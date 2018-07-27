15:16 27 июля
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Судьи не захотели на пенсию. Что происходит в центре Варшавы?

В польской столице произошли крупнейшие за последние годы столкновения демонстрантов с полицией. Причиной столкновения стала судебная реформа, которая определяет новшества для судей Верховного суда. Новшества предполагают выход судей ВС Польши на покой при достижении теми 65-летнего возраста. При этом предусматривается вариант продление срока полномочий, если судья подаст соответствующее прошение на имя польского президента.

Судьи не захотели на пенсию. Что происходит в центре Варшавы?


В Верховном суде заявили, что этот закон является «посягательством на независимость судебной власти в стране». А председатель ВС Польши Малгожата Герсдорф, которой исполнилось 65 лет и которая по новому закону должна освободить занимаемую должность, заявила, что исполнять требования нового закона не собирается. Она написала заявление об уходе в отпуск, после которого планирует вернуться в кресло главы Верховного суда.


В администрации президента Польши заявили, что действия г-жи Герсдорф нелегитимны, и что она уже является пенсионеркой. Ни о каком возврате на пост Герсдорф речи не идёт.

В Брюсселе ранее заявили, что «некоторые пункты» судебной реформы «умаляют роль судебной ветви власти». Еврокомиссия призвала официальную Варшаву закон пересмотреть, хотя о требованиях пересмотра возраста выхода на пенсию для судей речи не идёт.

На улицы Варшавы вышли протестующие против судебной реформы. С ними полиция церемонится не стала: резиновые дубинки, слезоточивый газ, лицом – в асфальт, - в общем полный спектр демократических процедур.

Руководство МВД Польши отмечает, что необходимость применения слезоточивого газа возникла вследствие «увеличения вероятности прямой угрозы полиции со стороны демонстрантов». При этом приведён довод, что демонстранты первыми распылили баллончики с газом перед сотрудниками правоохранительных органов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:50
    Судьям можно и 70 лет работать, они тяжести не поднимают и на улице не мерзнут. В США к примеру судей Верховного суда назначают пожизненно, они работают до самой смерти.
    Аристарх Людвигович
    1. Татьяна Сегодня, 13:00
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Судьям можно и 70 лет работать, они тяжести не поднимают и на улице не мерзнут. В США судей Верховного суда назначают пожизненно, они работают до самой смерти.

      Но и мозги в 70 лет шевелятся у судий уже только в свою пользу - как бы им самим пожизненно продолжать занимать высокооплачиваемое по зарплате и доходное по государственным льготам и услугам непыльное чиновничье место.

      По сути, это называется приватизацией чиновником государственной власти в стране.
      Правильно поляки и протестуют.
      Татьяна
      1. Logall (Александр) Сегодня, 13:16
        Цитата: Татьяна
        По сути, это называется приватизацией чиновником государственной власти в стране.
        Правильно поляки и протестуют.

        Татьяна, love , Вы наверное не правильно поняли: судей заставляют уйти на пенсию в 65! (Или я не понял) Но судьи противятся.
        А вся загвоздка в том, что лишь президент может их "помиловать", избавить от жестокой участи - выхода на пенсию. Вот это и есть подконтрольность судей госрежиму... Против этого и нужно возражать. Пусть уходят все! (Для России тоже бы не помешало)
        Logall
        1. Татьяна Сегодня, 13:36
          Александр! Я всё правильно поняла.

          Правильно поляки гонят взашей чиновников третьей власти в стране на пенсию в 65 лет. Можно было бы выгнать баб на пенсию и ещё раньше.
          Дело в том, что судьи обладают уголовной неприкосновенностью и этим пользуются - зажираются от безответственности и коррумпируют вконец! В результате даже в 65 лет их от бюджетной кормушки государства не выгнать даже хлыстом!
          Судебная власть в буржуазном государстве такая же продажная "девка", как и везде в псевдорыночной монетаристской экономике Милтона Фридмана. Потребительство и продажность стоит у них "наверху" на 1-ом месте.
          Татьяна
          1. Logall (Александр) Сегодня, 14:13
            Ну закидали высокопарным слогом, а по факту Вы пишете:
            Цитата: Татьяна
            Правильно поляки и протестуют.

            А поляки?
            На улицы Варшавы вышли протестующие против судебной реформы.
            а реформа?
            Новшества предполагают выход судей ВС Польши на покой при достижении теми 65-летнего возраста.
            А Вы?
            Цитата: Татьяна
            Правильно поляки гонят взашей чиновников третьей власти в стране на пенсию в 65 лет.
            Но ведь протестуют
            против судебной реформы.
            Но Вы ведь пишете
            Цитата: Татьяна
            Правильно поляки и протестуют.

            Так где логика?
            Logall
            1. Logall (Александр) Сегодня, 15:07
              Сам отвечу: просто не разобрались в том, кто и против чего протестует...
              Но интересно следующее:
              Противоречивый пост поддержали несколько человек не разобравшись в сути... Так и формируется общественное мнение на бумаге: я уже выкладывал скриншот с тестом где написано: "хотите ли вы чтоб пенсии стали выше?". Естественно человек ответит - "да"! А пенсионная реформа проходит по лозунгом "Поднимем благосостояние..."
              Граждане-товарищи, будьте внимательны!
              Logall
            2. Татьяна Сегодня, 15:10
              Logall (Александр)
              Так где логика?

              Логика у поляков заключается в их требовании персональной СМЕНЯЕМОСТИ судебной власти в стране.

              А именно, судебная реформа, которая определяет НОВШЕСТВА для судей Верховного суда. Новшества предполагают выход судей ВС Польши на покой при достижении теми 65-летнего возраста. При этом предусматривается вариант ПРОДЕНИЯ срока полномочий, если судья подаст соответствующее прошение на имя польского президента.
              На самом деле в Польше произошло следующее.

              Дело в том, что в Польше с 2012 года было принято постановление, согласно которому пенсионный возраст в государстве будет постепенно расти. ... Таким образом, на пенсию можно было выходить в 67 лет. Но в 2016 году этот законопроект был пересмотрен и в Польше СНИЗИЛИ пенсионный возраст, поэтому мужчины могут считаться полноправными пенсионерами уже в 65 лет, а женщины - в 60. В принципе Верховную судью пенсионная реформа для прочих граждан не касается - она находится в избирательно привилегированном положении по сравнению с простыми гражданами.
              А для простых граждан пенсионный возраст, который ранее повысили - и при этом года трудового стажа тоже увеличили, - а теперь возраст выхода на пенсию снизили до 65/60 (м/ж), но при этом года выработки стажа оставили повышенными - и люди просто его не выработают и останутся всего лишь с минимальной пенсией - страховой, а не общей.
              Вот этим неравенством с чиновниками от власти простые поляки и возмущены.
              Татьяна
    2. neri73-r Сегодня, 13:01
      Один такой у нас уже наработал, 30 лет ВС возглавляет, уничтожил судебную систему полностью, коррупция, отсутствие единой практики (так называемая кабинетная практика - широчайшая возможность для произвола), люди, считающие, что кресло украшает человека, а не наоборот в должностях судей, секретари судебных заседаний, как главные кандидаты в судьи, и как правило после бань и вечеринок, клановость, семейственость и т.д..
      neri73-r
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:09
        Состояние современной российской судебной системы таково, что найти неподкупного и не зависящего от властей судью — это всё равно, что найти девственницу в борделе.
        Аристарх Людвигович
    3. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 14:35
      Искренне желаю "братскому" польскому народу всех прелестей Демократического Майдана. Свободу судьям! Дуду геть! Кто не скаче тот Качинский!
      Сармат Саныч
  2. BAI Сегодня, 12:52
    Лишнее подтверждение тому, что в 65 лет люди еще как работоспособны.
    BAI
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 12:53
      Цитата: BAI
      Лишнее подтверждение тому, что в 65 лет люди еще как работоспособны.

      Люди или судьи? -

      Грязная шЮтка, посягающая на независимость польской судебной системы))
      Володин
  3. Igoresha (Igor) Сегодня, 12:53
    Народу порядочно. Гражданское общество.
    Igoresha
  4. AUL (Александр) Сегодня, 12:54
    Интересно, а у них судьи избираются, или назначаются неизвестно кем, как у нас?
    AUL
    1. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 14:20
      Назначаются по представлению Всепольского совета судей. Вроде бы к назначению членов Верховного Суда причастен и парламент. Вообще, в европейских странах выборность судей не практикуется. Они назначаются, как правило, главой государства при участии парламента или одной из его палат (в странах с двухпалатной системой), иногда при фактическом участии правительства или его главы. Во многих странах Европы кандидаты выдвигаются органами судебного самоуправления. Выборность судей (населением, или представительными органами, или специальными комиссиями) практикуется в большинстве штатов США, но только в рамках судебных систем штатов. Федеральные судьи в США назначаются. Это не только члены Верховного суда США, но и федеральные судьи более низкого уровня, 94 федеральных окружных судов. В США сосуществуют параллельные федеральная и штатные судебные системы. С другой стороны, выборы судей в одних штатах проходят по партийной системе (что нетипично для Европы), в других по формально непартийной. Но в США в любом случае кандидаты в судьи не лицемерят и не скрывают свою принадлежность к одной из двух ведущих партий.
      Sergej1972
  5. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 12:55
    Хочет поработать после 65-ти,пусть тапки шьёт:в России такой путь выбрали,предпенсионеры переквалифицируются.... fool
    HAM
  6. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:16
    Вот а у нас народ терпит, хоть нечистотами поливай всё равно будет терпеть))
    Сейчас наша агитка начнёт работать, типа смотрите в Европе народ до пенсии работает и не хочет покидать рабочее место и вы идите работайте, а то расслабились...
    gukoyan
    1. Вольнопёр (Алексей) Сегодня, 13:43
      Цитата: gukoyan
      Вот а у нас народ терпит, хоть нечистотами поливай всё равно будет терпеть))
      Сейчас наша агитка начнёт работать, типа смотрите в Европе народ до пенсии работает и не хочет покидать рабочее место и вы идите работайте, а то расслабились...

      28 июля во всех городах России пройдет всероссийский митинг против пенсионной реформы. Когда, где и во сколько собираться по всем городам.

      Москва - Сбор участников — с 11.00 на проспекте Сахарова (со стороны метро «Комсомольская» и гостиницы «Ленинградская»). Начало митинга в 12.00

      Акции в городах России

      Санкт-Петербург — 28 июля в 13.00, на площади Ленина
      Сочи — 28 июля, площадь Искусств у памятника Ленину, 10.00
      Иваново — 29 июля, мемориал «Красная Талка», 11.00
      Ставрополь — 28 июля, площадь 200-летия города Ставрополя, 11.00
      Иркутск — 26 июля. Место и время уточняйте по телефону: +7 (3952) 34-17-92
      Абакан — 28 июля, Черногорский парк, 12.00
      Тюмень — 27 июля, площадь у памятника Ленину, 18.00
      Якутск – 28 июля, Центральный парк, 11.00
      Элиста – 28 июля, пл. Победы, 17.00
      Черкесск – 28 июля, Привокзальная пл., 11.00
      Хабаровск – 28 июля, Комсомольская пл., 14.00
      Ульяновск – 28 июля, пл. Ленина, 11.00
      Улан-Удэ – 28 июля, парк «Юбилейный» в 43-м квартале, 16.00 (Республика Бурятия)
      Сыктывкар – 28 июля, Гайд-парк, 15.00
      Саранск – 28 июля, пл. Театральная, 11.00
      Петрозаводск – 28 июля, пл. Кирова, 12.00
      Петропавловск-Камчатский – 28 июля, ТД «Аквамарин», 11.00
      Псков – 28 июля, ул. Горького, 12.00
      Пенза – 28 июля, ул. Октябрьская, 11.00
      Мурманск – 28 июля, стадион ДСО «Труд», ул. Челюскинцев, д.1, 13.00
      Набережные Челны – 28 июля, Парк Победы, 11.00
      Калининград – 28 июля, проспект Калинина, парк Южный, 12.00
      Калуга – 28 июля, сквер им. Ленина, 11.00
      Воронеж – 26 июля, площадь у городского Цирка, 18.00
      Ижевск – 28 июля, ул. Горького, 10.00
      Владивосток – 28 июля, Привокзальная пл., 12.00
      Владикавказ – 28 июля, ул. Тельмана, 16.00
      Владимир – 28 июля, Центральный парк культуры и отдыха, 11.00
      Анадырь – 28 июля, ул. Мира, 6, 13.00
      Астрахань – 28 июля, сквер Кирова, 18.00
      Барнаул – 28 июля, ул. Германа Титова, 9, 11.00
      Биробиджан – 28 июля, пл. Ленина, 11.00
      Благовещенск – 27 июля, Областной культурный центр, 18:00
      Брянск – 28 июля, площадь старого Аэропорта, 16.00
      Великий Новгород – 28 июля, набережная реки Гзень, 12.00
      Липецк — 28 июля, площадь перед ОЦКНТ (Космонавтов, 54-а), 11.00
      Оренбург — 28 июля, на площадке «Атриума» (ул. Советская, 31), 11.00
      Новосибирск — 28 июля, площадка возле ГПНТБ, 11.00
      Кострома – 28 июля, сквер «Юбилейный», пересечение улиц Голубкова и Стопани, 15.00
      Рязань – 26 июля, мкр. Приокский, возле памятника Советско-Польскому братству, 18.00
      Смоленск – 28 июля, площадь Победы (Смирнова) у кинотеатра «Октябрь», 12.00
      Тамбов – 28 июля, сквер микрорайона ТЭЦ, 11.00
      Тула — 30 июля, Баташевский сад. (ул. Токарева, д. 2) в Заречье, 18.00
      Уфа – 28 июля, площадь у Дворца спорта, 15.00
      Киров – 26 июля, площадь у памятника Степану Халтурину, 18.00
      Нижний Новгород — 26 июля, площадь имени В.И. Ленина, 18.00
      Самара — 28 июля, сквер «Родина», 11.00
      Челябинск – 28 июля, сквер у ДК Колющенко, 13.00
      Красноярск — 28 июля, проспект Свободный, 48, площадь перед ГОРДК, 11.00
      Курск -28 июля, ул. Станционная, 14 кинотеатр «Мир», 13.00
      Йошкар-Ола — 28 июля, Ленинградский проспект, 6 площадка у ТЦ «Фрэш», 12.00
      Подольск — 26 июля, площадь возле ДК «Октябрь», 19.00
      Ярославль – 26 июля, парк Мира, 18.30
      Казань — 28 июля, сквер Тинчурина, 10.30
      Александров (Владимирская обл.) – 28 июля, на территории клуба «Искож», 11.00
      Вологда — 28 июля, площадь Свободы, 12.00
      Пермь — 28 июля, Парк камней у вокзала Пермь-II, 13.00
      Волгоград — 28 июля, пл. Металлургов напротив театра «Царицынская опера», 10.00
      Краснодар — 28 июля, Чистяковская роща, 11.00
      Ростов-на-Дону – 28 июля, площадь Ленина, 10.00
      Екатеринбург – 28 июля, площадь Советской армии перед «Черным тюльпаном», 12.00
      Салехард – 28 июля, у памятника В.И. Ленину, 12.00
      Омск — 28 июля, ул. Лукашевича, 35, МСК «Арена Омск», 12.00
      Томск — 28 июля, площадь у ДНТ Авангард, 14.00
      Южно-Сахалинск — 28 июля, ДК «Родина» (проспект Мира 83), 10.30
      Вольнопёр
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:33
    Видимо в Польше продолжительность жизни, перешла все пределы.. smile
    parusnik
  8. Million (Влад) Сегодня, 14:16
    У нас народ на улицу вряд ли выйдет.Каждый сам за себя
    Million
  9. лысова (владимир) Сегодня, 14:19
    Ну так и я бы не захотел и не только в Варшаве на их месте. И чегой то простые работяги беснуются?!
    лысова
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