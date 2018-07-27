15:15 27 июля
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Холдинг "Технодинамика" испытает безранцевую парашютную систему

Специалисты компании «Технодинамика» проведут во Владимирской области испытания перспективной парашютной системы «Штурм», предназначенной для десантирования с малых высот, передает ТАСС.

Холдинг "Технодинамика" испытает безранцевую парашютную систему
Архивное фото

По словам главы холдинга Игоря Насенкова, будет произведено несколько прыжков – сначала в испытаниях задействуют манекены, затем парашюты протестируют испытатели.


Он отметил, что новые системы позволяют десантироваться с минимальной высоты – от 80 метров. При приземлении скорость отцепки парашюта составляет менее одной секунды. Это сделано специально для военнослужащих спецподразделений, добавил глава компании.

В «Технодинамике» пояснили, что система «Штурм» для десантирования в экстремальных условиях боевого применения на ограниченной площади. Допустимый вес парашютиста – не более 150 кг. Тестовые прыжки будут выполняться из вертолетов семейства Ми-8 на скорости от 80 до 120 км/час.

Представители холдинга также рассказали о завершении испытаний бесплатформенных парашютных систем, разработанных в рамках ОКР «Бахча-У-ПДС».

Данные средства десантирования военной техники с экипажами были уже опробованы в ходе учения под Рязанью, которые прошли в июле. Там было продемонстрировано десантирование БТР-МДМ с экипажем внутри. Высота десантирования составила 2 км.

В холдинге добавили, что инновацией при создании средств десантирования стал принцип «принудительного наддува» амортизационной системы. Благодаря этому минимальная высота десантирования снизилась до четырехсот метров.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 13

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 10:43
    Кого то из цирка на службу приняли... sad
    MPN
    1. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 10:47
      Цитата: MPN
      Кого то из цирка на службу приняли... sad

      Ну да, под огнём на верёвке мотаться же лучше
      Vol4ara
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:53
        Цитата: Vol4ara
        Ну да, под огнём на верёвке мотаться же лучше

        На веревке и высота ниже и скорость спуска сопоставима, один плюс, что зависать не надо, прошёлся на Н=80 м. и все, но риск жуткий, у меня так мурашки по коже smile В бытность мою, нач ПДС (ну они все без адреналина дня не проживут) на каком то празднике со 100м с Ан-2 сиганул, парашют в руках держал, получилось..., но я ссу такое даже представлять... feel
        MPN
        1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:21
          со 100м с Ан-2 сиганул, парашют в руках держал, получилось...
          Ну вы загнули, особенно про парашют в руках. Это на тренировках по отработке открытия запаски действительно находясь под основным открывают ранец запасного и руками отбрасывают в сторону.
          rotmistr60
          1. MPN (Павел) Сегодня, 11:25
            Сам видел... Кант, 1980 какой то год (после 88го) и может деталей не знаю, какой парашют был тоже...( боюсь соврать даже по моему спасательный из самолета)..., но 100% утверждать не могу...
            MPN
            1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:54
              На видео принудительное открытие парашюта (использовалось еще с 30 г), но не "парашют в руках", что практически невозможно.
              rotmistr60
          2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 13:52
            Цитата: rotmistr60
            Ну вы загнули, особенно про парашют в руках.

            А это Вы зря... Спасательный парашют С-4У (не знаю за самолеты, применялся на вертолетах) имеет безопасную высоту раскрытия 70 м, правда, при скорости 450 км/час. А по поводу купола в руках... Много приходилось выбрасывать ПДСников, спортсменов... Так вот, чтоб не терять время на укладку после прыжка, они укладывали только стропы, купол держали в руках. И прыгали. Парашюты, правда, были не спасательные, а УТ-15, ПО-9, ПО-16...
            Вот парашют даже не в руках...
            helmi8
      2. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 11:28
        Вообще то очень интересна "концепция" проведения операции "под огнем противника"? am Вроде как сейчас ВСЕ войны - противопапуасные, а значит и правильным должно быть - Исключение самой возможности попадания десанта под огонь с земли!! Не важно как это будет обеспечено - прикрытие вертолетов, авиации или даже "предварительным гарантированным уничтожением возможного противника в точке десантирования". good
        Мих1974
  2. donavi49 Сегодня, 10:43
    Им надо на коммерческий рынок выходить. Хрустики по всему миру будут покупать.
    donavi49
  3. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:56
    Ещё в 1930-ых методом срыва прыгали с тридцати метров.
    Avis-bis
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:25
      Вообще-то метод срыва относится к десантированию техники.
      rotmistr60
  4. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 11:21
    Главное что б не получилась ранцевая беспарашютная система
    Чича сквад
  5. Laksamana Besar Сегодня, 14:15
    "Штурм" для военных, но они также разработали и "Шанс" для гражданских:
    https://rg.ru/2018/07/26/sozdan-parashiut-dlia-sp
    aseniia-liudej-iz-vysotok.html
    Уникальную парашютную систему, которая сможет спасти много жизней при пожарах в высотных зданиях, впервые продемонстрировали на аэродроме Киржач.
    В отличие от обычных парашютов индивидуальная парашютная система специального назначения "Шанс" позволяет десантировать человека со сверхмалых высот. По данным разработчиков, достаточно 30 метров - высота девятиэтажного дома - для совершения прыжка.
    "Растущая урбанизация приводит к появлению все большего количества высотных зданий, экстренная эвакуация из которых в случае чрезвычайных ситуаций часто затруднена, - пояснил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. - Для решения этой проблемы создана система "Шанс", которая может значительно упростить проведение спасательных работ в современных мегаполисах".
    По его словам, это уникальная разработка, в которой, несмотря на кажущуюся простоту, сконцентрированы лучшие достижения парашютостроения. "В состав изделия входит вытяжное звено, которое обеспечивает замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов, три парашюта, удерживающих заданную скорость приземления, а также ранец с подвесной системой. Парашют раскрывается на нужной высоте самостоятельно, и его использование не требует специальной подготовки", - рассказали в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
    В нынешней комплектации парашют предназначен для спуска человека массой от 50 до 120 кг с высоты не менее 30 метров. Система обладает собственной массой 4,8 кг и габаритами 50х30х20 см.
    "Система прошла ряд стендовых испытаний. Изделие однозначно будет востребовано компаниями, эксплуатирующими высотные сооружения, - это и бизнес-центры, и отели, и многоэтажные объекты жилой недвижимости", - отметил глава входящего в "Ростех" холдинга "Технодинамика" (разработчик и производитель нового парашюта) Игорь Насенков.
    Отмечается, что открытая в Киржаче новая производственная линия "НИИ Парашютостроения" позволит нарастить объем производства отечественных парашютных систем в 3 раза, выпуская более 2 тысяч изделий в год. На предприятии будут производить парашютные системы всех основных видов: грузовые, специальные, боеприпасные, тормозные, космические, людские и другие, в том числе крупногабаритные с площадью купола более 1 тысячи кв. м.
    В четверг же стало известно, что "Ростех" создает парашютную систему, интегрированную с перспективной экипировкой военных "Ратник". Новая парашютная система Д-14 предназначена для личного состава ВДВ.
    Laksamana Besar
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