15:12 27 июля
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СМИ Израиля: ХАМАС готовит беспилотники для атак на "Железный купол"

В израильской прессе появились сообщения о планах вооружённого крыла ХАМАС по уничтожению противоракетных систем «Железный купол». В сообщениях утверждается, что для этих целей «хамасовцы» готовят снаряженные взрывными устройствами беспилотные летательные аппараты.

СМИ Израиля: ХАМАС готовит беспилотники для атак на "Железный купол"


Одну из попыток использования мультикоптера со взрывным устройством палестинцы, как отмечено, осуществляли в конце мая. Тогда БПЛА пересёк воздушную границу Израиля, но и в итоге ущерба не нанёс, так как взрывное устройство не сработало. Тогда мультикоптер упал в районе Шаар а-Негев.


В материале говорится о том, что палестинцы приобретают БПЛА китайского производства, которые способны действовать на дистанции до 5 км. Однако добавляется, что велика вероятность и того, что в Газе могут иметь доступ и к тем БПЛА, радиус действия которого существенно выше.

Израильскими журналистами подчёркивается, что в этой связи ЦАХАЛ должен повышенное внимание уделять секретности расположения батарей ПВО-ПРО. В противном случае ХАМАС может устанавливать места расположения элементов «Железного купола» по фотографиям, которые часто публикуются самим военным ведомством Израиля.

Между тем, сам Израиль активно использует БПЛА против демонстрантов в секторе Газа. В частности, применяются беспилотные средств, которые снаряжены ёмкостями со слезоточивым газом, распыляемым над головами особо ярых палестинских активистов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 12:00
    То есть "избранны" наконец что огребут "свою хитрость" good А то думали только они такие умные нашу базу в напряге держать "фанерками", фигушки - ловите ответку. good
    Мих1974
    1. SSR (Roman) Сегодня, 12:16
      Да... те атаки на Хмеймим, миру даром не пройдут, Хуситы успешно аэропорт атаковали, теперь евреи на очереди а дальше и другим угроза...
      Дальше другим покупать и создавать аналоги "Панциря" и РЭБ.
      SSR
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:37
        Хоть и не согласен с методами ХАМАС, но "избранные" заслужили, от палестинцев, такое отношение к себе.
        Egorovich
        1. Logall (Александр) Сегодня, 12:42
          Название странное для евреев - "Железный купол"... Сразу "Железный легион" вспоминается - "Феррата". Тоже с их народом связан историческими событиями...
          Logall
        2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:36
          Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:37 ↑
          Хоть и не согласен с методами ХАМАС, но "избранные" заслужили, от палестинцев, такое отношение к себе.

          ... согласен с Вами, но израиль, ведя войну против Палестины, не очень заморачивается методами её ведения - авиация, танки, уничтожение мирных людей целыми кварталами, газ. и пр.пр. ... так что пусть евреи пожнут то, что посеяли...
          a.s.zzz888
    2. Маз Сегодня, 13:19
      Неужели закупят Панцирь? Вот посмеёмся. Ржал позавчера. Вызвали в здание которое построила электра - в Тельавиве под 50 этажей. Новьё. года не прошло как сдали половину этажей. так эти гениальные умудрились заземление целого здания сделать и установить так что в два часа ночи дежурный электрик получил удар током при попытке выключить рубильник. при этом сломал руку! Американская Фирма ПолоАльто, что базируется в этом здании на восьми этажах за одну ночь потеряла полмиллиарда долларов. Такого шухера среди избранных я давно не видел. Еле успевал зачищать контакты. Так шо купят Панцирь - ушла генениальность от избранных, ой ушла.
      Маз
  2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 12:01
    В израильской прессе появились сообщения о планах вооружённого крыла ХАМАС по уничтожению противоракетных систем «Железный купол».
    а почему "пращу давида" не поминают - или "не поминай в суе"
    Angel_and_Demon
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 13:15
      Цитата: Angel_and_Demon
      В израильской прессе появились сообщения о планах вооружённого крыла ХАМАС по уничтожению противоракетных систем «Железный купол».
      а почему "пращу давида" не поминают - или "не поминай в суе"

      Она никаким образом не мешает палестинцам.
      Арон Заави
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 13:30
        Цитата: Арон Заави
        Она никаким образом не мешает палестинцам.

        только на самолеты и ракеты ориентирована?
        Angel_and_Demon
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 13:33
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: Арон Заави
          Она никаким образом не мешает палестинцам.

          только на самолеты и ракеты ориентирована?

          На БРМСД . У ХАМАСа таких ракет нет.
          Арон Заави
          1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 13:34
            Цитата: Арон Заави
            На БРМСД . У ХАМАСа таких ракет нет.

            как вам повезло, и это не стеб hi
            Angel_and_Demon
            1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 13:42
              Цитата: Angel_and_Demon
              Цитата: Арон Заави
              На БРМСД . У ХАМАСа таких ракет нет.

              как вам повезло, и это не стеб hi

              Ну им тоже повезло.
              Арон Заави
              1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 14:02
                Цитата: Арон Заави
                Ну им тоже повезло.

                согласен, но все в мире относительно
                Angel_and_Demon
  3. Гуру (Олег) Сегодня, 12:18
    Первые Израиль применил беспилотники, потом против них Палестинцы, так до битвы терминаторов дойдут wink
    Гуру
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:20
    Что-то подсказывает, что это подготовка общественного мнения к очередному израильскому удару или провокации. Они о своей безопасности и успехах в сбитии даже РС трындят ежедневно, а тут вдруг ХАМАС надумал замахнуться на "Железный купол" да не чем-нибудь, а с помощью китайских дронов. Самим не смешно.
    rotmistr60
  5. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 12:20
    Могут запросто, Тут придется бить если начнутся такие попытки. Железный Купол очень важен с точки зрения обороны от ракет ХАМАС. И скулить тут уже нечего будет в ООН
    , если решатся на эту провокацию.
    Vadim851
  6. XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:41
    СМИ Израиля: ХАМАС готовит беспилотники для атак на "Железный купол"
    Самые опасные беспилотники это наркоманы Израиля и наркотрафик.... hi
    В докладе ООН отмечается прирост в среднем на 0.4% в год, по разным видам наркотиков.... negative ...Израилю может все таки стоит обратить внимание на свои внутренние проблемы, война она ведь разными методами ведется.... sad
    пс. Там походу дела и те и те варят кашу из зелья и в друг друга шмаляют от безделья..... am
    Статья то почти свежая! 23:34 24-06-2018
    Более половины израильских солдат сидят на наркотиках
    Израильские военные потребляют наркотические вещества. Об этом проинформировало Национальное управление по борьбе с наркоманией Израиля (IADA).
    Об этом пишет Анадолу.
    Согласно исследованиям IADA, наркомания постепенно распространяется среди израильских солдат.
    По данным управления, более 50 процентов израильских военнослужащих в прошлом году потребили наркотики по меньшей мере один раз.
    За последние три месяца число израильских солдат, потребляющих наркотики, выросло на 40 процентов, говорится в сообщении.
    По данным IADA, в 2017 году число израильских солдат, потребляющих наркотики, выросло на 11 процентов по сравнению с 2009 годом.
    До прошлого года потребление наркотиков военнослужащими израильской армии считалось преступлением, за которое было предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
    Но в январе 2017 года наказание за потребление наркотиков было смягчено. Это было сделано для того, чтобы избежать финансовых затрат при проведении расследования и дать второй шанс израильским военным, отмечают эксперты.....https://golos.ua/i/620520
    XXXIII
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:42
      XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:41
      СМИ Израиля: ХАМАС готовит беспилотники для атак на "Железный купол" Самые опасные беспилотники это наркоманы Израиля и наркотрафик.... hi

      ... а в ответ тишина...ни тебе защиты от нападок форумчан)), ни тебе закланий и битьё голОв на стене плача)), походу возразить синезвездным нечего,... они смачно обсасывают только те вести, которые выгодны им... "Певчих птиц больше нет - вОроны!" В.С.Высоцкий.
      a.s.zzz888
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 14:57
        Цитата: a.s.zzz888
        "Певчих птиц больше нет - вОроны!" В.С.Высоцкий.
        yes hi
        XXXIII
    2. Xander (Александр) Сегодня, 14:16
      А вы уверены что хотите сравнить статистику? Пройдемся по масштабам и цифрам употребления алкоголя, наркотиков и наркоманов, вич и спид, здоровью в общем, рождаемости и продолжительности жизни, по России и Израилю?

      Так что
      может все таки стоит обратить внимание на свои внутренние проблемы, война она ведь разными методами ведется
      wassat
      Xander
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 14:51
        Цитата: Xander
        А вы уверены что хотите сравнить статистику? Пройдемся по масштабам и цифрам употребления алкоголя, наркотиков и наркоманов, вич и спид, здоровью в общем, рождаемости и продолжительности жизни, по России и Израилю?

        Так что
        может все таки стоит обратить внимание на свои внутренние проблемы, война она ведь разными методами ведется
        wassat
        Нашу страну это проблема тоже не обходит, но может это ваша причина войн (наркотики)?!
        Например делешь наркотрафика между кланами или военные которые делают провокации под воздействия наркотиков или военные участвующие в наркотрафике, цахал об этом не скаже жэ?! request

        Причина вполне себе актуальная, посмотрите на Афганистан, где даже американцы не удержались и наладили каналы поставки в штаты опия под присмотром военных! А там где наркотики, там и торговля оружием, так что влияние очень сильное на государство, особенно внутри, нарко лобби и коррупция.... yes
        Сколько там в аптеке зелье стоит у вас, для больных? bully
        XXXIII
  7. anjey (Андрей) Сегодня, 13:21
    Железный купол-Железный капут,навеяло ассоциациями из тележурнала Каламбур...,там тоже дикие зулусы отдыхают от чудооружия....
    anjey
  8. ggl1 Сегодня, 13:29
    молодцы не дадут Израилю и американскому лобби
    спать спокойно
    ggl1
  9. ggl1 Сегодня, 13:32
    тем более что евреи сотни лет живут на чужой территории
    ggl1
    1. Аро Рол (Авшалом) Сегодня, 14:32
      Коли сотни лет живут, значит уже на своей)
      Аро Рол
  10. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 14:25
    На самом деле, скоро в массы пойдут дроны камикадзе. И вопрос станет очень остро.
    Zaurbek
  11. bagration (bogdan) Сегодня, 14:26
    Евреи добрые, поэтому арабы садяться на шею. Они знают что их не будут просто так уничтожать, как поступили бы любые другие. Поэтому страдаем.
    Уже давно надо было ликвидировать всю заразу там, и вернуть наши земли. Не щадя никого.
    bagration
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