15:12 27 июля
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ВО для детей: Может ли «Калашников» пробить железнодорожный рельс?

Вопрос, «сможет ли АК пробить железнодорожный рельс», решили выяснить участники проекта WarGonzo.

Экспериментаторы решили стрелять из разных видов оружия, применяя различные боеприпасы. В их арсенале были АКМС (модернизированный), АК-74, РПК-74 (ручной пулемет Калашникова) и СВД (снайперская винтовка Драгунова).

Рельс с толщиной средней части около сантиметра расположили в 20 метрах от стрелка. Огонь велся из каждого вида оружия отдельно со сменой боеприпасов.




Рельс был пробит из автомата АКМС, но лишь бронебойно-зажигательной пулей калибра 7,62x39 мм.

Пуля, выпущенная из АК-74 (5,45x39) рельс не пробила. Зато другая пуля того же калибра, но повышенной пробиваемости, с делом справилась.

РПК-74, заряженный патронами 5,45 мм со стальным сердечником, также справился с задачей.

Не стала проблемой эта задача и для винтовки Драгунова.

Экспериментаторы сделали вывод, что имея в наличии обычное охотничье вооружение, пробить сантиметровую сталь практически невозможно. Однако из РПК-74 и СВД, имеющих армейские боеприпасы – повышенной пробиваемости и бронебойно-зажигательные – сделать это можно.

В заключение участники проекта продемонстрировали работу винтовки «Дончанка». Бронебойно-зажигательная пуля калибра 12.7 мм прошила рельс насквозь.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 55

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  1. новичок (garik) Сегодня, 09:54
    в детстве мне старший брат, после срочки, расказывал, как они наспор простреливали рельс из “АК“. мои друзяки мне не верили, когда я им пересказывал. wink
    новичок
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:01
      Рельсы разные бывают...
      Голован Джек
      1. Бомба (vvv) Сегодня, 10:06
        С этого и надо было начинать. Какую марку рельса расстреливали.
        Бомба
        1. Чёрный Сегодня, 10:15
          Пробовал из АКМ и пехотной "Моськи" . Победила "моська" smile
          Чёрный
        2. dzuar saubarag (Дмитрий) Сегодня, 11:21
          они с этого и начали
          dzuar saubarag
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 14:00
            Цитата: dzuar saubarag
            Рельс с толщиной средней части около сантиметра

            Если Вы про это:
            Рельс с толщиной средней части около сантиметра...

            то это, как принято говорить, "ниачём" request
            Голован Джек
      2. роман66 (роман) Сегодня, 10:06
        патроны разные бывают, рассказчики разные бывают...
        роман66
        1. новичок (garik) Сегодня, 10:14
          насколько я помню его расказы об армейской жизни, так рельсы должны были быть под грузовые вагоны, ибо у них в части были жд полотна заезда и выезда поездов.
          вы хоть понимаете специфику расказа 20 летнего парня младшему брату, ну конечно, он педантично докладывал и марку рельс и тип патрона.
          ну, какой я расказчик, не мне судить. минутка юмора: может вам ссылочку кинуть, как это было в 88?
          новичок
          1. роман66 (роман) Сегодня, 10:17
            почему бы и нет request
            роман66
            1. новичок (garik) Сегодня, 10:19
              Роман, вы уже празднуете выходные?
              новичок
              1. роман66 (роман) Сегодня, 10:21
                да не вроде, на работе сижу, а что заставляет так думать?
                роман66
                1. новичок (garik) Сегодня, 10:23
                  ваша реакция на “ скинуть ссылку от 88‘.
                  новичок
                  1. роман66 (роман) Сегодня, 10:37
                    т.е. ее ( ссылки) не существует??? crying жестокая шутка...
                    роман66
          2. AID.S Сегодня, 13:47
            Цитата: новичок
            ибо у них в части были жд полотна заезда и выезда поездов.

            Прямо в части стреляли? Наверное прямо из курилки. laughing
            AID.S
            1. alexxxz Сегодня, 15:08
              Ну да... Прямо на полигоне. От делать нечего стреляли. Только один маленький нюанс есть в этом упражнении. Сердечник пули идет к рельсу и сквозь него, а вот оболочка пули - от него и в направлении стрелка.
              ПКТ, кстати, тоже справляется с этим упражнением, но лучше, если делать из-под брони, а не навесу при помощи говна и палок так, что боец чуть без глаза не остался, словив осколок бровью.
              alexxxz
        2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:25
          А какой рассказ без преувеличения? wink
          Приветствую, Роман!
          pvv113
          1. роман66 (роман) Сегодня, 11:28
            в этом вся прелесть. жестикулирование и мимика!здоровеньки hi
            роман66
            1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:30
              И немного ненавязчивой фантазии wink
              pvv113
              1. роман66 (роман) Сегодня, 11:47
                у классиков учиться надо
                роман66
      3. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 10:48
        Цитата: Голован Джек
        Рельсы разные бывают...

        Ещё более разными бывают пули.
        Капитан Пушкин
      4. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:58
        Цитата: Голован Джек
        Рельсы разные бывают...

        ИМХО. В данном эксперимента присутствовал какой то гниловатый рельс. С него ржавчина слоями сходит. request
        Piramidon
        1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 13:25
          Таки да. Видел опыты СОБРа по этой же тематике, у них пробить не получилось. Использовали АК-74М, СВ-98 и ВСК. Рельс там был нормальный, не ржавый.
          Ушлый_башкорт
    2. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 10:13
      Цитата: новичок
      в детстве мне старший брат, после срочки, расказывал, как они наспор простреливали рельс из “АК“. мои друзяки мне не верили, когда я им пересказывал. wink

      А он в партизанах служил? laughing
      Игорь В
      1. новичок (garik) Сегодня, 10:17
        очень смешно.
        новичок
    3. VIK1711 Сегодня, 13:33
      ГОСТ Р 51685-2000 Рельсы железнодорожные. Общие технические условия
      Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_R_516852000_Rels
      y_zhelezn.html
      Почитайте и определитесь с маркой рельса. Там не только сталь разная, но и толщина шейки рельса !
      И на ютубе встречался фильмец с абсолютно противоположным содержанием...
      А мы пробовали делать подобное (страдали "грыжей") из СКС и без БП... и хренушки!
      VIK1711
  2. gaura Сегодня, 10:07
    Как это в раздел новостей попало? В чем новость?!
    gaura
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:16
      Новость в том, что мы тут пару тройку лет назад спорили на эту тему до хрипоты, чуть до мордобоя дело не дошло. laughing
      sabakina
    2. dzuar saubarag (Дмитрий) Сегодня, 11:23
      Ну наконец то получен ответ на ещё один вопрос не дававший покоя долгими зимними вечерами winked
      dzuar saubarag
  3. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 10:11
    Может ли «Калашников» пробить железнодорожный рельс?

    А я уж подумал, что кто-то Медведева в голову ранил, и удивился, почему на прочих сайтах об этом молчат lol
    Андрей из Челябинска
    1. роман66 (роман) Сегодня, 10:18
      а он за рельсом прятался?
      роман66
      1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 10:18
        Цитата: роман66
        а он за рельсом прятался?

        Зачем ему, с его-то головой?
        Андрей из Челябинска
        1. роман66 (роман) Сегодня, 10:20
          это как в анекдоте ..." Броневой. подумал Штирлиц..."
          роман66
          1. Strashila (I) Сегодня, 11:08
            ... раскинув мозгами.
            Strashila
            1. роман66 (роман) Сегодня, 11:16
              и убегая скачками
              роман66
  4. Комментарий был удален.
  5. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 10:19
    Уши торчат, видимо, из того, что винтовка Мосина, ещё та - длинная, пробивала рельс чуть ли не с километра. Но и рельсы тогда были лёгкие (это термин, не вес). А вообще, ребята заняты делом. smile
    Игорь В
  6. Tank Hard (Daniel von Messer) Сегодня, 10:32
    Детский сад какой то...
    Это из разряда, а может ли твой нож, консерву вскрыть, дрова рубить и канализационные люки поднимать... Нож - для резать. yes
    Tank Hard
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:20
      Нож - для резать.
      несомненно. но если он может еще и все вышеперечисленное не теряя способности к резанию - цены ему не будет
      роман66
      1. Tank Hard (Daniel von Messer) Сегодня, 11:22
        Цитата: роман66
        несомненно. но если он может еще и все вышеперечисленное

        Сейчас есть и которые - могут, и могут многое... Но - нож -"для резать". tongue
        Tank Hard
  7. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 10:36
    Зачем накручивать ПБС, если стреляешь не дозвуковыми патронами? Бронепробиваемость 5,45x39 для меня открытие...
    WATCH_OFFICER
    1. Strashila (I) Сегодня, 11:13
      что сказать... высоко импульсный боеприпас
      Strashila
  8. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 10:37
    Про 7,62х39 умолчали....
    Zaurbek
    1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 10:50
      Цитата: Zaurbek
      Рельс был пробит из автомата АКМС, но лишь бронебойно-зажигательной пулей калибра 7,62x39 мм.

      "Рельс был пробит из автомата АКМС, но лишь бронебойно-зажигательной пулей калибра 7,62x39 мм."

      Классика... Жаль, что так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха...
      Капитан Пушкин
  9. bagration (bogdan) Сегодня, 10:48
    От пули зависит думаю. Обычной ни шмайсер, ни любой другой не пробьет наверное. Дурацкий эксперимент, рикошет в голову попадёт и всё.
    bagration
    1. Weyland (Константин) Сегодня, 13:39
      Цитата: bagration
      Обычной ни шмайсер, ни любой другой не пробьет наверное.

      Шмайсер (как и ППШ) - пистолет-пулеметы. Их главное отличие от автоматов в том, что патрон у них - пистолетный, и этим всё сказано (хотя у ППШ патрон ТТ-шный, весьма мощный - но, во-первых, тупоконечный (т.е. на сверхзвуке очень быстро теряет энергию), а во-вторых - по дульной энергии даже при стрельбе в упор почти втрое уступает "калашу"
      Weyland
  10. Strashila (I) Сегодня, 11:12
    Обратил внимание на факт, пятерка не отрикошетировала попав край рельса, где шел радиус... любят говорит,ь что она отклоняется попав в сучок дерева.
    Strashila
  11. пищак Сегодня, 11:21
    hi А что за идефикс "пробить рельс( шейку рельса)"?! Часто дискуссии об этом встречаю на ВО и не только, зачем пробивать( тем более, что рельсы бывают разные, с различной несущей способностью и соответствующими параметрами профиля( цифра в обозначении-это погонная масса рельса, кГ/метр), как было правильно замечено в видео и комментариях), для куражу, что ли?!
    Кстати, в видео, на выковырянном из бетонного пола рельсе Р-50 были видны наслоения корродировавшего металла, то есть толщина шейки рельса была априори ослаблена?!
    ЗЫ Разорённый огромный заводской цех( в таком же, но пока не дораздерибаненном, и я работаю)-зрелище не самое оптимистическое и портит впечатление от "видеоролика"-мне больше нравятся "тестовые" видюхи "на природе", в них и оружие смотрится гораздо выигрышнее( не теряется на фоне хлама!) и внимание зрителей не рассеивается "постапокалиптическим антуражем"!
    пищак
    1. Tank Hard (Daniel von Messer) Сегодня, 11:30
      Цитата: пищак
      А что за идефикс "пробить рельс( шейку рельса)"?!

      Вот - вот... hi
      Tank Hard
  12. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:32
    А не проще было в "Наставление по стрелковому делу" заглянуть? А то с 20 м ненароком рикошетом и в лобешник себе или напарнику схлопотать можно.
    rotmistr60
  13. seregatara1969 (Сергей ) Сегодня, 11:45
    эх не попробовали рельсу с главного пути р-105!
    seregatara1969
  14. PValery53 (PValery53) Сегодня, 12:15
    В слишком многословном повествовании репортёр не забывает рекламировать себя.
    PValery53
  15. prohogij60 (Александр) Сегодня, 12:50
    В Ж.Д. войсках есть такой инструмент для пробивки отверстий в шейке рельса под болты для крепления накладок на стыках. Надевается этот инструмент на рельс Р50 , заряжается в него патрон от АК без пули, бьёшь по бойку малотком и отверстие диаметром больше 20 мм готово. Так что мощности заряда вполне хватает пробить рельс. А остальное все нюансы.
    prohogij60
  16. Igor Strakh (Игорь) Сегодня, 13:04
    Да что в детстве, я когда летёхой был тоже ещё "детской хернёй" - страдал. Помню на полигоне в ангаре где стояли БМП 2, решил с СВД пробить борт БМП. Отошёл- прицелился - бах - вмятина осталась, но не пробила, зато отлетевшая в сторону пуля - чуть не попала в бойца - который сбоку стоял. Пулю выковыривали потом из бетонной стены. (СВД - проносил четыре года в ТашВОКУ, я там снайпером был).
    Igor Strakh
  17. Laksamana Besar Сегодня, 13:34
    Этих видео на ютубе туча.
    Laksamana Besar
    1. Laksamana Besar Сегодня, 13:48
      Так круче... smile :
      Laksamana Besar
  18. Weyland (Константин) Сегодня, 13:41
    вообще-то следует помнить, что рельсовая сталь - достаточно твердая и прочная, но по определению не броневая, не те у нее функции!
    Weyland
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