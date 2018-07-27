Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
ВО для детей: Может ли «Калашников» пробить железнодорожный рельс?
Вопрос, «сможет ли АК пробить железнодорожный рельс», решили выяснить участники проекта WarGonzo.
Экспериментаторы решили стрелять из разных видов оружия, применяя различные боеприпасы. В их арсенале были АКМС (модернизированный), АК-74, РПК-74 (ручной пулемет Калашникова) и СВД (снайперская винтовка Драгунова).
Рельс с толщиной средней части около сантиметра расположили в 20 метрах от стрелка. Огонь велся из каждого вида оружия отдельно со сменой боеприпасов.
Рельс был пробит из автомата АКМС, но лишь бронебойно-зажигательной пулей калибра 7,62x39 мм.
Пуля, выпущенная из АК-74 (5,45x39) рельс не пробила. Зато другая пуля того же калибра, но повышенной пробиваемости, с делом справилась.
РПК-74, заряженный патронами 5,45 мм со стальным сердечником, также справился с задачей.
Не стала проблемой эта задача и для винтовки Драгунова.
Экспериментаторы сделали вывод, что имея в наличии обычное охотничье вооружение, пробить сантиметровую сталь практически невозможно. Однако из РПК-74 и СВД, имеющих армейские боеприпасы – повышенной пробиваемости и бронебойно-зажигательные – сделать это можно.
В заключение участники проекта продемонстрировали работу винтовки «Дончанка». Бронебойно-зажигательная пуля калибра 12.7 мм прошила рельс насквозь.
Экспериментаторы решили стрелять из разных видов оружия, применяя различные боеприпасы. В их арсенале были АКМС (модернизированный), АК-74, РПК-74 (ручной пулемет Калашникова) и СВД (снайперская винтовка Драгунова).
Рельс с толщиной средней части около сантиметра расположили в 20 метрах от стрелка. Огонь велся из каждого вида оружия отдельно со сменой боеприпасов.
Рельс был пробит из автомата АКМС, но лишь бронебойно-зажигательной пулей калибра 7,62x39 мм.
Пуля, выпущенная из АК-74 (5,45x39) рельс не пробила. Зато другая пуля того же калибра, но повышенной пробиваемости, с делом справилась.
РПК-74, заряженный патронами 5,45 мм со стальным сердечником, также справился с задачей.
Не стала проблемой эта задача и для винтовки Драгунова.
Экспериментаторы сделали вывод, что имея в наличии обычное охотничье вооружение, пробить сантиметровую сталь практически невозможно. Однако из РПК-74 и СВД, имеющих армейские боеприпасы – повышенной пробиваемости и бронебойно-зажигательные – сделать это можно.
В заключение участники проекта продемонстрировали работу винтовки «Дончанка». Бронебойно-зажигательная пуля калибра 12.7 мм прошила рельс насквозь.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти