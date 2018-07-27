Юлия Скрипаль сообщила о желании вернуться в Россию

Говорила, что у неё всё хорошо, появился Интернет, она всё посмотрела, подумала. Как папа поправится, так она домой вернётся.

В Россию звонила сама Юлия с тем, чтобы поздравить мать Сергея Скрипаля с 90-летием.

У папы в горле установлена трахеостома, которая пока не даёт возможности говорить.