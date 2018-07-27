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Потерпевший крушение Су-22УМ3 ВВС Вьетнама ранее был куплен у Украины

Вьетнамские средства массовой информации публикуют сообщения о том, что потерпел крушение самолёт Су-22УМ3 военно-воздушных сил страны. Это двухместный учебно-боевой самолёт, который серийно производился в СССР с 1979 по 1990 годы. Несколько десятков таких машин в своё время были переданы ВВС Вьетнама. Является одной из многочисленных экспортных модификаций Су-17. Су-22УМ3 до сих пор эксплуатируется во Вьетнаме в первую очередь как учебно-тренировочная машина. Однако в этот раз на борту были опытные лётчики – подполковники ВВС страны Хуат Манх Три и Фам Джиан Нам.

Стало известно о том, что оба члена экипажа Су-22УМ3 погибли.

Потерпевший крушение Су-22УМ3 ВВС Вьетнама ранее был куплен у Украины



Публикуются данные о бортовом и заводском номерах потерпевшего крушения самолёта. Эти номера позволяют получить информацию о том, что самолёт в своё время был приобретён Вьетнамом у Украины и принадлежал 921-му авиаполку 371-й дивизии сил ПВО. Место базирования – аэродром Сан-Ванг.

По последним данным, лётчики не успели катапультироваться, так как в условиях плохой видимости самолёт буквально врезался в одну из возвышенностей неподалёку от населённого пункта Дуа в районе Нхья Дан примерно в 280 км южнее Ханоя.

На месте операции работают спасательные бригады, деятельность которых осложнена проливными дождями, обрушившимися на район крушения самолёта.

Использованы фотографии: Vietnam.net.
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Комментарии 26

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  1. туц Сегодня, 06:08
    соболезнуем родным погибших
    туц
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:17
      При чём тут "куплен у Украины"?
      Пресловутый человеческий фактор. Родным и друзьям погибших соболезную, но вот тут Украина точно не при чём.
      Shurik70
      1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 07:56
        Вполне возможно как раз "при чём", у Окраины это уже который раз, одни возвращённые Ираком БТР-4 и Тайландом "Оплоты" чего стоят. Ну а возврат Хорватией бракованных МиГ-21 - это уже хрестоматийный случай.
        Бандеростан с жадностью втюхивает по всему миру старье и неликвид. И да, из-за этого порой гибнут люди.
        Сармат Саныч
  2. Vard Сегодня, 06:10
    Может конечно то что самолет украинский это не о чем... А может и нет...
    Vard
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:45
      Цитата: Vard
      Может конечно то что самолет украинский это не о чем.

      да похоже дело не в том чей самолёт
      По последним данным, лётчики не успели катапультироваться, так как в условиях плохой видимости самолёт буквально врезался в одну из возвышенностей неподалёку от населённого пункта Дуа в районе Нхья Дан примерно в 280 км южнее Ханоя.

      это может случиться с любым самолётом и с любым экипажем. человек не робот. ошибаются все. к сожалению.
      Лётчикам soldier
      LSA57
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 07:13
        Цитата: LSA57
        это может случиться с любым самолётом и с любым экипажем. человек не робот. ошибаются все. к сожалению.

        а система сближения с препятствием - отсутствует?
        Angel_and_Demon
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:24
          Цитата: Angel_and_Demon
          а система сближения с препятствием - отсутствует?

          да просто не могло времени отреагировать. система катапульту не включает.
          к сожалению не смог найти видео где "Наташа" на взлёте выдаёт "Уберите шасси". лётчик так и сделал. так на полосе и остался.
          решение остаётся за лётчиком.
          а это уже в другой плоскости
          LSA57
          1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 07:37
            Цитата: LSA57
            да просто не могло времени отреагировать. система катапульту не включает

            какая то не правильная система - если не учитывает скорость сближения hi
            Angel_and_Demon
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:43
              Цитата: Angel_and_Demon
              какая то не правильная система - если не учитывает скорость сближения

              система правильная
              вы когда за рулём, а жена рядом сидит и рассказывает, что вам надо делать, всегда так поступаете?
              LSA57
              1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 07:47
                Цитата: LSA57
                вы когда за рулём, а жена рядом сидит и рассказывает, что вам надо делать, всегда так поступаете?

                моя жена в это время молчит - приучил, просто остановился посреди трассы и сказал - садись за руль, и пошел на заднее сиденье, после этого - как отрезало
                Angel_and_Demon
                1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:57
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  моя жена в это время молчит - приучил,

                  а вот "Наташу" не приучишь и на заднее сиденье не пересадишь smile
                  LSA57
                  1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 07:59
                    Цитата: LSA57
                    а вот "Наташу" не приучишь и на заднее сиденье не пересадишь

                    так она для этого создана - слушать надо hi
                    Angel_and_Demon
                    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:06
                      Цитата: Angel_and_Demon
                      так она для этого создана - слушать надо

                      к сожалению не смог найти видео где "Наташа" на взлёте выдаёт "Уберите шасси". лётчик так и сделал. так на полосе и остался

                      моя жена в это время молчит - приучил, просто остановился посреди трассы и сказал - садись за руль, и пошел на заднее сиденье, после этого - как отрезало

                      а почему жену не слушаете? может иногда и правильно говорит? laughing
                      LSA57
                      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:09
                        Цитата: LSA57
                        а почему жену не слушаете? может иногда и правильно говорит?

                        может, но бортовой компьютер слушаю, а жену нет, по тому что уже молчит feel
                        Angel_and_Demon
          2. sgapich (Станислав) Сегодня, 09:27
            Цитата: LSA57
            ...к сожалению не смог найти видео где "Наташа" на взлёте выдаёт "Уберите шасси"...

            А разве речевой информатор не "Рита" обзывают?
            sgapich
          3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:38
            Стесняюсь спросить: почему - Наташа? У нас всегда была Рита - речевой информатор РИ-65
            pvv113
        2. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 08:54
          Вспомните, как погибли наши асы пилотажники на МиГ- 29 в том же Вьетнаме, наверное уже около 10 лет прошло. Также в гору врезались.
          Ros 56
          1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:59
            Цитата: Ros 56
            Вспомните, как погибли наши асы пилотажники на МиГ- 29 в том же Вьетнаме, наверное уже около 10 лет прошло. Также в гору врезались.

            10 лет назад кто вообще о чем думал? вы еще павлова вспомните
            Angel_and_Demon
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:21
    Соболезную Вьетнамцем, земля пухом пилотам!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:22
    Админы, уберите пожалуйста, рейтинг к статье, очень вас прошу! !!!! hi
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:26
    В первую очередь соболезнования.
    в условиях плохой видимости самолёт буквально врезался в одну из возвышенностей
    Сразу вспомнилась наша пилотажная группа, которая при аналогичных обстоятельствах (гора, плохая видимость) разбилась во Вьетнаме при заходе на посадку.
    rotmistr60
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:40
      Цитата: rotmistr60
      В первую очередь соболезнования.
      в условиях плохой видимости самолёт буквально врезался в одну из возвышенностей
      Сразу вспомнилась наша пилотажная группа, которая при аналогичных обстоятельствах (гора, плохая видимость) разбилась во Вьетнаме при заходе на посадку.

      Камрань. лидер наворочал. что то не видел как его наказали
      LSA57
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:50
    ...очень сложный рельеф во Вьетнаме, и ещё хуже бывает погода... сколько уже бортов врЕзались в горы! Мои Соболезнования. Прошу не ставить рейтинг.
    a.s.zzz888
    1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:21
      Прошу прощения,если кого обижу.Но я был свидетелем одного случая.В 1987 году в составе экипажа танкера Капитан Доценко мы пришли не помню,то ли в Хонгай то ли в Хайфон и на пляже встретили наших лётчиков,слегка не трезвых.Мы устроились рядом с ними.Через 1-1,5 часа они собрались уходить,должны были начаться полёты.На наш вопрос о нетрезвом состоянии был получен ответ "Так ведь там ГАИ нет".Ещё раз прошу прощения.И соболезную родственникам в связи с утратой.
      Владивосток1969
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:39
      Цитата: a.s.zzz888
      ...очень сложный рельеф во Вьетнаме, и ещё хуже бывает погода... сколько уже бортов врЕзались в горы! Мои Соболезнования. Прошу не ставить рейтинг.

      рейтинг поставил не за пост. к тому, чтобы админы убрали рейтинги
      LSA57
  7. OrcSWAT (Варяг) Сегодня, 08:43
    Заголовок идиотский!!!
    OrcSWAT
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