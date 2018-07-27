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Ирак закупает в Беларуси «Шершни»
Минобороны Ирака заказало в Беларуси 50 противотанковых комплексов «Шершень», сообщает блог Дианы Михайловой.
Контракт заключен с минским акционерным обществом «ЦНИП», являющимся авторизованным разработчиком и единственным производителем противотанковых комплексов на территории Беларуси.
По данным автора, ПТРК «Шершень» – белорусский аналог украинского противотанкового комплекса «Стугна-П», использует управляемую ракету, разработанную государственным конструкторским бюро «Луч» (Киев).
Согласно контракту, белорусское предприятие должно поставить 50 комплексов в версии L (20 ед.), Q (20 ед.) и D (10 ед.).
«Шершень-L» – облегченный вариант, с дальностью поражения дальность не более 2,5 км; вариант D является модификацией с двумя огневыми каналами; вариант Q – модификация, предназначенная для установки на транспортное средство, имеет 4 огневых канала.
В зависимости от версии, в них применяются тандемные боеприпасы Рк-2, РК-2В, РК-2С. Бронепробиваемость кумулятивных ракет за динамической защитой составляет от 800 мм (калибр 130 мм) до 1100 мм (калибр 152 мм). Дальность поражения цели – от 5 до 7,5 км.
Также боеприпасы могут быть оснащены осколочно-фугасными боевыми частями. Они предназначены для поражения легкобронированных целей, различных укреплений и пехоты противника.
Контракт заключен с минским акционерным обществом «ЦНИП», являющимся авторизованным разработчиком и единственным производителем противотанковых комплексов на территории Беларуси.
По данным автора, ПТРК «Шершень» – белорусский аналог украинского противотанкового комплекса «Стугна-П», использует управляемую ракету, разработанную государственным конструкторским бюро «Луч» (Киев).
Согласно контракту, белорусское предприятие должно поставить 50 комплексов в версии L (20 ед.), Q (20 ед.) и D (10 ед.).
«Шершень-L» – облегченный вариант, с дальностью поражения дальность не более 2,5 км; вариант D является модификацией с двумя огневыми каналами; вариант Q – модификация, предназначенная для установки на транспортное средство, имеет 4 огневых канала.
В зависимости от версии, в них применяются тандемные боеприпасы Рк-2, РК-2В, РК-2С. Бронепробиваемость кумулятивных ракет за динамической защитой составляет от 800 мм (калибр 130 мм) до 1100 мм (калибр 152 мм). Дальность поражения цели – от 5 до 7,5 км.
Также боеприпасы могут быть оснащены осколочно-фугасными боевыми частями. Они предназначены для поражения легкобронированных целей, различных укреплений и пехоты противника.
Использованы фотографии: https://diana-mihailova.livejournal.com
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