09:53 27 июля
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В Киеве военнослужащий совершил самоподжог в знак протеста против произвола в ВСУ

В Киеве одетый в военную форму мужчина поджёг себя в нескольких шагах от министерства обороны Украины. Факт самоподжога подтвердила пресс-служба киевской полиции.

Мужчина, осуществивший самоподжог, - Сергей Ульянов, боец одного из украинских вооружённых формирований, входящего в ССО (Силы специальных операций). В течение двух лет Ульянов пытается через суд признать равные права добровольцев, воевавших на фронте, с участниками боевых действий. Отчаявшись добиться положительного результата по своему делу, он облил себя горючей смесью и совершил самоподжог.

Свидетелями этого инцидента стали сотрудники украинского телеканала ZIK, которые транслировали акцию протеста украинского бойца в прямом эфире.


В своём интервью телеканалу Сергей Ульянов рассказал, что в течение долгого времени добровольцы, которых он представляет, не могли «достучаться» до представителей оборонного ведомства Украины, устраивали в знак молчания «голодовки» под стенами Минобороны.

«Неудобных» украинской власти добровольцев отправили в госпиталь для прохождения военно-врачебной комиссии, а затем списали по профнепригодности без выдачи необходимых документов и не рассчитались за участие в боевых действиях. Ульянов убеждён, что военное ведомство намеренно так поступает с добровольцами. На встрече с министром обороны С. Полторак, которая состоялась в прошлом году, коллегиально было принято решение поддержать добровольцев, участвующих в боевых действиях, и в течение двух недель сделать все необходимые документы для бойцов. Однако этого не произошло. Ульянов с бойцами обратился за помощью в судебную инстанцию, которая, как оказалось, ничего не решает. После чего это дело получило общественную огласку.

Ульянов уверен, что всему виной «процветающий» в вооруженных силах Украины бюрократизм, от которого страдают невиновные.

Сразу же после интервью он взял целлофановый пакет, в котором находилась бутылка с горючей смесью, и поджёг себя, несмотря на то, что ему пытались помешать. Пожарным и окружающим удалось потушить пламя, потерпевшему была оказана медицинская помощь.



Как видим, ситуация на Украине, выходит из-под контроля правящей верхушки власти. Недовольство военных всё чаще выплёскивается на высшее украинское командование. А ведь именно вооруженные силы являются основой обороны любого государства.

Самоподжог выглядит странно и больше напоминает откровенную пиар-акцию, ведь "поджигаемый" заранее сообщил о своих намерениях, а потому был мгновенно "спасён".

Использованы фотографии: ZIK
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Комментарии 19

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  1. Vard Сегодня, 09:18
    Самоубийство это вообще дело сложное... Довели меня как то до... короче заперся в гараже, завёл мотор, включил музыку... хлопнул двести грамм бурбона... сижу, жду... тут в дверь гаража постучали, раз, другой... ну не до сук мне, ан нет... продолжают колотить... и настроение уже не отойти тихо в мир иной, а выйти и дать в морду... вышел... муж дамочки из-за которой в том числе решился, я ей смс послал перед этим... всю ночь потом квасили, он меня убедил... не стоит она того... это я к тому, что причины бывают разные... но смысла нет...
    Vard
    1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 09:24
      Та ни, спирт какой-то был, слишком быстро потушили и походу без серьёзного вреда для здоровья. Пиар есть пиар, вот буддистские монахи во Вьетнаме и Тибете - те действительно заживо за идеи сами себя сжигали, причём в позе лотоса не моргнув глазом.
      Сармат Саныч
      1. GradusHuK (Олег) Сегодня, 09:32
        М-дя.''Держите меня семеро'' lol
        GradusHuK
        1. Тралл Сегодня, 09:48
          Киборгов "Новичок" не берет smile
          Тралл
      2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 09:36
        да каскадеры еще и не так горят когда надо показать что они горят .
        по ходу постанова .
        просто экспл
      3. РУСС (Максим) Сегодня, 09:46
        Факир был пьян и фокус не удался laughing
        РУСС
    2. MPN (Павел) Сегодня, 09:25
      Ну в добровольцы на\в Украине только такие, с такой психикой и могут пойти... Поджог то постановочный, чего на голову бутылку не вылил, ...
      MPN
      1. роман66 (роман) Сегодня, 09:36
        на данной войне добровольцы - упыри голимые, гори они все и тушить не надо было здоровеньки салям hi
        роман66
        1. MPN (Павел) Сегодня, 09:38
          Привет Рама! hi Для меня слово "доброволец" Украины, в данном аспекте, это уже клиент психушки...
          MPN
          1. роман66 (роман) Сегодня, 09:39
            что за мягкотелость? клиент палача!
            роман66
            1. MPN (Павел) Сегодня, 09:42
              А что толку Ну отрубят голову , а мозгов то нет, он как таракан без головы еще будет бегать пока с голоду не помрет... wink
              MPN
              1. роман66 (роман) Сегодня, 09:44
                без головы хотя бы не убьет никого
                роман66
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:28
    сотрудники украинского телеканала ZIK, которые транслировали акцию протеста украинского бойца в прямом эфире.
    А наготове стояли пожарные. Ну теперь наверное точно добьется звания ветерана. Кто действительно хочет совершить самоподжег и сгореть за "правое дело" не будет заранее предупреждать об этом кого необходимо, чтобы остаться живым и получить то чего хотел.
    rotmistr60
  3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 09:28
    Каскадера по ощибке забрали в ВСУ. В знак протеста каскадер профессионально доставил людям удовольствие. В президенты бандерии выберите этого чудак. Не пожалеете, будет еще веселее.
    Балу
  4. Троль Сегодня, 09:31
    Показуха на камеру а не акт самоссожения.
    Троль
  5. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 09:35
    Пиар ради поднятия статуса нацистов ("добровольцев"). Где этот "доброволец" служил? В "Азове"? Или еще какой подобной шайке нацистов?
    Стройбат запаса
  6. космонафт (космонафт) Сегодня, 09:44
    ну надо же какое счастье,случайно огнетушитель под рукой оказался.клоуны
    космонафт
    1. собаковод Сегодня, 09:50
      ...какое счастье,случайно огнетушитель под рукой оказался...

      С собой принёс.
      собаковод
  7. Ratmir_Ryazan Сегодня, 09:48
    Ну это не серьезно... Это все-равно, что топится рядом со спасательной командой...

    Хотя трюк конечно красивый и опасный, ему дорога в каскадеры в Голливуд )))...
    Ratmir_Ryazan
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