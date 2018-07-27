15:12 27 июля
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Пентагон разместит на орбите элементы системы ПРО

Агентство ПРО США, входящее в систему Минобороны, в ближайшее время начнет работу по размещению в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет, сообщает РИА Новости.



Выделение денежных средств на реализацию данного проекта предусмотрено законопроектом о военном бюджете на 2019 год, который накануне был одобрен нижней палатой Конгресса США. В ближайшее время документ одобрит сенат, после чего он будет передан на подпись Дональду Трампу.


Ранее обе палаты согласовали версию оборонного бюджета на следующий год, объем которого составил $716 млрд.

Согласно закону, внедрение «устойчивой космической сенсорной архитектуры» должно быть завершено до конца 2022 года.

Что касается «перехватчиков», то сроки их развертывания не определены. По мнению экспертов, речь может идти о периоде около 10 лет.

Реализацией плана займется агентство ПРО совместно с агентством оборонных исследований ВВС США.

Сегодня оружия на орбите не имеет ни одна космическая держава, хотя прописанный в международных соглашениях запрет касается только оружия массового поражения.

Издание отмечает, что принятие в законе нормы о развертывании на орбите компонентов ПРО произошло с одной стороны на фоне переговоров Вашингтона с Пхеньяном о денуклеаризации Корейского полуострова, с другой – на фоне появления в России новых видов стратегических вооружений.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. DMoroz Сегодня, 11:21
    Трамп (Рейган) и снова СОИ... Только теперь раскошеливаться заставляют не они нас, а мы их...
    DMoroz
    1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 11:27
      Цитата: DMoroz
      Трамп (Рейган) и снова СОИ...

      Спутники-шпионы- ведро с гайками рассыпанное на их орбите- тишина- проехали! bully
      майор Юрик
      1. BlackMokona Сегодня, 11:29
        На орбите уже мусора на 100 вагонов гаек и ничего всё работает. Космос очень большой
        BlackMokona
        1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 11:36
          Цитата: BlackMokona
          На орбите уже мусора на 100 вагонов гаек и ничего всё работает. Космос очень большой

          При запуске спутника учитывают мусорную орбиту, а гайки высыпанные умышленно на уже существующую орбиту вашего спутника, принесут вам неизгладимые впечатления от превращения спутника в дуршлаг! yes
          майор Юрик
          1. BlackMokona Сегодня, 11:52
            Спутники давно умеют уклоняться от мусора. У них знаете есть двигатели.
            Мусор нередко сталкивается между собой меняя орбиты, плюс постоянно добавляется новый мусор. Так же сейчас ГСО спутники сами летают с ГПО , да и коректировать орбиту им тоже нужно. Поэтому с движками и запасом топлива у них всё ок
            BlackMokona
            1. Genry (Genry) Сегодня, 12:54
              Цитата: BlackMokona
              Спутники давно умеют уклоняться от мусора. У них знаете есть двигатели.

              А на каких двигателях и на каком топливе они отклоняются?
              Если бы так всё просто было, то ни летали бы бесконечно, а не падали от потери скорости.
              Genry
              1. BlackMokona Сегодня, 13:20
                Различные , в основном ионные , плазменные и немного обычной химии на гидразине. А так обычно топлива запас рассчитан на 15 лет активной эксплуатации.
                И спутники на высоких орбитах и летают фактически бесконечно, из-за этого проблема с мусором. Да и на низких обычно падают, когда их сводят с орбиты дабы не плодить мусор, с помощью двигателей самих спутников.
                BlackMokona
                1. Genry (Genry) Сегодня, 13:33
                  Цитата: BlackMokona
                  в основном ионные , плазменные

                  А разве они не используют топливо (инертные газы), которое даже при высоком импульсе двигателя,
                  всё равно расходуется.
                  И разве можно ими совершать резкие "манёвры" от мусора, а не спокойную стабилизацию положения. На сколько раз запаса хватит?
                  Цитата: BlackMokona
                  И спутники на высоких орбитах и летают фактически бесконечно,

                  Слово "бесконечно" - это уже перебор. Даже Луна не бесконечна - теряет скорость и высоту на пару сантиметров в год.
                  Genry
                  1. BlackMokona Сегодня, 13:35
                    Да топливо расходуется, но даже небольшое количество топлива хватает на годы работы.
                    Совершать резкие маневры и не нужно. Противник пускает ракеты с целью накрыть орбиты на которых сейчас находятся спутники, им достаточно сместится с них пока ракеты летят. Вспомните сколько Фобос Грунт искали. Сами пускаем, сами не отследили. А США сначала Фобос Грунт на другой орбите нашли, потом поправились, хоть и нашли первыми реальное положение. Поэтому за бугром тоже не очень всё.
                    Средства слежения за спутниками мягко сказать не очень.
                    Слово "бесконечно" - это уже перебор. Даже Луна не бесконечна - теряет скорость и высоту на пару сантиметров в год.

                    Для человеческой истории бесконечно, миллион лет для нас это не отличимое от бесконечности время.
                    BlackMokona
        2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:24
          Цитата: BlackMokona
          На орбите уже мусора на 100 вагонов гаек и ничего всё работает. Космос очень большой
          Космос большой, околоземная орбита маленькая. МКС периодически приходится корректировать, уворачиваясь от обломков.
          sabakina
          1. BlackMokona Сегодня, 13:26
            Так же будут уворачиватся и от болтов
            BlackMokona
        3. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 12:49
          Цитата: BlackMokona
          На орбите уже мусора на 100 вагонов гаек и ничего всё работает. Космос очень большой

          Говорят, что уже не так всё радужно, скоро начнут спутники с мусором сталкиваться
          YarSer88
          1. BlackMokona Сегодня, 13:27
            А значит будут совершенствоваться меры защиты, усиливатся двигатели, средства обнаружения, защита от столкновений на спутниках и далее.
            BlackMokona
      2. DMoroz Сегодня, 11:30
        А Китай будет космические пылесосы делать и желающим продавать... wassat
        DMoroz
      3. viralig (Петр) Сегодня, 12:16
        Ну умерщвлять спутники можно разными способами, и что мешает это сделать перед вылетом МБР или оба процесса совместить)
        viralig
      4. Гуру (Олег) Сегодня, 12:22
        Спутники-шпионы- ведро с гайками рассыпанное на их орбите- тишина- проехали! bully
        Да не ведро ,а два вагона гвоздей. Предлагал один генерал, Горбачеву.
        Гуру
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:30
      На их "элементы ПРО на орбите Зеили" у русских есть поговорка - видит око, да зуб неймет. winked
      сибиралт
    3. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 11:34
      Ну матрасы ж элементарно понимают, что всё их спутникововое барахло сдуть не сложнее чем пыль со стола, ЗАЧЕМ ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ? Неужели так сложно свыкнуться с мыслю что "да, мы американцы можем в любой момент быть уничтожены Россией" и начать договариваться? Нет, корёжит лярв, не понимаю этого.
      Сармат Саныч
      1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 11:48
        Ну что вы как маленький - вжик, вжик вжик good laughing . Так понятнее? 10 лет, это не 30 как у Хаджи Насредина, но в американской традиции последних лет - все "супер пупер" почему то через жопу и "в унитаз". Авианосцы - в строй никак не примут, "невидимые" эсминцы - безумно дороги и убоги, да и ломаются шо , а уж про Фу-35 уже даже не камельфо вспоминать - вроде как 160 наклепали, но все "не приняты на вооружение" и конца и края "допиливания не видно. Кстати видать только Фу и допилят - альтернатива слишком страшна, совсем без самолетов остаться.
        Мих1974
        1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 12:10
          С Фу-35 самая хреновая альтернатива. С появлениемРОФАР они теряют своё главное стелспреимущество и превращаются в истребители 3-его поколения
          Сергей39
      2. Сергей39 (сергей) Сегодня, 12:06
        За тем же, за чем Рейган объявил СОИ , ввести Россию в необоснованные расходы.
        Сергей39
      3. шура матросов (Александр) Сегодня, 12:11
        Договариваться? А с кем американцы договаривались? Исключительная нация, ставят седя выше других, а не на ровне. Высоко нос задрали
        шура матросов
      4. G A_2 (G A) Сегодня, 12:11
        Цитата: Сармат Саныч
        и начать договариваться?

        Богатый с бедным не договаривается.
        G A_2
    4. spirit (spirit) Сегодня, 11:49
      Зря смеётесь) сейчас технологии ушли далеко вперёд. Трамп не зря новый род войск создаёт. Спутники сложения для них не проблема.перехватчик ?так они х37в на орбите по пол года не зря тестируют. Как раз через 10 лет у них будет полноценный беспилотный перехватчик на орбите .Так что кто окажется в луже время покажет.с батутом мы уже сели hi
      spirit
      1. NEOZ Сегодня, 12:16
        Цитата: spirit
        сейчас технологии ушли далеко вперёд

        настолько далеко, что нет возможности высадится на луне?
        или есть пассажирские самолеты быстрее чем ТУ144?
        о каких технологиях вы говорите?
        NEOZ
        1. spirit (spirit) Сегодня, 12:45
          А когда покорили Арктику туда что каждый месяц плавали? От первопроходцев до спокойной работы примерно 50 лет. Это уже подсчитано и доказана практикой. поэтому как раз сейчас только начьнетьс плодотворное освоение.С Марсом то же самое будет )
          spirit
        2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:52
          Опять!
          Нам клюнуть и опять в разор попасть .... пусть лучше Китай в космосе с янки бодается, ежели шо, зашлём в ответку на них цунами. Это познавательно, испытать на себе вселенский потоп!
          Впрочем, злодеи от того вряд ли пострадают! Но этих злодеев избрала конкретная территория, за то ответит!
          rocket757
      2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 13:05
        И что? Этот Х-37в - лишь цель для наших С-500. Хотя его можно прихопнуть и не только этим. Нет у матрасников никаких козырей там, если надо мы сделаем весь околоземный космос безспутниковым, пусть успокаиваются и понимают что нефик рыпаться.
        Сармат Саныч
  2. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 11:28
    Рано или поздно баллисттку они задушат. Здесь нужны не ракетные (БР) средства доставки ЯО к противнику, на них упор делать в дальнейшем.
    Слишком усердно работают над ПРО, а если долго мучиться то результат будет.
    Vadim851
    1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 11:35
      Не будет теоретически, и матрасы это кстати поняли.
      Сармат Саныч
      1. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 11:55
        Сейчас другие технологии. Нужно пристально следить.
        Vadim851
    2. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 11:58
      Бред пишете, дело ведь не в том что бы "взлетевшее засеч" - тому пример наши загоризонтные радары, проблема КАК эту пакость вы ловить будете!! Я про малый радиус ракет ПРО - если матрасы просрали взлет наших ракет (ну будем на них смотреть как на лучшие пока), то поймать на "прилете" никаких шансов проме пары райнов прикрытых ПРО на охринилиард баксов, а ВСЕ остальная америка "голая". Значит если надо нанести удар в обход и пары прикрытых районов (что кстати еще не доказали свою работоспособность) , то - никаких проблем и никакие радары или спутники тут не помогут. Проблема как раз в "просторах космоса" порылась - большой он и даже "увидим" боеголовку и даже если "повезло понять какая не фуфло" , то ее выловить крайне сложно и что помимо "невозможности насыщения космоса над США" спутниками ПРО до требуемого уровня , есть куда постаршнее задача - слишком высоки скорости. То есть при "промахе" радара в сотую градуса, при ошибке вычисления точки встречи боеголовки и ракеты про в сетую секунду - они "даже не увидят друг друга" negative . Рассказы американцев про "попадание кинетически в боеголовку" - чушь и откровенное вранье.
      Мих1974
      1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 13:00
        Согласен. Я про их "кинетический перехват" ещё год назад человеку со звездой-многогранником доказывал - нет там же "святая вера" в Иджис как у хохлоинцев в древнеукров. И испытания матрасовские разбирали(что в открытом доступе), нигде не было доказанного удачного кинетического перехвата имитаторов РСМД. Это я уже молчу про то что все параметры на их учениях известны заранее, нет никаких ложных целей и РГЧ плюс это даже не МБР. Пусть полосатоухие хотя бы ракеты малыша Ына 60-х годов попробуют сбить, а то и с этим облажались, прямо над головами японцев две дуры пролетели и хоть бы чтоlaughing. Только опозорили "исключительных" на весь мир.
        Сармат Саныч
  3. Dikson (Евгений) Сегодня, 11:29
    Это "хорошая новость". Сейчас Рогозин с батутами подтянется.. А системы слежения в виде спутников и так там есть.. У кого-то их много, у кого-то мало.. Очевидно речь идёт об объединении и согласовании систем ПРО с системами спутниково слежения с единой управляющей вычислительной системой..
    Dikson
    1. NEOZ Сегодня, 12:18
      Цитата: Dikson
      с единой управляющей вычислительной системой..

      скайнет?
      NEOZ
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:41
    начнет работу по размещению в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет
    По слежению понятно, а перехватывать тоже из космоса будут? Вспомнили старые сказки Рейгана (СОИ)? Если бы это было так просто, то давно бы сделали.
    rotmistr60
    1. шура матросов (Александр) Сегодня, 12:19
      Если бы это было просто, то что-то вроде СОИ давно бы болталось в космосе. Но технологии и наука на месте не стоят (всякое там 'оружие, действие которого основано на иных физических принципах')
      шура матросов
  5. spektr9 Сегодня, 11:42
    Тревожный звоночек
    spektr9
  6. Dagon (Алекс) Сегодня, 11:43
    Они-то с наземной ПРО совладать не могут, очередное запугивание...
    Dagon
  7. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 12:46
    А как же соглашение о не размещении в космосе оружия и иных средств борьбы? Матрасники нарушают? Тогда, никем не запрещено уничтожать спутники на орбите.
    СССР-1
    1. BlackMokona Сегодня, 13:59
      Чукча писатель, а не читатель
      Сегодня оружия на орбите не имеет ни одна космическая держава, хотя прописанный в международных соглашениях запрет касается только оружия массового поражения.
      BlackMokona
  8. Vadmir (Вадим) Сегодня, 13:14
    В соревновании снаряда и брони, в конечном счете, все равно побеждает снаряд.
    Очередное вливание денег в ПРО не окупится.
    Vadmir
  9. HMR333 (Владимир) Сегодня, 15:08
    какое про в космосе они туалеты для мкс сделать не могут)))
    HMR333
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