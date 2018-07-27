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Над «Волком» снова решили поработать
В России продолжена разработка модульного бронированного автомобиля «Волк», сообщает Российская газета.
Опытные образцы бронеавтомобиля в настоящее время направлены для проведения очередных этапов испытаний.
Ходовые испытания автомобиля «Волк» были начаты три года назад на полигоне Арзамасского машиностроительного завода. Тестирование проходили четыре варианта машины, в том числе транспортно-грузовая, предназначенная для перевозки военнослужащих и различных грузов. Конструкция автомобиля позволяла установку на него боевого модуля.
Десантный отсек бронеавтомобиля был оснащен антитравматическими креслами, увеличивающими шансы личного состава выжить при подрыве на мине. Кроме того, «Волк» был оборудован пневматической подвеской и системой регулируемого дорожного просвета.
Как ранее отмечали специалисты, бронеавтомобили внесли свой вклад в совершенствование технологий, применяемых при создании военной техники, «однако требовали некоторых доработок».
В материале отмечается, что главное отличие «Волка» от бронеавтомобиля «Тигр» заключается в колесной унифицированной платформе, позволяющей устанавливать модуль для выполнения конкретных задач. Цельносварной же корпус «Тигра» не позволяет трансформировать автомобиль без изменения его конструкции.
По данным газеты, полная масса «Волка» образца 2015 года составляет от 7,5 до 11,5 т, скорость – до 120 км/час, запас хода – до 1 тыс. км. Десант – от 8 до 18 человек.
Один из вариантов бронеавтомобиля ВПК-3927 «Волк».
Опытные образцы бронеавтомобиля в настоящее время направлены для проведения очередных этапов испытаний.
Ходовые испытания автомобиля «Волк» были начаты три года назад на полигоне Арзамасского машиностроительного завода. Тестирование проходили четыре варианта машины, в том числе транспортно-грузовая, предназначенная для перевозки военнослужащих и различных грузов. Конструкция автомобиля позволяла установку на него боевого модуля.
Десантный отсек бронеавтомобиля был оснащен антитравматическими креслами, увеличивающими шансы личного состава выжить при подрыве на мине. Кроме того, «Волк» был оборудован пневматической подвеской и системой регулируемого дорожного просвета.
Как ранее отмечали специалисты, бронеавтомобили внесли свой вклад в совершенствование технологий, применяемых при создании военной техники, «однако требовали некоторых доработок».
В материале отмечается, что главное отличие «Волка» от бронеавтомобиля «Тигр» заключается в колесной унифицированной платформе, позволяющей устанавливать модуль для выполнения конкретных задач. Цельносварной же корпус «Тигра» не позволяет трансформировать автомобиль без изменения его конструкции.
По данным газеты, полная масса «Волка» образца 2015 года составляет от 7,5 до 11,5 т, скорость – до 120 км/час, запас хода – до 1 тыс. км. Десант – от 8 до 18 человек.
Использованы фотографии: https://dendenich.livejournal.com
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