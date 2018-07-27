В Киеве военнослужащий совершил самоподжог в знак протеста против произвола в ВСУ

В Киеве одетый в военную форму мужчина поджёг себя в нескольких шагах от министерства обороны Украины. Факт самоподжога подтвердила пресс-служба киевской полиции.Мужчина, осуществивший самоподжог, - Сергей Ульянов, боец одного из украинских вооружённых формирований, входящего в ССО (Силы специальных операций). В течение двух лет Ульянов пытается через суд признать равные права добровольцев, воевавших на фронте, с участниками боевых действий. Отчаявшись добиться положительного результата по своему делу, он облил себя горючей смесью и совершил самоподжог.Свидетелями этого инцидента стали сотрудники украинского телеканала ZIK, которые транслировали акцию протеста украинского бойца в прямом эфире.В своём интервью телеканалу Сергей Ульянов рассказал, что в течение долгого времени добровольцы, которых он представляет, не могли «достучаться» до представителей оборонного ведомства Украины, устраивали в знак молчания «голодовки» под стенами Минобороны.«Неудобных» украинской власти добровольцев отправили в госпиталь для прохождения военно-врачебной комиссии, а затем списали по профнепригодности без выдачи необходимых документов и не рассчитались за участие в боевых действиях. Ульянов убеждён, что военное ведомство намеренно так поступает с добровольцами. На встрече с министром обороны С. Полторак, которая состоялась в прошлом году, коллегиально было принято решение поддержать добровольцев, участвующих в боевых действиях, и в течение двух недель сделать все необходимые документы для бойцов. Однако этого не произошло. Ульянов с бойцами обратился за помощью в судебную инстанцию, которая, как оказалось, ничего не решает. После чего это дело получило общественную огласку.Ульянов уверен, что всему виной «процветающий» в вооруженных силах Украины бюрократизм, от которого страдают невиновные.Сразу же после интервью он взял целлофановый пакет, в котором находилась бутылка с горючей смесью, и поджёг себя, несмотря на то, что ему пытались помешать. Пожарным и окружающим удалось потушить пламя, потерпевшему была оказана медицинская помощь.Как видим, ситуация на Украине, выходит из-под контроля правящей верхушки власти. Недовольство военных всё чаще выплёскивается на высшее украинское командование. А ведь именно вооруженные силы являются основой обороны любого государства.Самоподжог выглядит странно и больше напоминает откровенную пиар-акцию, ведь "поджигаемый" заранее сообщил о своих намерениях, а потому был мгновенно "спасён".