06:44 28 июля

Ненавистники России считают граждан большой «зловонной жижей»

Выпуск программы «Бесогон ТВ» не обошёл стороной самое яркое, запоминающееся событие этого лета в России – Чемпионат мира по футболу. Ведущий программы Никита Михалков отметил, что этот чемпионат способствовал объединению и сплочению российского народа. Большая заслуга в этом принадлежит нашей сборной команде по футболу, которая провела на достойном уровне все матчи, дойдя до четвертьфинала.

Однако нашлись и те, кто, ненавидя политику власти, президента, «с удовольствием» переносил её и на болельщиков, которые искренне радовались победам нашей сборной по футболу на стадионах, в фанзонах. Михалкова беспокоит тот факт, что для этих ненавистников, которых он называет «рукопожатные дамы и господа», объединение людей, радующихся футбольным победам, всего лишь «зловонная жижа».

Михалков убеждён, что пока в государстве не будет скорректирована государственная программа развития молодого поколения, пока школьников будут водить на экскурсии в такие якобы культурные и образовательные центры, как Ельцин-центр, у них никогда не сформируется убеждение в том, что страна, в которой они живут, – это великая страна.


Способны ли люди, которые ради создания музея Ельцина готовы уничтожить городскую усадьбу Долгоруковых–Бобринских, являющуюся историческим памятником архитектуры, и отдать её под офисы и паркинг на 53 места, внушить подрастающему поколению идеи патриотизма? Что бы сказали Бобринские и Долгорукие, созидатели России, если бы узнали, что в их доме будут жить люди, развалившие армию, принимавшие участие в обнищании народа, разрушении производства, в продаже важных стратегических объектов? – задаётся вопросом Михалков. Всё это не проходит незамеченным, всё это раздражает людей, - считает Михалков. Он надеется, что его точка зрения будет не только услышана, но и понята.



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Комментарии 2

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  1. andr327 (Андрей Соколов) Сегодня, 05:35
    а в Сибири этот выпуск не показали по России-24, запустили старый про Бессмертный полк
    andr327
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 06:09
      Вирус Ельцин-центров расползается по России. "многомилионной русской столице, с демократизацией которой уже не справляются Сахаровский центр, Высшая школа экономики, радио «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь». Посему строительство столичного Ельцин-центра уже идет полным ходом. Причем разместить оный планируется в самом сердце Москвы.
      И деньги на это чудесное заведение уже выделены, причем бюджетные - 1,33 млрд рублей. А как может быть иначе, если учредителем Ельцин-центра, по информации газеты «Коммерсант», является Аппарат нынешнего президента страны, а его руководитель - Вайно Антон Эдуардович, возглавляет попечительский совет."

      Кто будет "рулить" новым "Ельцин-центром" узнаем в 2019 году.
      dsk
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