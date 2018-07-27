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Холдинг "Технодинамика" испытает безранцевую парашютную систему
Специалисты компании «Технодинамика» проведут во Владимирской области испытания перспективной парашютной системы «Штурм», предназначенной для десантирования с малых высот, передает ТАСС.
По словам главы холдинга Игоря Насенкова, будет произведено несколько прыжков – сначала в испытаниях задействуют манекены, затем парашюты протестируют испытатели.
Он отметил, что новые системы позволяют десантироваться с минимальной высоты – от 80 метров. При приземлении скорость отцепки парашюта составляет менее одной секунды. Это сделано специально для военнослужащих спецподразделений, добавил глава компании.
В «Технодинамике» пояснили, что система «Штурм» для десантирования в экстремальных условиях боевого применения на ограниченной площади. Допустимый вес парашютиста – не более 150 кг. Тестовые прыжки будут выполняться из вертолетов семейства Ми-8 на скорости от 80 до 120 км/час.
Представители холдинга также рассказали о завершении испытаний бесплатформенных парашютных систем, разработанных в рамках ОКР «Бахча-У-ПДС».
Данные средства десантирования военной техники с экипажами были уже опробованы в ходе учения под Рязанью, которые прошли в июле. Там было продемонстрировано десантирование БТР-МДМ с экипажем внутри. Высота десантирования составила 2 км.
В холдинге добавили, что инновацией при создании средств десантирования стал принцип «принудительного наддува» амортизационной системы. Благодаря этому минимальная высота десантирования снизилась до четырехсот метров.
Архивное фото
По словам главы холдинга Игоря Насенкова, будет произведено несколько прыжков – сначала в испытаниях задействуют манекены, затем парашюты протестируют испытатели.
Он отметил, что новые системы позволяют десантироваться с минимальной высоты – от 80 метров. При приземлении скорость отцепки парашюта составляет менее одной секунды. Это сделано специально для военнослужащих спецподразделений, добавил глава компании.
В «Технодинамике» пояснили, что система «Штурм» для десантирования в экстремальных условиях боевого применения на ограниченной площади. Допустимый вес парашютиста – не более 150 кг. Тестовые прыжки будут выполняться из вертолетов семейства Ми-8 на скорости от 80 до 120 км/час.
Представители холдинга также рассказали о завершении испытаний бесплатформенных парашютных систем, разработанных в рамках ОКР «Бахча-У-ПДС».
Данные средства десантирования военной техники с экипажами были уже опробованы в ходе учения под Рязанью, которые прошли в июле. Там было продемонстрировано десантирование БТР-МДМ с экипажем внутри. Высота десантирования составила 2 км.
В холдинге добавили, что инновацией при создании средств десантирования стал принцип «принудительного наддува» амортизационной системы. Благодаря этому минимальная высота десантирования снизилась до четырехсот метров.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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