15:11 27 июля
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Свершилось: фрегат «Адмирал Горшков» завершил испытания

В четверг госкомиссия подписала приемный акт испытаний фрегата «Адмирал Горшков» (проект 22350) сообщает Mil.Press FlotProm.



В субботу на «Северной верфи» пройдет торжественное мероприятие, посвященное вводу фрегата в состав Военно-морского флота.

В День ВМФ, 29 июля, «Адмирал флота Советского Союза Горшков» примет участие в Главном параде уже в качестве корабля Северного флота.

Фрегат был заложен на «Северной верфи» в феврале 2006 года. Однако на испытания отправился только осенью 2014-го. Его планировали вести в эксплуатацию в 2016 году, но затем сдвинули сроки на первое полугодие 2017 года.

В марте 2017-го стало известно о невыполнении концерном «Алмаз-Антей» ОКР по теме «Полимент-Редут», что привело к очередному пересмотру планов по сдаче «Адмирала Горшкова».

В мае текущего года СМИ сообщили о прибытии корабля в Североморск для продолжения испытаний после ремонта маршевого двигателя.



«Адмирал Горшков» имеет водоизмещение 4500 тонн, его длина – 135 м, ширина – 15 м. Скорость – до 30 узлов, дальность плавания – более 4800 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 180 человек. Главное вооружение – комплекс «Калибр-НК».

Ресурс напоминает, что фрегаты проекта 22350 станут первыми кораблями, оснащенными ракетной зенитной системой «Полимент-Редут» с установкой вертикального пуска.

Использованы фотографии: flot.com / www.nordsy.spb.ru, https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 26

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  1. AUL (Александр) Сегодня, 13:46
    Семь футов под килем!
    AUL
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:52
      Подписание приемного акта сделали только для Дня ВМФ. ЗРК продолжат дорабатывать, это задача «Алмаз-Антея». ПВО у фрегата есть и работает, но в ряде случаев не выдает заданных в техническом задании заказчика характеристик.
      Передачу головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" ВМФ РФ перенесли на ноябрь 2018 года, следует из годового отчета предприятия, на котором строится этот корабль, судостроительного завода "Северная верфь",

      РИА Новости https://ria.ru/arms/20180625/1523341867.html
      Аристарх Людвигович
      1. alexmach (Александр) Сегодня, 13:58
        А откуда информация? Проводили ли испытания после ремонта двигателя?
        alexmach
      2. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 14:25
        в СМИ пишут что фрегат уйдет в Севастополь на Черноморский Флот...
        Romario_Argo
        1. next322 (алекс) Сегодня, 14:43
          пишут что фрегат уйдет в Севастополь на Черноморский Флот...
          корабль будет служить и доводиться до ума(полимент-редут) на СФ,как и его собрат Касатонов
          next322
      3. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 14:27
        Про "не выдает заданных в техническом задании заказчика характеристик" - странно. Вроде ещё в конце мая озвучивали что полностью довели "Полимент-Редут" до ума.
        Сармат Саныч
      4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:48
        Ряд случаев-это вопрос к производителям больше(качество изготовления)Хотя и эксплуатанты возможно могут косячили.Техника то новая.
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Подписание приемного акта сделали только для Дня ВМФ. ЗРК продолжат дорабатывать, это задача «Алмаз-Антея». ПВО у фрегата есть и работает, но в ряде случаев не выдает заданных в техническом задании заказчика характеристик.
        Передачу головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" ВМФ РФ перенесли на ноябрь 2018 года, следует из годового отчета предприятия, на котором строится этот корабль, судостроительного завода "Северная верфь",

        РИА Новости https://ria.ru/arms/20180625/1523341867.html
        210окв
    2. MPN (Павел) Сегодня, 13:52
      Цитата: AUL
      Семь футов под килем!

      good
      Удачи в походах!
      MPN
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:46
    Ну Слава тебе Всевышний! Как долог оказался этот путь для «Адмирала Горшкова»! Пусть тогда служба в строю ВМФ России будет не такой, как строился! В добрый путь! soldier
    a.s.zzz888
    1. Vadmir (Вадим) Сегодня, 14:34
      Как долог оказался этот путь для «Адмирала Горшкова»! Пусть тогда служба в строю ВМФ России будет не такой, как строился!
      В смысле не такой долгой?! stop
      Нет уж пусть служит долго и славно!
      Vadmir
  3. Alex777 (Александр) Сегодня, 13:47
    Дожили. Даже порадоваться никто не спешит... hi
    Alex777
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:53
      Alex777 (Александр) Сегодня, 13:47
      Дожили. Даже порадоваться никто не спешит... hi

      hi ! Ко дню ВМФ готовятся усиленно!!!
      a.s.zzz888
  4. kefan (kefan) Сегодня, 13:51
    Надеюсь, что "Полимент-Редут" все же когда-нибудь наконец-то "допилят".
    kefan
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 14:02
      Цитата: kefan
      Надеюсь, что "Полимент-Редут" все же когда-нибудь наконец-то "допилят".

      устареет к тому времени...
      Дедкастарый
    2. venik (Владимир) Сегодня, 14:34
      Цитата: kefan
      Надеюсь, что "Полимент-Редут" все же когда-нибудь наконец-то "допилят".

      ========
      Не понял: "допилят" или "до ума доведут"??? Это как бы немного разные понятия!!! request
      venik
      1. kefan (kefan) Сегодня, 14:45
        "Допилив", доведут до ума. wink
        kefan
  5. Laksamana Besar Сегодня, 13:57
    12,5 лет со времени закладки + проектирование и принятие решения о строительстве, дождались, успели к празднику. smile С наступающим, моряки!
    Laksamana Besar
    1. WIn1945 Сегодня, 14:23
      Скорость достойная сверх державы! С праздником! Славно потрудились можно и гульнуть!
      WIn1945
  6. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 14:18
    Ну, что же, очень хорошо, что ВМФ пополнился еще одним кораблем. Будем надеяться, что не последним.
    jncnfdybr
  7. Vadmir (Вадим) Сегодня, 14:27
    Конечно, подъем флага ко дню ВМФ напрягает, но радует, что вводят не в опытную эксплуатацию, поэтому надежда, что Полимент-Редут довели до ума есть.
    Vadmir
  8. venik (Владимир) Сегодня, 14:32
    "...В четверг госкомиссия подписала приемный акт испытаний фрегата «Адмирал Горшков» (проект 22350) сообщает Mil.Press FlotProm...."
    ======
    Чё, неужто "Полимент-Редут" наконец "до ума довели"??? Или, как это часто бывает (к сожалению), приняли с "урезанными возможностями"???? what
    venik
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 14:57
      Цитата: venik
      Чё, неужто "Полимент-Редут" наконец "до ума довели"??? Или, как это часто бывает (к сожалению), приняли с "урезанными возможностями"????

      Скажите спасибо, что он вообще был на борту. А не как на головном 1155, который принимали вообще без ЗРК. smile
      Alexey RA
  9. Malkavianin (Денис) Сегодня, 14:38
    Новость отличная! Ура! good
    Malkavianin
  10. ver_ (вера) Сегодня, 14:47
    ..не понос , так золотуха, не срачки, так болячки.. Нешто * довели* его- болезного- до инфрукта..
    ver_
  11. МорякЧФ (Сергей) Сегодня, 14:50
    Китайцы за это время целый флот построили,а мы только фрегат,а помпезности как будто АУГ сдали! А ещё над Украиной смеёмся...
    МорякЧФ
  12. ver_ (вера) Сегодня, 14:50
    Цитата: Alex777
    Дожили. Даже порадоваться никто не спешит... hi

    ...дык - сглазить боимся.. , оно ить у нас всегда буёть *детская неожиданность* в итоге..
    ver_
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