Атака на аэропорт Абу-Даби осуществлена с помощью БПЛА. Кто взял ответственность?

Находит своё подтверждение информация о том, что беспилотник группировки йеменских хуситов накануне был использован для атаки на международный аэропорт Абу-Даби (ОАЭ). Подконтрольные хуситам СМИ заявили, что беспилотный летательный аппарат «Саммад-3» нанёс удар по зданию аэропорта, причинив тому ущерб. О жертвах атаки не сообщается.«Саммад-3», как заявлено, изготовлен самими хуситами из иностранных комплектующих. О том, какой боеприпас несёт этот БПЛА, не сообщается.В ОАЭ информацию об атаке первоначально опровергали. Потом было заявлено, что в здании произошёл «взрыв при нарушении технологического процесса перевозки спецгруза». Причём инцидент произошёл ровно в тот момент, о котором сообщают СМИ хуситов как о моменте нанесения удара дроном.Работа аэропорта Абу-Даби, по последним сведениям не прерывалась.Сегодня пресс-секретарь так называемого правительства национального спасения Йемена (хуситы) Абдул-Салам аль-Джабер заявил, что удар с использованием беспилотника по аэропорту Абу-Даби – «суровое предупреждение арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией». По словам упомянутого человека, «будет ещё больше неприятных сюрпризов для тех, кто вторгся на землю Йемена с захватническими целями». По его словам, трёхлетнее пребывание военных ОАЭ в Йемене не принесло им никакого результата, а теперь ещё и придётся заплатить за страдания йеменского народа.