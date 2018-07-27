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МРК проекта «Каракурт» ожидает ребрендинг

Минобороны решило отказаться от грозных названий, которые получили малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 «Каракурт» и переименовать их в честь небольших российских городов, сообщают Известия.



Из-за специфичных названий кораблей – «Ураган», «Тайфун», «Шторм», «Смерч» – моряки прозвали их «дивизионом плохой погоды».


Ребрендинг начнется после Дня ВМФ с «Урагана». Этот МРК получит название «Мытищи». Другие корабли назовут «Советск», «Одинцово» и «Козельск».

Как отметили в военном ведомстве, жители этих городов, поступившие на службу во флот по контракту, получат первоочередной право служить на одноименных МРК.

Газета напоминает, что всего для ВМФ РФ планируется построить 18 кораблей данного проекта. К настоящему времени заложено 6 «Каракуртов». Из них два уже построены и вошли в состав Балтфлота.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, в последнее время в России начали восстанавливать традицию называть военные корабли в честь известных флотоводцев и российских городов. По его мнению, новые названия МРК проекта 22800 помогут делу укрепления связей между ВМФ и гражданским населением и будут способствовать росту привлекательности армии и флота.

Использованы фотографии: /bastion-karpenko.ru/ ОАО "Пелла"
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Комментарии 36

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  1. новичок (garik) Сегодня, 08:57
    вообще то это не ребрединг, а переименование кораблей_ плохая примета.
    новичок
  2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 08:58
    Прекрасные боевые названия меняют на Мытищи и Советск. МРК Мытищи. belay Одинцово вообще средний род. Какая-то медведевщина
    хрыч
    1. yehat (Сергей) Сегодня, 09:22
      ну радуйтесь, это еще не самые плохие варианты
      вот назвали бы корабли в стиле Ослябя, Благолепие, Заговение, Ляпота, вы бы реагировали иначе )))
      yehat
      1. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 09:29
        "Ослябя" есть. БДК "поляк" на ТОФе.
        marlin1203
  3. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 09:00
    Если администрации этих городов будут реально помогать экипажам этих кораблей, то я считаю, что это не плохо...
    Ingvar0401
  4. SOF (Александр) Сегодня, 09:00
    Из-за специфичных названий кораблей – «Ураган», «Тайфун», «Шторм», «Смерч» – моряки прозвали их «дивизионом плохой погоды».

    ....да не оскудеет Земля Русская на острые языки laughing
    ....сродни тому, как моряки у Верховного соизволения просили об аэрографии на бортах "святого" лика Мутко, для обеспечения непотопляемости...... laughing laughing laughing
    SOF
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:15
      а разве Чубайс не более плавучий?
      роман66
      1. SOF (Александр) Сегодня, 09:22
        Цитата: роман66
        а разве Чубайс не более плавучий?

        ....есть дельная мысль..... yes ....с одной стороны Мутко, с другой - Чубайс......и ФСЁЁЁЁ......сдавайтесь супостаты.... laughing laughing laughing
        SOF
        1. PPD (Дмитрий) Сегодня, 09:42
          Мутко не знаю, а ледокол Черномырдин уже есть wassat .
          PPD
      2. yehat (Сергей) Сегодня, 09:24
        серия кораблей Мавроди, Чубайс, Васильева...
        yehat
        1. роман66 (роман) Сегодня, 09:26
          ага, и при словах к вам идет "Чубайс" противник шухарится не по-детски
          роман66
  5. тлауикол (Иван) Сегодня, 09:01
    Желтый желтый желтый снег,
    Синие бабищи—
    Так встречают Новый год
    В городе Мытищи
    тлауикол
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 09:13
      цоперайт бай Харламоff.
      просто экспл
  6. лысова (владимир) Сегодня, 09:01
    А по мне так прежние имена созвучней , да и «дивизион плохой погоды» - не плохо звучит, особенно для врага. ( на Васюках блин служу - тьфу блин !)
    лысова
  7. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 09:03
    Идиотизм, на мой взгляд. Делать больше нечего, надо МРК переименовывать. Кстати, помнится, я читал про "дивизион плохой погоды" на Балтике во времена Великой Отечественной. Эсминцы там вроде были. Те же "Смерч", "Тайфун" и т.д. Выходит, что исторические названия сливаются, заменяясь названиями "в честь небольших российских городов".
    Стройбат запаса
    1. yehat (Сергей) Сегодня, 09:25
      названия - это символы. Все символы, связанные с тем, когда армия служила не кучке олигархов, а стране, уничтожаются.
      yehat
    2. пищак Сегодня, 09:27
      Цитата: Стройбат запаса
      Идиотизм, на мой взгляд. Делать больше нечего, надо МРК переименовывать. Кстати, помнится, я читал про "дивизион плохой погоды" на Балтике во времена Великой Отечественной. Эсминцы там вроде были. Те же "Смерч", "Тайфун" и т.д. Выходит, что исторические названия сливаются, заменяясь названиями "в честь небольших российских городов".

      hi "Дивизионом плохой погоды" прозвали первенцы РККФ-сторожевики типа "Ураган" 30-40х годов, заслуженно вошедшие в героическую летопись отечественного Флота!
      Зря взялись за конъюнктурное переименование уже существующих боевых кораблей, ведь их названия овеяны героической славой предтеч!
      Да и очень плохая примета-переименование корабля! Зря не учитываются такие психологические нюансы, которые много значат для боевого духа моряков( ведь "кто в море не бывал, тот Богу не молился"-кто в теме, тот понимает о чём речь!)!
      пищак
  8. Zubr Сегодня, 09:06
    И напрасно, лучше бы цветочную серию организовали.. smile И пускай мучаются наши заклятые друзья в догадках... laughing
    Zubr
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:16
      ракетный корабль " пестик" подводная лодка "тычинка" крейсер "бутон"
      роман66
      1. yehat (Сергей) Сегодня, 09:28
        ну армейские названия техники вообще могут довести до истерики
        yehat
        1. роман66 (роман) Сегодня, 09:32
          вот и нефиг флоту отставать
          роман66
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:08
    Из одной крайности в другую. Хотя первичные названия очень хорошо звучат и дело конечно не в "дивизионе плохой погоды". Одинцово, Мытищи, а потом наверное пойдут Баравиха, Рублевка?
    rotmistr60
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:18
      где-то под Рязанью есть речк4а Вобля а под Осколом - Убля вот названия пропадают...
      роман66
    2. MPN (Павел) Сегодня, 09:35
      Цитата: rotmistr60
      а потом наверное пойдут Баравиха, Рублевка?

      И оттуда все на флот служить как ломанутся... fellow , на МРК "Рублевка"...
      MPN
      1. роман66 (роман) Сегодня, 09:42
        так, на него с рублевки только брать и будут. представляю, что за служба там будет. .... корабль отходит от пирса, на пирсе сиротливо стоит десяток "бугатти" пара "поршей" три "феррари".,.
        роман66
        1. MPN (Павел) Сегодня, 09:44
          И "москвичь 412" капитана...
          MPN
          1. роман66 (роман) Сегодня, 09:46
            и велосипед боцмана
            роман66
  10. prior (Влад) Сегодня, 09:11
    Переименовать "Ураган" в " Мухоср.нск", это круто. Это круче, чем милицию в полицию. Исключительно повышает боеспособность и дисциплину.
    prior
  11. Slon1978 (Сергей) Сегодня, 09:12
    Бредовая идея - Козельск, Мытищи... Хотелось бы взглянуть на таланта, который предложил так назвать боевые корабли. Фантазии на Тайфун-2, - 3 и тд не хватило? Это было бы лучше в любом случае, чем МРК Одинцово. На название торгового центра похоже...
    Slon1978
  12. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:15
    «Ураган», «Тайфун», «Шторм», «Смерч» --- Не надо бояться названий этих кораблей - пускай бояться их наши враги! wink
    Симон
    1. yehat (Сергей) Сегодня, 09:29
      очень хорошая практика, когда одно название корабля переходит с корабля на корабль и остается много лет. Она применяется во многих флотах, в том числе в американском, японском, английском
      Насколько я слышал, эту практику переняли и китайцы.
      yehat
  13. alexmach (Александр) Сегодня, 09:18
    Интересно, а что мешало просто новые называть именами городов, а первые 6 оставить с теми именами, что были?
    alexmach
  14. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 09:19
    Главное чтоб в строй вводили оперативнее, а названия дело десятое
    Сармат Саныч
  15. Колян Реалов (Колян Реалов) Сегодня, 09:26
    Плохая затея. Вот представляете тебя спрашиваю где ты служил, а ты такой на Урагане, а теперь на Одинцове придется отвечать...
    Если так помощь нужна от городов то давайте вот так назовем Ураган (Одинцово). Посмотреть бы на того кто придумал такой ребрендинг...
    Только один плюс вижу если кораблям побольше эти имена перейдут, но других хороших имен и так у нас было много Ладный, Безупречный, Безбоязненный, Расторопный... Я до сих пор помню Расторопный сомалийских пиратов там пугал как.
    Колян Реалов
  16. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 09:30
    Есть куча хороших названий для мрк
    Сергей уи
  17. loki565 Сегодня, 09:48
    Цитата: Ingvar0401
    Если администрации этих городов будут реально помогать экипажам этих кораблей, то я считаю, что это не плохо...

    Они своим горожанам не особо то помогают, не то что короблям)))
    loki565
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