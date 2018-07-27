15:15 27 июля
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США предлагают Австралии помочь в подготовке ударов по Ирану

Активно обсуждается материал на телеканале «Эй-Би-Си – Ньюс», в котором рассказывается об американском предложении к властям Австралии. При этом предложение выглядит настоящей мировой сенсацией. На телеканале заявлено, что США предлагают Австралии поучаствовать в операции по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана. Косвенно...

Отмечается, что американская сторона направила предложение по участию в операции не только официальной Канберре, но и Лондону.
Телеканал в своём материале ссылается на высокопоставленного представителя австралийской службы безопасности. Этот источник утверждает, что США предлагают австралийским партнёрам не прямое нанесение ударов по иранским объектам, а «предоставление информации об этих объектах».

США предлагают Австралии помочь в подготовке ударов по Ирану



Если так, то возникает вопрос, какая же информация об иранских ядерных объектах есть у австралийцев, которой нет у американцев?
В материале представляется попытка объяснить ситуацию. Отмечается, что на севере Австралии размещён секретный объект Минобороны, который входит в структуры альянса «Пяти глаз». Речь об альянсе таких стран как США, Британия, Австралия, Новая Зеландия и Канада.
Отмечается, что в операции «могли бы» принять участие британские спецслужбы, которые также «поделятся информацией об иранских ядерных объектах» с Соединёнными Штатами Америки.

На самом деле речь о «секретном австралийском объекте», без которого США якобы не могут начать операцию, больше похожа на попытку США прощупать ситуацию чужими руками и объявить о «широкой антииранской коалиции».

Ожидается иранский ответ на эту сенсационную публикацию СМИ, которая и является прощупыванием почвы.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 74

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  1. Tank Hard (Daniel von Messer) Сегодня, 10:50
    Таки решили боднуть Иран, а?
    Tank Hard
    1. Чёрный Сегодня, 10:52
      Автралия может помочь только заминированными кенгуру которых будут сбрасывать с самолётов............в общем, похоже, на высосанную журналистами бредню.
      Чёрный
      1. Tank Hard (Daniel von Messer) Сегодня, 10:55
        Не, мне интересно просто, ведь Донни общался с ВВП, потом эта "новость". Так "неадекват" Донни, или договорился? Любопытно... Может знает кто?
        Tank Hard
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:07
          а может вместе Иран на место ставят . бо он в последнее время стал о себе слишком хорошо думать и даже пытается подмять ВСЮ Сирию под себя .
          с другой стороны у них новый танк Каррар копия нашего Т-90СМ . думаю не без наших обошлось.
          в общем хз че думать так как и там и там (2 версии) есть свои аргументы .
          просто экспл
          1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 11:24
            Цитата: просто экспл
            а может вместе Иран на место ставят . бо он в последнее время стал о себе слишком хорошо думать и даже пытается подмять ВСЮ Сирию под себя.

            По иранским ядерным объектам вполне могут отработать.
            dorz
            1. krot (Павел) Сегодня, 12:30
              США самих нужно сжечь в ядерном огне!
              krot
        2. фрезер (александр) Сегодня, 11:08
          Цитата: Tank Hard
          Не, мне интересно просто, ведь Донни общался с ВВП, потом эта "новость". Так "неадекват" Донни, или договорился? Любопытно... Может знает кто?

          А зачем ему с нашим Вовой по Ирану договариваться? Думаете, если США вдарит по Ирану, то Россия будет впрягаться? Не смешите меня.
          фрезер
          1. Tank Hard (Daniel von Messer) Сегодня, 11:12
            Цитата: фрезер
            А зачем ему с нашим Вовой по Ирану договариваться? Думаете, если США вдарит по Ирану, то Россия будет впрягаться?

            Вы "категорически" не поняли что я написал.
            Цитата: фрезер
            Не смешите меня

            Разрешаю смеяться. wink
            Tank Hard
        3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:23
          Цитата: Tank Hard
          Не, мне интересно просто, ведь Донни общался с ВВП, потом эта "новость". Так "неадекват" Донни, или договорился? Любопытно... Может знает кто?

          Навряд ли тут есть какая то взаимосвязь. Свою деятельность по демонтажу власти в Иране США проводят уже не первое десятилетие. Просто в последнее время они делают это более откровенно, не скрывая своих целей. Хотя наверное Трамп прощупал тему в том плане, впишется ли Россия за Иран.
          Ныробский
          1. Tank Hard (Daniel von Messer) Сегодня, 11:26
            Цитата: Ныробский
            Навряд ли тут есть какая то взаимосвязь

            Если это так, то Донни - "неадекват", а это печально...
            Tank Hard
            1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:33
              Цитата: Tank Hard
              Цитата: Ныробский
              Навряд ли тут есть какая то взаимосвязь

              Если это так, то Донни - "неадекват", а это печально...

              Да кто его знает. При том, что США подмочили свою репутацию на Ближнем Востоке на иракском и сирийском дворе, а так же увязли в Афганистане, то есть сомнения в том плане, что США ввяжется в войну с Ираном. Скорее всего они планируют это сделать чужими руками, типа саудовцев, которые сами пока увязли в Йемене. А вот то, что нагоняют истерику, то таким образом они действовали и в отношении Сев.Кореи сделав в итоге свои претензии предметом торга и тем самым добившись некоторых уступок со стороны Ына. Сейчас навтыкают Ирану санкций, побродят флотами в "прибрежной" акватории, а потом усядутся за стол переговоров отменять санкции в обмен на ядерную программу Ирана.
              Ныробский
              1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:50
                с Ыном совсем другая история .
                он становится ТИПА шелковым , что бы матрасы не смогли подрезать назревающий трубопровод РФ-Ю.Корея .
                а это очень важно для нас . ибо Ю.Корея потребляет газа столько или же даже больше чем Германия и собирается еще больше потреблять , так как хочет отказаться от угля .
                глядя на нее тоже самое уже давно хочет сделать и Япония . а вместе эти страны потребляют как пол ЕС . а доля нашего газа в ЕС только 33% . то есть Япония и Ю.Корея будут импортировать больше нашего газа чем мы продаем в Европу . а это очень существенная прибавка к нашему бюджету .
                и почему это так же важно для КНДР ? а там сумма уплаты за транзит будет под десяток млрд баксов . это в неск. раз больше их нынешного бюджета . при чем из ничего . из воздуха .
                поэтому Ын строит из себя мирного что бы матрасы стараясь поломать этот проект не начали там заварушку (матрасы очень хотят тормознуть этот проект ибо их СПГ отходит на второй план) .
                и Ю.Корея тоже хочет этого (поэтому они типа мирятся с КНДР . на олимпиады ездят и лидеры встречались и были довольны встречей) потому как они сейчас очень много платят за СПГ . то есть они тоже будут экономить десятки млрд .
                в общем это нужно всем кроме матрасов и арабов , так как они сейчас основа поставок СПГ в Ю.Корею и Японию .
                просто экспл
            2. ПалБор (Павел) Сегодня, 11:48
              Да не то, что бы "неадекват", просто человек настроения. Стукнула жёлтая жидкость в голову - бомбим из Твиттера Иран. К вечеру Иванка его причёску взъерошила семнадцать раз (в хорошем смысле), в том же Твиттере - меня неправильно поняли и я,вообще, люблю иранский народ.
              Да не даст ему никто, даже Маккейн, большую войну начать. А бомбардировка Ирана - это большая война. И его мечта о нефти ниже 40 долларив рухнет окончательно. За 150 будет. no
              ПалБор
              1. Tank Hard (Daniel von Messer) Сегодня, 12:00
                Ныробский (Дмитрий)
                просто экспл (просто экспл)
                ПалБор (Павел) [b][/b]
                hi Благодарю всех за Ваше мнение, было интересно.
                Значица, будем посмотреть ситуацию. yes
                Tank Hard
      2. роман66 (роман) Сегодня, 11:11
        это уже не шутки. неизвестно что Коран говорит о кенгуру, может они хуже свиней будут
        роман66
        1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:26
          Цитата: роман66
          это уже не шутки. неизвестно что Коран говорит о кенгуру, может они хуже свиней будут

          Раньше австралийцы кенгурятину вместо баранины продавали. Так что наверное слопают их на земле сразу после десантирования.
          Ныробский
        2. ПалБор (Павел) Сегодня, 12:13
          Цитата: роман66
          это уже не шутки. неизвестно что Коран говорит о кенгуру, может они хуже свиней будут

          Коран читал. Приятель мусульманин, кстати, штурман Ту-22 у нас в Дягилево, давал ознакомиться. Со всей ответственностью заявляю. Ничего эта великая книга о кенгурях не говорит!
          Как и Библия, и Талмуд, и всякие записи майя на стенах.
          ПалБор
          1. роман66 (роман) Сегодня, 12:28
            так можно мусульманам их жрать или нет
            роман66
            1. ПалБор (Павел) Сегодня, 13:32
              Жрать нельзя. Есть можно.
              Только либеральным борцам за права кенгурей не говорите.
              ПалБор
              1. роман66 (роман) Сегодня, 13:34
                а такие есть? belay
                а почему жрать нельзя? если хочется пожрать!
                роман66
      3. g1v2 (Виталий) Сегодня, 11:55
        Австралия - один из главных союзников США. ПРИЧЕМ НАСТОЯЩИХ СОЮЗНИКОВ. Австралийские войска и специальные подразделения воевали практически везде , где воевали США. В Корее , Вьетнаме, Ираке. Хотя Австралия и не в Нато, но вместе с США и Новой Зеландией она является членом блока АНЗЮС.
        Что касается армии, то хоть она и небольшая , но у них достаточно крепкие силы спецназа с хорошим боевым опытом. Плюс неплохой флот. Тч если США куда-то отправятся воевать , то австралийцы будут воевать вместе с ними. Так всегда было. request
        g1v2
        1. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 12:49
          И они решили, что за большой лужей их не достанет ответка?
          СССР-1
        2. Громобой Сегодня, 12:54
          Цитата: g1v2
          Что касается армии, то хоть она и небольшая , но у них достаточно крепкие силы спецназа с хорошим боевым опытом. Плюс неплохой флот. Тч если США куда-то отправятся воевать , то австралийцы будут воевать вместе с ними

          Выглядеть это может примерно так
          Опубликовано: 3 окт. 2014 г.
          Громобой
          1. g1v2 (Виталий) Сегодня, 13:20
            Ну это конечно больше демонстрация союзного долга, чем серьезная помощь, но стоит заметить, что многие послали еще меньше. И постоянное участие 8 самолетов в американских ударах дает летчикам боевой опыт. Плюс австралийский спецназ благодаря участию во всех войнах США имеет тоже неплохой боевой опыт. По крайней мере на западе они котируются. У того же бундесвера опыта вообще практически нет. request
            g1v2
            1. Громобой Сегодня, 13:32
              Цитата: g1v2
              Ну это конечно больше демонстрация союзного долга, чем серьезная помощь, но стоит заметить, что многие послали еще меньше.

              Не, австралийцы в этом деле молодцы....там где воюют солдаты Королевы ---там блистает и австралийский штык.Взаимопонимание полное.
              Цитата: g1v2
              Плюс австралийский спецназ благодаря участию во всех войнах США имеет тоже неплохой боевой опыт.

              Опыт не купишь за деньги---только за кровь своих солдат и страшные шрамы на телах инструкторов---вот цена боевого опыта.
              Немцы....они в через Афганистан протащили своих солдат и были замечены в Сирии ,где курды).
              Громобой
      4. mkop Сегодня, 14:10
        Нет, Австралия может помочь тем, что на нее в случае чего можно будет спихнуть много чего - дескать, мы не причем - это все Австралия предоставила неточные сведения, но дело уже будет сделано. И все: Америка - молодцы, Австралия - дурачки, и все красиво.
        mkop
    2. Тралл Сегодня, 10:53
      Все просто, Пентагон хочет воспользоваться австралийскими беспилотными бумерангами-разведчиками smile
      Тралл
      1. DMoroz Сегодня, 11:10
        Все просто,
        В условиях тотального дефицита бюджета (госдолга) ищут хоть какой-то похожий на законный повод отжать у Ирана замороженные в ФША иранских активов на 100 млрд долл, несмотря на то, что санкции сняты по решению ООН... (Ну и попутно Трамп зятя порадует)...
        DMoroz
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:09
      Начнется война в заливе, мало никому не покажется. winked Там и у Китая особые интересы.
      сибиралт
    4. den3080 Сегодня, 11:24
      Как только не изгаляются в названиях...
      «альянс Пяти глаз» !!! вспоминается из последнего... дас райх, тотенкопф, викинг и прочая мутота.
      а вот у России... принцип одного окна, пришёл очередной восьмиглавыйсемих..й и огрёб так, что на 100 лет хватает примерно. Очень грустно, что очередные 100 лет к концу подходят и потомки змеев горынычей, кащеев бессмертных и всяких бап’яг историю не читают, не учат, а если и заглядывают... то там «родители» всё попереврали winked
      den3080
  2. новичок (garik) Сегодня, 10:53
    очень интересно, Иран у нас под боком. напоминает сюжет по развитию событий по Югославии.
    новичок
    1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 10:59
      Иран нам духовно совсем не близок.....И для атак с воздуха (современных) при своем современном вооружении незащищен. На его месте я бы предложил (построил базу) на своей территории для Китая или РФ по примеру Катара. Это может решить вопрос, но иранцы имеют свои имперские иллюзии.
      Zaurbek
      1. новичок (garik) Сегодня, 11:08
        я не знаю какие там имперские илюзии у Ирана_ ему, Ирану, ещё далеко от воплощения этих илюзий. но зато я знаю как к Ирану относится Азербайджан и Турция. знаю что Армения редом. под шумок бомбёжек Ирана, может получится большой пожар на Кавказе.
        новичок
        1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 11:25
          Поэтому Ирану и нужно чесаться и прямо сейчас.
          Zaurbek
          1. новичок (garik) Сегодня, 11:31
            боюсь, не успеют.
            срочно нужно усилить базы в Осетии, Обхазии и Армении. не мешало б и на Каспии принять меры: не даром же янки обломали Назарбаева.
            новичок
            1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 11:33
              Ну поэтому я предложил вариант Катара....за их счет построить Базу и предоставить ее Китаю или нам . лет на 50. Но тут нужно поступиться сувернитетом.
              Zaurbek
              1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:52
                а вот этого как раз Иран и не хочет .
                они всем хотят показать какие они независимые и как они сами все делают .
                однако по факту они проиграют и саудитам . ибо их ВВС в разы слабее чем у саудитов .
                но пролив перекрыть могут (а вот это нам на руку)
                просто экспл
                1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 13:26
                  Тоже можно...захват территории им не грозит, но получат они хорошо и пусть терпят.
                  Zaurbek
      2. MPN (Павел) Сегодня, 11:11
        Закупят 3-5 дивизионов С-400 и пусть американцы уничтожать пытаются. Смысл тут действительно не в ударах, так бы в первых рядах Израиль был, а в создании коалиции антииранской.
        MPN
        1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 11:24
          Закупать нужно прямо сейчас...и даже не С-400 (на которые очередь лет на 10) а снимаемые с вооружения С-300, которые нужно модернизировать. Бук 2М, Тунгузки и Панцири. А таких моментов не наблюдается, а учить персонал нужно около 1 года. И экономика Ирана не самая прекрасная сейчас.
          Zaurbek
          1. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:04
            Цитата: Zaurbek
            Закупать нужно прямо сейчас...

            Похоже, что закупать им особо не на что. Янкесы на иранские деньги давно лапу наложили.
            Piramidon
            1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 13:27
              У них есть нефть и газ...И мы можем взаимозачесть. Китай так и делает.
              Zaurbek
          2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:17
            это вряд ли ибо с баблом у них даже на это туго .
            вот что им может помочь , так это экстренная закупка ЗРК в Китае в обмен на нефть .
            тут выгода и Китаю что продает свое вооружение на десятки млрд . и выгода Ирану , ибо если Иран разбомбят что с нефтью проблемы и Китай будет всячески мешать бомбить Иран , да и поставки будут тогда когда они нужны . а не когда появятся деньги .
            и не стоит недооценивать ЗРК из Китая . да они похуже чем наши . но они тоже многое могут .
            просто экспл
            1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 13:28
              Ирану противостоят лучшие и самые современные ВВС и средства нападения....
              Zaurbek
  3. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 10:55
    У каждого президента своя война.
    Zaurbek
  4. Комментарий был удален.
    1. spektr9 Сегодня, 11:00
      Главное что бы она от евреев отдохнула laughing
      spektr9
    2. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 11:06
      Цитата: bagration
      Уже давно там должен был расти лес. Чтобы земля отдыхала от ислама.

      Все по-американски, вы все нападаете, а мы на шухере, если что мы не знакомы!
      А насчет высадки леса, я знаю как минимум 2-3 территории посадку леса на которых радостно встретила вся планета Земля! am
      майор Юрик
  5. Masya Masya (Маня) Сегодня, 10:59
    Всех пристегнуть хотят, никто в стороне не отсидится... надо что бы все замарались......
    Masya Masya
    1. Тралл Сегодня, 11:01
      Цитата: Masya Masya
      надо что бы все замарались...

      Таковы правила современной игры smile
      Тралл
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:04
        или ты с ними, или ты против них...
        Masya Masya
    2. роман66 (роман) Сегодня, 11:13
      Масенька love ой. да ладно из австралийцев терпил делать - они и сами рады выше потолка подпрыгивать
      роман66
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:22
        love Приветик, Роман!
        Цитата: роман66
        они и сами рады выше потолка подпрыгивать

        На хохлов насмотрелись или все таки у своих кенгурят научились? belay
        Masya Masya
        1. роман66 (роман) Сегодня, 11:25
          в стремлении быть любимой женой все средства хороши
          роман66
  6. Самара_63 (Вася) Сегодня, 11:03
    Там ещё и Канада присоединится...
    Самара_63
  7. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 11:05
    По Корее уже нанесли...
    Ретвизан 8
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:14
    похожа на попытку США прощупать ситуацию чужими руками и объявить о «широкой антииранской коалиции».
    А самим без коалиции слабо что ли? Или дополнительная поддержка в ООН требуется? Так и без нее обходились раньше. Украину с Грузией позовите, те с радостью сами будут с гранатой в руках и без парашюта на иранскую территорию падать лишь бы угодить американцам.
    rotmistr60
    1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 13:45
      Цитата: rotmistr60
      А самим без коалиции слабо что ли?

      Где Вы видели что бы гопник в подворотне один нападал:? Только толпой.
      БorisovичЪ
  9. Zina389 (Зиновий) Сегодня, 11:23
    Иран сыграл свою роль в уничтодении Игила, теперь стал обузой. Для России то же самое. Конкурент на энергетическом рынке не нужен. Конфликт приведет к ослаблению США и росту цен на нефть.
    Zina389
  10. iouris (iouris) Сегодня, 11:23
    А ещё кто-нибудь может помочь Папуа Новой Гвинее немножко побомбить Канберру...
    iouris
  11. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 11:27
    Не тем предложили "поучаствовать",намекнули бы хохлам и эстонцам-эти самые воинственные на планете.....
    HAM
  12. Qwertyarion (Вячеслав) Сегодня, 11:36
    Будет очень плохо если американцы в Иран полезут. Иран большая страна, полыхнёт так, что мало не покажется всем!
    Qwertyarion
  13. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 11:42
    А, ясно. Австралия, один из крупнейших поставщиков урана. Видимо, звёздно-полосатые рассчитывают вынюхать, куда именно в Иран идёт австралийская руда. Ну что-же, австралийцы сольют им всё что знают. Даже сомнений в этом нет.
    Gnefredov
  14. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 11:49
    Иран лучше не трогать, если там начнется неразбериха то жертв в гражданской войне будут миллионы и Сирия покажется легко еще.
    Возникнет пояс войны Иран-Ирак-Сирия.
    Да, к Ирану много вопросов насчет Израиля и поддержки хамасов и иного отребья, но решать нужно это исключительно за столом переговоров.
    Vadim851
  15. spectr (Дмитрий) Сегодня, 12:06
    После провала Ирана в Сирии это было ожидаемое развитие событий.
    spectr
    1. К-50 (Алексей) Сегодня, 12:34
      Цитата: spectr
      После провала Ирана в Сирии это было ожидаемое развитие событий.

      А он там провалился? belay Куда не подскажите? what
      Не повторяйте пин дос ных измышлизмов, ну или еврейских, дабы глупо не выглядеть. yes
      К-50
      1. spectr (Дмитрий) Сегодня, 12:45
        Добивали Асада, не смотря на поддержку Ирана. И только после ввода российского контингента ситуация изменилась.
        spectr
      2. spectr (Дмитрий) Сегодня, 13:02
        Более того, стоны американцев по поводу своих беспилотников начались только после того, как мы отправили свои системы РЭБ и локаторы. А до этого они похоже там всю Сирию контролировали.
        spectr
  16. К-50 (Алексей) Сегодня, 12:32
    США предлагают Австралии поучаствовать в операции по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана.

    Зачем? Зачем Австралии наносить какие-то удары по Ирану? Что они кенгуру у них испортили, или коалу с утконосами и ехиднами съели? Зачем австралийцам война с государством. с которым никаким боком не контачит ни по территории, ни ещё как? Может просто австралийцам спокойная жизнь надоела? Или может просто пин дос ники ак всегда собирают "коалицию", чтобы не им одним нести ответственность за новую развязанную войну с массовой гибелью гражданского населения и новыми гуманитарными катастрофами?
    Может тогда проще ФША уничтожить раз и навсегда, покончив в зародыше с вирусом, толкающим людей на конфликты? what
    К-50
    1. ggl1 Сегодня, 13:40
      "Может тогда проще ФША уничтожить раз и навсегда" очень хорошая и правильная мысль
      ggl1
  17. Старый26 (Владимир) Сегодня, 12:35
    Цитата: MPN
    Закупят 3-5 дивизионов С-400 и пусть американцы уничтожать пытаются. Смысл тут действительно не в ударах, так бы в первых рядах Израиль был, а в создании коалиции антииранской.

    Вы считаете, что вот захотели иранцы закупить 3-5 дивизионов С-400, позвонил их президент Путину и через два дня им все отгрузили? Во-1, соглашение еще надо заключить. Далее. Построить эти комплексы. Нам свое ПВО усиливать надо, а экспортные поставки уже "забиты" на несколько лет вперед. Ну и обучить персов надо будет потом. Но пока, до 2023 года ни о каких поставок ракетного оружия речь просто не может быть. Да и то, если Иран будет, несмотря на выход США придерживаться Соглашения по ядерной проблематике. Только тогда в 2020 будут сняты санкции ООН на поставку обычного оружия, и с 2023 на поставку ракетного оружия и ядерных технологий....
    Старый26
  18. кот баюн. (кот баюн) Сегодня, 13:04
    У матрасников так и свербит в одном месте, уж очень им хочется устроить где нибубь войнушку, КНДР не по зубам, у карапуза есть ядрёна дубина, но войнушка нужна аж кушать не могут.
    кот баюн.
  19. ggl1 Сегодня, 13:37
    А причем Австралия к Ирану?
    Или США хотят делать гадости чужими руками?
    ggl1
  20. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 14:14
    А кто ни будь может ответить? При чем тут Австралия и Иран? Что они делят? У них общие границы? Я не пойму какое дело Австралии до Ирана? Или это большому брату так глубоко лизнуть надо?.
    jncnfdybr
  21. bagration (bogdan) Сегодня, 14:27
    Будет лес расти. Земля должна отдохнуть от всей этой заразы. Будет заповедник.
    bagration
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