Где развернут строительство ледоколов "Лидер" для Севморпути?

Сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении судам под российским флагом исключительного права на перевозку и хранение углеводородов в акватории Северного морского пути.

Сегодня идет строительство трёх самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220. Также планируется строительство серии дизельных ледоколов. Дальневосточные предприятия также в ближайшее время примут участие в этой работе, здесь будет размещено строительство ледокола «Лидер».