15:11 27 июля
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Армянские власти обвинили генсека ОДКБ в преступлениях против государственности

Из Армении приходят сообщения об обвинениях в адрес генерального секретаря ОДКБ. Информационный портал News.am со ссылкой на республиканские следственные органы сообщает, что генсека Организации Договора о коллективной безопасности и обороны, гражданина Армении Юрия Хачатурова, обвиняют в свержении конституционного строя в республике в 2008 году.

Армянские власти обвинили генсека ОДКБ в преступлениях против государственности


Обвинение выдвинуто по ч. 1 статьи 300 УК Армении на основании подозрений о том, что Юрий Хачатуров «вместе с иными лицами при предварительном согласии» свергал конституционный строй в республике. Речь идёт о событиях начала марта 2008 года.


Примечательно, что это уже второе подобное обвинение за двое суток. Накануне следственные органы Армении выдвинули обвинение в свержении конституционного строя в адрес бывшего президента страны Роберта Кочаряна.

Напомним, что 10 лет назад в Ереване вспыхнули массовые беспорядки после президентских выборов – после избрания на пост главы государства Сержа Саргсяна. Беспорядки одобрил (спровоцировал) проигравший кандидат, он же первый президент Республики Армения, Левон Тер-Петросян. Тогда погибли девять человек, включая одного военнослужащего. Ранения получили свыше 220 человек.

2 марта 2008 года власти ввели в стране чрезвычайное положение. Полиция разогнала оппозиционные силы. Протест прекратился.
На тот момент Юрий Хачатуров находился в должности коменданта гарнизона Еревана. По некоторым данным, он уже отправился на допрос.

Нынешние армянские власти считают те действия Хачатурова преступлением против армянской государственности.

Использованы фотографии: News.am
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Комментарии 2

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  1. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 15:06
    Вот этого и следовало ожидать. Далее будут и не такие обвинения. Все правильно. Надобно поглубже лизнуть САШЕ зад.
    jncnfdybr
  2. Altona (Евгений) Сегодня, 15:10
    В рамках буржуазной логики армяне пошли прямым путем Сербии. Вначале оголтелый национализм, потом зрадопереможная революция, потом выдача националистов всяким "международным гаагам", потом установление прямого американского протектората и американской базы.
    Altona
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