09:54 27 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Где развернут строительство ледоколов "Лидер" для Севморпути?

Северный морской путь (СМП) может стать маршрутом транспортировки углеводородов исключительно для тех судов, которые будут идти под российским флагом. Это позволит увеличить доходность российского бюджета от использования СМП. По крайней мере, именно такая задача ставится правительством. О том, что именно суда под российским триколором могут получить такую исключительную возможность, сообщает замглавы правительства России Юрий Борисов.

Его заявление на открытии международного Дальневосточного морского салона приводит РИА Новости:
Сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении судам под российским флагом исключительного права на перевозку и хранение углеводородов в акватории Северного морского пути.


По словам Юрия Борисова, на данном этапе прорабатываются и другие возможности для поддержки отечественных судовладельцев.

Сейчас возможность прохождения по Севморпути имеют суда фактически под любыми флагами. Проводка при этом осуществляется российским ледокольным флотом.

Эксперты задаются вопросом: не оттолкнёт ли иностранные компании готовящее решение российского правительства по предоставлению исключительного права на прохождение по СМП для российских судов. На данный момент объёмы транзитов груза через СМП растут, но при этом пока остаются слишком незначительными, чтобы говорить о выдаче исключительных прав.

Между тем, сообщается о подготовке к строительству новейшего российского ледокола «Лидер». По сообщению замглавы Минпромторга Олега Рязанцева, «Лидер» начнут строить на ДВ.

Где развернут строительство ледоколов "Лидер" для Севморпути?


Из заявления Рязанцева (РИА Новости):
Сегодня идет строительство трёх самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220. Также планируется строительство серии дизельных ледоколов. Дальневосточные предприятия также в ближайшее время примут участие в этой работе, здесь будет размещено строительство ледокола «Лидер».


"Лидер" - перспективный российский ледокол проекта 10510. Это планируемое семейство ледоколов с ядерной силовой установкой, мощность каждого из которых составит 120 МВт (на валах). Экипаж - 127 человек. Скорость хода по "чистой" воде - около 24 узлов. "Лидеры" планируется использовать на СМП.

Использованы фотографии: Крыловский государственный научный центр
10

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. bagration (bogdan) Сегодня, 07:51
    Это позволит увеличить доходность российского бюджета от использования СМП

    При нынешней власти "бюджет" это бюджет Путина и его друзей. У России и сейчас много нефти и газа, но не нашлось денег даже на пенсии, которые и так скромные.
    bagration
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 07:57
      Тем не менее нашлись денежные средства на строительство верфи на Дальнем Востоке. На этой неделе новый плавучий док грузоподъемностью 40 тысяч тонн прибыл на судоверфь «Звезда». Всё, что строит сейчас «Звезда» (суда снабжения, доковый комплекс для ВМФ, танкеры) будут спускать на воду при помощи этого дока.
      Аристарх Людвигович
      1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 08:09
        Аристарх Людвигович ! Этот Йагупоп (который bagration, даже за князя Петра Ивановича обидно, что нечто его фамилию полощет) вчера раз пять или шесть про нефть, газ и пенсии постил, как под копирку и в любой теме.Не обращайте внимания. Тролль , он и в Африке тролль, и в Земле обетованной. hi
        БorisovичЪ
        1. Чёрный Сегодня, 08:44
          Северный морской путь (СМП) может стать маршрутом транспортировки углеводородов исключительно для тех судов, которые будут идти под российским флагом
          .....или взимать пошлину за проход и проводку судов ледоколами.Ничего личного - просто бизнес. Ведь взимается же плата за прохождение, например, Панамского канала..
          Чёрный
        2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 08:54
          Монополия обозначена, шельф обозначен, военная составляющая присутствует. Особенно радует, что китайцам очередная фига, еще один Новый Шелковый путь, но только для наших перевозчиков, как и Транскорейская ЖД энд Транссиб. Китайцам предлагали, а они альтернативили с Казахстаном, Грузией и Украиной. И там провалились и тут поезд (пароход) ушел. Американцам то что, перекрыли Малаккский пролив и кранты китайскому экономическому чуду. Есть у них еще Гвадар в Пакистане, но боюсь и тут им устроят запруду.
          хрыч
    2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 08:02
      Скромные, но тем не менее самые высокие в СНГ. И товарищ, пенсии - это на другую ветку, или у вас от "избранности" сразу на них рефлекс как у собаки Павлова срабатывает? Для всех всепропальщиков, не одобряющих любое строительство в России, напоминаю историю:
      Сармат Саныч
      1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:50
        Цитата: Сармат Саныч
        Скромные, но тем не менее самые высокие в СНГ.

        Ну и что? А в Прибалтике пенсии выше намного чем в России, в Эстонии так в два раза, какой демотиватор вставите?! wassat
        Стирбьорн
        1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 09:09
          Причём здесь Объединённые Праипалтийские Вымираты, я говорил про СНГ. Да и постеснялись бы хоть про Шпротляндию писать, там мало что микроскопическая территория на которой в ТЫСЯЧИ раз легче получше уровень жизни построить, так ещё и бесконечные кредиты четвертьвека от Евросоюза(оттоги и долги выше 100% ВВП) плюс со всех сторон тот же самый ЕС - хошь не хошь а маленько получше станет. При этом чудовищные цены на коммуналку, бензин, налоги и долг перед евробанками на каждого жителя(включая младенца) в несколько тысяч $.
          P.S. И не забываем главное: ПОЛОВИНА населения трёх Шпротландий за 26 лет тупо ВЫМЕРЛО И ПОУТЕКАЛО. Врагу не пожелаю такой судьбы страны, даже не приводите столь неудачный пример.
          Сармат Саныч
    3. Serg65 (Сергей) Сегодня, 08:11
      Цитата: bagration
      У России и сейчас много нефти и газа, но не нашлось денег даже на пенсии, которые и так скромные.

      what Израильтяне и коммунисты-братья??? Как схожи переживания!!!! Или кошелек один belay ???
      Serg65
    4. KCA Сегодня, 08:47
      Да ладно пенсии, верните мне 1054 рубля со сберкнижки, которые горбатый с ельсиным в 91-92 году замылили, забыли все уже? Новая установка - Путинвраг? 1054 рубля это было немного, но и не мало, перед уходом в армию один умный человек мне советовал на все накупить коньяка (к нам как раз тогда завезли армянский 5-40 лет выдержки без талонов, но не дёшево), суко, стормозил, оставил на книжке, а мог-бы, если не навариться, то хоть элитного коньяка попробовать, алкоголь был тот ещё, не бодяженный
      KCA
    5. тагил (сергей) Сегодня, 09:08
      Много евреев уезжает из Израиля в страны эмиграции, в том числе в Россию. Официально считается, что средняя заработная плата там высокая, а безработица низкая. Но по факту к безработным как раз и относятся недавно приехавшие. А цены на жизнь высоки. Некоторых напрягает, что в Израиле религия не отделена от государства. Без раввина нельзя толком ни жениться, ни умереть, ни провести субботу. Из-за высоких цен на свадебные церемонии и хлопоты до пятой части израильтян женятся вообще за границей, в основном, на Кипре.
      Источник: http://rusvesna.su/news/1532613176
      Главное что у вас все замечательно.
      тагил
    6. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:38
      Давайте всё на пенсии потратим - только вот о развитии инфраструктуры по стране и армии, придётся забыть.
      Вадим237
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:57
    С климатом сейчас везёт! СМП стал куда более проходим, чем раньше. Надо пользовться! Тогда понятен интерес. К мосту на Сахалин. Сахалин сможет стать тогда потрясающим портом, и по СПГ перевалке, и по грузам вообще. А там еще "Северный широтный" потихоньку развивается. Мост через Лену привяжет Якутск к "железке". Грандиозно, елки-палки.
    Горный стрелок
  3. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 08:45
    Такое впечатление, что с кончиной СССР скончалась и фантазия у людей. Ледокол - Лидер, эсминец - Лидер, что дальше? Ни тебе Шапокляк, ни Штуши-Кутуши laughing
    Стройбат запаса
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 09:37
      Цитата: Стройбат запаса
      Ледокол - Лидер, эсминец - Лидер,

      енто в честь нашего любимого вождя,царя,темнейшего !
      Дедкастарый
      1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 09:44
        У вас все ассоциации только с ним? Что вам ни покажи, что ни скажи, всё для вас только ОН laughing
        Провериться бы вам))) А то навязчивые идеи, как правило, плохо заканчиваются laughing
        Здравствуйте hi
        Стройбат запаса
  4. BAI Сегодня, 08:47
    прорабатывается вопрос о предоставлении судам под российским флагом исключительного права на перевозку и хранение

    Зачем от иностранных денег отказываться? Лишние?
    BAI
Картина дня