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Пентагон разместит на орбите элементы системы ПРО
Агентство ПРО США, входящее в систему Минобороны, в ближайшее время начнет работу по размещению в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет, сообщает РИА Новости.
Выделение денежных средств на реализацию данного проекта предусмотрено законопроектом о военном бюджете на 2019 год, который накануне был одобрен нижней палатой Конгресса США. В ближайшее время документ одобрит сенат, после чего он будет передан на подпись Дональду Трампу.
Ранее обе палаты согласовали версию оборонного бюджета на следующий год, объем которого составил $716 млрд.
Согласно закону, внедрение «устойчивой космической сенсорной архитектуры» должно быть завершено до конца 2022 года.
Что касается «перехватчиков», то сроки их развертывания не определены. По мнению экспертов, речь может идти о периоде около 10 лет.
Реализацией плана займется агентство ПРО совместно с агентством оборонных исследований ВВС США.
Сегодня оружия на орбите не имеет ни одна космическая держава, хотя прописанный в международных соглашениях запрет касается только оружия массового поражения.
Издание отмечает, что принятие в законе нормы о развертывании на орбите компонентов ПРО произошло с одной стороны на фоне переговоров Вашингтона с Пхеньяном о денуклеаризации Корейского полуострова, с другой – на фоне появления в России новых видов стратегических вооружений.
Выделение денежных средств на реализацию данного проекта предусмотрено законопроектом о военном бюджете на 2019 год, который накануне был одобрен нижней палатой Конгресса США. В ближайшее время документ одобрит сенат, после чего он будет передан на подпись Дональду Трампу.
Ранее обе палаты согласовали версию оборонного бюджета на следующий год, объем которого составил $716 млрд.
Согласно закону, внедрение «устойчивой космической сенсорной архитектуры» должно быть завершено до конца 2022 года.
Что касается «перехватчиков», то сроки их развертывания не определены. По мнению экспертов, речь может идти о периоде около 10 лет.
Реализацией плана займется агентство ПРО совместно с агентством оборонных исследований ВВС США.
Сегодня оружия на орбите не имеет ни одна космическая держава, хотя прописанный в международных соглашениях запрет касается только оружия массового поражения.
Издание отмечает, что принятие в законе нормы о развертывании на орбите компонентов ПРО произошло с одной стороны на фоне переговоров Вашингтона с Пхеньяном о денуклеаризации Корейского полуострова, с другой – на фоне появления в России новых видов стратегических вооружений.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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