На российско-китайский вертолёт AHL поставят украинские двигатели. Сердюков разъясняет

Но я точно знаю, что если "Ростех" делал бы двигатель для AHL, то он получился бы гораздо современнее и экономичнее, чем тот, который есть сейчас у "Мотор Сич".

Стало известно о том, что перспективный российско-китайский вертолёт AHL (Advanced Heavy Lifter) получит украинские двигатели от компании «Мотор Сич». У специалистов сразу же возник по этому поводу логичный вопрос: почему в проекте участвуют Россия и Китай, а двигатели при этом будут закупаться у Украины? На этот вопрос отвечает руководитель авиационного сегмента корпорации «Ростех» Анатолий Сердюков в интервью РБК По словам бывшего министра обороны России, на закупке именно украинских двигателей настояла китайская сторона, так как «она является головным разработчиком, и ей принимать решение о том, каким двигателем вертолёт будет комплектоваться».Сердюков:Но если так, то почему же тогда российская сторона кооперации не смогла убедить китайцев в том, что закупку двигателей нужно осуществлять у России, хотя бы по той простой причине, что именно Россия, а не Украина является той самой кооперационной стороной проекта перспективного вертолёта?Этот вопрос Сердюкову задан не был. При этом глава авиационного сегмента «Ростеха», пытаясь найти оправдание фактической потере возможности заключить контракт на поставку российских двигателей для AHL, объявил, что для больших вертолётов «самое сложное не столько двигатель, сколько редуктор и общая конструкция».Для справки:Российско-китайский AHL создаётся фактически на базе Ми-26. Итоговая цель проекта - создание тяжёлого вертолета нового поколения. Ранее Ми-26 также комплектовался произведёнными на Украине двигателями Д-136.