Большая липа: генерал-прапорщики и секретные атаманы с красивыми "корочками"
Казаки, воюющие против ордена тамплиеров, высокое дворянство с многочисленными орденами от монарших особ «в изгнании», генералы и маршалы секретных частей ещё более секретных служб, воины-«афганцы», которых не видели и не могли видеть настоящие воины-интернационалисты. Это всё они – многочисленные ряженые дня сегодняшнего, которые собираются на банкетах, дают балы, выступают перед доверчивой общественностью и причисляют себя к разряду соли земли русской. На самом деле это большой стыд и попытка полной дискредитации пролитой крови, дискредитации офицерских погон и чести.
Чужая биография или полностью выдуманный жизненный путь не мешают таким людям проводить встречи со школьниками, а то и вовсе работать в педагогической сфере, нося на плечах липовые погоны, а на груди липовые ордена.
Липовые «капитано-полковники» с липовыми корочками всерьёз рассказывают о том, как проводили «испытания на душманах в боевых условиях», представляются князьями, личными консультантами глав государств.
В фильме и о самих обманщиках, и о том, как они получали свои «корочки», и о том, за сколько сегодня можно заказать себе любое удостоверение вплоть до удостоверения на право именоваться наследным принцем или генералом сверхсекретного казачьего корпуса.
Чужая биография или полностью выдуманный жизненный путь не мешают таким людям проводить встречи со школьниками, а то и вовсе работать в педагогической сфере, нося на плечах липовые погоны, а на груди липовые ордена.
Липовые «капитано-полковники» с липовыми корочками всерьёз рассказывают о том, как проводили «испытания на душманах в боевых условиях», представляются князьями, личными консультантами глав государств.
В фильме и о самих обманщиках, и о том, как они получали свои «корочки», и о том, за сколько сегодня можно заказать себе любое удостоверение вплоть до удостоверения на право именоваться наследным принцем или генералом сверхсекретного казачьего корпуса.
Использованы фотографии: donpress.com
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