06:44 28 июля

Портон-Даун и отравления в британских пригородах: есть ли связь?



Инциденты с отравлениями в Солсбери и Эймсбери привлекли внимание к Портон-Дауну – загадочной лаборатории, которая внезапно стала эпицентром событий.

Правительственный объект в Портон-Дауне ранее уже занимался исследованием образцов смертельного засекреченного оружия. Сегодня именно эта лаборатория изучает химические вещества, якобы вызвавшие отравления. Британская служба столичной полиции подтвердила, что образцы веществ были доставлены именно в Портон-Даун, и именно в этой лаборатории было сделано заключение о том, что «двое людей подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок».


Обычно о Портон-Дауне говорят в единственном числе как об одном объекте, но на самом деле на этой территории возле местечка Портон расположена группа разных организаций. Две самые крупные из них – это «Общественное здравоохранение» и военная лаборатория науки и технологий, подчиняющаяся министерству обороны Великобритании. Но в прошлом это все была одна лаборатория, деятельность которой до сих пор остается загадкой.

Портон-Даун обязательно принял бы участие в расследовании любого происшествия, связанного с применением нервно-паралитических веществ в Великобритании, поскольку имеет в этом большой опыт. Но вот что интересно: Солсбери, Эймсбери и лаборатория находятся совсем рядом, буквально в нескольких километрах друг от друга.

Этот факт не может не вызывать вопросы. Конечно, пока нет ни одного доказательства тому, что отравления произошли недалеко от Портон-Дауна не случайно, но, как выражаются сами британцы, «хайли лайкли».

Лаборатория всегда была окружена слухами и домыслами. Например, о том, что одно из направлений деятельности Портон-Дауна – выращивание конопли. Делается это, по одной из версий, для создания лекарственных препаратов, а вот как на самом деле, никто не знает.

Из того, что известно достоверно: во время Второй мировой войны лаборатория разрабатывала химическое и биологическое оружие, например, с использованием ботулотоксина – органического яда, вызывающего ботулизм. Яд поражает нервную систему, приводя к необратимому параличу мышц и острой дыхательной недостаточности.

После окончания войны Портон-Даун приступил к изучению немецких разработок в области отравляющих веществ. В 1952 году именно там был разработан газ VX (ви-газ), самый токсичный из когда-либо искусственно созданных.

Британское издание The Independent пишет:

«Правительство всегда скрывало, чем на самом деле занимается Портон-Даун, поэтому ему сложно опровергать обвинения лаборатории в деструктивной деятельности и причастности к отравлениям. Но нет ни одного доказательства тому, что в Портон-Дауне сделали нечто, кроме анализа состава отравляющего вещества».


Звучит очень убедительно, если бы не одно «но»: отсутствие доказательств не помешало британскому правительству обвинить Москву в создании порции «Новичка» и в его применении.

Удивляет и то, что представители лаборатории и британского министерства иностранных дел делают разные заявления. Именно МИД сказал о том, что, по мнению ученых, «Новичок» был сделан в России. Однако сами ученые очень ясно объяснили, что почти всегда можно определить тип отравляющего вещества, но почти никогда то, где он был получен и кто его использовал. Что это: недопонимание между политиками, попытка МИДа отвлечь внимание от лаборатории или испуг Портон-Дауна?
Автор: Виктор Зарецкий

Использованы фотографии: bt.com
2

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 05:40
    -"Русские признайте что отравили Скрипаля, иначе мы еще кого нибудь отравим ". wassat
    Чёрный
    1. Татьяна Сегодня, 06:01
      Портон-Даун и отравления в британских пригородах: есть ли связь?

      Я даже не сомневаюсь, что эта связь существует!
      Вообще у этой химико-бактериологической лаборатории очень тёмное прошлое. Здесь также разрабатывались ОВ, которые использовались во время ПМВ.
      Славится Порт-Даун также и странной гибелью и смертями за пределами лаборатории более десятка своих собственных сотрудников - учёных, которые имели отношение к разработкам ОВ в тамошней лаборатории. Истинные причины и обстоятельства их гибели так и остались неизвестными или не подлежащими разглашению.
      Население обходит лабораторию стороной.
      Татьяна
      1. Чёрный Сегодня, 06:12
        Цитата: Татьяна
        Я даже не сомневаюсь, что эта связь существует!

        hi Зря....Судя по всему, это кошка Василиса, привезенная Скрипалями из России, мстит за боевого товарища, геройски павшего под огнем огнемета. wassat
        Чёрный
  2. Комментарий был удален.
  3. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 05:58
    Чтобы говорить о каких либо отравлениях в Великобритании и причастности к ним ребятишек из Портон-Даун, для начала следовало бы установить, а были ли отравления на самом деле. Пока решительно нет никаких неопровержимых фактов что эти отравления вообще происходили...
    Грэг Миллер
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:28
    По поводу отравлений даже у английского обывателя начали возникать вопросы, а что говорить о специалистах. По всей видимости эта спецоперация английских (возможно совместно с американскими) спецслужб выйдет еще боком Мэй и ее политическому окружению.
    rotmistr60
    1. Чёрный Сегодня, 06:32
      Цитата: rotmistr60
      По всей видимости эта спецоперация английских (возможно совместно с американскими) спецслужб выйдет еще боком Мэй и ее политическому окружению.

      Вполне возможно. Оппоненты на выборах могут эту тему раскрутить.Соблазн ведь велик - поймать конкурентов на травле собственных граждан.
      Чёрный
  5. Сергей Новожилов (Сергей Новожилов) Сегодня, 06:31
    В одной из книг политиздата СССР читал, что 50 лет назад американцы проводили испытания химического оружия на своих гражданах, распыляя отраву в общественном транспорте. Был жуткий скандал, когда информация попала в прессу.
    Сергей Новожилов
Картина дня