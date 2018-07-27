Потерпевший крушение Су-22УМ3 ВВС Вьетнама ранее был куплен у Украины

Вьетнамские средства массовой информации публикуют сообщения о том, что потерпел крушение самолёт Су-22УМ3 военно-воздушных сил страны. Это двухместный учебно-боевой самолёт, который серийно производился в СССР с 1979 по 1990 годы. Несколько десятков таких машин в своё время были переданы ВВС Вьетнама. Является одной из многочисленных экспортных модификаций Су-17. Су-22УМ3 до сих пор эксплуатируется во Вьетнаме в первую очередь как учебно-тренировочная машина. Однако в этот раз на борту были опытные лётчики – подполковники ВВС страны Хуат Манх Три и Фам Джиан Нам.Стало известно о том, что оба члена экипажа Су-22УМ3 погибли.Публикуются данные о бортовом и заводском номерах потерпевшего крушения самолёта. Эти номера позволяют получить информацию о том, что самолёт в своё время был приобретён Вьетнамом у Украины и принадлежал 921-му авиаполку 371-й дивизии сил ПВО. Место базирования – аэродром Сан-Ванг.По последним данным, лётчики не успели катапультироваться, так как в условиях плохой видимости самолёт буквально врезался в одну из возвышенностей неподалёку от населённого пункта Дуа в районе Нхья Дан примерно в 280 км южнее Ханоя.На месте операции работают спасательные бригады, деятельность которых осложнена проливными дождями, обрушившимися на район крушения самолёта.