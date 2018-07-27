09:52 27 июля
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Гройсман: «не преклоняйте колено» перед Москвой

Киев должен полностью отказаться от импорта газа и не преклонять голову и колено перед Москвой, передает РИА Новости заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.



Украина имеет огромные запасы природного газа, которые позволят насытить внутренний рынок и обеспечить ей энергетическую независимость.


Меня всегда удивляло, как Украина могла покупать газ у России, имея в недрах огромные запасы природного топлива. Однако лишь наступал декабрь, как любая власть преклоняла голову и колено, ползла в Москву и договаривалась о цене на газ,
сказал Гройсман на заседании правительства.

Он также выразил уверенность, что Украина со временем сможет выйти из-под влияния международной конъюнктуры цен и начать добычу собственного газа, что в итоге приведет к снижению цен на природное топливо на внутреннем рынке.

Напомним, в ноябре прошлого года Гройсман заявлял, что Украина уже 720 дней не покупает газ у России. При этом он забыл уточнить, что покупая тот же российский газ, но уже у европейских посредников, Киев перелопачивал за каждую тысячу кубов от 20 до 50 долларов.

Как подсчитал экс-глава управления финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, убытки страны из-за отказа покупать голубое топливо непосредственно у производителя («Газпрома») достигли $1 млрд.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:11
    Киев должен полностью отказаться от импорта газа и не преклонять голову и колено перед Москвой, передает РИА Новости заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
    я за, давайте проголосуем за него good
    Angel_and_Demon
    1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:15
      Киев перелопачивал за каждую тысячу кубов от 20 до 50 долларов.

      Пусть и дальше перелопачивает в том же духе! yes
      СРЦ П-15
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:25
        Цитата: СРЦ П-15
        Пусть и дальше перелопачивает в том же духе!

        таки я о чем? hi
        Angel_and_Demon
      2. Чёрный Сегодня, 08:30
        Перемогу скрепили четвертью бурячихи? Или Петя всю выжрал? wassat
        Чёрный
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:33
          Цитата: Чёрный
          Перемогу скрепили четвертью бурячихи? Или Петя всю выжрал? wassat

          а вы пили буракивку? после нее - не один организм не выживает
          Angel_and_Demon
      3. Stranger03 (Геннадий) Сегодня, 08:33
        Вроде ж Украина итак не покупает газ в РФ. Видимо также, как и уголь. Весь газ и уголь из США, :)
        Stranger03
      4. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 08:52
        Цитата: СРЦ П-15
        Киев перелопачивал за каждую тысячу кубов от 20 до 50 долларов.

        Пусть и дальше перелопачивает в том же духе! yes

        Не ну Гройсман и Гольдарб (....о Господи, прости!) же врать не будут, это невозможно!!! tongue
        майор Юрик
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:56
          Цитата: майор Юрик
          Цитата: СРЦ П-15
          Киев перелопачивал за каждую тысячу кубов от 20 до 50 долларов.

          Пусть и дальше перелопачивает в том же духе! yes

          Не ну Гройсман и Гольдарб (....о Господи, прости!) же врать не будут, это невозможно!!! tongue

          они просто знают больше чем вам говорят
          Angel_and_Demon
          1. роман66 (роман) Сегодня, 09:29
            однозначно больше! оказываетс на украине моря газа. а они и не знали
            роман66
    2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 08:29
      "не приклоним колено перед Москвой" - лучше будем стоять раком перед Штатамиlaughinglaughinglaughing
      Сармат Саныч
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:34
        Цитата: Сармат Саныч
        лучше будем стоять раком перед Штатами

        о Трамп - любвеобильный
        Angel_and_Demon
        1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 08:54
          Таа, дело ж не в Трампе(они ему нафиг не нужны), это ж такая подтверждённая историей окраинская идеология - вечно искать старшего сильного хозяина: турки, поляки, московский Царь, австро-венгры, немцы, большевики, теперь вот Омэрика-з-нами. Главный принцип Незалежности - не перед кем долго не залеживаться. Полежать под одним, заработать, и быстренько подлечь под другого.
          Сармат Саныч
          1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:05
            Цитата: Сармат Саныч
            Полежать под одним, заработать, и быстренько подлечь под другого.

            вот тут вы не правы - они вообще не под кого не ложатся - они просто лежат, и ждут кто придет и заплатит за удовольствие, "вечера на хуторе близ диканьки" прочитайте - это исконная идеология
            Angel_and_Demon
            1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 09:14
              Ваша правда)). Но мне больше кажется характерным про укрошумеров другое великое произведение, "Свадьба в Малиновке" называется. Режиссёр разгадал генетический код х@хлов!
              Сармат Саныч
              1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:26
                Цитата: Сармат Саныч
                Ваша правда)). Но мне больше кажется характерным про укрошумеров другое великое произведение, "Свадьба в Малиновке"

                это же совок, не опускайтесь так низко - надо указывать на их менталитет, не советский, а их исконный
                Angel_and_Demon
                1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 09:33
                  Не называйте великое Советское прошлое "совком", прошу вас. А время описанное в бессмертном произведении - как раз пора той самой махновщины после цирка под названием "УНР", где немцы Скоропадского на потеху главой псевдореспублики выбрали(опять же в циркеlaughing), а чз полгода кинули. Хлебосольной УССР тогда еще и близко не было.
                  Сармат Саныч
        2. MPN (Павел) Сегодня, 09:52
          Цитата: Angel_and_Demon
          о Трамп - любвеобильный

          У него есть опыт организации конкурсов красавиц, кандидатов то много , Литва, Латвия, Эстония, Украина и т.д. .. все достойны.
          MPN
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:13
    720 дней переплачивают за "реверс"... Которого реально нет. Это "виртуальный реверс", никто газ не качает туда-сюда. По бумагам он пересекает украинскую границу туда и сюда. Этот "лишний" миллиард успешно ПИЛИТСЯ.
    Горный стрелок
    1. abc_alex (Алексей) Сегодня, 08:36
      С чего вы взяли? Виртуальный реверс жёстко пресекается Газпромом, насколько я знаю, словакам один раз это объяснили и они поняли. Поэтому, реверс реальный, там действительно есть труба и по ней газ физически с хаба возвращается на Украину. У словаков сейчас нет резона с ГП ссориться, после ввода СП-2 и Турпотока их роль газового хаба Восточной Европы зависнет на волоске...
      abc_alex
    2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 08:57
      Тюю, комрады. Вы лучше побачьте яки гарны у Шумерии кавуноносец! Мощь! Москалям завидовать.
      Сармат Саныч
      1. роман66 (роман) Сегодня, 09:30
        о уже и ядра загрузил. к бою. готовятся
        роман66
  3. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:15
    Колени- то заняты wink перед штатовцами ниц упали... оставайтесь уж в колено- локтевой...
    Masya Masya
  4. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 08:25
    Вот глубоко наплевать и фиолетово до лампочки, что эти деЯтели курлычут и что пилят, откуда они газ берут и куда его засовывают.. Интересно одно, когда это недоразумение 404 развалится, хоть с реверсом, хоть без реверса..
    БorisovичЪ
  5. рюрикович (Андрей) Сегодня, 08:26
    Гройсман, Гольдарб,Вальцман.... Меня терзают смутные сомнения what wassat Актёры-то украинского "Майданчика" весьма специфические lol feel
    рюрикович
    1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 08:39
      У нас таких тоже с избытком
      Стройбат запаса
  6. Wedmak (Денис) Сегодня, 08:26
    Да отключите вы уже их от газа... надоели, сил нет смотреть, читать, слушать про них.
    Wedmak
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:45
      Да и писать про этот дурдом под боком, надо уже прекращать.
      Вадим237
  7. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:28
    Украина имеет огромные запасы природного газа, которые позволят насытить внутренний рынок и обеспечить ей энергетическую независимость.

    газ после массового поедания гороха?
    да и тот скоро ес запретит сажать. квоты...
    ничего личного, кукляндия там не пляшет
    LSA57
  8. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 08:34
    Россия, Белорусия и Украина - это Русь и некоторые иуды боятся этого воссоединения одного народа.
    Dimon Grin
  9. NKT (Сергей) Сегодня, 08:37
    Меня всегда удивляло, как Украина могла покупать газ у России, имея в недрах огромные запасы природного топлива. Однако лишь наступал декабрь, как любая власть преклоняла голову и колено, ползла в Москву и договаривалась о цене на газ


    Потому что 27 лет вы все проедаете ранее открытые месторождения и практически не вкладываете в геологоразведку.
    NKT
  10. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:37
    Гройсман
    как Украина могла покупать газ у России, имея в недрах огромные запасы природного топлива.
    Не иначе, как еще древние шумеры нашли и оставили на черный день свидомым потомкам. Да флаг в руки. Лишний раз убеждаешься, что самая "умная" часть избранного народа осела на Украине. Им не нужно было даже в свое время 40 лет по пустыне шастать, т.к. они дух рабства из себя изгнали сразу как только дотопали до земель, на которых ныне располагается эта страна.
    rotmistr60
  11. anjey (Андрей) Сегодня, 08:44
    rройсман: «не преклоняйте колено» перед Москвой
    А подставте дупу вашингтону,выбор то не велик,вот только янки все в итоге прихватизируют а поднимать с колен краину не будут,будут так и иметь....
    anjey
  12. Копчёный (Денис) Сегодня, 08:51
    Помню незабвенное:
    Копчёный
  13. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 09:13
    Вова Гройсман, хреновый из тебя еврей и премьер. Ты барыга только для себя, а для страны ты даже считать не умеешь.
    Ros 56
  14. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 09:45

    Как то так получается lol
    Gnefredov
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