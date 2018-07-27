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Армянские власти обвинили генсека ОДКБ в преступлениях против государственности
Из Армении приходят сообщения об обвинениях в адрес генерального секретаря ОДКБ. Информационный портал News.am со ссылкой на республиканские следственные органы сообщает, что генсека Организации Договора о коллективной безопасности и обороны, гражданина Армении Юрия Хачатурова, обвиняют в свержении конституционного строя в республике в 2008 году.
Обвинение выдвинуто по ч. 1 статьи 300 УК Армении на основании подозрений о том, что Юрий Хачатуров «вместе с иными лицами при предварительном согласии» свергал конституционный строй в республике. Речь идёт о событиях начала марта 2008 года.
Примечательно, что это уже второе подобное обвинение за двое суток. Накануне следственные органы Армении выдвинули обвинение в свержении конституционного строя в адрес бывшего президента страны Роберта Кочаряна.
Напомним, что 10 лет назад в Ереване вспыхнули массовые беспорядки после президентских выборов – после избрания на пост главы государства Сержа Саргсяна. Беспорядки одобрил (спровоцировал) проигравший кандидат, он же первый президент Республики Армения, Левон Тер-Петросян. Тогда погибли девять человек, включая одного военнослужащего. Ранения получили свыше 220 человек.
2 марта 2008 года власти ввели в стране чрезвычайное положение. Полиция разогнала оппозиционные силы. Протест прекратился.
На тот момент Юрий Хачатуров находился в должности коменданта гарнизона Еревана. По некоторым данным, он уже отправился на допрос.
Нынешние армянские власти считают те действия Хачатурова преступлением против армянской государственности.
Обвинение выдвинуто по ч. 1 статьи 300 УК Армении на основании подозрений о том, что Юрий Хачатуров «вместе с иными лицами при предварительном согласии» свергал конституционный строй в республике. Речь идёт о событиях начала марта 2008 года.
Примечательно, что это уже второе подобное обвинение за двое суток. Накануне следственные органы Армении выдвинули обвинение в свержении конституционного строя в адрес бывшего президента страны Роберта Кочаряна.
Напомним, что 10 лет назад в Ереване вспыхнули массовые беспорядки после президентских выборов – после избрания на пост главы государства Сержа Саргсяна. Беспорядки одобрил (спровоцировал) проигравший кандидат, он же первый президент Республики Армения, Левон Тер-Петросян. Тогда погибли девять человек, включая одного военнослужащего. Ранения получили свыше 220 человек.
2 марта 2008 года власти ввели в стране чрезвычайное положение. Полиция разогнала оппозиционные силы. Протест прекратился.
На тот момент Юрий Хачатуров находился в должности коменданта гарнизона Еревана. По некоторым данным, он уже отправился на допрос.
Нынешние армянские власти считают те действия Хачатурова преступлением против армянской государственности.
Использованы фотографии: News.am
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