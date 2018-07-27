США предлагают Австралии помочь в подготовке ударов по Ирану

Активно обсуждается материал на телеканале «Эй-Би-Си – Ньюс», в котором рассказывается об американском предложении к властям Австралии. При этом предложение выглядит настоящей мировой сенсацией. На телеканале заявлено, что США предлагают Австралии поучаствовать в операции по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана. Косвенно...Отмечается, что американская сторона направила предложение по участию в операции не только официальной Канберре, но и Лондону.Телеканал в своём материале ссылается на высокопоставленного представителя австралийской службы безопасности. Этот источник утверждает, что США предлагают австралийским партнёрам не прямое нанесение ударов по иранским объектам, а «предоставление информации об этих объектах».Если так, то возникает вопрос, какая же информация об иранских ядерных объектах есть у австралийцев, которой нет у американцев?В материале представляется попытка объяснить ситуацию. Отмечается, что на севере Австралии размещён секретный объект Минобороны, который входит в структуры альянса «Пяти глаз». Речь об альянсе таких стран как США, Британия, Австралия, Новая Зеландия и Канада.Отмечается, что в операции «могли бы» принять участие британские спецслужбы, которые также «поделятся информацией об иранских ядерных объектах» с Соединёнными Штатами Америки.На самом деле речь о «секретном австралийском объекте», без которого США якобы не могут начать операцию, больше похожа на попытку США прощупать ситуацию чужими руками и объявить о «широкой антииранской коалиции».Ожидается иранский ответ на эту сенсационную публикацию СМИ, которая и является прощупыванием почвы.