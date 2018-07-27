15:12 27 июля
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Американский эксперт назвал российский «Спрут-СДМ1» тонкокожим

Новая российская десантная боевая машина – истребитель танков 2С25 «Спрут-СДМ1» – имеет мощную пушку и малую массу, что фактически превращает его в легкий танк с тонкой броней, пишет американский эксперт Майк Пек в своей статье для журнала The National Interest.



По словам Пека, хотя Россия заявляет о «Спруте» как об истребителе танков, он больше он напоминает легкий танк.


Он отмечает, что ценой мощного вооружения и малого веса стала «тонкая кожа» боевой машины.

Эксперт указывает на то, что в дизайне «Спрута» нет новизны, поскольку российская концепция истребителя танков напомнила ему американские машины M10 tank destroyer и M18 Hellcat, созданные в конце Второй мировой войны.

Напомним, 18-тонная авиадесантная самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД» оснащена двигателем мощностью 500 л.с., который разгоняет машину до максимальной скорости 70 км/час. Скорость на воде – до 7 км/час. Экипаж – 3 человека.

Боевая машина вооружена гладкоствольной пушкой 2А75 калибра 125 миллиметров и 7,62-мм пулеметом Калашникова.

Разработана КБ Волгоградского тракторного завода и ОКБ-9 (Екатеринбург). Научное руководство осуществлял ЦНИИТочМаш (Подольск). Первый модернизированный опытный образец «Спрут-СДМ-1» был изготовлен концерном «тракторные заводы» в 2015 году.

Использованы фотографии: Bastion-karpenko.ru
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Комментарии 22

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  1. krot (Павел) Сегодня, 14:39
    Этот журнал славится своими "экспертами"! Сравнил "Спрут" и М10 или М18, только по весу) Можно так же сказать про их Абрамс, что он напоминает наш ИС2 конца второй мировой..
    krot
    1. Например Сегодня, 15:04
      Похоже эксперт слепой. Похоже эксперт - кот Базилио. wassat
      Чем они похожи? есть гусеницы на этих машинах? На этом похожесть "дизайна" заканчивается.
      Например
  2. NordUral (Евгений) Сегодня, 14:41
    Сегодня почти вся бронетехника, какая бы у нее ни была броня, тонкокожа. Первый обнаружил - первым выстрелом уничтожил, потом делай ноги, если успеешь.
    NordUral
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 14:48
      Цитата: NordUral
      Первый обнаружил - первым выстрелом уничтожил, потом делай ноги, если успеешь

      good laughing good
      Это в каком же Уставе вы такое вычитали, интересно...
      Голован Джек
      1. Геннадич (Георгий) Сегодня, 14:57
        воевать чисто по уставу это значит проиграть бой еще до начала..а он прав...
        Геннадич
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:06
          Цитата: Геннадич
          воевать чисто по уставу это значит проиграть бой еще до начала

          Зачеркнутого - у меня нет, это вы сами додумали. И, да, бросайте бред писать...
          Цитата: Геннадич
          ...он прав...

          Нет, он "лев". И даже где-то слон laughing
          Голован Джек
        2. Например Сегодня, 15:06
          Цитата: Голован Джек
          Это в каком же Уставе вы такое вычитали, интересно...

          О смене позиции после выстрела знают даже дети в детсаду. wink
          Например
  3. Громобой Сегодня, 14:41
    Я тоже считаю,что с такой бронёй в первой линии делать нечего.А если поддерживать из второй,так зачем им танковая пушка,дайте адекватную систему,чтобы навешивала противника.Вена,Вена...где ты ,красотка.Моё мнение,что вмессто этой логистической гирлянды по поддержке ПТО десантников сподручнее иметь банду мотоциклистов в голубых беретах с ,главное,переносными///а значит ,засадно=замскированными/// противотанковыми ракетами.
    Громобой
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:44
      Машина то авиадесантная,и отсюда ее применение.
      Цитата: Громобой
      Я тоже считаю,что с такой бронёй в первой линии делать нечего.А если поддерживать из второй,так зачем им танковая пушка,дайте адекватную систему,чтобы навешивала противника.Вена,Вена...где ты ,красотка.
      210окв
      1. MPN (Павел) Сегодня, 14:52
        Цитата: 210окв
        Машина то авиадесантная,и отсюда ее применение.

        Вот именно и плавающая еще
        что фактически превращает его в легкий танк с тонкой броней
        И что? Не пойму что не так, вроде ее и не позиционировали как танк прорыва и гроза Абрамсов, хотя этот факт (гроза) еще и оспорить надо..., Если первыми увидят, абраше не уйти..., а форсировать он и глубокие лужи без моста не может...
        MPN
        1. Громобой Сегодня, 15:04
          Цитата: MPN
          И что? Не пойму что не так, вроде ее и не позиционировали как танк прорыва и гроза Абрамсов, хотя этот факт (гроза) еще и оспорить надо..., Если первыми увидят, абраше не уйти..
          А если первым увидят "Спрут",то его в лоб пробьёт модуль ставящайся на страйки///з0 мм ///по мере реализации такие мех.группы отправляют в Восточную Европу.Спрут бьёт прямой наводкой,вы хоть представляете себе какой КОМПЛЕКС угроз при этом ей светит?
          Громобой
          1. MPN (Павел) Сегодня, 15:07
            А если не увидят? А если бабушке чего другое? Дедушкой будет? А если страйк увидят за 3-4км , успеет он выстрелить из 30мм и удачно ли?
            MPN
      2. Громобой Сегодня, 14:54
        Цитата: 210окв
        Машина то авиадесантная,и отсюда ее применение.

        Это знаю,но моё мнение,что с бронетехникой противника эффективнее справится рассредоточенный по местности взвод с ПТУР ,нежели эту машину тащить,она сожрёт немалый потенциал десанта,а бить только с передка.Так вот ,или навесные композиции в виде нереализованной Вены ,либо десантники с переносными комплексами умеющие отлично приноравливаться к местности.А пуха прямой наводки с такой тонкой бронёй----это мне не нравится,я не вижу в этом ничего отличного.
        Громобой
    2. HMR333 (Владимир) Сегодня, 15:02
      это десантная плавающая машина и в отличии от гранатомета дальность ее поражения много больше их десантируют и они могут занять ключевые точки что бы не подпускать технику противника до подхода основных сил !
      HMR333
      1. Громобой Сегодня, 15:11
        Цитата: HMR333
        не подпускать технику противника до подхода основных сил !

        А зачем основным силам подходить,если противопульная броня Спрута не оставляет шансов удержать рубеж против прорыва танков и оснащённой пехоты на БТР?
        Громобой
  4. Jerk Сегодня, 14:45
    Ну и? Задачи какие? Критическое условие - авиадесантируемый. И как вы это совместите с толстокожестью?!
    Jerk
  5. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 14:48
    А Как может быть десантная машина толстоброневой? Она десантная- подумайте.)
    jncnfdybr
  6. Laksamana Besar Сегодня, 14:55
    Куда нам до летающих HMMWV. laughing
    Laksamana Besar
  7. МорякЧФ (Сергей) Сегодня, 14:58
    Теперь Волгоградского тракторного не существует(даже когда немцы на город наступали завод продукцию выпускал на фронт,а господа либералы демократы авторучкой и пятаками в глазах уничтожили) платформа от Кургана говорят не так подходит к такой пушке.
    МорякЧФ
  8. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 15:06
    Вклячили пушку от танка на бмд и рады,ну деснтируют ее,дальше что,ноны с таким же успехом могут и танки громить,при соответстующем боеприпасе request
    Proton
    1. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 15:10
      Эксперт?? Тогда популярно объясните, чем плоха танковая пушка на этом шасси?
      jncnfdybr
  9. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 15:07
    Олень этот ПЕКА.
    Azazelo
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