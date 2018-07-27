15:16 27 июля

Олигархи и "раболепствующие" чиновники первыми предадут президента

«Куда все мы идём, и идём к чему-то нехорошему. Все понимают, что коррупция достигла такого предела, когда страна уже не может дальше существовать», - такое мнение высказал актёр, режиссёр и общественный деятель Александр Пасечник для канала «Спец».

Пасечник размышляет об основном заработке многих чиновников на местах, для которых этим самым заработком стали откаты, достигающие невероятный масштабов – до 70% от суммы самой сделки.

По словам Пасечника, «эти товарищи» привыкли жить хорошо, и им наплевать на проблемы экономики. Они будут делать всё для того, чтобы их доходы не снижались, даже если это будет наносить удар и по без того проблемным участкам российской экономической системы.


Пасечник:
Когда ты сам крутишься как белка в колесе, чтобы заработать копейку, и твоё здоровье не увеличивается, а уменьшается, то в какой-то момент наступает предел.


По словам Пасечники, сама элита и крупные чиновники сегодня напоминают пауков в банке, которые осуществляют «грызню», и это не может оставаться незамеченным простым народом, который выражает недовольство инициативами, исходящими от властей.

«Если говорить о нашем президенте, то они его первым предадут», - так Пасечник говорит о чиновниках и олигархах, которые постоянно летают на Запад с целью совершения определённых сделок, договариваются с американскими партнёрами, пытаясь выторговать для себя различные блага.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 6

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  1. собаковод Сегодня, 09:55
    Это точно. Первым, кто сдаст Путина, будет Медведев.
    собаковод
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 10:51
      все сдадут всех. "умираю,прошу меня считать членом "едра" никто не напишет кровью...
      Дедкастарый
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 10:58
        послушал пасечника,и не понял,священникам то что не нравится ? они как сыр в масле... но ,в целом,согласен.
        андрей юрьевич
        1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 11:09
          и кто спасёт страну ? what забавно будет смотреть,как переобуются всякие "соловьёвы" по фед каналам,и будут поливать грязью бывших "кумиров"...кстати,а где Виталик-Михан ? никто не видел? хотелось бы и его заслушать,он мастер по диферамбам власти... wassat
          Дедкастарый
          1. Fedor Egoist (Федор) Сегодня, 12:00
            Цитата: Дедкастарый
            забавно будет смотреть

            Зная, чем и как неоднократно заканчивалась смена власти в РИ/СССР/России, с уверенностью могу сказать - забавно точно не будет.
            Fedor Egoist
            1. Татьяна Сегодня, 12:25
              Цитата: андрей юрьевич
              послушал пасечника,и не понял, священникам то что не нравится ? они как сыр в масле...

              Поскольку речь идёт не просто о неолиберальной пенсионной реформе правительства РФ Медведева с поддержкой самого Путина, а о НАЧАЛЕ КОНЦА самой России с исчезновением её в геополитическом плане на политической карте мира и поскольку само православие гонимо сейчас везде, кроме РФ, то РПЦ в определённом смысле и степени действительно заинтересована в сохранении единства России как государство образующего русского народа и удержания под собою православной паствы.
              Не надо забывать, за счёт кого и чего окормляются священнослужители РПЦ - тоже за счёт народа. Такой лафы они нигде не найдут в других странах, кроме России.
              ИТОГО. В данном случае церковники РПЦ просто вынуждены вступиться за народ из-за собственных соображений.

              Михеев С., Смирнов Д. О пенсионной реформе. Опубликовано: 29 июн. 2018 г.


              Смирнов - Сколько денег нужно жертвовать для церкви. Опубликовано: 10 сент. 2012 г.
              Татьяна
          2. Комментарий был удален.
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