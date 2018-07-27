Судьи не захотели на пенсию. Что происходит в центре Варшавы?

В польской столице произошли крупнейшие за последние годы столкновения демонстрантов с полицией. Причиной столкновения стала судебная реформа, которая определяет новшества для судей Верховного суда. Новшества предполагают выход судей ВС Польши на покой при достижении теми 65-летнего возраста. При этом предусматривается вариант продление срока полномочий, если судья подаст соответствующее прошение на имя польского президента.В Верховном суде заявили, что этот закон является «посягательством на независимость судебной власти в стране». А председатель ВС Польши Малгожата Герсдорф, которой исполнилось 65 лет и которая по новому закону должна освободить занимаемую должность, заявила, что исполнять требования нового закона не собирается. Она написала заявление об уходе в отпуск, после которого планирует вернуться в кресло главы Верховного суда.В администрации президента Польши заявили, что действия г-жи Герсдорф нелегитимны, и что она уже является пенсионеркой. Ни о каком возврате на пост Герсдорф речи не идёт.В Брюсселе ранее заявили, что «некоторые пункты» судебной реформы «умаляют роль судебной ветви власти». Еврокомиссия призвала официальную Варшаву закон пересмотреть, хотя о требованиях пересмотра возраста выхода на пенсию для судей речи не идёт.На улицы Варшавы вышли протестующие против судебной реформы. С ними полиция церемонится не стала: резиновые дубинки, слезоточивый газ, лицом – в асфальт, - в общем полный спектр демократических процедур.Руководство МВД Польши отмечает, что необходимость применения слезоточивого газа возникла вследствие «увеличения вероятности прямой угрозы полиции со стороны демонстрантов». При этом приведён довод, что демонстранты первыми распылили баллончики с газом перед сотрудниками правоохранительных органов.