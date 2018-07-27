09:54 27 июля
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Атака на аэропорт Абу-Даби осуществлена с помощью БПЛА. Кто взял ответственность?

Находит своё подтверждение информация о том, что беспилотник группировки йеменских хуситов накануне был использован для атаки на международный аэропорт Абу-Даби (ОАЭ). Подконтрольные хуситам СМИ заявили, что беспилотный летательный аппарат «Саммад-3» нанёс удар по зданию аэропорта, причинив тому ущерб. О жертвах атаки не сообщается.

«Саммад-3», как заявлено, изготовлен самими хуситами из иностранных комплектующих. О том, какой боеприпас несёт этот БПЛА, не сообщается.

Атака на аэропорт Абу-Даби осуществлена с помощью БПЛА. Кто взял ответственность?



В ОАЭ информацию об атаке первоначально опровергали. Потом было заявлено, что в здании произошёл «взрыв при нарушении технологического процесса перевозки спецгруза». Причём инцидент произошёл ровно в тот момент, о котором сообщают СМИ хуситов как о моменте нанесения удара дроном.

Работа аэропорта Абу-Даби, по последним сведениям не прерывалась.

Сегодня пресс-секретарь так называемого правительства национального спасения Йемена (хуситы) Абдул-Салам аль-Джабер заявил, что удар с использованием беспилотника по аэропорту Абу-Даби – «суровое предупреждение арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией». По словам упомянутого человека, «будет ещё больше неприятных сюрпризов для тех, кто вторгся на землю Йемена с захватническими целями». По его словам, трёхлетнее пребывание военных ОАЭ в Йемене не принесло им никакого результата, а теперь ещё и придётся заплатить за страдания йеменского народа.


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Комментарии 12

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:52
    ... ещё одна горячая точка... и когда там будет хотя бы затишье, о мире можно и не мечтать... request
    a.s.zzz888
    1. ПалБор (Павел) Сегодня, 07:02
      Всё это события одной цепочки. Саудовские сунниты с "друзьями" пытаются уничтожить шиитов, алавитов, христиан и т.д. В Сирии не получилось. Бьют теперь Йемен.
      К сожалению, тяжёлое у хуситов сейчас положение. Лидер их обратился к России и Франции с просьбой защитить и окоротить саудов и эмиратцев.
      ПалБор
      1. dsk (Сергей) Сегодня, 07:16
        Цитата: ПалБор
        Саудовские сунниты с "друзьями" пытаются уничтожить шиитов, алавитов, христиан и т.д.

        Совершенно верно, Россия защищает в Сирии "христианский мир", стабилизация положения снизила поток арабских эмигрантов в Европу.
        dsk
        1. ПалБор (Павел) Сегодня, 09:53
          Но поток именно арабских беженцев с БВ, действительно, снизился серьёзно. Сейчас прут, в основном, из Африки.
          Интересно, что увеличилось количество переезжающих в Израиль. В основном, за счёт покидающих Францию(!) и Украину.
          ПалБор
    2. dsk (Сергей) Сегодня, 07:25
      Цитата: a.s.zzz888
      ещё одна горячая точка...

      Обстрелу подверглись два крупных нефтяных танкера Саудовской Аравии в Красном море. Один из них был поражен снарядом и доставлен в ближайший порт. Судна перевозили по два миллиона баррелей «черного золота» и следовали в направлении Баб-эль-Мандебского пролива. Эта узкая полоса воды шириной в 29 км является четвертым важнейшим пунктом транзита нефти в мире, через который проходит около 3,8 млн баррелей в сутки.
      Для Саудовской Аравии пролив имеет важнейшее значение. Около 40% нефтяного экспорта королевства проходит именно по этому маршруту, следуя в Америку и Европу.
      "В интересах безопасности кораблей и их экипажей, и дабы избежать риска утечки нефти, Saudi Aramco временно останавливает все перевозки через Баб-эль-Мандеб» — сказал аль-Фалих. РИА Новости, 25 июля в 14:39

      ОАЭ экспортирует не только нефть, но и сжиженный газ, хуситы обстреливали ракетами столицу Саудитов и если такая "ласточка" попадёт в гружёный газовоз, помощь пожарников уже не понадобится.
      dsk
      1. KCA Сегодня, 09:06
        Так "Точкой-У" и её иранскими дочками всё не заканчивается, газовоз как два пальца об асфальт можно брандерами подорвать, деревянная лодка с тонной тротила...
        KCA
  2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 06:56
    Сегодня пресс-секретарь так называемого правительства национального спасения Йемена (хуситы) Абдул-Салам аль-Джабер заявил, что удар с использованием беспилотника по аэропорту Абу-Даби – «суровое предупреждение арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией».
    неужто бармалеи начали своих хозяев грызть?
    Angel_and_Demon
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:04
    А как же ПВО ОАЭ, которые располагает АЖ 40 ПЗРК (по 20 старых английских «Блоупайп» и современных французских «Мистраль»), 42 французскими ЗСУ M3VDAA, 30 швейцарскими зенитными орудиями GCF-BM2. Пора эмиратам наши "Панцири" закупать и С-400 без оглядки на Сша.
    rotmistr60
    1. Чёрный Сегодня, 07:19
      Цитата: rotmistr60
      Пора эмиратам наши "Панцири" закупать и С-400 без оглядки на Сша.

      Без оглядки на США не получится....Сразу возникнут проблемы с правами человека и демократией laughing
      Чёрный
  4. bagration (bogdan) Сегодня, 07:29
    хуситы шмуситы.. все исламисты это террористы.
    bagration
    1. SarS ( Руслан) Сегодня, 08:41
      А все евреи - святые люди.
      SarS
  5. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:44
    атакуя гражданские объекты, хуситы ставят себя на одну доску с обычными террористами
    Стирбьорн
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