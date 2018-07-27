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СМИ: Владельцев квартир заставят платить за антитеррористическую безопасность
На информационном портале Lenta.ru вышел материал, в котором утверждается, что в скором времени собственников квартир ожидает достаточно существенное повышение платы за услуги ЖКХ – до 1,5 тысяч рублей. Заявлено, что повышение уровня оплаты услуг связывается с «антитеррористической защищённостью многоквартирных домов».
В материале утверждается, что Минстрой России разработал особые требования для многоквартирных домов по линии защиты от террористической угрозы. Так, в документе, который «вскоре предъявят», прописана необходимость оснащения общих площадей и фасадов домов камерами видеонаблюдения, а квартир – дополнительными средствами защиты.
Финансирование установки всего этого оборудования, а также финансирование его технического обслуживания, в конечном итоге станет заботой владельцев квартир в многоэтажках.
Официального подтверждения информации о том, что многоквартирные дома в России будут оснащаться средствами видеонаблюдения и дополнительными устройствами защиты, на данный момент нет. Если же она подтвердится, то можно представить, насколько огромен будет рынок по оказанию услуг «антитеррористической безопасности» в России при учёте того количества многоквартирных домов, которые к настоящему времени построены и эксплуатируются в стране.
В материале утверждается, что Минстрой России разработал особые требования для многоквартирных домов по линии защиты от террористической угрозы. Так, в документе, который «вскоре предъявят», прописана необходимость оснащения общих площадей и фасадов домов камерами видеонаблюдения, а квартир – дополнительными средствами защиты.
Финансирование установки всего этого оборудования, а также финансирование его технического обслуживания, в конечном итоге станет заботой владельцев квартир в многоэтажках.
Официального подтверждения информации о том, что многоквартирные дома в России будут оснащаться средствами видеонаблюдения и дополнительными устройствами защиты, на данный момент нет. Если же она подтвердится, то можно представить, насколько огромен будет рынок по оказанию услуг «антитеррористической безопасности» в России при учёте того количества многоквартирных домов, которые к настоящему времени построены и эксплуатируются в стране.
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