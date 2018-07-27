09:51 27 июля
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Юлия Скрипаль сообщила о желании вернуться в Россию

Юлия Скрипаль, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, поговорила со своей двоюродной сестрой Викторией по телефону. В материале говорится о том, что поставленная на ноги после отравления «боевым отравляющим веществом» класса «Новичок» Юлия Скрипаль выразила желание вернуться в Россию.

Юлия Скрипаль сообщила о желании вернуться в Россию


Напомним, что, по версии британской стороны, Юлия Скрипаль и её отец, превратившийся из некогда офицера ГРУ в агента британской разведки и бежавший в Лондон, были отравлены в Солсбери в марте текущего года. Сама Юлия Скрипаль после «отравления» восстановилась, а Сергей Скрипаль «проходит курс лечения».


В публикации говорится о том, что Юлия сообщила о включении для неё Интернета (ранее британские спецслужбы держали Юлию фактически в полной информационной изоляции).

Из статьи (приводится заявление двоюродной сестры Юлии):
Говорила, что у неё всё хорошо, появился Интернет, она всё посмотрела, подумала. Как папа поправится, так она домой вернётся.
В Россию звонила сама Юлия с тем, чтобы поздравить мать Сергея Скрипаля с 90-летием.


У Юлии Скрипаль родственники поинтересовались, могут ли они услышать голос её отца, на что та ответила следующим образом:
У папы в горле установлена трахеостома, которая пока не даёт возможности говорить.


В России эти слова обсуждаются. При этом выражается мнение о том, что причиной молчания Сергея Скрипаля и того, что его не показывают на телевидении, может быть вовсе не использование медицинского оборудования для его восстановления. Также выражены сомнения по поводу того, что Юлии позволят вернуться на Родину.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 30

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  1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:27
    Юлия Скрипаль, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, поговорила со своей двоюродной сестрой Викторией по телефону. В материале говорится о том, что поставленная на ноги после отравления «боевым отравляющим веществом» класса «Новичок» Юлия Скрипаль выразила желание вернуться в Россию.

    да кто её отпустит?)))))) фсё, заложница)))
    ещё и синяка "выжившего" к себе заберёт))))
    LSA57
    1. Чёрный Сегодня, 07:34
      Цитата: LSA57
      да кто её отпустит?)))))) фсё, заложница)))
      ещё и синяка "выжившего" к себе заберёт))))

      А нужна она в России?..Она свое уже отыграла для саксов..пусть и дальше там играет вместе со своим продажным папашей.
      Чёрный
      1. anjey (Андрей) Сегодня, 08:02
        Вся жизнь игра а люди всего лишь разменные пешки ,в ферзи выходят не многие и то на время.....
        anjey
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 08:52
        Цитата: Чёрный
        А нужна она в России?..Она свое уже отыграла для саксов..пусть и дальше там играет вместе со своим продажным папашей.
        Откуда Вы знаете? Может её в тёмную использовали британцы?
        sabakina
      3. KCA Сегодня, 08:58
        Не, она может сходить лошадью, рассказать всю правду, но, скорее всего, раньше чем она в Россию вернётся, её догонят "агенты путина", ну не нужна она живая говорящая голова
        KCA
      4. SSR (Roman) Сегодня, 09:16
        Цитата: Чёрный
        Цитата: LSA57
        да кто её отпустит?)))))) фсё, заложница)))
        ещё и синяка "выжившего" к себе заберёт))))

        А нужна она в России?..Она свое уже отыграла для саксов..пусть и дальше там играет вместе со своим продажным папашей.

        А как иначе?
        Мордор травил девушку БОВ и не смог и она решает вернуться Мордор и посмотреть в глаза Темнейшему.
        В общем это полюбому для англосаксов, разрыв шаблона.
        SSR
    2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 07:44
      Цитата: LSA57
      да кто её отпустит?)))))) фсё, заложница)))

      опять прокол - интернет, телефон, что не ладное в мелкобритском королефстве
      Angel_and_Demon
  2. maykl8 (Михаил) Сегодня, 07:29
    У папы в горле установлена трахеостома, которая пока не даёт возможности говорить.

    Очевидно, что бы не болтал много.
    maykl8
  3. astronom1973n (Старый астроном) Сегодня, 07:32
    Вот это событие!Дочь предателя хочет в Россию!Авторам писать не противно?Кто она?..да никто.а отец-предатель.давно у стенки должен быть.
    astronom1973n
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 07:53
      Цитата: astronom1973n
      Дочь предателя хочет в Россию!

      А она, простите, какое отношение имеет к тому, что её отец предатель? Для неё он в первую очередь - отец. По вашей логике, можно к столбу придраться: вот, к примеру, если бы у вас отец выпивал лишнего, значит, вас надо было бы называть "сын алкаша"? Думаю, вы были бы против.
      Скрипаль уж точно не находился на содержании дочери, чтобы её можно было бы "заставить" отвечать за отца.
      Володин
      1. astronom1973n (Старый астроном) Сегодня, 08:12
        Цитата: Володин
        Цитата: astronom1973n
        Дочь предателя хочет в Россию!
        А она, простите, какое отношение имеет к тому, что её отец предатель? Для неё он в первую очередь - отец. По вашей логике, можно к столбу придраться: вот, к примеру, если бы у вас отец выпивал лишнего, значит, вас надо было бы называть "сын алкаша"? Думаю, вы были бы против.
        Скрипаль уж точно не находился на содержании дочери, чтобы её можно было бы "заставить" отвечать за отца.

        И не мешает дочери предателя пользоваться его "иудиным "капиталом.И не смущает ее ,что он изменник Родины.Ее и ей подобных ничего не смущает.Ничего личного.Просто предатели страны.
        astronom1973n
        1. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 09:07
          И не мешает дочери предателя пользоваться его "иудиным "капиталом

          Людей не смеши, астроном. А чьим капиталом пользуются детишки наших олигофренов, ой простите олигархов и бывших чиновников. Украденные у народа деньги не "иудин капитал"? Это Скрипаль, заморыш, по сравнению с этими акулами. Возьми того же Захарченко, около 10 млрд. и не знают откуда деньги. Вот это размах и у всех кого он проверял, дебет с кредитом сходится, следовательно система продолжает работать, и следующий Захарченко продолжает в том же духе, только с учетом ошибок предыдущего.
          Ros 56
          1. astronom1973n (Старый астроном) Сегодня, 09:45
            Цитата: Ros 56
            Ros 56 (Юрий) Сегодня, 09:07 ↑
            И не мешает дочери предателя пользоваться его "иудиным "капиталом
            Людей не смеши, астроном. А чьим капиталом пользуются детишки наших олигофренов, ой простите олигархов и бывших чиновников. Украденные у народа деньги не "иудин капитал"? Это Скрипаль, заморыш, по сравнению с этими акулами. Возьми того же Захарченко, около 10 млрд. и не знают откуда деньги. Вот это размах и у всех кого он проверял, дебет с кредитом сходится, следовательно система продолжает работать, и следующий Захарченко продолжает в том же духе, только с учетом ошибок предыдущего.

            Юра,что олигархи и их дети ,что скрипали-одного поля ягоды,только один нанес ущерб изменой ,другие все разворовали.одни разворовали больше другие меньше и скрипалю с его семейством нет прощения.Не так?В комментариях смотрю много сочувствующих предателю скрипалю и его отпрыскам...
            astronom1973n
    2. РУСС (Максим) Сегодня, 07:56
      Цитата: astronom1973n
      Вот это событие!Дочь предателя хочет в Россию!Авторам писать не противно?Кто она?..да никто.а отец-предатель.давно у стенки должен быть.

      Дочь за отца не отвечает. Сейчас нет детей врагов народа.
      РУСС
      1. astronom1973n (Старый астроном) Сегодня, 08:10
        Цитата: РУСС
        Дочь за отца не отвечает. Сейчас нет детей врагов народа.

        Жаль.Глядишь и в стране бы воров,предателей и изменников поубавилось бы!
        astronom1973n
        1. SOF (Александр) Сегодня, 08:54
          Цитата: astronom1973n
          Жаль.Глядишь и в стране бы воров,предателей и изменников поубавилось бы

          ....а если из ваших родственников кто-то где-то "накосячил", готовы свою голову у стенки сложить, во благо "поубавления воров, предателей и изменников в стране".... wink
          SOF
      2. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 08:59
        Цитата: РУСС
        Цитата: astronom1973n
        Вот это событие!Дочь предателя хочет в Россию!Авторам писать не противно?Кто она?..да никто.а отец-предатель.давно у стенки должен быть.

        Дочь за отца не отвечает. Сейчас нет детей врагов народа.

        Точно,Максим! С этими словами ворюги денег в России переписывают украденное на своих родичей до 5-го колена! request
        майор Юрик
    3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 08:55
      Ну и народ пошел ныне....Забыли, "сын за отца не ответчик"....Что делает с людьми капитализм...
      sabakina
    4. To be or not to be Сегодня, 09:14
      " Возвращать её не стоит, -
      Умерла, так умерла. "
      ...про любовь... стих ..Вера Баева
      Есть Родина и любовь к ней..
      https://www.stihi.ru/2002/09/07-773
      To be or not to be
  4. Комментарий был удален.
  5. solzh (Сергей) Сегодня, 07:34
    Юлия Скрипаль выразила желание вернуться в Россию.

    Думаю она не вернётся... Её не отпустят... Иначе может вскрыться правда истории с применением "Новичка"...
    solzh
    1. SOF (Александр) Сегодня, 08:09
      Цитата: solzh
      Иначе может вскрыться правда истории с применением "Новичка"...

      ....да что там может вскрыться....как пить дать - их просто использовали.......
      .......глупо, по моему, ожидать каких-то разоблачений чего-то или кого-то от лабораторных мышей.....
      SOF
  6. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:07
    так долго трахеостома у лежачего овоща? А что, вацап?
    Кольнули сквозь одежду большую дозу наркоты. Из-за подавления дыхательного центра гипоксия головного мозга с последующим отеком и прочими прелестями, вот и весь новичок. А Юлии можно только посочувствовать. Может щтирлицы отловят шпиена и поменяют на Юлю, чслово по человечески жаль девчонку, пропадет она там.
    Балу
  7. shura7782 (Александр) Сегодня, 08:15
    молчания Сергея Скрипаля
    А какой интерес его слушать? Предатель и есть - предатель. Для него - презрения достаточно. Пусть остаётся всё как есть. Шумиху поднимают журналисты по единственной причине - " Очень кушать хочется!". Если бы " не очень" то и все давно забылось бы..
    shura7782
  8. рюрикович (Андрей) Сегодня, 08:18
    Наивная чукотская девушка...Она пешка в лицемерной игре саксов, потому считать, что её отпустят на все четыре стороны весьма странно. Запад только на словах честный, белый и пушистый...Реальность совсем далека от слов...
    Моё мнение - не жилец... what
    Хотя чисто по-человечески жалко её...
    рюрикович
  9. Комментарий был удален.
  10. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:45
    То, что в Россию она не попадет понятно и ребенку, т.к. имеет непосредственное отношение к провокации английских спецслужб и может рассказать о том, что скрывают англичане. Это самоуспокоение с одной стороны и лишний раз подтвердить, что отец, якобы действительно был "между жизнью и смертью".
    rotmistr60
  11. gukoyan (Igor) Сегодня, 08:46
    Ой зря... Наоборот из РФ надо уезжать, будущая обстановка ничего хорошего не предсказывает.
    gukoyan
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:58
      Цитата: gukoyan
      Ой зря... Наоборот из РФ надо уезжать, будущая обстановка ничего хорошего не предсказывает.

      Валю знаешь? Вот и вали. Здесь сайт для серьезных ответственных людей, а не болотной плесени.
      Балу
  12. BAI Сегодня, 08:49
    Юлия Скрипаль выразила желание вернуться в Россию.

    Сейчас ее агенты ФСБ по второму разу отравят.
    BAI
  13. лысова (владимир) Сегодня, 08:57
    Надо позволить вернуться, а готова ли она к разборке по винтикам и вообще отпустят ли её живой. Вдруг сосуля упадёт ей на голову.
    лысова
  14. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 09:08
    А она кому-то тут нужна? Или Россия теперь станет "богадельней" для "жертв неудачных провокаций" против России же?
    Лучше потребовать от властей мелкобритых полной реабилитации (в медицинском смысле) "пострадавших" и пожизненного пенсиона для них же. laughing
    Вот тут мелкобритых порвет жаба на тысячу мелких шпрот.
    Стройбат запаса
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