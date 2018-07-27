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Юлия Скрипаль сообщила о желании вернуться в Россию
Юлия Скрипаль, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, поговорила со своей двоюродной сестрой Викторией по телефону. В материале говорится о том, что поставленная на ноги после отравления «боевым отравляющим веществом» класса «Новичок» Юлия Скрипаль выразила желание вернуться в Россию.
Напомним, что, по версии британской стороны, Юлия Скрипаль и её отец, превратившийся из некогда офицера ГРУ в агента британской разведки и бежавший в Лондон, были отравлены в Солсбери в марте текущего года. Сама Юлия Скрипаль после «отравления» восстановилась, а Сергей Скрипаль «проходит курс лечения».
В публикации говорится о том, что Юлия сообщила о включении для неё Интернета (ранее британские спецслужбы держали Юлию фактически в полной информационной изоляции).
Из статьи (приводится заявление двоюродной сестры Юлии):
У Юлии Скрипаль родственники поинтересовались, могут ли они услышать голос её отца, на что та ответила следующим образом:
В России эти слова обсуждаются. При этом выражается мнение о том, что причиной молчания Сергея Скрипаля и того, что его не показывают на телевидении, может быть вовсе не использование медицинского оборудования для его восстановления. Также выражены сомнения по поводу того, что Юлии позволят вернуться на Родину.
Напомним, что, по версии британской стороны, Юлия Скрипаль и её отец, превратившийся из некогда офицера ГРУ в агента британской разведки и бежавший в Лондон, были отравлены в Солсбери в марте текущего года. Сама Юлия Скрипаль после «отравления» восстановилась, а Сергей Скрипаль «проходит курс лечения».
В публикации говорится о том, что Юлия сообщила о включении для неё Интернета (ранее британские спецслужбы держали Юлию фактически в полной информационной изоляции).
Из статьи (приводится заявление двоюродной сестры Юлии):
Говорила, что у неё всё хорошо, появился Интернет, она всё посмотрела, подумала. Как папа поправится, так она домой вернётся.
В Россию звонила сама Юлия с тем, чтобы поздравить мать Сергея Скрипаля с 90-летием.
В Россию звонила сама Юлия с тем, чтобы поздравить мать Сергея Скрипаля с 90-летием.
У Юлии Скрипаль родственники поинтересовались, могут ли они услышать голос её отца, на что та ответила следующим образом:
У папы в горле установлена трахеостома, которая пока не даёт возможности говорить.
В России эти слова обсуждаются. При этом выражается мнение о том, что причиной молчания Сергея Скрипаля и того, что его не показывают на телевидении, может быть вовсе не использование медицинского оборудования для его восстановления. Также выражены сомнения по поводу того, что Юлии позволят вернуться на Родину.
Использованы фотографии: YouTube
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