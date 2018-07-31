Гусеничные вездеходы семейства Ripsaw EV3 (США)



Вездеход Ripsaw EV3-F1



Беспилотный аппарат Ripsaw MS1 - базовое изделие всего семейства



Информация по одноместному EV3



Двухместный вездеход EV3-F2



Четырехместный Ripsaw EV3-F4 на природе



Описание EV3-F4



Интерьер кабины четырехместного вездехода, вид с заднего пассажирского сиденья

По материалам сайтов:

http://ripsawtank.com/

http://defense-update.com/

http://army.mil/

http://armytimes.com/

В последние годы широкую известность получило семейство военных и гражданских вездеходов Ripsaw от американской компании Howe & Howe Technologies. На основе хорошо известных и проверенных решений было создано интересное гусеничное шасси, способное найти применение в самых разных сферах. Изначально эта машина предлагалась американским военным, но позже компания-разработчик решила выйти на гражданский рынок. В дальнейшем развитие невоенных вездеходов продолжилось, и несколько месяцев назад состоялся официальный анонс нового вездехода Ripsaw EV3-F1.Напомним, что самый первый вариант «Рипсоу» появился еще в начале двухтысячных годов. Вскоре армия заказала опытные беспилотные машины модификации MS1, при помощи которых планировалось установить военные перспективы такой техники. Позже появились новые пилотируемые версии вездехода под названиями MS2 и MS3. Испытания таких машин продолжаются до сих пор, и теперь они рассматриваются в качестве платформы для размещения того или иного оборудования. Поступит ли новая техника на вооружение и когда это произойдет – неизвестно.Несколько лет назад компания-разработчик предложила гражданскую версию вездехода, основанного на имеющемся шасси. Машина Ripsaw EV2 отличалась от предшественников, в первую очередь, комфортабельной закрытой кабиной. Она предназначалась для развлекательных и туристических поездок, хотя одноместная кабина в некоторой мере ухудшала такие ее возможности.В прошлом году года компания Howe & Howe Technologies начала рекламировать новые модификации вездехода, так же предназначенные для гражданского рынка. Было объявлено о создании целого семейства транспортных средств под общим обозначением Ripsaw EV3. Не переживая о скромности, эту технику обозначили как Luxury Super Tank – «Супер-танк класса «люкс». В раках продвижения нового проекта были опубликованы несколько видеороликов. К примеру, в январе 2018 года все желающие смогли увидеть демонстрационный видеоролик о машине Ripsaw EV3-F1, которая может считаться базой для новой линейки. Видео показывало ходовые качества вездехода, а его заголовок объявлял машину самой несносной из всех когда-либо создававшихся.Также потенциальным клиентам предложили два других вездехода линейки «Рипсоу». Это машины типа EV3-F2 и EV3-F4. Все они унифицированы по основным узлам и агрегатам, но отличаются конструкцией кабины. Кроме того, по опыту предыдущих проектов, сохраняется модульный подход к некоторым другим агрегатам. В частности, заказчик имеет возможность выбрать силовую установку, наиболее полно соответствующую его требованиям. Схожие принципы реализованы и в иных системах.Основой нового вездехода, как и прежде, является рама из алюминиевых труб и профилей. Значительная часть рамы оснащается металлическими панелями обшивки, предотвращающими попадание грунта внутрь машины. Компоновка так же осталась прежней, хотя и была немного изменена в некоторых новых проектах. В передней части рамы на амортизаторах закрепляется кабина, а позади нее располагаются все элементы силовой установки. Базовый проект предусматривает наличие некоторых пустот, однако в некоторых модификациях вездехода эти объемы находят применение.Проект Ripsaw EV3 предусматривает определенную свободу в выборе двигателя. Шасси может комплектоваться моторами разных типов и марок, отличающимися основными характеристиками. Возможно использование бензинового двигателя мощностью от 500 до 1500 л.с. или дизеля мощностью 500-1000 л.с. Машина комплектуется топливной системой с одним или двумя баками общей емкостью 32 галлона (около 120 л). Используется автоматическая трансмиссия, передающая мощность на кормовые ведущие колеса.Еще в рамках самого первого проекта «Рипсоу» был предложен оригинальный вариант гусеничной ходовой части, оптимизированный для эксплуатации на больших скоростях. В передней части рамы закрепляется балансир с тележкой, над которым помещается пружина-амортизатор. На тележке установлена пара опорных катков. Аналогичный агрегат с парой катков находится в корме. Между ними, вблизи центра корпуса, на каждом борту находится балансир с катком и собственной вертикальной пружиной. В передней части рамы установлены механизмы натяжения с направляющими колесами. Для верхней ветви гусеницы имеется три небольших поддерживающих ролика.Оригинальная ходовая часть создана для движения по сложным ландшафтам на высоких скоростях. Среди прочего, для решения таких задач подвеска отличается большим ходом. Катки способны перемещаться по вертикали на 16 дюймов (406,4 мм), что позволяет «отрабатывать» большую часть неровностей.Одним из главных нововведений проекта EV3 является новая конструкция кабины. Этот агрегат, в целом, сохраняет уже известные обводы предшественников, но имеет ряд новых особенностей. Кроме того, в рамках линейки созданы несколько вариантов кабин с разной вместимостью. В итоге потенциальным заказчикам предлагается три версии вездехода, способные перевозить от одного до четырех человек. Отличить их можно по дополнительным литерам обозначения. Так, машина Ripsaw EV3-F1 имеет лишь одно посадочное место, тогда как модификация «F4» – сразу четыре.Кабина устанавливается в передней части рамы. При этом вдоль ее верхних граней проходят трубы рамы, служащие дополнительной защитой в определенных ситуациях. Общей чертой всех кабин серии EV3 является специальная пневматическая подвеска. Утверждается, что она поглощает тряску и толчки, улучшая условия для водителя и пассажиров.В случае вездеходов Ripsaw EV3-F1 и EV3-F2 кабина занимает менее половины общей длины машины. Она имеет характерное граненое остекление и оснащена всеми необходимыми внутренними устройствами. Друг от друга EV3-F1 и EV3-F2 отличаются только компоновкой кабины и количеством посадочных мест. Четырехместная кабина для EV3-F4 незначительно длиннее других изделий и имеет немного иную конструкцию. Дополнительное место для двух пассажиров удалось получить за счет смещения водительского и переднего пассажирского кресла вперед с соответствующим изменением формы остекления. Доступ в большую кабину осуществляется через пару откидных люков в бортах и крыше.Вездеходы новой линейки комплектуются «спортивными» креслами водителя и пассажиров, обеспечивающими достаточный комфорт езды. На рабочем месте водителя имеются все необходимые органы управления. При этом передача команд к агрегатам осуществляется через электрическую систему дистанционного управления, тросовая или жесткая проводка отсутствует. В распоряжении водителя может иметься спутниковая навигационная аппаратура и другие приборы. Вместо зеркал заднего вида используется видеосистема. По желанию заказчика вездеход может получить акустические системы подходящих типов.Несмотря на свое происхождение и первоначальные цели базовой платформы, новые варианты вездехода «Рипсоу» являются исключительно гражданскими и могут применяться только для перевозки людей или небольших грузов. Возможность установки вооружения или иного оборудования военного назначения отсутствует. Впрочем, это не должно мешать потенциальным заказчикам в лице армий, поскольку компания Howe & Howe Technologies уже давно разработала и предлагает сразу несколько модификаций Ripsaw для применения военными.Невооруженный гражданский вездеход с одноместной или двухместной кабиной имеет длину 186 дюймов (4,73 м), ширину чуть менее 100 дюймов (более 2,5 м) и высоту 73,5 дюйма (1, 87 м). Четырехместная модификация немного крупнее и имеет иные пропорции некоторых агрегатов, прежде всего кабины. Полная масса машин EV3-F1 и EV3-F2 составляет 7750 фунтов (3,52 т). Ripsaw EV3-F4 тяжелее – 8500 фунтов или 3860 кг.Высочайшая удельная мощность и специальным образом спроектированная ходовая часть должны дать новым вездеходам уникальные характеристики подвижности. Максимальная скорость машины на шоссе установлена на уровне 75 миль в час – около 120 км/ч. На пересеченной местности скорость заметно снижается, но тоже остается на весьма высоких значениях. Допустимая максимальная скорость на бездорожье зависит как от особенностей ландшафта, так и от выносливости водителя и пассажиров.Новая линейка гусеничных вездеходов предназначается для гражданского рынка, и это сказывается на некоторых ее особенностях. Так, заказчик имеет возможность выбрать комплектацию приобретаемой машины по своему вкусу. В связи с этим стартовая стоимость Ripsaw EV3 составляет 400 тыс. долларов и может расти в соответствии с объемом необходимых доработок и установкой нового оснащения.Специфической чертой всего семейства «Рипсоу» являются небольшие темпы серийного строительства. Сборка агрегатов для вездеходов осуществляется вручную небольшой командой специалистов. По этой причине, а также в связи с наличием определенного количества уже полученных заказов, новым покупателям после оформления заказа придется ждать свою машину полгода. Учитывая это, можно предположить, что в самое ближайшее время первые вездеходы нового типа отправятся к своим хозяевам. Линейка Ripsaw EV3 была анонсирована в конце прошлого года, и, в случае получения заказов, компания Howe & Howe Technologies к настоящему времени должна была изготовить первые машины.Тем временем, компания-разработчик успела построить и вывести на испытания пару прототипов новой техники. Для проведения испытаний на всех доступных дорогах и площадках был создан одноместный прототип вездехода Ripsaw EV3-F1 и четырехместная машина EV3-F4. Двухместный опытный образец, по всей видимости, не строился. Проверить такой вариант машины можно и при помощи базового EV3-F1, установив на него необходимый балласт.Авторы проекта регулярно выводят новую технику на разные испытательные площадки, а затем публикуют видеозаписи с тестовых заездов. Поскольку Howe & Howe Technologies продвигает свои вездеходы на коммерческой основе, все новые видеоролики в той или иной мере похожи на рекламу. Они демонстрируют лучшие черты предлагаемой техники, а участники съемок постоянно отмечают высокие характеристики. Если в ходе испытаний и были обнаружены какие-либо недостатки, то разработчики проектов не стали акцентировать на них внимание публики.Известно, что предыдущий гражданский вездеход линейки «Рипсоу» производится в небольших количествах под заказ, и, с определенными оговорками, может считаться коммерчески успешной машиной. По всей видимости, такая же судьба ждет и новую линейку EV3. Поводами для оптимистичных прогнозов являются как успехи существующей техники, так и характерные черты новых образцов. Нетрудно заметить, что одной из главных целей проекта Ripsaw EV3 было создание нескольких версий кабины с возможностью перевозки людей и груза. Очевидно, что появление четырехместного вездехода привлечет внимание потенциальных покупателей, которые не были заинтересованы в приобретении более старой машины с иными возможностями.Что касается военного применения вездеходов марки Ripsaw, то здесь явные поводы для оптимизма отсутствуют. Испытания вездеходов MS1, MS2 и MS3 стартовали еще в начале прошлого десятилетия, но до сих пор не привели к желаемым результатам. Военные США продолжают проверку существующих гусеничных машин, а также проводят с их помощью различные эксперименты. Однако вопрос о принятии на вооружение до сих пор не решен. На имеющееся шасси успели опробовать самое разное оборудование, но ни одна из таких модификаций не получила рекомендации к принятию на вооружение.По всей видимости, текущая ситуация с заказами будет сохраняться и в будущем. Вездеходы семейства Ripsaw от Howe & Howe Technologies смогли найти свою нишу на гражданском рынке и вряд ли покинут ее без серьезных причин. Одновременно с этим не стоит ждать, что они смогут поступить на вооружение армии США или других стран. Вероятно, в этой сфере они так и останутся лишь очередной платформой для проведения различных испытаний и изучения новых идей.История проектов семейства Ripsaw показывает, как оригинальная идея энтузиастов может вылиться в нечто большее и заинтересовать различных специалистов и покупателей. Впрочем, она так же демонстрирует, что не все перспективные идеи и решения пригодны для немедленной реализации и внедрения в военной сфере. И все же, далеко не все разработки компании Howe & Howe Technologies застряли на стадии испытаний и исследований. Часть ее творений все же сумела выйти на рынок и найти своих покупателей. Неплохой результат для инициативной разработки.