15:14 27 июля
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Китай запланировал проведение боевых стрельб из С-400. Индия напряглась

Китайское военное командование в конце июля – начале августа намерено провести боевые стрельбы по воздушным мишеням из недавно полученных комплексов С-400 «Триумф», передает ТАСС сообщение военно-дипломатического источника.

Китай запланировал проведение боевых стрельб из С-400. Индия напряглась


По словам собеседника, стрельбы выполнят на китайском полигоне боевые расчеты НОАК, прошедшие обучение в России. Целью «Триумфов» станут мишени, имитирующие баллистические цели.


В российской Федеральной службе по ВТС эту информацию комментировать отказались.

Ранее агентство сообщило, что специалисты Народно-освободительной армии Китая завершили приемку поставленного из России полкового комплекта ЗРС С-400. После подписания акта приемки система перешла в собственность КНР.

О межправительственном соглашении на поставку в Китай «Триумфов» стало известно осенью 2015 года. Об этом рассказал помощник российского президента по ВТС Владимир Кожин, подтвердивший заключение сделки. Пекин стал первым иностранным заказчиком данных зенитных систем. Всего китайская армия должна получить два полковых комплекта.

С-400 является зенитной ракетной системой средней и большой дальности. Она предназначена для уничтожения любых, в том числе перспективных и выполненных по технологии стелс средств воздушного нападения.

Сводки по С-400 из Китая вновь вызвали шевеления в Минобороны Индии.

Использованы фотографии: https://www.vitalykuzmin.net
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Комментарии 18

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 12:54
    Пусть постреляют. Я тоже когда ружо купил первым делом срельнул, терпенья просто не было... laughing
    MPN
    1. mihey Сегодня, 13:11
      Интересно, что они в качестве стелс-мишени использовать будут.
      mihey
      1. MPN (Павел) Сегодня, 13:12
        Цитата: mihey
        Интересно, что они в качестве стелс-мишени использовать будут.

        Там вроде баллистические...
        Целью «Триумфов» станут мишени, имитирующие баллистические цели
        MPN
        1. mihey Сегодня, 13:17
          Большого смысла проверять баллистические нет: С-300 в помощь, а вот С-400 заявлено как
          предназначена для уничтожения любых, в том числе перспективных и выполненных по технологии стелс средств воздушного нападения
          mihey
          1. MPN (Павел) Сегодня, 13:21
            Обкатают обнаружение на своих самолетах 5го поколения..., там Япония не далеко, вроде там Ф-35 базируются..., для начала хватит, а вот стрельнуть по любому хцса... wink
            MPN
            1. роман66 (роман) Сегодня, 13:31
              главное. чтоб руки не дрожали от нетерпения. а то промажут
              роман66
          2. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 13:43
            скорость ББ МБР на высоте 100 км - 7,8 км/сек. на высоте 60 км - 4,5 км/сек - штатная цель ЗРК С-400, С-300В4, на высоте 30 км - скорость ББ 1-3 км/сек - УРВВ Р-37 (4,5 км/сек) - носитель Миг-31
            Romario_Argo
          3. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 14:07
            Технология стэлс большоенае..дувалово.Придумана в Кгб в целях дезинформации эвентуального противника..Весьма удачно.Да так что со временем и сами в это поверили...
            нафанаил
    2. антивирус Сегодня, 13:58
      Сводки по С-400 из Китая вновь вызвали шевеления в Минобороны Индии.
      -стрелять мало. вот когда передадим технологии в 10-15 стран на с400 и начнем испытывать с500.
      Вот напрягём весь мир. очередным витком зенитной ракеты вокруг Земли
      антивирус
    3. Corsair71 (Анатолий) (Анатолий) Сегодня, 14:55
      прям в магазине ?))
      Corsair71 (Анатолий)
      1. MPN (Павел) Сегодня, 14:59
        Цитата: Corsair71 (Анатолий)
        прям в магазине ?))

        Да нет..., еле до дома довез, слюной чуть не захлебнулся, 15 минут на освоение и в ближайший лесок... feel
        MPN
  2. BoomAndroid (Данил) Сегодня, 13:16
    Цитата: mihey
    Интересно, что они в качестве стелс-мишени использовать будут.

    Мне кажется свои истребители... И на базе этого будут улучшать их, к реальной неведимки. Как и для Турции будет сюрприз когда их купленные за бешеные деньги ф35 хорошо видно, на русском экспортном с 400
    BoomAndroid
  3. шура матросов (Александр) Сегодня, 13:28
    А чего напрягаться-то? Ну постреляют (у себя же на полигоне, а не у границ Индии). Или жаба давит? Так нечего было играть в 'берем - не берем'. Торгаши, блин
    шура матросов
  4. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 13:28
    Китай вложил триллион долларов в бумаги сша, а мы даром отдаем саранче современную разработку. Они же скопируют. Пусть жд состав денег России отдадут хотя бы. Су 27 они нагло украли, ничего не заплатив
    Beltasir Matyagu
    1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 13:33
      Су27 мы им продали вместе с лицензией на производство (кроме АЛ-31), они нагрели нас в количестве купленных машинокомплектов.
      Zaurbek
    2. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 13:35
      так денег нема в бюджете, что продаётся то и продают, неспроста ведь приходится идти на крайне непопулярные меры - девальвация, увеличение пенсионного возраста, увеличение ндс
      а с-400 мы всем подряд продаём, не только Китаю, даже в нато напрямую
      _Ugene_
  5. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 13:32
    А что напрягаться...покупайте и стреляйте.
    Zaurbek
  6. лысова (владимир) Сегодня, 14:23
    Не надо напрягаться - купите вдвое больше их него.
    лысова
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