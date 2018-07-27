20:10 27 июля
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САА обнаружила базу "Белых касок" со следами игиловского присутствия

Сирийские войска, как сегодня сообщает командование САА, на северо-западе провинции Дараа обнаружили базу, которая некогда принадлежала «Белым каскам». На территории базы, как отмечено, обнаружена примечательная документация и не только.

В материале, который публикуется правительственными СМИ САР, говорится о том, что база расположена в городе Сахм-Джулан, который, что обращает на себя особое внимание, до недавних пор находился под контролем террористов «Исламского государства» (*запрещено в РФ).
Сообщается, что база фактически служила складом боеприпасов и взрывчатых веществ. В частности, на ней обнаружены многочисленные артиллерийские снаряды, которые применялись при обстрелах позиций сирийских правительственных сил.




Информацию подтверждает ливанский информационный ресурс AMN, на котором говорится, что пока нет чёткого понимания того, была ли база «Белых касок» превращена в один из складов ИГИЛ* уже после ухода оттуда белокасочников, или же «БК» имели с игиловцами непосредственные взаимовыгодные контакты.

Отмечено, что вскоре на сирийском и ливанском ТВ выйдет репортаж с обнаруженной базы «Белых касок» в северо-западной части Дараа. Пока никаких фото- и видеоматериалов не публикуется, как не говорится и о том, какие конкретно документы на объекте обнаружены.

На этом фоне с юга Сирии приходят сообщения о том, что САА полностью освободила провинцию Кунейтра за исключением небольшого приграничного участка, который пока контролируется игиловцами.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 28

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  1. Vard Сегодня, 15:55
    Про ИГ не знаю.. а то что они работают на деньги Израиля и США сомнений уже не осталось... Очень мутная организация...
    Vard
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 16:00
      ИГИЛовцы не против евреев, они против "неправильных" мусульман и христиан. Евреи кормят и снабжают их оружием и секрета из этого не делают.
      Аристарх Людвигович
    2. Арберес Сегодня, 16:01
      Цитата: Vard
      на деньги Израиля


      Про деньги не знаю, а эвакуацией этих фэйкометчиков занимались именно они.
      Арберес
      1. VOXR Сегодня, 16:13
        база фактически служила складом боеприпасов и взрывчатых веществ. В частности, на ней обнаружены многочисленные артиллерийские снаряды, которые применялись при обстрелах позиций сирийских правительственных сил.

        Самое интересное "мировые СМИ" об этом скромно молчат...))
        Помните какой вой стоял об "хим атаках в Сирии" и как эти "белые каски " спасали "мирных жителей" ? Израиль их срочно эвакуировал и что самое интересное "разбросал " по всему миру , чтобы не нашли этих мразей продажных..Сколько на них крови и наших солдат в том числе в многострадальной Сирии !
        VOXR
    3. Маз Сегодня, 16:47
      Это те самые белые каски которые израиль подвидом беженцев-повстанцев переправил восемьсот рыл в Канаду и так далее? . Ай-яй-яй. Как же так. Снова цепочка Каски-Игил -Израиль. Эта канешна ошибка и наши коллеги, настоящие патриоты земли обетованной, нам сейчас обЪяснят, что это гуманизм, человеколюбие и доброе отношение к сирийскому народу со стороны избранного народа и его правительства.
      Маз
      1. тагил (сергей) Сегодня, 19:00
        Они уже это несколько дней объясняют здесь, но почему-то тупая "вата" этого не понимает и гнет свое видение этого поступка Израилем. И о ужас, капитаншу, которая сбила сирийский истребитель не считает героем Израиля, а считает убийцей.
        тагил
  2. Арберес Сегодня, 15:56
    Жаль! Наверное с этими белокасочными хмырями не удастся мухабарату или нашим спецам поработать. Много интересного могли бы рассказать(как оно было на самом деле) всему миру.
    Арберес
    1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 16:06
      Поэтому их шестиконечные и убрали из Сирии сразу же, а то белокасочные бармалеи многое рассказали бы о своих хозяевах-"избранных" и постановочных художествах.
      Egorovich
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 18:03
        Цитата: Egorovich
        Поэтому их шестиконечные и убрали из Сирии сразу же, а то белокасочные бармалеи многое рассказали бы о своих хозяевах-"избранных" и постановочных художествах.

        Понятно, что "чистосердечное" признание на камеру о связях Белых касок с ИГ и странами запада было бы куда интереснее, но увы... Остаётся надеяться на то, что обнаруженные документы, брошенные впопыхах убегающими белокасочниками, откроют миру неудобную правду и доставят не мало неприятностей их кураторам.
        Ныробский
        1. тагил (сергей) Сегодня, 19:06
          Сбежали не все, так что "охота" на них будет, если поступит приказ спецам. А пока они крутились в среде боевиков их захват был вполне реален, но связан с большим риском при отходе. Терять мужиков из-за каких-то ишаков непростительно. И я сильно сомневаюсь что запад оценит
          Понятно, что "чистосердечное" признание на камеру о связях Белых касок с ИГ и странами запада было бы куда интереснее
          наш "подвиг" по их захвату.
          тагил
      2. assa67 (андрей) Сегодня, 19:52
        почему ни один не пойман?....вся "х-р-е-нь" в лондоне сидит....там и снимают...недаром база целая создана...а статистов хватает у англо-пид...
        assa67
    2. MPN (Павел) Сегодня, 17:42
      Цитата: Арберес
      Жаль! Наверное с этими белокасочными хмырями не удастся мухабарату или нашим спецам поработать

      Не факт..., на то они и спецы, поработают, дайте время.
      MPN
      1. Арберес Сегодня, 17:48
        Цитата: MPN
        на то они и спецы, поработают, дайте время.

        Работайте Братья! hi drinks
        Арберес
  3. Masya Masya (Маня) Сегодня, 16:00
    была ли база «Белых касок» превращена в один из складов ИГИЛ* уже после ухода оттуда белокасочников, или же «БК» имели с игиловцами непосредственные взаимовыгодные контакты.

    скорее второе... иначе не чувствовали бы они себя там так вольготно...
    Masya Masya
    1. Арберес Сегодня, 16:13
      [quote=Masya Masya] иначе не чувствовали бы они себя там так вольготно...

      Им было так вольготно
      На базе у себя
      Под крылышком Моссада
      В провинции Дараа.
      И нету в этом мире
      Подлей и злее сказок,
      От гнусных фейкометов,
      Точнее - белых касок!

      Держите подарок, уважаемая Masya Masya love
      Арберес
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 17:15
      Цитата: Masya Masya
      скорее второе... иначе не чувствовали бы они себя там так вольготно...

      Долго они ходили по пустыне и все таки нашли маму с папой..... lol
      XXXIII
  4. Jerk Сегодня, 16:07
    Цитата: Vard
    Белых касок

    Who funds it? The governments of the UK, Holland, Denmark, Germany, Japan, and the USA - through Mayday Rescue and Chemonics – as well as private donations.

    https://www.telegraph.co.uk/news/2018/05/04/white
    -helmets-rescue-group-have-us-funding-frozen/
    Телеграф о вполне себе официальной новости, что Трампу надоело эти каски кормить из бюджета США. Однако остались еще страны...
    Так что это даже не гипотеза, а признаный факт
    Jerk
  5. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:13
    Утром белые каски, вечером бармалеи или наоборот. Вот израильтяне и выбрали их название по душе, да и пропустили, обычно говорят с чистой совестью, а получилось что пропустили с белой совестью. Свои да не осудят, долг платежом красен, F-35 надо отрабатывать.
    Rusland
  6. Zubr Сегодня, 16:27
    Ну то, что белоголовые, филиал ИГИЛ, это и ежу понятно. Вон уже в госдепе объявили, что ИГИЛ уже не существует однако. Ну как таким серьёзным пацанам и не верить то ?! smile
    Zubr
    1. ПалБор (Павел) Сегодня, 19:45
      Цитата: Zubr
      Ну то, что белоголовые, филиал ИГИЛ, это и ежу понятно. Вон уже в госдепе объявили, что ИГИЛ уже не существует однако. Ну как таким серьёзным пацанам и не верить то ?! smile

      Насчёт ИГ не знаю, а вот всякие ан-нусровцы и аль-каидовцы их очень любят.
      ПалБор
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 16:33
    Ничего удивительного,что хозяева так усердно эвакуируют "белых касок",вдруг что расскажут или вспомнят.Сейчас ребята из Израиля всем поведают как любят мир ,но вот "Белым каскам" отказать не смогли
    APASUS
    1. Hexagon (Hexagon) Сегодня, 17:35
      Право слово, мир они действительно пытаются "любить", и для этого ни в чем себе не отказывают. Удивляться тут просто нечему.
      Hexagon
  8. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 17:38
    Вот она , база...
    Ирек
    1. Арберес Сегодня, 17:45
      А где бабуля? hi
      Ну не знаю как на каски... больше на белые горшки похоже.
      Арберес
  9. Laksamana Besar Сегодня, 17:53
    Б. Асад уже высказался по поводу них, напоминает про "мочить в сортире", только мягче:
    Судьба "Белых касок" такая же, как у любого террориста. У них есть два пути: либо сложить оружие и воспользоваться амнистией, как это происходит на протяжении четырех или пяти лет, либо быть ликвидированными, как и другие террористы.
    Laksamana Besar
  10. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 18:13
    Час назад про вывоз Израилем БК на Россия РТР рассказал Михаил Пореченков!!! hi
    Black Sniper
  11. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 18:53
    Было бы интересней пленить одного, двух белокасочников . Много интересного бы рассказали.
    Коловрат Рус
  12. bagration (bogdan) Сегодня, 19:00
    Зачем они на фото показывают два пальца, серьёзные ребята
    bagration
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