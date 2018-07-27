Олигархи и "раболепствующие" чиновники первыми предадут президента

Когда ты сам крутишься как белка в колесе, чтобы заработать копейку, и твоё здоровье не увеличивается, а уменьшается, то в какой-то момент наступает предел.

«Куда все мы идём, и идём к чему-то нехорошему. Все понимают, что коррупция достигла такого предела, когда страна уже не может дальше существовать», - такое мнение высказал актёр, режиссёр и общественный деятель Александр Пасечник для канала «Спец».Пасечник размышляет об основном заработке многих чиновников на местах, для которых этим самым заработком стали откаты, достигающие невероятный масштабов – до 70% от суммы самой сделки.По словам Пасечника, «эти товарищи» привыкли жить хорошо, и им наплевать на проблемы экономики. Они будут делать всё для того, чтобы их доходы не снижались, даже если это будет наносить удар и по без того проблемным участкам российской экономической системы.Пасечник:По словам Пасечники, сама элита и крупные чиновники сегодня напоминают пауков в банке, которые осуществляют «грызню», и это не может оставаться незамеченным простым народом, который выражает недовольство инициативами, исходящими от властей.«Если говорить о нашем президенте, то они его первым предадут», - так Пасечник говорит о чиновниках и олигархах, которые постоянно летают на Запад с целью совершения определённых сделок, договариваются с американскими партнёрами, пытаясь выторговать для себя различные блага.