Ненавистники России считают граждан большой «зловонной жижей»

Выпуск программы «Бесогон ТВ» не обошёл стороной самое яркое, запоминающееся событие этого лета в России – Чемпионат мира по футболу. Ведущий программы Никита Михалков отметил, что этот чемпионат способствовал объединению и сплочению российского народа. Большая заслуга в этом принадлежит нашей сборной команде по футболу, которая провела на достойном уровне все матчи, дойдя до четвертьфинала.



Однако нашлись и те, кто, ненавидя политику власти, президента, «с удовольствием» переносил её и на болельщиков, которые искренне радовались победам нашей сборной по футболу на стадионах, в фанзонах. Михалкова беспокоит тот факт, что для этих ненавистников, которых он называет «рукопожатные дамы и господа», объединение людей, радующихся футбольным победам, всего лишь «зловонная жижа».



Михалков убеждён, что пока в государстве не будет скорректирована государственная программа развития молодого поколения, пока школьников будут водить на экскурсии в такие якобы культурные и образовательные центры, как Ельцин-центр, у них никогда не сформируется убеждение в том, что страна, в которой они живут, – это великая страна.





Способны ли люди, которые ради создания музея Ельцина готовы уничтожить городскую усадьбу Долгоруковых–Бобринских, являющуюся историческим памятником архитектуры, и отдать её под офисы и паркинг на 53 места, внушить подрастающему поколению идеи патриотизма? Что бы сказали Бобринские и Долгорукие, созидатели России, если бы узнали, что в их доме будут жить люди, развалившие армию, принимавшие участие в обнищании народа, разрушении производства, в продаже важных стратегических объектов? – задаётся вопросом Михалков. Всё это не проходит незамеченным, всё это раздражает людей, - считает Михалков. Он надеется, что его точка зрения будет не только услышана, но и понята.









