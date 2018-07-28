Большая липа: генерал-прапорщики и секретные атаманы с красивыми "корочками"

Казаки, воюющие против ордена тамплиеров, высокое дворянство с многочисленными орденами от монарших особ «в изгнании», генералы и маршалы секретных частей ещё более секретных служб, воины-«афганцы», которых не видели и не могли видеть настоящие воины-интернационалисты. Это всё они – многочисленные ряженые дня сегодняшнего, которые собираются на банкетах, дают балы, выступают перед доверчивой общественностью и причисляют себя к разряду соли земли русской. На самом деле это большой стыд и попытка полной дискредитации пролитой крови, дискредитации офицерских погон и чести.Чужая биография или полностью выдуманный жизненный путь не мешают таким людям проводить встречи со школьниками, а то и вовсе работать в педагогической сфере, нося на плечах липовые погоны, а на груди липовые ордена.Липовые «капитано-полковники» с липовыми корочками всерьёз рассказывают о том, как проводили «испытания на душманах в боевых условиях», представляются князьями, личными консультантами глав государств.В фильме и о самих обманщиках, и о том, как они получали свои «корочки», и о том, за сколько сегодня можно заказать себе любое удостоверение вплоть до удостоверения на право именоваться наследным принцем или генералом сверхсекретного казачьего корпуса.