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МРК проекта «Каракурт» ожидает ребрендинг
Минобороны решило отказаться от грозных названий, которые получили малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 «Каракурт» и переименовать их в честь небольших российских городов, сообщают Известия.
Из-за специфичных названий кораблей – «Ураган», «Тайфун», «Шторм», «Смерч» – моряки прозвали их «дивизионом плохой погоды».
Ребрендинг начнется после Дня ВМФ с «Урагана». Этот МРК получит название «Мытищи». Другие корабли назовут «Советск», «Одинцово» и «Козельск».
Как отметили в военном ведомстве, жители этих городов, поступившие на службу во флот по контракту, получат первоочередной право служить на одноименных МРК.
Газета напоминает, что всего для ВМФ РФ планируется построить 18 кораблей данного проекта. К настоящему времени заложено 6 «Каракуртов». Из них два уже построены и вошли в состав Балтфлота.
По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, в последнее время в России начали восстанавливать традицию называть военные корабли в честь известных флотоводцев и российских городов. По его мнению, новые названия МРК проекта 22800 помогут делу укрепления связей между ВМФ и гражданским населением и будут способствовать росту привлекательности армии и флота.
Из-за специфичных названий кораблей – «Ураган», «Тайфун», «Шторм», «Смерч» – моряки прозвали их «дивизионом плохой погоды».
Ребрендинг начнется после Дня ВМФ с «Урагана». Этот МРК получит название «Мытищи». Другие корабли назовут «Советск», «Одинцово» и «Козельск».
Как отметили в военном ведомстве, жители этих городов, поступившие на службу во флот по контракту, получат первоочередной право служить на одноименных МРК.
Газета напоминает, что всего для ВМФ РФ планируется построить 18 кораблей данного проекта. К настоящему времени заложено 6 «Каракуртов». Из них два уже построены и вошли в состав Балтфлота.
По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, в последнее время в России начали восстанавливать традицию называть военные корабли в честь известных флотоводцев и российских городов. По его мнению, новые названия МРК проекта 22800 помогут делу укрепления связей между ВМФ и гражданским населением и будут способствовать росту привлекательности армии и флота.
Использованы фотографии: /bastion-karpenko.ru/ ОАО "Пелла"
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