Меня всегда удивляло, как Украина могла покупать газ у России, имея в недрах огромные запасы природного топлива. Однако лишь наступал декабрь, как любая власть преклоняла голову и колено, ползла в Москву и договаривалась о цене на газ,

Киев должен полностью отказаться от импорта газа и не преклонять голову и колено перед Москвой, передает РИА Новости заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.Украина имеет огромные запасы природного газа, которые позволят насытить внутренний рынок и обеспечить ей энергетическую независимость.сказал Гройсман на заседании правительства.Он также выразил уверенность, что Украина со временем сможет выйти из-под влияния международной конъюнктуры цен и начать добычу собственного газа, что в итоге приведет к снижению цен на природное топливо на внутреннем рынке.Напомним, в ноябре прошлого года Гройсман заявлял, что Украина уже 720 дней не покупает газ у России. При этом он забыл уточнить, что покупая тот же российский газ, но уже у европейских посредников, Киев перелопачивал за каждую тысячу кубов от 20 до 50 долларов.Как подсчитал экс-глава управления финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, убытки страны из-за отказа покупать голубое топливо непосредственно у производителя («Газпрома») достигли $1 млрд.