15:16 27 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Глава Крыловского центра рассказал о подлодках будущего

Подлодки-«невидимки» из особых материалов станут реальностью, к 2025 году период монометаллов в подводном кораблестроении закончится, приводит ТАСС мнение главы Крыловского научного центра Валерия Половинкина.



Он отметил, что основное достоинство подлодки – скрытность, поэтому необходимо, чтобы ее магнитные, электрические и акустические поля были минимальными. Решить эту проблему можно несколькими путями: корпус ПЛ должен быть выполнен из титана либо из маломагнитной стали, например, из высокоазотистой.

При этом Половинкин выразил уверенность, что к 2025 году время монометаллов в подводном кораблестроении закончится. Будут применяться либо биметаллы, либо металло-полимеры, либо композитные материалы.

Он также сообщил о возможном применении «умных» материалов (мета-материалов), которые смогут не только фиксировать воздействие на лодку, но и противостоять ему. Если сделать из них обшивку, то любой сигнал акустический либо локационный будет попросту огибать корпус лодки, распространяясь дальше.

Сегодня этим вопросом занимаются многие страны мира, поскольку нанотехнологии, лежащие в основе мета-материалов, позволяют решить многие задачи.

По мнению главы научного центра, субмарина будущего должна быть незаметной, малообитаемой, с ограниченным экипажем, лучше – вообще безэкипажная. Она будет способна применять оружие не в точке своего нахождения, а на расстоянии, с помощью передвижной стартовой позиции.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
22

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 12:07
    Интересно,а Половинкин тоже в США историю гулливуда изучал?
    Самара_63
    1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 12:09
      Цитата: Самара_63
      Интересно,а Половинкин тоже в США историю гулливуда изучал?

      главное что бы не "Курск"
      Angel_and_Demon
      1. Тралл Сегодня, 12:10
        Очень даже правильный "слив" информации... Пускай "партнеры" догоняют smile
        Тралл
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 12:16
          Цитата: Тралл
          Пускай "партнеры" догоняют

          ой, опять партнерить будут laughing
          Angel_and_Demon
    2. MPN (Павел) Сегодня, 12:12
      Нормально все, пластмассовый ядерный реактор, работающий на сахаре вместо урана, да много чего можно внедрить...
      MPN
      1. роман66 (роман) Сегодня, 12:36
        о! я знаю такой реактор, продукт из него - зашибись, на утилизацию весь экипаж сбежится
        роман66
        1. MPN (Павел) Сегодня, 12:38
          Нормальный реактор. Активная зона, теплообменник, емкость для отработки... good Главное вечный почти, меняй топливо и все... drinks
          MPN
          1. роман66 (роман) Сегодня, 12:42
            сократим аппарат - удлиним змеевик! drinks с пятницей drinks
            роман66
            1. MPN (Павел) Сегодня, 12:52
              Цитата: роман66
              сократим аппарат - удлиним змеевик! drinks с пятницей drinks

              Взаимно! drinks
              MPN
          2. AUL (Александр) Сегодня, 12:45
            Сегодня этим вопросом занимаются многие страны мира, поскольку нанотехнологии, лежащие в основе мета-материалов, позволяют решить многие задачи.
            Ну, теперь я за наши лодки спокоен! Чубайс не подведет!
            AUL
          3. Genry (Genry) Сегодня, 12:48
            Цитата: MPN
            Нормальный реактор. Активная зона, теплообменник, емкость для отработки... good Главное вечный почти, меняй топливо и все..

            Ваши идеи отстали от жизни.. Всё уже гораздо проще. Съедаете кусочек сахара, выпиваете био-таблетку и спирто-образующая реакция идет прямо в желудке. Только сахар и добавляйте.... good
            Genry
            1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 12:55
              Цитата: Genry
              Съедаете кусочек сахара, выпиваете био-таблетку и спирто-образующая реакция идет прямо в желудке. Только сахар и добавляйте.... good

              А, главное - следить, чтобы "дно" не вырвало!
              Вежливый Лось
              1. Genry (Genry) Сегодня, 13:11
                Цитата: Вежливый Лось
                А, главное - следить, чтобы "дно" не вырвало!

                Надо регулярно заниматься йогой для виртуозного управления отрыжкой. lol
                Genry
              2. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 13:59
                Цитата: Вежливый Лось
                А, главное - следить, чтобы "дно" не вырвало!

                Дык Минздрав предупреждает
                БorisovичЪ
      2. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 12:41
        Цитата: MPN
        пластмассовый ядерный реактор, работающий на сахаре вместо урана,

        Не, пластмассовый не выдержит. И на одном сахаре тоже не будет работать. Необходимы еще дрожжи.
        Вежливый Лось
      3. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 13:28
        Вот накидал схематично модель инновационного реактора
        Сармат Саныч
    3. retractor (Сергей) Сегодня, 13:56
      Половинкин свои знания получал на флоте и в военно-морской академии. А вы, насколько я понимаю, таки в Голливуде?
      retractor
  2. Троль Сегодня, 12:12
    Главы научных центров, связанных с производством военной техники, обязаны молчать. А если или распространять что, то только дэзу.
    Так что.. все это только фантастика и дезинформация.
    Троль
    1. retractor (Сергей) Сегодня, 13:58
      Валерий Николаевич озвучил общемировые тенденции, которые давно уже ни для кого не секрет.
      retractor
  3. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 12:24
    Ничего конкретного.ПОДЛОДКА БУДУЩЕГО БУДЕТ МОТОБОТОМ laughing Всплывать,складываться в самолёт,потом в ракету и будет летать в космосе воевать с покемонами laughing вот это точно субмарина будущего lol
    Magic Archer
  4. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 12:25
    "Сегодня этим вопросом занимаются многие страны мира, поскольку нанотехнологии, лежащие в основе мета-материалов, позволяют решить многие задачи." Нанотехнологии+мета-материалы=гигараспил.
    дилетант2
    1. роман66 (роман) Сегодня, 12:39
      ." Нанотехнологии+мета-материалы=гигараспил.

      роман66
  5. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 12:32
    Если сделать из них обшивку, то любой сигнал акустический либо локационный будет попросту огибать корпус лодки, распространяясь дальше.

    wassat Валерий, таки скажите мне как художник-художнику: а если пушку на бок положить, за угол стрелять можно?
    Андрей из Челябинска
    1. роман66 (роман) Сегодня, 13:26
      уже было, можно

      10
      Ванёк (Иван) 15 июня 2018 06:20
      Несколько дней подготовки, интенсивных тренировок и всего за 15 минут работы разведчиков у врага уничтожены блиндажи, выведены из строя две единицы техники

      Пушка стреляет по параболе. Если положить пушку на бок, можно стрелять из-за угла. wassat
      роман66
  6. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 13:28
    Хочется услышать, о лодках "настоящего": где " Ясени"?
    Сибирский цирюльник
  7. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 13:31
    Цитата: Андрей из Челябинска
    Если сделать из них обшивку, то любой сигнал акустический либо локационный будет попросту огибать корпус лодки, распространяясь дальше.

    wassat Валерий, таки скажите мне как художник-художнику: а если пушку на бок положить, за угол стрелять можно?

    Лично,я думаю,что можно))
    Если угол 180*)))
    Сибирский цирюльник
  8. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 14:25
    Для начала бы научиться дистанционно управлять лодкой, находящейся в подводном положении, хотя бы с расстояния в несколько сот км., тогда и начинать говорить про безэкипажные субмарины.
    Rostislav
Картина дня