пишет американская пресса, с нетерпением ожидают возможности принять участие в церемонии похорон на территории США. Церемония будет проводиться на американском мемориальном кладбище.Сегодня отмечается 65-летие окончания горячей фазы Корейской войны. За три с лишним года её боёв погибли не менее 150 тысяч человек, свыше 15 тысяч числятся пропавшими без вести. О точном числе погибших советских военнослужащих на той войне неизвестно до сих пор.