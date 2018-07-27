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Китай запланировал проведение боевых стрельб из С-400. Индия напряглась
Китайское военное командование в конце июля – начале августа намерено провести боевые стрельбы по воздушным мишеням из недавно полученных комплексов С-400 «Триумф», передает ТАСС сообщение военно-дипломатического источника.
По словам собеседника, стрельбы выполнят на китайском полигоне боевые расчеты НОАК, прошедшие обучение в России. Целью «Триумфов» станут мишени, имитирующие баллистические цели.
В российской Федеральной службе по ВТС эту информацию комментировать отказались.
Ранее агентство сообщило, что специалисты Народно-освободительной армии Китая завершили приемку поставленного из России полкового комплекта ЗРС С-400. После подписания акта приемки система перешла в собственность КНР.
О межправительственном соглашении на поставку в Китай «Триумфов» стало известно осенью 2015 года. Об этом рассказал помощник российского президента по ВТС Владимир Кожин, подтвердивший заключение сделки. Пекин стал первым иностранным заказчиком данных зенитных систем. Всего китайская армия должна получить два полковых комплекта.
С-400 является зенитной ракетной системой средней и большой дальности. Она предназначена для уничтожения любых, в том числе перспективных и выполненных по технологии стелс средств воздушного нападения.
Сводки по С-400 из Китая вновь вызвали шевеления в Минобороны Индии.
По словам собеседника, стрельбы выполнят на китайском полигоне боевые расчеты НОАК, прошедшие обучение в России. Целью «Триумфов» станут мишени, имитирующие баллистические цели.
В российской Федеральной службе по ВТС эту информацию комментировать отказались.
Ранее агентство сообщило, что специалисты Народно-освободительной армии Китая завершили приемку поставленного из России полкового комплекта ЗРС С-400. После подписания акта приемки система перешла в собственность КНР.
О межправительственном соглашении на поставку в Китай «Триумфов» стало известно осенью 2015 года. Об этом рассказал помощник российского президента по ВТС Владимир Кожин, подтвердивший заключение сделки. Пекин стал первым иностранным заказчиком данных зенитных систем. Всего китайская армия должна получить два полковых комплекта.
С-400 является зенитной ракетной системой средней и большой дальности. Она предназначена для уничтожения любых, в том числе перспективных и выполненных по технологии стелс средств воздушного нападения.
Сводки по С-400 из Китая вновь вызвали шевеления в Минобороны Индии.
Использованы фотографии: https://www.vitalykuzmin.net
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