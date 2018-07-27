20:10 27 июля
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Над «Волком» снова решили поработать

В России продолжена разработка модульного бронированного автомобиля «Волк», сообщает Российская газета.

Над «Волком» снова решили поработать
Один из вариантов бронеавтомобиля ВПК-3927 «Волк».

Опытные образцы бронеавтомобиля в настоящее время направлены для проведения очередных этапов испытаний.


Ходовые испытания автомобиля «Волк» были начаты три года назад на полигоне Арзамасского машиностроительного завода. Тестирование проходили четыре варианта машины, в том числе транспортно-грузовая, предназначенная для перевозки военнослужащих и различных грузов. Конструкция автомобиля позволяла установку на него боевого модуля.

Десантный отсек бронеавтомобиля был оснащен антитравматическими креслами, увеличивающими шансы личного состава выжить при подрыве на мине. Кроме того, «Волк» был оборудован пневматической подвеской и системой регулируемого дорожного просвета.

Как ранее отмечали специалисты, бронеавтомобили внесли свой вклад в совершенствование технологий, применяемых при создании военной техники, «однако требовали некоторых доработок».

В материале отмечается, что главное отличие «Волка» от бронеавтомобиля «Тигр» заключается в колесной унифицированной платформе, позволяющей устанавливать модуль для выполнения конкретных задач. Цельносварной же корпус «Тигра» не позволяет трансформировать автомобиль без изменения его конструкции.

По данным газеты, полная масса «Волка» образца 2015 года составляет от 7,5 до 11,5 т, скорость – до 120 км/час, запас хода – до 1 тыс. км. Десант – от 8 до 18 человек.

Использованы фотографии: https://dendenich.livejournal.com
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Комментарии 23

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  1. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:21
    Что Тигр, что Волк два красавца)
    gukoyan
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 16:50
      Над «Волком» снова решили поработать
      запутаться можно в "волкахрысяхивекахтиграхкарателях-фу..." всяких...распил похоже,неужели для армии нужна такая "разномасть"? да с точки зрения здравого смысла-нет. что они творят?унифицированую платформу создать проблема? или просто денег всем не хватает...
      Дедкастарый
  2. san4es Сегодня, 15:23
    Ходовые испытания автомобиля «Волк» были начаты три года назад
    san4es
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 15:36
      Цитата: san4es
      ВПК-3927 «Волк».
      Вещь! good
      XXXIII
  3. Самара_63 (Вася) Сегодня, 15:29
    Двигателю как всегда мощи не хватает...
    Самара_63
    1. Геннадич (Георгий) Сегодня, 15:41
      тут про двигатель ни слова-с чего вы взяли?
      Геннадич
      1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 15:41
        Наш Автопром вообще двигатели не умеет делать...
        Самара_63
        1. Геннадич (Георгий) Сегодня, 15:43
          ну..так то да-камминс на военной технике не дело..ну есть же сейчас ямз 500 серии..
          Геннадич
          1. gukoyan (Igor) Сегодня, 16:20
            В таком автомобиле главное не мощность, а крутящий момент.
            gukoyan
            1. Геннадич (Георгий) Сегодня, 16:22
              именно..крутящий момент важнее....только технически безграмотный может смотреть только на мощность у дизеля..у дизеля всегда мощности меньше hi
              Геннадич
        2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 16:53
          Цитата: Самара_63
          Наш Автопром вообще двигатели не умеет делать...

          но...ещё "жигуль" приплетите" с "москвичом" и "волгой"...всё ещё ходят...не чета корейским. а сколько газонов и зилов всё ещё пашут на сёлах...грех говорить,могут наши,могут. масло льют какое найдут,условия-адские,а машины,всё равно ходят.
          Дедкастарый
  4. Vard Сегодня, 15:37
    Интересно... Это я как понял техника предназначена для борьбы с партизанами... А они у нас где?
    Vard
    1. АлеБорС (Алексей) Сегодня, 15:53
      Скоро появятся
      АлеБорС
    2. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 16:20
      Цитата: Vard
      Это я как понял техника предназначена для борьбы с партизанами...

      В первую очередь, это бронеавтомобиль повышенной проходимости с высокой защищенностью и грузоподъемностью, вопрос - так что это средство борьбы с российскими дорогами, а партизаны тут ни при чем)))
      Albert1988
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 16:57
        Цитата: Albert1988
        так что это средство борьбы с российскими дорогами, а партизаны тут ни при чем

        не, с дорогами "росавтодор" борется,правда без особого успеха...ну как "борется" там-золотое Дно,один "ямочный ремонт" на сколько прибылен...нафиг эти дороги строить?
        Дедкастарый
        1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 18:01
          Цитата: Дедкастарый
          не, с дорогами "росавтодор" борется,правда без особого успеха...ну как "борется" там-золотое Дно,один "ямочный ремонт" на сколько прибылен...нафиг эти дороги строить?

          Так это, что называется, "второй фронт" - автомобиль для ситуации, когда дорог вообще нет laughing
          Albert1988
    3. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 16:55
      Цитата: Vard
      Интересно... Это я как понял техника предназначена для борьбы с партизанами... А они у нас где?

      гы...вопрос на засыпку,а для кого "каратель" ?...
      Дедкастарый
      1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 18:02
        Цитата: Дедкастарый
        гы...вопрос на засыпку,а для кого "каратель" ?...

        Для боевиков - их у нас на Северном Кавказе еще, увы, достаточно.
        Albert1988
      2. abc_alex (Алексей) Сегодня, 19:00
        . гы...вопрос на засыпку,а для кого "каратель" ?...


        Для Росгвардии (внутренние войска).
        abc_alex
    4. abc_alex (Алексей) Сегодня, 18:59
      Задумывался он как универсальное транспортное средство. Доставка грузов, эвакуация раненых, платформа для ПТУР или миномёта. В войсках не должно было быть Тигра, эта машина делалась не для армии. Но волевым решением его туда включили. А вообще вояки себе именно Волка и заказывали. Он же в самых разных вариантах должен быть и с цельным кузовом и с платформой для модулей, и двухмостовый и на три моста.
      abc_alex
  5. Геннадич (Георгий) Сегодня, 15:39
    ну за модулем будущее...нужная машинка
    Геннадич
    1. Genry (Genry) Сегодня, 17:11
      Его модульность - это фантазии на тему: что перевозить в кузове. Аналогично, можно сказать, что "Садко" тоже модульный, но без защищенной кабины.
      В варианте БТР он ущерблен. Тут выгоднее безрамная конструкция.
      Genry
  6. Слон Сегодня, 16:32
    Три года проводили испытания автомобиля. Сейчас снова начинают испытывать. А где конечный результат?
    Слон
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