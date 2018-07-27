СМИ Израиля: ХАМАС готовит беспилотники для атак на "Железный купол"

В израильской прессе появились сообщения о планах вооружённого крыла ХАМАС по уничтожению противоракетных систем «Железный купол». В сообщениях утверждается, что для этих целей «хамасовцы» готовят снаряженные взрывными устройствами беспилотные летательные аппараты.Одну из попыток использования мультикоптера со взрывным устройством палестинцы, как отмечено, осуществляли в конце мая. Тогда БПЛА пересёк воздушную границу Израиля, но и в итоге ущерба не нанёс, так как взрывное устройство не сработало. Тогда мультикоптер упал в районе Шаар а-Негев.В материале говорится о том, что палестинцы приобретают БПЛА китайского производства, которые способны действовать на дистанции до 5 км. Однако добавляется, что велика вероятность и того, что в Газе могут иметь доступ и к тем БПЛА, радиус действия которого существенно выше.Израильскими журналистами подчёркивается, что в этой связи ЦАХАЛ должен повышенное внимание уделять секретности расположения батарей ПВО-ПРО. В противном случае ХАМАС может устанавливать места расположения элементов «Железного купола» по фотографиям, которые часто публикуются самим военным ведомством Израиля.Между тем, сам Израиль активно использует БПЛА против демонстрантов в секторе Газа. В частности, применяются беспилотные средств, которые снаряжены ёмкостями со слезоточивым газом, распыляемым над головами особо ярых палестинских активистов.