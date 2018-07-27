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Американский эксперт назвал российский «Спрут-СДМ1» тонкокожим
Новая российская десантная боевая машина – истребитель танков 2С25 «Спрут-СДМ1» – имеет мощную пушку и малую массу, что фактически превращает его в легкий танк с тонкой броней, пишет американский эксперт Майк Пек в своей статье для журнала The National Interest.
По словам Пека, хотя Россия заявляет о «Спруте» как об истребителе танков, он больше он напоминает легкий танк.
Он отмечает, что ценой мощного вооружения и малого веса стала «тонкая кожа» боевой машины.
Эксперт указывает на то, что в дизайне «Спрута» нет новизны, поскольку российская концепция истребителя танков напомнила ему американские машины M10 tank destroyer и M18 Hellcat, созданные в конце Второй мировой войны.
Напомним, 18-тонная авиадесантная самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД» оснащена двигателем мощностью 500 л.с., который разгоняет машину до максимальной скорости 70 км/час. Скорость на воде – до 7 км/час. Экипаж – 3 человека.
Боевая машина вооружена гладкоствольной пушкой 2А75 калибра 125 миллиметров и 7,62-мм пулеметом Калашникова.
Разработана КБ Волгоградского тракторного завода и ОКБ-9 (Екатеринбург). Научное руководство осуществлял ЦНИИТочМаш (Подольск). Первый модернизированный опытный образец «Спрут-СДМ-1» был изготовлен концерном «тракторные заводы» в 2015 году.
По словам Пека, хотя Россия заявляет о «Спруте» как об истребителе танков, он больше он напоминает легкий танк.
Он отмечает, что ценой мощного вооружения и малого веса стала «тонкая кожа» боевой машины.
Эксперт указывает на то, что в дизайне «Спрута» нет новизны, поскольку российская концепция истребителя танков напомнила ему американские машины M10 tank destroyer и M18 Hellcat, созданные в конце Второй мировой войны.
Напомним, 18-тонная авиадесантная самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД» оснащена двигателем мощностью 500 л.с., который разгоняет машину до максимальной скорости 70 км/час. Скорость на воде – до 7 км/час. Экипаж – 3 человека.
Боевая машина вооружена гладкоствольной пушкой 2А75 калибра 125 миллиметров и 7,62-мм пулеметом Калашникова.
Разработана КБ Волгоградского тракторного завода и ОКБ-9 (Екатеринбург). Научное руководство осуществлял ЦНИИТочМаш (Подольск). Первый модернизированный опытный образец «Спрут-СДМ-1» был изготовлен концерном «тракторные заводы» в 2015 году.
Использованы фотографии: Bastion-karpenko.ru
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