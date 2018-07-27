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На российско-китайский вертолёт AHL поставят украинские двигатели. Сердюков разъясняет

Стало известно о том, что перспективный российско-китайский вертолёт AHL (Advanced Heavy Lifter) получит украинские двигатели от компании «Мотор Сич». У специалистов сразу же возник по этому поводу логичный вопрос: почему в проекте участвуют Россия и Китай, а двигатели при этом будут закупаться у Украины? На этот вопрос отвечает руководитель авиационного сегмента корпорации «Ростех» Анатолий Сердюков в интервью РБК.

На российско-китайский вертолёт AHL поставят украинские двигатели. Сердюков разъясняет


По словам бывшего министра обороны России, на закупке именно украинских двигателей настояла китайская сторона, так как «она является головным разработчиком, и ей принимать решение о том, каким двигателем вертолёт будет комплектоваться».


Сердюков:
Но я точно знаю, что если "Ростех" делал бы двигатель для AHL, то он получился бы гораздо современнее и экономичнее, чем тот, который есть сейчас у "Мотор Сич".


Но если так, то почему же тогда российская сторона кооперации не смогла убедить китайцев в том, что закупку двигателей нужно осуществлять у России, хотя бы по той простой причине, что именно Россия, а не Украина является той самой кооперационной стороной проекта перспективного вертолёта?

Этот вопрос Сердюкову задан не был. При этом глава авиационного сегмента «Ростеха», пытаясь найти оправдание фактической потере возможности заключить контракт на поставку российских двигателей для AHL, объявил, что для больших вертолётов «самое сложное не столько двигатель, сколько редуктор и общая конструкция».

Для справки:
Российско-китайский AHL создаётся фактически на базе Ми-26. Итоговая цель проекта - создание тяжёлого вертолета нового поколения. Ранее Ми-26 также комплектовался произведёнными на Украине двигателями Д-136.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 44

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  1. Чёрный Сегодня, 06:25
    Интересно, у меня одного вызывает омерзение этот товарисЧ? what
    Чёрный
    1. ПалБор (Павел) Сегодня, 06:45
      Да, ведь это наичестнейший, наиблагороднейший, думающий только о процветании Родины бессребреник.
      Написал и чуть не стошнило от положительности данного персОнажа.
      ПалБор
      1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 06:49
        Цитата: ПалБор
        это наичестнейший, наиблагороднейший, думающих только о процветании Родины бессребреник.


        Так надо еще уметь и не каждому это дано!

        Вот он кадровый резерв нашего Президента с девизом ПРОФУКАЕМ НЕ ТОЛЬКО ВЕРТОЛЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, НО И ВСЮ РОССИЮ!

        КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
        Titsen
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:02
          Цитата: Titsen
          ПРОФУКАЕМ НЕ ТОЛЬКО ВЕРТОЛЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

          железная логика laughing
          раз китайцем не нужны, на свои ставить не будем?
          ведь как надо постараться из мелочи крупными буквами панику навести laughing
          в России будут делать вертолёты и двигателей на них хватит
          LSA57
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:13
            Таиланд уже точно знает, что с Киевской Хунтой иметь дела нельзя.
            Китай вот хочет убедиться лично, что наступать на эти грабли не надо.
            Скоро убедиться.
            Shurik70
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:16
          Цитата: Titsen
          НО И ВСЮ РОССИЮ!
          КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

          не дай Бог такие кадры, которые из за одного контракта готовы Россию в "угол поставить"
          вам жена на похмелку денег не дала, всем разводиться? laughing laughing laughing
          LSA57
        3. Serg Koma (Serg Koma) Сегодня, 07:41
          Цитата: Titsen
          Вот он кадровый резерв нашего Президента

          Ага - Птица Говорун laughing Сказать для того, что бы что то сказать am
          Но я точно знаю, что если "Ростех" делал бы двигатель для AHL, то он получился бы гораздо современнее и экономичнее, чем тот, который есть сейчас у "Мотор Сич".

          «самое сложное не столько двигатель, сколько редуктор и общая конструкция».

          Козёл( и Козы) опять в огороде и при "капусте"... СПАСИБО Путину и Медведеву за созданное для скота пастбище!
          Serg Koma
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:16
            Цитата: Serg Koma
            СПАСИБО Путину и Медведеву за созданное для скота пастбище!

            похоже вы на сайте наскоками. да каждую неделю самолёты, ракеты, корабли в строй становятся.
            ТЫ только негатив видишь!!!!
            КАКАЯ ТРАГЕДИЯ, что двигатели не те взяли?????????????? у всех во всём мире все контракты сходятся?????? да ваши любимые полосатые облом за обломом получают!!!!!! за них переживайте!!!!
            LSA57
        4. AUL (Александр) Сегодня, 09:05
          Цитата: Titsen
          КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

          А оно не тонет!
          AUL
      2. astepanov (Алексей) Сегодня, 08:21
        Цитата: ПалБор
        Да, ведь это наичестнейший, наиблагороднейший, думающий только о процветании Родины бессребреник.

        А что вы хотите, честность и принципиальность у этих ребят в крови - в самом прямом смысле. Все они образуют трудовые династии, будучи повязанными родством. Вон, уже и Рогозин-младший подоспел, такой же "ученый", как и папаша. У меня сильное подозрение, что когда с помпой сажают очередного губернатора, то просто расчищают хлебное место для своего человечка. Ну посудите сами: у нас могут бедолагу укатать на шконку за украденную курицу, а Сердюков за преступления, которые при Сталине стоили бы ему жизни, ничуть не пострадал. Как, впрочем, и его единопостельница. Тут кто-то еще сохраняет иллюзии, что у страны под паханами есть будущее, а?
        astepanov
    2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 06:53
      Цитата: Чёрный
      Интересно, у меня одного вызывает омерзение этот товарисЧ?

      он как и Чубайс - не потопляемый, а где Васильева?
      Angel_and_Demon
      1. Zadayvoprosy (Денис Тарасов ) Сегодня, 06:58
        он как и Чубайс - не потопляемый, а где Васильева?

        Замуж за него выйдет. А проклятые либералы опять будут пытаться страну развалить и нашего гаранта подставить crying
        Zadayvoprosy
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 07:00
          Цитата: Zadayvoprosy
          Замуж за него выйдет. А проклятые либералы опять будут пытаться страну развалить и нашего гаранта подставить

          вашего "гаранта" уже с пенсионнкой подставили, особенно когда изменили методику подсчета продолжительности жизни
          Angel_and_Demon
          1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 07:21
            сердюков женился на васильевой:
            андрей юрьевич
            1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 07:40
              Цитата: андрей юрьевич
              сердюков женился на васильевой:

              горько -молодым, эт сколько ж "сердюков-васильевых" то будет? айфончик не думает где деньги достать?
              Angel_and_Demon
          2. Zadayvoprosy (Денис Тарасов ) Сегодня, 07:23
            вашего "гаранта" уже с пенсионнкой подставили

            Можно ещё дальше пойти и сказать совсем прямо и честно: сам он себя подставил, даже его ядерный электорат в шок пришёл.
            Zadayvoprosy
      2. Чёрный Сегодня, 07:37
        Цитата: Angel_and_Demon
        а где Васильева?

        Так это надо у Сердюка спросить wassat
        Чёрный
    3. Vard Сегодня, 07:38
      Нет конечно... однако вот что интересно... сколько и кто получил за то что двигатели будут украинские... и китайские товарищи в курсе что на Украине принят закон запрещающий всякое сотрудничество с Россией в военной сфере...
      Vard
      1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 09:40
        Цитата: Vard
        Нет конечно... однако вот что интересно... сколько и кто получил за то что двигатели будут украинские... и китайские товарищи в курсе что на Украине принят закон запрещающий всякое сотрудничество с Россией в военной сфере...

        1)ну явно НЕ Сердюков - решает Китай
        2)а Украина и не сотрудничает с РФ в данном вопросе - мало ли с кем lol китайцы вертолеты делают?
        свой1970
    4. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 09:49
      Цитата: Чёрный
      Интересно, у меня одного вызывает омерзение этот товарисЧ? what

      спасибо ВВП за этого гиганта мысли.
      KLV2018
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:32
    Если все правда, что говорит Сердюков, то тогда возникает предположение, что китайцы преследуют свои цели. Например в обмен на закупку украинских двигателей что-то из Украины в Китай, что еще не успели перекупить. Ситуация действительно странная.
    rotmistr60
    1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 06:52
      Цитата: rotmistr60
      Сердюков:
      Но я точно знаю, что если "Ростех" делал бы двигатель для AHL, то он получился бы гораздо современнее и экономичнее, чем тот, который есть сейчас у "Мотор Сич".

      Если все правда, что говорит Сердюков, то тогда возникает предположение, что китайцы преследуют свои цели.
      то то батька прихватизировал завод под Оршей, принадлежащий "мотор сич" - ну и нюх у него laughing
      Angel_and_Demon
    2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:30
      Цитата: rotmistr60
      Например в обмен на закупку украинских двигателей что-то из Украины в Китай, что еще не успели перекупить. Ситуация действительно странная.

      Ничего странного. Китай покупает Украину. "Антонова" с его Ан-225 уже фактически перетянули к себе. Теперь доползли до двигателей. Семейство Д-36 и Д-18 это силища.
      Avis-bis
  3. Подполковник запаса (Олег) Сегодня, 06:32
    Поддерживаю. Там нагадил, теперь тут, убл.од.
    Подполковник запаса
  4. Комментарий был удален.
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:42
    Да не можем мы пока столько двигателей производить, сколько им надо. В том и причина. А "Мотор Сич" не догружён. Опять же, демпингуют. Китайцы - они такие китайцы. ...
    Горный стрелок
  6. 1536 (Евгений) Сегодня, 06:49
    По всей видимости, сегодня без кооперации в глобальном масштабе в вертолетной отрасли не обойтись? По крайней мере, так считают китайцы. В самом деле, глупо шпионить, или тратить деньги на свои разработки, если можно взять все и купить, тем более, что есть продавцы. Яркий представитель, как это называется..., ах да, "компрадорской буржуазии".
    1536
  7. кобальт (Максим) Сегодня, 07:07
    Движки не главное, главное - кресла, треть цены от стоимости вертолета, поставщик - лично табуреткин, и шкафчик в каждый вертолет, тоже от него и сервант заодно. wassat
    кобальт
  8. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 07:19
    Просто нашего нет, а украинский - есть.
    Zaurbek
  9. Громобой Сегодня, 07:19
    Нормальная схема для китайцев,т.к. "Мотор Сич" делает прекрасные движки///Слава СССР!///.
    Смиритесь с этим урякалы и обгадиватели.
    Громобой
  10. bagration (bogdan) Сегодня, 07:43
    я точно знаю, что если "Ростех" делал бы двигатель для AHL, то он получился бы гораздо современнее и экономичнее, чем тот, который есть сейчас у "Мотор Сич"


    Откуда такая уверенность.
    bagration
    1. ultra (Михаил) Сегодня, 09:17
      Цитата: bagration
      Откуда такая уверенность.

      А мы верим в себя!Национальная черта такая.
      ultra
  11. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 07:57
    Этот товарищ (Сердюков, который) меня абсолютно не интересует. А вот то, что на нашу, по большому счету вертушку, ставят украинский движок, это настораживает. Ведь если мы с китайцами по каким-то причинам разбежимся, то по сути, мы им подарим полноценный вертолет, ведь разработка совместная. Вот где надо спецслужбам покопаться, кто и за сколько такую щедрость проявил. Коррупционеров, особенно в международных проектах, надо судить как за шпионаж и измену Родине со всеми вытекающими без всяких скидок. am
    Ros 56
  12. Million (Влад) Сегодня, 07:57
    Мебельщик занимается вертолетами....Н-да....
    Million
  13. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 08:02
    Мебельщик сердюков, журналист рогозин, экономист чубайс и т.д. Для полного счастья в Росатом нужен руководитель-проктолог.
    дилетант2
    1. astepanov (Алексей) Сегодня, 08:57
      Цитата: дилетант2
      Для полного счастья в Росатом нужен руководитель-проктолог.

      /Подумаешь, проктолог - оттуда только-только ушел Киндерсюрприз, он специалист по лотерейному бизнесу (даже два патента имеет) и по экстросенсам.
      Да, у нас всё решают кадры. Хреновые кадры, но решают. За нас.
      astepanov
  14. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 08:06
    Я как понял Китайцы хотят перетащить мотор стич в Китай с территории 404
    bmv04636
  15. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:09
    Буратино еще и выдающийся строитель вертолетов, гений можно сказать.
    А что, в бандерии строили большие вертолеты и у них есть для таких двигатель, редуктор и прочее?
    Балу
  16. лысова (владимир) Сегодня, 08:15
    А сдаётся мне, что эта инициатива не китайская, а старые, до сих пор ненаказуемые интересы.
    лысова
    1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 09:43
      Цитата: лысова
      А сдаётся мне, что эта инициатива не китайская, а старые, до сих пор ненаказуемые интересы.
      -ага,а Китай из любви к Сердюкову бабки платить будет и рисковать в случае не поставок движков????
      свой1970
  17. abc_alex (Алексей) Сегодня, 08:27
    Господа-товарищи! А просто подумать сложно? Какова сейчас главная проблема у Кузнецова с вертолётные и моторами? Правильно -- нехватка серийных мощностей. Едва-едва успевают обслуживать МО РФ. А тут ещё китайский проект. Китайцы просто взяли то, что есть сейчас в нужном количестве. Вполне обоснованное решение. Тянуть на себя одеяло в данном случае, по-моему, глупо: скажут китайцы -- нужно 50 моторов в месяц с нового гтда, и?
    Опять же не забываем про "китайский ксерокс". У них есть определённые проблемы с долговечностью, но если эти проблемы решит поставка отдельных узлов от нас, что вы скажете, когда появятся китайские клоны сичёвских движков?
    abc_alex
  18. KCA Сегодня, 09:14
    Чо разорались-то? А сможет "Мотор Сич" хоть десяток двигателей для испытаний собрать, не говорю о серии?
    KCA
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:35
      Эта компания наверное одна из немногих на Украине, у которой дела идут отлично.
      Вадим237
  19. edeligor ( Игорь ) Сегодня, 09:18
    [quote][Но если так, то почему же тогда российская сторона кооперации не смогла убедить китайцев в том, что закупку двигателей нужно осуществлять у России, хотя бы по той простой причине, что именно Россия, а не Украина является той самой кооперационной стороной проекта перспективного вертолёта?/quote]
    А потому что ТАБУРЕТКИН! Как там у приснопамятного ЕБН? - Семья это главное... Счёт к едру растёт. Интересно, есть ли тот кто фиксирует "подвиги" нашего луноликого руководства? Или, как раньше, пипл всё схавает?!
    edeligor
  20. ИванИванов Сегодня, 09:51
    Хмм.. можт пусть тогда сами делают, раз такие настойчивые. Мы и без того хунту финансируем
    ИванИванов
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