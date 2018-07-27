09:53 27 июля
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65 лет со дня окончания горячей фазы Корейской войны

Пресс-служба Белого дома приводит сообщение о жесте доброй воли, сделанном Пхеньяном. Власти КНДР передали США останки американских солдат, погибших в ходе Корейской войны. Официальная церемония репатриации останков состоится 1 августа. Отмечается, что из северокорейского Вонсана на авиабазу Асан (Республика Корея) транспортник C-17 уже вылетел. Асан – авиабаза ВВС США, являющаяся одним из двух крупнейших американских военных объектов на территории Южной Кореи.

Американская статистика говорит о том, что в ходе войны на Корейском полуострове в начале 50-х годов погибли более 36 тысяч американских солдат и офицеров.

65 лет со дня окончания горячей фазы Корейской войны



По самым скромным оценкам, в КНДР находятся останки 4,5-5 тысяч. Передача останков от Пхеньяна Вашингтону не осуществлялась в связи с тем, что формально КНДР и США до сих пор находятся в состоянии войны друг с другом. Никакого соглашения о мире и сотрудничестве между этими государствами не существует.

Однако встреча двух лидеров (Трампа и Ким Чен Ына) в Сингапуре 12 июня помогла разрешить целый ряд острых вопросов, среди которых и гуманитарный вопрос о передаче Штатами останков американских солдат. Мало того, была подписана декларация о поиске останков пропавших без вести и военнопленных, в результате которого должны осуществляться миссии по передаче тел. Родственники погибших в Корее американцев, как пишет американская пресса, с нетерпением ожидают возможности принять участие в церемонии похорон на территории США. Церемония будет проводиться на американском мемориальном кладбище.

Сегодня отмечается 65-летие окончания горячей фазы Корейской войны. За три с лишним года её боёв погибли не менее 150 тысяч человек, свыше 15 тысяч числятся пропавшими без вести. О точном числе погибших советских военнослужащих на той войне неизвестно до сих пор.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 9

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:19
    Ын в очередной раз себя человеком показывает, в отличии от лживых гринго!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Литвинов (Сергей) Сегодня, 09:29
      И это несмотря на то, что американцы в Корее, особенно на севере, после себя оставили лунный пейзаж и миллионы погибших корейцев.

      Литвинов
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:23
    Ким Чен Ын держит свое слово - обещал вернуть останки и возвращает, обещал прекратить испытания и прекратил. А Трамп как девочка институтка утром да, вечером нет.
    rotmistr60
  3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:36
    одного не пойму. зачем столько лет останки держать???? ну почему сразу не отдать когда стрелять перестали? государственный мазохизм?
    LSA57
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:00
      одного не пойму
      Одни были захоронены на месте боев, другие не доживали в тюрьмах (лагерях). К тому же поставте себя на место корейцев, которых смешивали с землей ковровыми бомбардировками вместе с городами, а они после окончания горячей фазы войны побегут к американцам с просьбой заберите останки? И все последующие годы обстановка была накалена до предела.
      rotmistr60
    2. BAI Сегодня, 09:40
      Но у нас же немцы лежат, захороненные на нашей территории. Вопрос не зачем держать, а зачем перевозить.
      BAI
  4. собаковод Сегодня, 06:39
    Земля пухом нашим погибшим на этой войне. Одного я точно знаю.
    собаковод
    1. BAI Сегодня, 09:44
      На "Звезде" несколько раз шел документальный фильм о войне в Корее, в конце - все наши погибшие летчики поименно - 100 с лишним человек (но там не только летчики гибли).
      BAI
  5. тасха Сегодня, 06:59
    О точном числе погибших советских военнослужащих на той войне неизвестно до сих пор.

    Стыдно.. 65 лет прошло уже, что скрывать-то уже... История...
    тасха
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