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Ирак закупает в Беларуси «Шершни»

Минобороны Ирака заказало в Беларуси 50 противотанковых комплексов «Шершень», сообщает блог Дианы Михайловой.

ПТРК «Шершень-D»

Контракт заключен с минским акционерным обществом «ЦНИП», являющимся авторизованным разработчиком и единственным производителем противотанковых комплексов на территории Беларуси.


По данным автора, ПТРК «Шершень» – белорусский аналог украинского противотанкового комплекса «Стугна-П», использует управляемую ракету, разработанную государственным конструкторским бюро «Луч» (Киев).

Согласно контракту, белорусское предприятие должно поставить 50 комплексов в версии L (20 ед.), Q (20 ед.) и D (10 ед.).

«Шершень-L» – облегченный вариант, с дальностью поражения дальность не более 2,5 км; вариант D является модификацией с двумя огневыми каналами; вариант Q – модификация, предназначенная для установки на транспортное средство, имеет 4 огневых канала.

В зависимости от версии, в них применяются тандемные боеприпасы Рк-2, РК-2В, РК-2С. Бронепробиваемость кумулятивных ракет за динамической защитой составляет от 800 мм (калибр 130 мм) до 1100 мм (калибр 152 мм). Дальность поражения цели – от 5 до 7,5 км.

Также боеприпасы могут быть оснащены осколочно-фугасными боевыми частями. Они предназначены для поражения легкобронированных целей, различных укреплений и пехоты противника.

Использованы фотографии: https://diana-mihailova.livejournal.com
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Комментарии 32

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 16:08
    А ПТРК "Корнет" статусней, из него Абрамс сожгли, арабы могли бы доплатить. И вообще надо Тульскому КБ Приборостроения брать арабов за живое и предложить позолоченный ПТРК "Корнет".
    Аристарх Людвигович
    1. Vard Сегодня, 16:11
      Оно конечно так... Но зачем платить больше если и этого хватает...
      Vard
      1. Чёрный Сегодня, 16:19
        Знаешь как называется этот закон? Vae victis. Горе побеждённым.
        ...но, видимо, и дороже...а так вполне себе нормальный "аппарат" для БВ за приемлемую, видимо , цену.
        Чёрный
        1. Тралл Сегодня, 18:30
          "Шершень" - удачное название для малогабаритного ПТРК. Укус шершеня в реальной жизни может остановить на скаку коня и свалить его на землю. Очень больно кусается, зараза. smile
          Тралл
      2. VOXR Сегодня, 16:19
        Молодец Батька ,крутится как белка в колесе за свою страну (ведь у них ни газа ни нефти нет) Сохранил оставшиеся после развала частичку ВПК СССР..
        Надеюсь эти "Шершени" к чертям не попадут ?
        VOXR
        1. Чёрный Сегодня, 16:38
          Цитата: VOXR
          Надеюсь эти "Шершени" к чертям не попадут ?

          Гарантии никакой. Иракская армия имеет удивительную способность вольно или невольно "терять" всё своё вооружение( причём крупными партиями"). smile....и по случайному совпадению это происходит именно тогда, когда их американские друзья затевают "революцию" в соседнем государстве.....
          Чёрный
          1. VOXR Сегодня, 16:59
            Цитата: Чёрный
            Цитата: VOXR
            Надеюсь эти "Шершени" к чертям не попадут ?

            Гарантии никакой. Иракская армия имеет удивительную способность вольно или невольно "терять" всё своё вооружение( причём крупными партиями"). smile....и по случайному совпадению это происходит именно тогда, когда их американские друзья затевают "революцию" в соседнем государстве.....

            Ну правы конечно , но думаю все под контролем..
            VOXR
            1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:45
              Цитата: VOXR
              Ну правы конечно , но думаю все под контролем..

              Американцы тоже так думали... а потом иракцы бросили даже "абрамсы".
              Alexey RA
            2. MPN (Павел) Сегодня, 17:50
              Цитата: VOXR
              но думаю все под контролем..

              Под чьим контролем? Потеряют подконтрольно, разницы мало.
              MPN
        2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 16:44
          Цитата: VOXR
          Молодец Батька ,крутится как белка в колесе за свою страну (ведь у них ни газа ни нефти нет)

          Япония-население Японии на 2018 год составляет 127 млн. человек,Беларусь- 9 с половиной млн.ни там ни там,почти нихрена нет,в России есть всё,но не у народа...как так ?почему русские постоянно ограблены? чем виноваты то?
          Дедкастарый
          1. VOXR Сегодня, 17:11
            Цитата: Дедкастарый
            Цитата: VOXR
            Молодец Батька ,крутится как белка в колесе за свою страну (ведь у них ни газа ни нефти нет)

            Япония-население Японии на 2018 год составляет 127 млн. человек,Беларусь- 9 с половиной млн.ни там ни там,почти нихрена нет,в России есть всё,но не у народа...как так ?почему русские постоянно ограблены? чем виноваты то?

            Натура у нас такая видать , нас грабят молчим ..А потом , весь мир ставим на попа ! Историю нашу вы надеюсь читали ..? Там периодически такое происходит и в нынешнее время очередной этап идет .. hi

            Помните 1917, 1941 гг .Фактически Россия была на грани своего существования ..
            А в итоге ядерная и космическая держава ..В 90- очередной этап , типо все Горбач -иуда даже медаль получил ..А мы опять живы и опять "И вечный бой ,покой нам только снится " Кому не нравится такая жизнь пусть валят ..А мне нравится !!!! soldier
            VOXR
            1. g_ae (Александр Греков) Сегодня, 17:51
              Замечательно. Мазохизм какой-то. Вас, вообще-то, свои же и грабят. Вы с кем биться-то собираетесь. С отцами-командирами? Когда уже дойдёт?
              g_ae
              1. stasimar Сегодня, 18:57
                Это какие такие свои!? Все их знают, но стесняются назвать. Получается, что о них как о мертвых: либо хорошо, либо ничего.
                stasimar
                1. g_ae (Александр Греков) Сегодня, 19:23
                  Они их сами отлично всех знают. Они их, в отличие от нас темных, выбирают на свободных и демократических выборах.
                  g_ae
          2. красноярск Сегодня, 19:13
            Цитата: Дедкастарый

            Япония-население Японии на 2018 год составляет 127 млн. человек,Беларусь- 9 с половиной млн.ни там ни там,почти нихрена нет,в России есть всё,но не у народа...как так ?почему русские постоянно ограблены? чем виноваты то?

            Что имеем не храним, потерявши плачем.
            красноярск
      3. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 16:20
        А белорусы то молодцы.Полонез уже лучше наших аналогов,а Шершень может ничем не уступает Корнету а в чем то даже превосходит!
        Magic Archer
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 16:27
          Цитата: Magic Archer
          а Шершень может ничем не уступает Корнету а в чем то даже превосходит!

          По слухам в Сирии ПТРК "Корнет" очень удивил террористов, не ожидавших прилетов с 8+ км дальности.
          Аристарх Людвигович
        2. APASUS (Pavo) Сегодня, 16:29
          Цитата: Magic Archer
          Полонез уже лучше наших аналогов,

          Поставить на шасси МАЗа контейнер с китайской ракетой и назвать это Полонез "Сроблено у Батьки" .В чем успех то объясните ?
          APASUS
          1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 16:46
            Цитата: APASUS
            Цитата: Magic Archer
            Полонез уже лучше наших аналогов,

            Поставить на шасси МАЗа контейнер с китайской ракетой и назвать это Полонез "Сроблено у Батьки" .В чем успех то объясните ?

            "Бульба" патриотичнее было бы...и поляки напряглись бы...гы... wassat
            Дедкастарый
          2. g_ae (Александр Греков) Сегодня, 16:54
            Успех в том, что этот комплекс есть. И уже не на бумаге или в мультиках. И кто ж мешал поставить российские ракеты?
            g_ae
          3. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 17:40
            В том что это уже существует.У нас же пока ничего подобного в войсках нет.
            Magic Archer
        3. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 16:31
          Цитата: Magic Archer
          Полонез уже лучше наших аналогов,а Шершень может ничем не уступает Корнету

          "Полонез" - китайская разработка, "Шершень" - белорусский аналог украинской "Стугны", какие вооружения истинно белорусские?
          Анатоль Клим
        4. красноярск Сегодня, 19:14
          Цитата: Magic Archer
          А белорусы то молодцы.Полонез уже лучше наших аналогов,а Шершень может ничем не уступает Корнету а в чем то даже превосходит!

          Откуда дровишки?
          красноярск
      4. Jerk Сегодня, 16:23
        Как зачем? А понты? Это ж арабы!
        Jerk
      5. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 16:36
        Да абрама и Малютки не хило били...И вроде они и подешевле....Зачем платить лишнее
        нафанаил
        1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 18:32
          Скупой платит дважды...
          Black Sniper
  2. loki565 Сегодня, 16:29
    Молодцы идут в ногу со временем, за дистанционо управляемыми турелями будущие. Корнет хорош по дальности и бронепробиваемости, но там оператор сидит непосредствено на ПТРК. После выстрела позицию ПТРК могут обнаружить, а оператор еще секунд 30 должен вести ракету, за это время его могу уничьтожить, намного безопасней вести ракету находясь метрах в 50, в окопе или в здании....
    loki565
  3. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 16:37
    Контракт это отлично. Иракцы, только не профукайте, пожалуйста, их.
    Будут обвинения Беларуси в продаже ПТРК боевикам от всяких желтых пресс.
    Vadim851
  4. GABALIS (Дмитрий) Сегодня, 16:41
    Пестня просралиполимеры уже началась :) Белорусы молодцы, Россия опять лаптем щи хлебает, Батьку в цари:)
    GABALIS
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 18:36
      Цитата: GABALIS
      Пестня просралиполимеры уже началась :) Белорусы молодцы,

      Да молодцы, кто против то? Свою маленькую нишу на оружейном рынке осваивают.
      Цитата: GABALIS
      Россия опять лаптем щи хлебает

      Ну лаптем, не лаптем, а "мультики" от ВВП во время обращения к федеральному собранию сильно огорчили весь коллективный Запад с НАТОй обнулив их ПРО и АУГ. Самое для них печальное то, что эти "мультперсонажи" реально существуют и им нечего противопоставить.
      Ныробский
      1. GABALIS (Дмитрий) Сегодня, 18:52
        А что сказать то хотели?
        GABALIS
  5. bagration (bogdan) Сегодня, 18:57
    Это плохо, доиграется.
    bagration
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