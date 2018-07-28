Боль и унижение на Азовском море

Бытность свидомого укропатриота (сокращенно "укропа") определяется вращением Колеса Судьбы (в рунете известного как Колесо Генотьбы), которое неумолимо вращается, перемалывая регулярно находимые "укропом" липовые перемоги во вполне полновесные зрады и так до бесконечности. Казалось бы, еще не так давно свидомые радовались и скакали, когда украинская пограничная шхуна BG-59 "Онiкс" (бывшая турецкая шхуна "Баба Хасан") перехватила и на надуманном основании задержала российский рыболовецкий сейнер "Норд". Так их, москалей-захватчиков! Но Колесо провернулось со скрипом, и надежды вкатало в пыль — в ответ российские пограничники и военные моряки устроили на Азове, причем на совершенно законных основаниях, сезон проверки на морских дорогах. И сразу начались крики, мол, спасайте, помогайте, люди добрые, надо что-то делать, "агрессор" проходу не дает, как обычно, ни за что обижая белых и пушистых чубатых в шароварах, которые, разумеется, ни сном ни духом. А приватирских действий украинских пиратов-прикордонников, конечно же, не было, это все сказки с "Мосфильма" и ток-шоу Соловьева.Организованные нашими пограничниками проверки абсолютно законны. Согласно действующим соглашениям, Азовское море — внутренние воды России и Украины. И там нет ни 12 миль территориальных вод, ни какой-либо делимитации границ. Но военные и гражданские суда двух стран пользуются в этом море правом свободного мореплавания. Но это не значит, что военные и пограничные суда не могут останавливать гражданские для проведения проверки, скажем, на наличие взрывчатки, оружия, да хоть нелегальных мигрантов и секс-рабынь. Вот они и останавливают — и у Крымского моста, и по дороге до Мариуполя или Бердянска, и у самих портов. Все проходит вежливо, корректно, но вдумчиво и въедливо. Каждая проверка отнимает у коммерческого судна время, а время стоит денег, и очень больших денег, сумма за сутки простоя легко может превышать 10-15 тыс. долл. Конечно, на сутки никого не задерживают, но 3-4 часа тоже немало стоят. А еще суда, следующие в украинские порты, стали надолго задерживаться перед Крымским мостом, ожидая разрешения на проход в среднем сутки, а кто-то и 2-3 суток. Причем и тут Россия в своем праве, и не только она — вспомним турок и разрешение на проход через Босфор, которого гражданские суда разных стран тоже могут сутками ждать (военные суда не ждут, они уведомляют о своем проходе). И это еще сильнее бьет судовладельцев по карману.И многие судовладельцы, прекрасно понимая, что проверки и задержки эти завтра не прекратятся, свои деньги терять не хотят и ищут другие фрахты и пути, не через Азовское море идущие или не на Украину, которая от этого несет финансовые потери. "Укропы" уверяют, что только прямые потери Украины составляют за более чем 2 месяца проверок более 20 млн. долл., а есть еще и косвенные, и они многократно выше. Они наверняка привирают безбожно, но факт остается фактом — укрокорсаров бьют по самой уязвимой точке, по полупустому карману, и делают это успешно. Действия российских пограничных кораблей и катеров оставили без добычи и украинских рыбаков, которые боятся отойти от своих берегов дальше, чем на 2-3 мили. К тому же в рамках "ответа на агрессию" ВСУ объявили прибрежные районы в Азовском море зоной учений и боевых стрельб, причем надолго, на месяцы. Стреляют они там из орудий или стреляют у прохожих сигареты, не так и важно, рыбаки в эти районы сунуться не могут. А вот российские корабли почему-то не очень испугались.До Киева, конечно, сразу дошло, почему происходит все это, но ни наказания тех, кто умыкнул "Норд", не последовало, ни возврата самого судна и прекращения преследования экипажа и капитана. Первого не произошло, потому что явно к корсарству причастен кто-то из близких друзей вечно полутрезвого (ну с ног же не падает) пана Порошенко, и сдавать таких людей совсем нельзя. Второго не происходит потому, что Украина считает экипаж судна "украинскими гражданами", с одной стороны, не желая признавать их российские загранпаспорта, но с другой, ни одна украинская же инстанция не признала их как граждан Украины — каков маразм? По крайней мере, об этом заявляет представитель судовладельца Анна Шевелева. А украинская прокуратура недавно заявила, что члены экипажа, опять "украинцы" (это украинские бредни про "украинский Крым", конечно же), могут покинуть страну беспрепятственно, но, опять же, это не более чем наглое вранье. Удалось это сделать лишь 2 членам экипажа сейнера.Кроме того, есть сильное ощущение, что даже принесение извинений и отпуск "Норда" восвояси вместе с экипажам уже не помогут. Украинские деятели пытаются убедить Москву произвести "обмен" — "Норд" и его экипаж на украинский сейнер ЯМК-0041, задержанный 4 мая за браконьерский лов, причем в ходе обыска на судне было обнаружено несколько десятков мертвых морских свиней. Морская свинья, а конкретно азово-черноморский подвид, называется азовкой, азовским тупомордым дельфином, также хамсятником — это, по сути, подвид дельфина, и даже раньше эти морские китообразные животные к ним и относились, сейчас же считаются самостоятельным семейством, отличаясь формой черепа и зубами, но мало отличаясь интеллектом. Поголовье, несмотря на то, что добывать их с 1965 г. в Черном море запрещено, сильно сокращается, причем основное сокращение пошло именно после обретения Украинской ССР незалежности. И, в общем, глядя на таких рыбаков, понятно, почему: сама парадигма существования государственного злокачественного новообразования "Украина" предопределяет хищническое отношение к любым вещам, включая и морские природные ресурсы.Но в Москве не склонны менять чужих браконьеров на своих ни в чем не виновных рыбаков.При этом бравые украинские прикордонники и не менее бравые военные моряки почему-то никак не пытаются противодействовать действиям российских кораблей. Плачут и стенают они в интервью весьма активно, рассказывая, как у них "отжимают Азовское море", но сами в это море не выходят дальше нескольких миль от берега. Разумеется, понятно, почему: "воевать с Россией" на Украине очень любят, но в виде постов в соцсетях, рассказах о героических свершениях укровоинов в котлах и прочего, но не в реальности. А соотношение сил не сулит "укропам" ничего хорошего.У "укропов" в пограничном отряде на Азове имеется ПКСР пр. 205П "Донбас", 240 т, вооруженный двумя 30-мм спаренными древними артустановками АК-230. Сравнивать боевую эффективность этих пушек с с 30-мм шестистволками лучше даже не стоит. Фугасное и зажигательное действие снарядов невысокое, скорострельность тоже невысока, за счет мощи секундного залпа не добрать, как у шестистволок. Еще есть невооруженная шхуна "Онiкс" (бывшая турецкая "Баба Хасан"), которая и арестовала "Норд", и 5 катеров типа "Гриф" пр. 1400М — 40 т со спаркой 12,7-мм пулеметов, скорость 29 узлов. Еще есть 6 малых катеров типа "Калкан" и 4 катера иных проектов, вооруженные в лучшем случае пулеметом ПКМ на вертлюге или автоматами у экипажа.А вот у Береговой охраны Погранслужбы ФСБ на Черном и Азовском морях имеется более 60 единиц, из них 16 ПСКР, 36 ПСКА (пограничных сторожевых катеров), причем большая часть этих кораблей построена в этом веке, а многие и в последние годы. В том числе 6 новейших ПСКР проекта 22460, 750 т, вооруженных в мирное время одним АК-630М с оптоэлектронной системой управления и двумя 12,7-мм установками, но зато обладающих солидным радиоэлектронным вооружением и имеющих вертолет-беспилотник "Горизонт" S100. Также имеются 5 ПСКР пр. 10410/10410Б, 375 т, вооруженных 76-мм артустановками АК-176 и 30-мм шестиствольными "мясорубками", 2 ПСКР пр. 1241ПЭ "Молния" со сходным вооружением, и ПСКР пр. 745П с 2 30-мм АК-306. Есть и 2 сверхскоростных ПСКР типа "Сокжой" с 1АК-306М, со скоростью полного хода 55 уз. ПСКА также в основном скоростные, с максимальными скоростями до 48-52 уз., но вооружены скромнее, обычно различными вариантами установки 14,5 и 12,7-мм пулеметов. Понятно, что не все эти силы на Азовском море, многие охраняют Крым или побережье Краснодарского края, многие были стянуты в район Сочи в связи с проведением ЧМ-2018, но сейчас режим усиления уже снят. И группировка на Азовском море, усиленная после начала пиратских действий украинского "берегового братства" (точнее, после того, как в Москве решили Киев за это наказать), может быть еще усилена. Но "укропам" хватит и тех сил, что есть сейчас. К тому же, ВМФ РФ тоже не остался в стороне, перебросив с Каспия 2 из 4 оставшихся там в строю бронекатеров типа "Шмель" пр.1204 и 1 арткатер типа "Гриф".А украинские морячки при этом рассказывают байки, что у России только на Азовском море более 60 катеров и кораблей, да еще кроме бронекатеров там же и 2 переброшенных с Каспия МРК типа "Буян-М" "с крылатыми ракетами "Калибр"", как заявил один из тамошних деятелей. Да, на замену переведенным на Балтику 2 МРК этого же типа с Каспия и правда перевели 2 таких МРК, носителей КР 3М14 "Калибр" и ПКР 3М54 "Бирюза" (и 3М55 "Оникс", если потребуется), и они и правда оптимизированы для работы на мелководье, каким является Азовское море. Но им там совершенно нечего делать и работают они в Черном море, что, конечно, не помешает им вдарить хоть по Киеву, хоть по Львову, хоть с Черного моря, хоть с Каспийского, если будет на то приказ. Да и не украинцы ли больше всех рассказывают в Сети сказок про "не попадающие в цель" "Калибры", пересказывая байки разгромленных в Сирии "бородатых" и американские бульварные источники? Чего вы тогда их там опасаетесь, если они, по вашим словам, не попадают? Или это не так?Украинские руководители всех уровней много рассказывают о "мощных ответах" России на ее действия, грозятся различными карами, но реальных действий нет. Одни совещания у пана Петро или на более низких уровнях, где, похоже, усиленно ищут того виноватого, на которого можно спихнуть ситуацию хотя бы временно, переложив ответственность на его хрупкие плечи и объемистое пузо.Так, 16 июля 2018 года под председательством заместителя министра инфраструктуры Украины Лавренюка состоялось "совещание по обсуждению вопросов, связанных с действиями Российской Федерации относительно осмотра, задержек и ареста судов, следующих из/до украинских портов через Керченский пролив". По результатам совещания "участники выработали план действий и приняли ряд совместных решений". Что это за секретный план, не сообщается.Но идей рождается много. Например, была выдвинута идея "военных конвоев", которые надо формировать из судов в портах и проводить их через Азовское море. Но чем эскортировать эти конвои? Вышеперечисленным практически невооруженным плавучим мусором? А что делать, когда явится, скажем, пара ПСКР типа "Молний" или "Светляков-МН" и пожелает досмотреть все суда, кроме, разумеется, детских корабликов "эскорта"? Стрелять, а потом кингстоны открыть и за борт? Так ведь не успеешь.И что мешает досмотреть все суда прямо около Крымского моста?Выдвигаются не менее мудрые идеи — вроде оживления догнивающих где-то в районе Одессы нескольких бронекатеров типа "Шмель", принадлежащих прикордонникам и находящихся на "хранении", с целью переброски их на Азовское море. А также 3 порошенковских супердредноутов — бронекатеров типа "Гюрза-М", которые усиленно рекламируют, но, несмотря на формальный ввод в строй, их до сих пор не принял флот, они находятся на опытной эксплуатации, периодически попадая в ремонт. Вообще-то этих 50-тонных корыт, предназначенных для действий на реках в первую очередь, построили уже 6, и формально все в строю (3 недавно ввели в состав), но их боеспособность еще больше вызывает вопросов. Да и чем они там помогут, с вооружением из пары огневых модулей с 30мм пушкой, АГС, пулеметом и парой ПТУР "Барьер" (которых в боекомплекте, наверняка, и нет), причем у модулей этих большие проблемы со стабилизацией, "решаемые" путем установки самопальных противовесов. Да и какая там может быть точная стрельба с такого передвижного тазика с мизерным водоизмещением из 30мм пушек? Скорость у этих катеров тоже не внушает — 28 уз, то есть его противники расстреляют с удобной для себя дистанции. Бронирование держит в лучшем случае автоматные и винтовочные пули, и то вопрос, какие и с какой дистанции. Ну и самое главное — как их перебросить? Через пролив — Россия вряд ли позволит. По железной дороге? Тоже есть сомнения. Да и толку с них никакого.Громче всех выступил бывший командующий ВМСУ Гайдук. Этот деятель, который единственный в руководстве ВМСУ остался верен Киеву, а потом был с позором уволен за то, что у него дочь живет в Севастополе и замужем за действующим чекистом, видно, решил показать свою полезность. Кстати, он же в свое время обозвал крымчан "инвалидами", видно, это и про дочку с зятем было сказано? Гайдук, от большого ума своего, предложил заминировать Азовское море, правда, не все, а только прибрежные районы, мол, русские на проверках не остановятся, а готовят десант под Мариуполь или еще куда-нибудь. Видимо, он забыл, что минирование вод в мирное время запрещается. Забыли об этом и в ВСУ, заминировав подходы к Мариуполю еще в 2014 г. древними противодесантными минами ПДМ-1М, на которых потом подорвался и затонул украинский же погранкатер. К тому же Гайдук также забыл, что мины эти по песчаному дну Азовского моря быстро растащит при первом же зимнем или осеннем шторме. И куда их притащит, никто не знает. Где тогда подорвался катер? Мин быть не должно было, но мина все же была. А Гайдук нес какую-то ересь про контролируемые фарватеры — чем их контролировать и чем тралить?Да и сами эти противодесантные мины требуют отдельного рассмотрения. Дело в том, что Азовское море очень мелкое, и максимальная глубина в нем 14м, в основном там глубины еще меньше, поэтому обычные морские мины на большей части акватории и ставить-то нельзя. Скажем, из донных мин только некоторые, вроде мин серии МДМ, можно ставить на глубинах от 8-10 м, но это глубина минимальная и лучше, все же, ставить несколько глубже. А противодесантные мины или ставятся на меньших глубинах, как ПДМ-2 (1,5-3,8 м), но есть и те, которыми значительную часть акватории моря минировать все же можно. Но это в теории, на практике, кроме "растаскивания" штормом, вымывания из под мин песчаного ила и опрокидывания, у них есть и иные проблемы, такие как забивание мусором, или инициация всякими бревнами, которые носит течение как на реках, так и у побережья морей и озер. Так, мина ПДМ-1М при применении на реке Меконг во Вьетнаме взрывалась сама через пару часов от накопившихся на ее датчиках водорослей, за которые "тянуло" течение и инициировало взрыватель. ПДМ-2 тут чуть "подубовей", но и у ней те же проблемы. А как моря "зацветают" у нас, знают все, кто хоть раз ездил отдыхать на Черное или Азовское моря. Так что раньше, чем на этих минах подорвется наше судно, их ликвидируют мусор и водоросли. Если случится так, то последователям Гайдука повезло, если нет — Россия подобное просто так не оставит.Понимая, что ни с конвоями, ни с минами ничего не выйдет, "укропы" придумали еще один способ — пугать авиацией. Провели недавно учения, где пара Су-25 и пара Ми-24 с пустыми блоками НАР на пилонах пытались изобразить проход на ПМВ над морем. Что это даст, кроме все того же нагнетания градуса "перемоги"? Ничего, потому что акватория и воздушное пространство над ней контролируются нашими системами ПВО и авиацией, поэтому попытка "защитить судоходство" очень быстро и печально закончится. Если, конечно, раньше не имеющих нормального управляемого вооружения украинцев не "ссадят" с неба зенитные средства наших кораблей.Но есть еще один способ, он надежен и бесплатен! Это жалобы НАТО и США на Россию, с требованием "ввести санкции против российских портов" или даже "ввести силы НАТО в акваторию моря". Санкции, совершенно очевидно, никто вводить не собирается, с кораблями еще хуже — никто из ВМС стран НАТО совсем не рвется соваться в азовскую мышеловку из черноморской мышеловки, которая простреливается нашими даже береговыми противокорабельными комплексами на всей акватории моря. А в Азовском море и маневрировать нельзя. К тому же, согласно все тем же соглашениям между РФ и Украиной, доступ военным судам других государств на Азовское море запрещается, кроме случаев, когда судно направляется в один из портов, но при этом в случае, если не возражает другая сторона. Что, понятно, исключается.Идея же денонсации соглашений с РФ по Азовскому морю, популярная в Киеве, еще более ухудшит положение Украины на море, и поэтому она популярна где угодно, кроме тех органов, где принимаются решения. Еще бы там кому-то хватило ума, чтобы понять, что не стоило задирать Россию, но нет. А пока Колесо продолжает перемалывать очередную сдувшуюся перемогу…