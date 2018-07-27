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Свершилось: фрегат «Адмирал Горшков» завершил испытания
В четверг госкомиссия подписала приемный акт испытаний фрегата «Адмирал Горшков» (проект 22350) сообщает Mil.Press FlotProm.
В субботу на «Северной верфи» пройдет торжественное мероприятие, посвященное вводу фрегата в состав Военно-морского флота.
В День ВМФ, 29 июля, «Адмирал флота Советского Союза Горшков» примет участие в Главном параде уже в качестве корабля Северного флота.
Фрегат был заложен на «Северной верфи» в феврале 2006 года. Однако на испытания отправился только осенью 2014-го. Его планировали вести в эксплуатацию в 2016 году, но затем сдвинули сроки на первое полугодие 2017 года.
В марте 2017-го стало известно о невыполнении концерном «Алмаз-Антей» ОКР по теме «Полимент-Редут», что привело к очередному пересмотру планов по сдаче «Адмирала Горшкова».
В мае текущего года СМИ сообщили о прибытии корабля в Североморск для продолжения испытаний после ремонта маршевого двигателя.
«Адмирал Горшков» имеет водоизмещение 4500 тонн, его длина – 135 м, ширина – 15 м. Скорость – до 30 узлов, дальность плавания – более 4800 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 180 человек. Главное вооружение – комплекс «Калибр-НК».
Ресурс напоминает, что фрегаты проекта 22350 станут первыми кораблями, оснащенными ракетной зенитной системой «Полимент-Редут» с установкой вертикального пуска.
В субботу на «Северной верфи» пройдет торжественное мероприятие, посвященное вводу фрегата в состав Военно-морского флота.
В День ВМФ, 29 июля, «Адмирал флота Советского Союза Горшков» примет участие в Главном параде уже в качестве корабля Северного флота.
Фрегат был заложен на «Северной верфи» в феврале 2006 года. Однако на испытания отправился только осенью 2014-го. Его планировали вести в эксплуатацию в 2016 году, но затем сдвинули сроки на первое полугодие 2017 года.
В марте 2017-го стало известно о невыполнении концерном «Алмаз-Антей» ОКР по теме «Полимент-Редут», что привело к очередному пересмотру планов по сдаче «Адмирала Горшкова».
В мае текущего года СМИ сообщили о прибытии корабля в Североморск для продолжения испытаний после ремонта маршевого двигателя.
«Адмирал Горшков» имеет водоизмещение 4500 тонн, его длина – 135 м, ширина – 15 м. Скорость – до 30 узлов, дальность плавания – более 4800 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 180 человек. Главное вооружение – комплекс «Калибр-НК».
Ресурс напоминает, что фрегаты проекта 22350 станут первыми кораблями, оснащенными ракетной зенитной системой «Полимент-Редут» с установкой вертикального пуска.
Использованы фотографии: flot.com / www.nordsy.spb.ru, https://ru.wikipedia.org
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