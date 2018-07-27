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Где развернут строительство ледоколов "Лидер" для Севморпути?
Северный морской путь (СМП) может стать маршрутом транспортировки углеводородов исключительно для тех судов, которые будут идти под российским флагом. Это позволит увеличить доходность российского бюджета от использования СМП. По крайней мере, именно такая задача ставится правительством. О том, что именно суда под российским триколором могут получить такую исключительную возможность, сообщает замглавы правительства России Юрий Борисов.
Его заявление на открытии международного Дальневосточного морского салона приводит РИА Новости:
По словам Юрия Борисова, на данном этапе прорабатываются и другие возможности для поддержки отечественных судовладельцев.
Сейчас возможность прохождения по Севморпути имеют суда фактически под любыми флагами. Проводка при этом осуществляется российским ледокольным флотом.
Эксперты задаются вопросом: не оттолкнёт ли иностранные компании готовящее решение российского правительства по предоставлению исключительного права на прохождение по СМП для российских судов. На данный момент объёмы транзитов груза через СМП растут, но при этом пока остаются слишком незначительными, чтобы говорить о выдаче исключительных прав.
Между тем, сообщается о подготовке к строительству новейшего российского ледокола «Лидер». По сообщению замглавы Минпромторга Олега Рязанцева, «Лидер» начнут строить на ДВ.
Из заявления Рязанцева (РИА Новости):
"Лидер" - перспективный российский ледокол проекта 10510. Это планируемое семейство ледоколов с ядерной силовой установкой, мощность каждого из которых составит 120 МВт (на валах). Экипаж - 127 человек. Скорость хода по "чистой" воде - около 24 узлов. "Лидеры" планируется использовать на СМП.
Его заявление на открытии международного Дальневосточного морского салона приводит РИА Новости:
Сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении судам под российским флагом исключительного права на перевозку и хранение углеводородов в акватории Северного морского пути.
По словам Юрия Борисова, на данном этапе прорабатываются и другие возможности для поддержки отечественных судовладельцев.
Сейчас возможность прохождения по Севморпути имеют суда фактически под любыми флагами. Проводка при этом осуществляется российским ледокольным флотом.
Эксперты задаются вопросом: не оттолкнёт ли иностранные компании готовящее решение российского правительства по предоставлению исключительного права на прохождение по СМП для российских судов. На данный момент объёмы транзитов груза через СМП растут, но при этом пока остаются слишком незначительными, чтобы говорить о выдаче исключительных прав.
Между тем, сообщается о подготовке к строительству новейшего российского ледокола «Лидер». По сообщению замглавы Минпромторга Олега Рязанцева, «Лидер» начнут строить на ДВ.
Из заявления Рязанцева (РИА Новости):
Сегодня идет строительство трёх самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220. Также планируется строительство серии дизельных ледоколов. Дальневосточные предприятия также в ближайшее время примут участие в этой работе, здесь будет размещено строительство ледокола «Лидер».
"Лидер" - перспективный российский ледокол проекта 10510. Это планируемое семейство ледоколов с ядерной силовой установкой, мощность каждого из которых составит 120 МВт (на валах). Экипаж - 127 человек. Скорость хода по "чистой" воде - около 24 узлов. "Лидеры" планируется использовать на СМП.
Использованы фотографии: Крыловский государственный научный центр
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