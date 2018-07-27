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САА обнаружила базу "Белых касок" со следами игиловского присутствия
Сирийские войска, как сегодня сообщает командование САА, на северо-западе провинции Дараа обнаружили базу, которая некогда принадлежала «Белым каскам». На территории базы, как отмечено, обнаружена примечательная документация и не только.
В материале, который публикуется правительственными СМИ САР, говорится о том, что база расположена в городе Сахм-Джулан, который, что обращает на себя особое внимание, до недавних пор находился под контролем террористов «Исламского государства» (*запрещено в РФ).
Сообщается, что база фактически служила складом боеприпасов и взрывчатых веществ. В частности, на ней обнаружены многочисленные артиллерийские снаряды, которые применялись при обстрелах позиций сирийских правительственных сил.
Информацию подтверждает ливанский информационный ресурс AMN, на котором говорится, что пока нет чёткого понимания того, была ли база «Белых касок» превращена в один из складов ИГИЛ* уже после ухода оттуда белокасочников, или же «БК» имели с игиловцами непосредственные взаимовыгодные контакты.
Отмечено, что вскоре на сирийском и ливанском ТВ выйдет репортаж с обнаруженной базы «Белых касок» в северо-западной части Дараа. Пока никаких фото- и видеоматериалов не публикуется, как не говорится и о том, какие конкретно документы на объекте обнаружены.
На этом фоне с юга Сирии приходят сообщения о том, что САА полностью освободила провинцию Кунейтра за исключением небольшого приграничного участка, который пока контролируется игиловцами.
В материале, который публикуется правительственными СМИ САР, говорится о том, что база расположена в городе Сахм-Джулан, который, что обращает на себя особое внимание, до недавних пор находился под контролем террористов «Исламского государства» (*запрещено в РФ).
Сообщается, что база фактически служила складом боеприпасов и взрывчатых веществ. В частности, на ней обнаружены многочисленные артиллерийские снаряды, которые применялись при обстрелах позиций сирийских правительственных сил.
Информацию подтверждает ливанский информационный ресурс AMN, на котором говорится, что пока нет чёткого понимания того, была ли база «Белых касок» превращена в один из складов ИГИЛ* уже после ухода оттуда белокасочников, или же «БК» имели с игиловцами непосредственные взаимовыгодные контакты.
Отмечено, что вскоре на сирийском и ливанском ТВ выйдет репортаж с обнаруженной базы «Белых касок» в северо-западной части Дараа. Пока никаких фото- и видеоматериалов не публикуется, как не говорится и о том, какие конкретно документы на объекте обнаружены.
На этом фоне с юга Сирии приходят сообщения о том, что САА полностью освободила провинцию Кунейтра за исключением небольшого приграничного участка, который пока контролируется игиловцами.
Использованы фотографии: Твиттер
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