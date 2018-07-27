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Глава Крыловского центра рассказал о подлодках будущего
Подлодки-«невидимки» из особых материалов станут реальностью, к 2025 году период монометаллов в подводном кораблестроении закончится, приводит ТАСС мнение главы Крыловского научного центра Валерия Половинкина.
Он отметил, что основное достоинство подлодки – скрытность, поэтому необходимо, чтобы ее магнитные, электрические и акустические поля были минимальными. Решить эту проблему можно несколькими путями: корпус ПЛ должен быть выполнен из титана либо из маломагнитной стали, например, из высокоазотистой.
При этом Половинкин выразил уверенность, что к 2025 году время монометаллов в подводном кораблестроении закончится. Будут применяться либо биметаллы, либо металло-полимеры, либо композитные материалы.
Он также сообщил о возможном применении «умных» материалов (мета-материалов), которые смогут не только фиксировать воздействие на лодку, но и противостоять ему. Если сделать из них обшивку, то любой сигнал акустический либо локационный будет попросту огибать корпус лодки, распространяясь дальше.
Сегодня этим вопросом занимаются многие страны мира, поскольку нанотехнологии, лежащие в основе мета-материалов, позволяют решить многие задачи.
По мнению главы научного центра, субмарина будущего должна быть незаметной, малообитаемой, с ограниченным экипажем, лучше – вообще безэкипажная. Она будет способна применять оружие не в точке своего нахождения, а на расстоянии, с помощью передвижной стартовой позиции.
Он отметил, что основное достоинство подлодки – скрытность, поэтому необходимо, чтобы ее магнитные, электрические и акустические поля были минимальными. Решить эту проблему можно несколькими путями: корпус ПЛ должен быть выполнен из титана либо из маломагнитной стали, например, из высокоазотистой.
При этом Половинкин выразил уверенность, что к 2025 году время монометаллов в подводном кораблестроении закончится. Будут применяться либо биметаллы, либо металло-полимеры, либо композитные материалы.
Он также сообщил о возможном применении «умных» материалов (мета-материалов), которые смогут не только фиксировать воздействие на лодку, но и противостоять ему. Если сделать из них обшивку, то любой сигнал акустический либо локационный будет попросту огибать корпус лодки, распространяясь дальше.
Сегодня этим вопросом занимаются многие страны мира, поскольку нанотехнологии, лежащие в основе мета-материалов, позволяют решить многие задачи.
По мнению главы научного центра, субмарина будущего должна быть незаметной, малообитаемой, с ограниченным экипажем, лучше – вообще безэкипажная. Она будет способна применять оружие не в точке своего нахождения, а на расстоянии, с помощью передвижной стартовой позиции.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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