15:17 27 июля
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СМИ: Владельцев квартир заставят платить за антитеррористическую безопасность

На информационном портале Lenta.ru вышел материал, в котором утверждается, что в скором времени собственников квартир ожидает достаточно существенное повышение платы за услуги ЖКХ – до 1,5 тысяч рублей. Заявлено, что повышение уровня оплаты услуг связывается с «антитеррористической защищённостью многоквартирных домов».

СМИ: Владельцев квартир заставят платить за антитеррористическую безопасность


В материале утверждается, что Минстрой России разработал особые требования для многоквартирных домов по линии защиты от террористической угрозы. Так, в документе, который «вскоре предъявят», прописана необходимость оснащения общих площадей и фасадов домов камерами видеонаблюдения, а квартир – дополнительными средствами защиты.


Финансирование установки всего этого оборудования, а также финансирование его технического обслуживания, в конечном итоге станет заботой владельцев квартир в многоэтажках.

Официального подтверждения информации о том, что многоквартирные дома в России будут оснащаться средствами видеонаблюдения и дополнительными устройствами защиты, на данный момент нет. Если же она подтвердится, то можно представить, насколько огромен будет рынок по оказанию услуг «антитеррористической безопасности» в России при учёте того количества многоквартирных домов, которые к настоящему времени построены и эксплуатируются в стране.


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Комментарии 83

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  1. Тралл Сегодня, 09:51
    Ну точно не вброс smile
    Тралл
    1. MPN (Павел) Сегодня, 09:57
      а квартир – дополнительными средствами защиты.
      Пулеметом оснастят? и за чистку пулемета ежемесячную плату взымать будут...
      MPN
      1. Тралл Сегодня, 10:12
        Думаю, ограничатся пассивными методами обороны:
        - локальное минирование приквартирных ковриков
        - растяжки перед почтовыми ящиками
        - "ежи" на въезде во двор
        - бабушкам у подъездов выдать бронежилеты скрытого ношения smile
        Тралл
        1. роман66 (роман) Сегодня, 10:15
          и колючку в три ряда на террористоопасных направлениях
          роман66
          1. Чёрный Сегодня, 10:24
            Цитата: роман66
            и колючку в три ряда на террористоопасных направлениях

            ...а лучше сразу минировать прилегающую территорию wassat
            Чёрный
          2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:49
            Роман, hi и ров выкопать. С крокодилами! wink как в средние века вокруг замков.
            sabakina
            1. роман66 (роман) Сегодня, 10:52
              и вышки пулеметные. а на них чтобы гансы сидели и играли на губных гармошках " ах мой милый Августин.."
              роман66
              1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:42
                А на каждом этаже будет стоять на тумбочке росгвардеец с девизом "Чужие здесь не ходят".
                sabakina
            2. Zubr Сегодня, 14:20
              Конечно, а перед ними вкопать надолбы, всё должно быть по правилам фортификационных сооружений.. smile И обязательно КСП в детских песочницах..=)))
              Zubr
          3. Strashila (I) Сегодня, 11:42
            изоляторы и энергозатраты на ток не забудьте.
            Strashila
            1. Zubr Сегодня, 14:24
              Нечего мелочится, сразу Сетка-100, Датчики движения и сигнализацию, на перескок и подкоп...=)))
              Zubr
              1. Strashila (I) Сегодня, 14:43
                добавим управляемое минное поле... автоматические пулеметы по периметру... блин... так уже не дом... а тУрма получается.
                Strashila
      2. Labrador (Дмитрий) Сегодня, 10:18
        А если, не дай бог, что случись, то деньги конечно вернут?!
        Labrador
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:19
          Цитата: Labrador
          А если, не дай бог, что случись, то деньги конечно вернут?!

          Конечно... и принесут извинения..., ну это если чего случится... wink
          MPN
          1. gavrila2984 Сегодня, 10:37
            Интересно, а террористы проживающие в многоквартирном доме тоже будут платить?
            gavrila2984
            1. NordUral (Евгений) Сегодня, 13:09
              Им будут скидки.
              NordUral
          2. AVGUST (Сергей) Сегодня, 13:47
            Да, да, да - принесут извинения и............, заберут внедорожник, если имеется.
            AVGUST
        2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:51
          Цитата: Labrador
          А если, не дай бог, что случись, то деньги конечно вернут?!

          Мёртвому деньги не нужны. laughing
          sabakina
        3. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 13:14
          Цитата: Labrador
          А если, не дай бог, что случись, то деньги конечно вернут?!

          Вернут, если живой останешься. Ну, а если нет... На нет и суда нет.
          Николай Фёдоров
    2. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 10:35
      Цитата: Тралл
      Ну точно не вброс smile

      Не, когда у меня обнесли квартиру, и я сказал полиционерам чтобы посмотрели запись камер установленных в доме над подъездом и в фойе 1-го этажа, они забили на это и правды я так и не нашел! Скорей всего обнесли подопечные ментов, которые у них на прикормке стучат. Так вот если эта инфа правда, то раньше меня просто послали, а теперь я за услугу посылки меня нахрен. буду ещё и деньги платить! Стране нужны бабки, позарез, скидываемся господа! am
      майор Юрик
      1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 13:18
        Цитата: майор Юрик
        Цитата: Тралл
        Ну точно не вброс smile

        Не, когда у меня обнесли квартиру, и я сказал полиционерам чтобы посмотрели запись камер установленных в доме над подъездом и в фойе 1-го этажа, они забили на это и правды я так и не нашел! Скорей всего обнесли подопечные ментов, которые у них на прикормке стучат. Так вот если эта инфа правда, то раньше меня просто послали, а теперь я за услугу посылки меня нахрен. буду ещё и деньги платить! Стране нужны бабки, позарез, скидываемся господа! am

        Не путайте хрен с фигой, товарищ. Деньги нужны в данном случае не стране. Деньги нужны кое-кому.
        Николай Фёдоров
    3. gavrila2984 Сегодня, 10:45
      Да фиг его знает. Что-то мне подсказывает, что в таком случае стоит ждать теракта. Тогда любой закон о безопасности протащат, и ясное дело, что он будет касаться бабла. Да и страсти насчёт пенсии и НДС поулягут.
      gavrila2984
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:19
      Давно пора брать два процента от зарплаты и пенсии за безопасность, как Трамп с Европы. Если это не очередной налог, то что?: belay
      сибиралт
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 11:29
        в скором времени собственников квартир ожидает достаточно существенное повышение платы за услуги ЖКХ – до 1,5 тысяч рублей. Заявлено, что повышение уровня оплаты услуг связывается с «антитеррористической защищённостью многоквартирных домов».
        я догадываюсь теперь.кто террористы...
        Дедкастарый
    5. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:48
      Цитата: Тралл
      Ну точно не вброс

      Самый что ни на есть - вброс. Уже года три, как наш дом оборудован камерами наблюдения, причем не только подъезды, а и дворовая територия. И любой жилец по своему ПК может онлайн просматривать ВСЕ камеры дома. И плата за это - 40 руб/месяц.
      helmi8
    6. gaura Сегодня, 12:40
      Наверно, как и вброс про запрет сажать картошку, это типа пробного шара. В конце концов фонд кап ремонта же создали. Тут тоже чуток погудят, пообсуждают, шоу на первом канале про терров запустят, а потом и закон примут, когда народ будет готов
      gaura
      1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 13:27
        а картошку то сажать запретили? laughing
        Василенко Владимир
    7. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 14:52
      Цитата: Тралл
      Ну точно не вброс smile

      тотальный контроль скоро будет.
      KLV2018
  2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:54
    Счётчики на воду и электроэнергию будут ставить, которые будут передавать информацию в режиме онлайн.
    Вадим237
    1. kpd (Константин) Сегодня, 13:29
      Такие счетчики уже есть. Есть и более продвинутая версия - с предоплатой услуг, проплатили 100 кВт.ч - после выборки лимита свет отрубится автоматом.
      kpd
  3. yustas (Юрий) Сегодня, 09:58
    У нас, все новые дома, уже пять лет, как оснащаются камерами, даже в лифтах, бред какой то или вброс
    yustas
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 10:02
      Цитата: yustas
      У нас, все новые дома, уже пять лет, как оснащаются камерами...

      Интересно, за чей счет они обслуживаются?
      Piramidon
      1. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:44
        Угадайте с одного раза, за чей счёт...
        gukoyan
    2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 11:17
      Ваши камеры надо будет всё равно заменить на антитеррористические. Хитрые какие вы. От уплаты в казну не скроетесь.
      Чича сквад
    3. NordUral (Евгений) Сегодня, 13:14
      Так раньше то делали бесплатно для народа, а сейчас платить придется. Причем толку не будет никакого, кроме милого пустячка - уж жильцы то уж будут под неусыпным присмотром, да еще и оплачивая этот присмотр за собой, а не за потенциальными или реальными террористами.
      Те все внимательно изучат и найдут бреши в "обороне", мы, как на блюдечке с голубой каемочкой для всяких служб, что нас "охраняют".
      А вброс - не вброс. так все хреновые новости обычно правда, а вот хорошие - вранье. Как, к примеру, та, что после выборов Путин возьмет курс на социальное (не на словах и не на бумажке) Государство и восстановление промышленной России. Но нет - он просто нам объяснил, что рабочих мест в будущем не предвидится (про свои 25 млн новых рабочих мест как-то подзабыл уже за ненадобностью). И еще много примеров можно привести.
      NordUral
      1. Механизм (.) Сегодня, 14:05
        Цитата: NordUral
        А вброс - не вброс. так все хреновые новости обычно правда, а вот хорошие - вранье

        Для подобных вам людей, любые плохие новости это истина а хорошие враньё(ведь вам лучше знать,потому что вы видите "истину" ).Вы как те люди с Украины орущие "Моста нет"
        А людей что имеют мнение отличное от вашего вы называет-Ватиниками и Путинойдами
        Механизм
  4. Лесс Сегодня, 10:04
    На "Эхе" эту новость два дня назад трепали, как только не изгалялись...
    Лесс
  5. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:05
    В 90-е когда была война с Чечнёй не так сильно уделяли внимание безопасности жилых домов и всё нормально было, если не считать домов которые взрывали спец службы, посмотрите "ФСБ взрывает Россию", (только не надо говорить что это запад снял этот фильм или проплатил дабы Вовку Путина очернить)там много чего интересного... А тут видимо императору понадобилось ещё деньжат в офшоры закинуть, чует что скоро вспыхнет пожар революции и решит бежать со своей компашкой... Капец это что коммуналку до 6 тыщ повысят? Что-то мне уже денег не хватает ((
    gukoyan
    1. Механизм (.) Сегодня, 10:24
      Единственное место где будет бушевать пожар революции это ваше больное сознание.
      Механизм
      1. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:47
        Ну-ну... И долго народ будет терпеть и молчать?
        Вон в хохляндии и Сирии терпели и молчали чем всё закончилось? Правильно Россия агрессор, дайте денег. Вот и у нас США и ната в пару с игил на нас хочет напасть поэтому рабы гоните денежки.
        Мозг периодически надо включать и анализировать сложившуюся ситуацию.
        Так то согласен у нас народ только в коментах умеют свою позицию выставлять, а как на митинги не согласия, так а пофиг другие сходят.
        gukoyan
        1. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 10:52
          Цитата: gukoyan
          Ну-ну... И долго народ будет терпеть и молчать?
          Вон в хохляндии и Сирии терпели и молчали чем всё закончилось? Правильно Россия агрессор, дайте денег. Вот и у нас США и ната в пару с игил на нас хочет напасть поэтому рабы гоните денежки.
          Мозг периодически надо включать и анализировать сложившуюся ситуацию.
          Так то согласен у нас народ только в коментах умеют свою позицию выставлять, а как на митинги не согласия, так а пофиг другие сходят.

          В хохляндии нацикам закинули бабла и накормили печеньками, хохлы такие же пассивные, в политике, как и мы только у них сбу обосралась, а у нас ФСБ нет
          Vol4ara
        2. Механизм (.) Сегодня, 11:00
          Цитата: gukoyan
          Вон в хохляндии терпели и молчали чем всё закончилось?

          В Украине как раз таки сделали то о чем так пылко призываете вы и вам подобные люди.Они прекрасный пример последствия так желаемой вами революции.

          Цитата: gukoyan
          Мозг периодически надо включать и анализировать сложившуюся ситуацию.

          Прекрасный совет, вот и воспользуйтесь им, и другим Революционерам посоветуйте.
          Механизм
          1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 11:33
            В Украине как раз таки сделали то о чем так пылко призываете вы и вам подобные люди.Они прекрасный пример последствия так желаемой вами революции.
            в России,тоже самое,тот же олигархат у власти как на Украине.
            Дедкастарый
            1. Механизм (.) Сегодня, 11:55
              Олигархат царит во всех странах мира, какими бы Демократиями и Коммунизмами они не прикрывались.
              Цитата: Дедкастарый
              в России,тоже самое,тот же олигархат у власти как на Украине.

              Ну свергли Украинцы олигархат и что? Неужто стали жить лучше? Пришло не ворующие и заботящиеся об гражданах правительство? Да нет.... там пришли другие олигархи гораздо хуже прежних которым вообще плевать на Украину и её граждан,уничтожаются последние производства которое осталось от Союза, бушует гражданская война, очень похоже на Россию 90-х неправда ли ?
              Так что я советую воспользоваться советом gukoyan
              Цитата: gukoyan
              Мозг периодически надо включать и анализировать сложившуюся ситуацию.
              Механизм
          2. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:49
            Я не призываю к революции, алло, глаза разуйте, митинги и собрания гарантированы Конституцией РФ, где здесь призыв??? Не помню чтобы я писал, пойдём Кремель сожём... Если есть проблемы и многое не устраивает, сидеть сложив руки не решит проблему, а только усугубит, я незнаю надо бы хотя бы недовольство населения понизить, апотом пичкать налогами, эти чудаки подняли пенсионный возраст, НДС, пилят бабки на право и налево и говорят денег нет... Для этого протест и существует. Про импичмент конечно ранова-то говорить...
            Эххх путинист мне тебя жалко)
            gukoyan
          3. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:52
            В хохляндии хунта рулит, вот ей и на руку весь этот беспредел и воровство... А у нас избранный президент с правительством которые зажрались.
            gukoyan
      2. NordUral (Евгений) Сегодня, 13:24
        Сколько же вас после победы гаранта на ВО появилось. И все лизуны, ну почти все. Нормальных прошу не обижаться, но факт имеет место.
        NordUral
        1. Механизм (.) Сегодня, 13:45
          Нас это кого ? Кто не поддерживает ваши взгляды?(Которые являются исключительно верными,само собой товарищи топящие за коммунизм не могут врать правда ?)
          Механизм
          1. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:11
            Тех кто не видит дальше носа и у которых все проблемы государства скидывают на Европу и Ко. Наука в застое... Так это Обама виноват, проезд в маршрутке вырос, ну дак санкции, авто у нас не очень хорошего качества... А да это Трамп болты крепления фар на Шевроле Нива выкручивает ... ЖКХ растёт, ну дак Порошенко и виноват.
            А то что рыба гнеёт с головы неее... Почему-то СССР во времена железного занавеса и полной изоляции себя замечательно ощущал и ему по барабану было на санкции и Черчеля, наука на подъёме, оборонка самая сильная в мире, производство на пике, тяжёлая промышленность так же, образование и медицина одни из лучших в мире и что самое интересное бесплатно было, экономика всегда росла и хорошими темпами и так далее, но это до самого развала и предшествующих этому событий.
            gukoyan
  6. AID.S Сегодня, 10:17
    что в скором времени собственников квартир ожидает достаточно существенное повышение платы за услуги ЖКХ – до 1,5 тысяч

    К гадалке не ходи, с переходом на сезон отопления так и будет.
    Да и вообще, счета на ЖКХ, как цены на бензин, никогда не уменьшаются.
    AID.S
    1. сайгон (виктор) Сегодня, 10:54
      Тенденции в сумме очень не веселые набегают .
      Пенсионное ограбление , эта новость про охрану правда нет не знаю но на общем фоне очень возможное действо , а про ЛПХ вот где плохо .
      Когда государство начинает обдирать налогами и платежами все подряд признак не хороший ..
      Есть притча про последний грех перед страшным судом и не известно что будет последним грехом в принципе все что угодно .
      Так и в государстве не известно какой налог или побор будет последней каплей .
      сайгон
      1. gukoyan (Igor) Сегодня, 12:35
        Такими темпами введут налог на воздух, будем ходить в масках с трубкой на которую привинчен счётчик и будем по тарифу платить. Смех смехом, но уже не до смеха.
        gukoyan
        1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 13:27
          Цитата: gukoyan
          но уже не до смеха.

          поменьше читайте желтую прессу и будет вам счастье
          Василенко Владимир
      2. NordUral (Евгений) Сегодня, 13:26
        Когда государство начинает обдирать налогами и платежами все подряд признак не хороший ..

        Обирает банда. Государства у нас нет с 91-го, а может и еще раньше.
        NordUral
        1. Механизм (.) Сегодня, 13:50
          Государство есть, явно к вашему сожалению.
          Механизм
  7. bagration (bogdan) Сегодня, 10:49
    За капремонт берут, и что сделали? lol
    bagration
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:53
      Ну как, пол подъезда у нас покрасили и лампочки которые на движение реагируют по установили, правда загораются в тот момент когда ты уже из подъезда вышел))) ... Это же нано технологии которые очень дорогие)))
      gukoyan
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 13:26
      Ждут, когда помрем.
      NordUral
  8. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:54
    Придётся как Лыкову собирать рюкзак и валить доживать свой век в тайгу, подальше от этих инициатив "любимого" ЕДРа и долбанного правительства с его министрами, которые и есть самые главные народные террористы.
    Ныробский
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:49
      Вряд ли у нас это получится. Лыковы староверы, знали как жить своим хозяйством. И переехали в тайгу они тогда, когда кроме радио и газет ничего не было. Попробуй нас тырнета лишить? Без информации через неделю повесимся от тоски.
      sabakina
      1. NordUral (Евгений) Сегодня, 13:31
        Это точно, подыскиваю домишко, так главная проблема, чтобы был устойчивый интернет.
        Ни отсутствие электроснабжения не волует (сделаю себе ветрогенератор на 3-5 кВт + солнечные батареи), ни то, что водоснабжения нет, ни отопления - все решаемо. А вот отсутствие интернета - критично. И работа, и досуг, и образование.
        Только ведь и там эти змееподобные уже стригут все, что только можно.
        Так что от борьбы за свои права нам не отвертеться.
        NordUral
  9. kunstkammer Сегодня, 10:59
    Цитата: Тралл
    бабушкам у подъездов выдать

    и дедушкам тоже надо выдать.... А то сексизм, понимаешь...
    kunstkammer
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 11:08
    Цитата: роман66
    и вышки пулеметные. а на них чтобы гансы сидели и играли на губных гармошках " ах мой милый Августин.."

    --------------------------
    Обычно гансы играли пивную польку "Розамунде"
    Altona
  11. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 11:13
    Ну, надо же как-то "кормить" такую огромную армию "дармоедов-силовикофф":
    " В России сегодня(на 2017 год) 914 500 человек числятся в штате Министерства внутренних дел. Это третья по численности полицейская сила в мире (понятное дело, после Китая — 1,6 млн человек) и Индии (1,5 млн). При этом по числу полицейских на 100 000 жителей Китай (120 человек) и Индия (128 человек) отстают от России (623 человека) приблизительно в пять раз. Стоит заметить, что отстают от нас по этому показателю и все развитые страны: в США соответствующая цифра составляет 256 человек, в странах ЕС — от 300 до 360. Впереди, не считая экзотических островов и карликовых государств, только наши ближайшие друзья — Белоруссия и Сербия (и непонятно как в эту компанию попавший Южный Судан). Во времена «авторитарного» СССР в советском МВД состояло на службе 623 000 человек и показатель «полицейскости» был почти втрое ниже.

    Не менее важен вопрос о том, во сколько обходится отвлечение от экономически полезной деятельности такого количества граждан, которым можно было бы найти другое применение. В 2016 году на нужды МВД было выделено 1,08 трлн рублей, или 1,26% ВВП. В США на полицейские силы, оплачиваемые практически целиком из местных бюджетов, тратится $134 млрд, или 0,72% ВВП. Приблизительно такой же показатель у Германии (0,7% ВВП), на чуть более высоком уровне (почти 0,9%) он во Франции. При этом если борьбу с демонстрантами в России можно признать достаточно успешной, то борьбу с преступностью — вряд ли. В 2015 году в стране было совершено минимальное количество убийств за многие годы — 11 700, но это дает среднюю цифру 80,3 случая на 1 млн жителей — против 49 в США, 10,5 во Франции и 8,4 в Германии. Иначе говоря, учитывая число насильственных преступлений и расходы на полицейские силы, эффективность охраны общественного порядка в Германии превышает российские показатели в 20 раз! Зато, конечно, ни у немецкого, ни у французского министров внутренних дел нет такого служебного самолета со спальней и апартаментами, какой заказало для «первого лица» российское МВД всего за 1,7 млрд рублей. Пусть зарубежные коллеги обзавидуются."
    Полный текст читайте тут, там интересные данные приведены: http://www.forbes.ru/biznes/346301-ne-mnogo-li-%0
    7sily-za-15-let-chislo-silovikov-vyroslo-bolee-ch
    em-vdvoe
    Улиточник N9
    1. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 12:07
      ну не послушный народ на Руси, ну ни как иначе!
      SlavaS
      1. gukoyan (Igor) Сегодня, 12:39
        Просто наша РФ на данный момент полицейское государство... Боятся власти волнений вот вам и большое количество полицейских с росгвардией... Большая армия... Ну незнаю, не зря же есть поговорка, кто не кормит свою армию, кормит чужую... Вон Прибалтика хороший пример.
        gukoyan
  12. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 11:25
    На информационном портале Lenta.ru

    предлагаю иную тему, по данным портала s-info.ru(спидинфо) ну и какой-нить "мусор" с этого портала
    уровень сайта ВО становится все ниже и ниже
    Василенко Владимир
  13. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:35
    Официального подтверждения информации... на данный момент нет.
    И не будет, т.к. это полная чушь рассчитанная на очередной всплеск возмущения.
    rotmistr60
    1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 12:10
      Вообще-то "правдоподобно". Тут некто "Опер" (не?) по-моему, в теме про рабочие места во время "мундеаля" вещал, что появилась федеральная программа тотального видео-и прочего контроля за населением (он это назвал "безопасностью") и что лично занимается установкой этого оборудования и оборудуются новые места под это оборудование, набирается много нового персонала и пр. Теперь становится понятно, что то, что он говорил-правда и стало понятно, на кого хотят повесить финансирование всего этого..... winked
      Улиточник N9
  14. sabotage (Дмитрий) Сегодня, 11:42
    Полицию, ФСБ и ВС после этого расформируют? Зачем тогда все эти бесполезные структуры нужны, если безопасность зданий становиться проблемой собственников?
    sabotage
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:51
      Цитата: sabotage
      Полицию, ФСБ и ВС после этого расформируют? Зачем тогда все эти бесполезные структуры нужны, если безопасность зданий становиться проблемой собственников?

      Вы, как я понял, на улицу вообще никогда не выходите? wink
      Голован Джек
      1. gukoyan (Igor) Сегодня, 12:41
        Если ещё комендантский час введут, точно на улице будем мало находиться)
        gukoyan
      2. sabotage (Дмитрий) Сегодня, 13:07
        Цитата: Голован Джек
        Вы, как я понял, на улицу вообще никогда не выходите?

        Выхожу, это что-то меняет? Там хоть одна личность погонах мою безопасность обеспечивает?
        sabotage
  15. reservist (Алексей) Сегодня, 11:46
    в моей панельке почти 200 квартир, по полторы тыщи собирать, почти 300 тыс. в месяц будет ... за такие деньги наверно можно небольшой укрепрайон оборудовать ...
    забор, камеры и вахтеры в доме уже были в 90-е ... от всего этого остался только забор ... за содержание остального жильцы просто перестали платить ...
    Так, в документе, который «вскоре предъявят», прописана необходимость оснащения общих площадей и фасадов домов камерами видеонаблюдения, а квартир – дополнительными средствами защиты.

    деятельность ЖКХ регулируется постановлением правительства №354, соответственно в данное постановление правительством должны быть внесены соответствующие изменения, МинСтрой же на основании 354-го постановления может выпустить соответствующий подзаконные документы ...
    reservist
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:25
      С одного дома почти 300 тысяч... Сколько таких же домов по стране... Если посчитать не плохо так чиновники наворуют... В общем в ближайшее время ждите новостей о том что один из преспешников зовущих Аллу в бар подорвал мешок гексогена в подвале многоэтажки...
      Чтобы протащить этот закон в массы.
      Хоть все против пенсионной реформы, а едросы за, и это не мешает им протаскивать эти поправки...
      gukoyan
      1. reservist (Алексей) Сегодня, 15:02
        ну одного мешка то маловато будет, в 99-м с дома на Борисовских Прудах (живу недалеко от того района) машину гексогена вывезли
        В Печатниках вроде взрывали грузовик у подъезда многоэтажки, от такого же видеокамеры не помогут, нужна соответствующая оперативная работа "на местах" по заблаговременному выявлению/устранению организаторов и исполнителей ...
        reservist
  16. Million (Влад) Сегодня, 11:54
    Налог на лапти еще не думают ввести? А то народ совсем зажрался
    Million
    1. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 12:09
      Рано ещё, век Кали длится 435тыс. лет, начался только 5тыс. лет назад, так что пока ещё очень хорошо всем живётся.
      SlavaS
  17. Million (Влад) Сегодня, 12:02
    Уж не знают как денег с людей содрать....
    Million
  18. savage1976 Сегодня, 12:34
    Готовится очередной крупный попил бабла. Депутаты на прикорме государства, детки депутатов в фирмах получают бюджетные эаказы, пришло время депутатам о внуках подумать.
    savage1976
  19. Громобой Сегодня, 13:03
    Лучше раздайте народу Наганы ,чтобы от террористов отстреливаться. wassat
    Громобой
  20. NordUral (Евгений) Сегодня, 13:07
    Изобретаем все новые способы накосить бабла. И опять с шести соток обалдевшего от такого счастья электората.
    Хотя я бы от пулемета станкового в дверном проеме и пары ящиков гранат не отказался бы, за умеренную арендную плату. Чтобы отбиваться, если придет такая пора, от вконец охамевшей власти.
    NordUral
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 13:29
      Цитата: NordUral
      Изобретаем все новые способы накосить бабла.

      совершенно верно - запустил сплетню, поднял рейтинг, срубил на рекламе
      Василенко Владимир
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