20:11 27 июля
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F-15X вооружат рекордным количеством ракет

Американский истребитель модификации F-15Х получит 22 ракеты класса «воздух-воздух», что является рекордным для самолетов этого семейства, сообщает онлайн-издание The Drive.

F-15X вооружат рекордным количеством ракет


Другой вариант вооружения модернизированного истребителя – 8 ракет и 28 управляемых бомб GBU-39. Для сравнения, F-15SA саудовских ВВС способен нести лишь 10 ракет «воздух-воздух».


По данным ресурса, от большинства самолетов семейства F-15Х будет отличаться структурой внутреннего крыла, элементами управления, радаром APG-82 с активной фазированной антенной решеткой, электронной системой видеонаблюдения и инфракрасной системой поиска и отслеживания. Пилот получит шлем с дисплеем второго поколения.

В компании Boeing также заявили, что оценивают налет обновленной машины в 20 тыс. часов. Стоимость одного часа полета, по словам представителей компании, составит $27 тыс., тогда как, например, у 15C и F-15D тот же показатель превышает $40 тыс. Что касается цены на один серийный F-15Х, то она не превысит $65 млн.

При этом автор подчеркивает, что F-15X не рассматривается в качестве конкурента F-35. Модернизированный истребитель может позиционироваться лишь как дополнение к самолету пятого поколения и выступать в качестве огневой поддержки.

Отмечается, что серийное производство F-15Х позволит загрузить мощности завода компании Boeing в Сент-Луисе на несколько лет вперед.

Использованы фотографии: пресс-служба корпорации Boeing
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Комментарии 47

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  1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:02
    Американский истребитель модификации F-15Х получит 22 ракеты класса «воздух-воздух», что является рекордным для самолетов этого семейства, сообщает онлайн-издание The Drive.
    меня терзают смутные сомнения..."дальнобои" не поместятся,а мелкие-зачем?
    андрей юрьевич
    1. Арберес Сегодня, 17:11
      [quote=андрей юрьевич]иеня терзают смутные сомнения..."дальнобои" не поместятся,а мелкие-зачем?
      От дронов отбиваться! И куда в него только все это влезет?
      Привет, Дружище! hi
      Арберес
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:23
        Цитата: Арберес
        От дронов отбиваться!

        как я стар....Здравствуй Друже ! drinks кстати,куда делся "грибной день" на сайте ? belay Тяпница же уже...у меня день рождения,55и4мес....взрослею,можно с месяцами как внуки отмечать-на убыль только пошло... wassat
        андрей юрьевич
        1. Арберес Сегодня, 17:30
          Цитата: андрей юрьевич
          "грибной день" на сайте ?

          Видел как то раз, но что с ним далее стало...я не в курсе. Сам редко захожу-это я щас в отпуске, вот и общаюсь с друзьями.

          Цитата: андрей юрьевич
          взрослею,можно с месяцами как внуки отмечать-на убыль только пошло...

          Нам главное-до пенсии дотянуть! drinks
          Про День Рождения я не понял? what
          Арберес
          1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:34
            Цитата: Арберес
            Про День Рождения я не понял?

            как с Вами, Поэтами, трудно...55лет и 4 месяца мне...чо не ясно ? laughing
            андрей юрьевич
            1. Арберес Сегодня, 17:36
              Цитата: андрей юрьевич
              как с Вами, Поэтами, трудно

              Да вот такие мы! Сам иногда себя не понимаю. feel
              Цитата: андрей юрьевич
              .55лет и 4 месяца мне...чо не ясно ?

              Да так ведь можно каждый день праздновать??????????? request
              Арберес
              1. MPN (Павел) Сегодня, 18:02
                Цитата: Арберес
                Да так ведь можно каждый день праздновать???????????

                Дорого,только если круглая дата на пятницу и субботу выпадает празднуем... У меня вот сегодня 55лет, 1 месяц и 15 дней, сам всевышний на пятницу круглую дату выставил, кто я такой идти против судьбы? sad
                MPN
                1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:37
                  Цитата: MPN
                  . У меня вот сегодня 55лет, 1 месяц и 15 дней

                  с Днём Рождения коллега ! drinks
                  андрей юрьевич
                  1. MPN (Павел) Сегодня, 18:38
                    Цитата: андрей юрьевич
                    Цитата: MPN
                    . У меня вот сегодня 55лет, 1 месяц и 15 дней

                    с Днём Рождения коллега ! drinks

                    Взаимно! drinks
                    MPN
              2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:36
                Цитата: Арберес
                Да так ведь можно каждый день праздновать???????????

                стремиться к этому нужно,жизнь как оказалось коротка. fellow
                андрей юрьевич
                1. Арберес Сегодня, 18:41
                  Цитата: MPN
                  сам всевышний на пятницу круглую дату выставил, кто я такой идти против судьбы?


                  Цитата: андрей юрьевич
                  стремиться к этому нужно,жизнь как оказалось коротка.


                  Ну тогда пятницу13-го отмечаем по двойному тарифу. lol
                  За В.О drinks
                  щА Я ВАМ В ЛИЧКЕ ПОДАРОК ПРИШЛЮ!
                  Арберес
                  1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:44
                    Цитата: Арберес
                    Ну тогда пятницу13-го отмечаем по двойному тарифу.
                    За В.О

                    принято.
                    андрей юрьевич
                2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:10
                  андрей юрьевич, hi самое главное что бы ни невнезапно коротка. (с) Воланд.
                  sabakina
    2. NKT (Сергей) Сегодня, 17:22
      А за его спиной будет ф-35 wink
      NKT
    3. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 17:27
      Не, а действительно, для чего столько ракет МД воздух-воздух? От "собачьей своры" отбиваться? Как прикрытие 35-м тоже вроде не совсем подходит, во-первых демаскирует, а во-вторых тогда уж большой дальности надо вешать. За дронами охотиться только.
      Сармат Саныч
      1. Арберес Сегодня, 17:40
        "За дронами охотится только"
        Охота слона за комарами. good
        Арберес
      2. VOXR Сегодня, 17:47
        Цитата: Сармат Саныч
        Не, а действительно, для чего столько ракет МД воздух-воздух?

        пальнуть и быстро сматываться ,под команду "Русские асы Go, о main Got ..!"
        Что то так наверное .. hi

        Их пилотам далеко до наших в дерзости и умения рисковать сабой и машину на пределе держать в нагрузках.. soldier
        VOXR
    4. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:37
      Цитата: андрей юрьевич
      меня терзают смутные сомнения..."дальнобои" не поместятся,а мелкие-зачем?

      Судя по фото, поместятся AIM-120. А это - 120 км.
      Alexey RA
      1. Громобой Сегодня, 18:02
        Цитата: андрей юрьевич
        меня терзают смутные сомнения..."дальнобои" не поместятся,а мелкие-зачем?

        Поместятся все ракеты для сбалансированной поддержки Ф-35,которые призваны уничтожать РЛС врага///и тем самым ослеплять ПВО противника///,важные цели типо район перезарядки ракет или заглубленный бункер управления или удара.По всем этим целям будет работать ф-35 и и КР,а подметать собираются ударные эскадрильи Ф-15 и все остальные у кого подвешен "контейнер удар по земле".Концепция предпологает ещё активное участие дронов///ретрансляторы,ударники,ложный выброс цели,помехи///,но этих мы одним махом РЭБ,как в Хмеймиме стрекотал наш РЭБ,но всё таки сбил Панцирь.Спасибо,Непобедимому,сделал для Родины всё отлично.Кинжал свинца остопорит любую сдачу----летишь ты в Кремль,а стреляю на удачу,но помни то,что помнит наша крепость----я русская земля,я гордая сознательная смелость!
        Громобой
        1. Громобой Сегодня, 19:09
          Ф 15 получил комплект
          заводы и родина за ними
          А су-27 плучил респект,
          На выставке,международной,в Хмеймиме.
          Алеет солнце и заря горит над авиационной схемой боя
          Но только русский стриж не уступит загадочному выскочке хеллбою!
          Горит строка,оранжевый закат,наш командир над полем боя кружит---он сделал всё,он своих забрал,лишь за за невернувшихся недужит
          Копоче,прости,мне дочу из летнего лагеря забирать.
          Громобой
      2. MPN (Павел) Сегодня, 18:10
        Цитата: Alexey RA
        Судя по фото, поместятся AIM-120. А это - 120 км.

        Новую РЛС впихнули, думаю идея такова, что пока эти светятся и ведут дальний отвлекающий ракетный бой Ф-35 под этим прикрытием без включения РЛС подходят на дальность обнаружения противника ОЛСами и тихонько вступают в бой наращивая силы и средства. Что то подобное они пытались на каких то учениях совместно то ли с ф-16, то ли с ф-18 отрабатывать... Ну так как то..
        MPN
      3. abc_alex (Алексей) Сегодня, 18:34
        А с чего вы взяли, что у фото есть какая-то, связь с новым самолётом?
        abc_alex
  2. Altona (Евгений) Сегодня, 17:08
    И что даст создание такого Rocketship ?
    Altona
    1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 17:11
      На замену Фу-35
      Сергей39
      1. Арберес Сегодня, 17:15
        Цитата: Сергей39
        На замену Фу-35

        Старым заменяют новое? Значит Фу-35 не удался? what
        Арберес
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:25
          [quote=Сергей39]На замену Фу-35[/quote]
          Старым заменяют новое? Значит Фу-35 не удался? what[/quote]
          у нас так офигенно удался...проблемы схожие,стоит-немеряно,применение-сомнительно.смыс
          л изделия- вообще под вопросом. request
          андрей юрьевич
          1. Арберес Сегодня, 17:33
            Смысл все таки есть... я думаю. Как на счет шага к новым и совершенным технологиям? drinks
            Арберес
            1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:43
              Цитата: Арберес
              Смысл все таки есть... я думаю. Как на счет шага к новым и совершенным технологиям? drinks

              да,"обкатка" технологий идёт,и они вполне себе применяются на СУ-30-35, а если двигатель второго этапа "влындят" на СУ-35 ? он тоже сможет "крейсерский сверхзвук" держать. АФАР пока не готов, так что "пакфа" не "тянет" пока,и дорог.
              андрей юрьевич
              1. alexmach (Александр) Сегодня, 18:53
                В смысле АФАР не готов? Откуда дровишки? А с чем же его тогда заказали то?
                alexmach
              2. Арберес Сегодня, 18:57
                Цитата: андрей юрьевич
                АФАР пока не готов, так что "пакфа" не "тянет" пока,и дорог.


                Да кто ж спорит, явно сыроват пока. Чего могу добавить, как дилетант: двигатель второго этапа - это большой прогресс в технологиях! СУ-57 все таки задумывался как самолет с пониженным ЭПР и глупо требовать этого от СУ-30 и СУ-35, согласись.
                Ну по дороговизне: все новое - дорого и это еще без детских болезней. Партии надо крупные выпускать, а на крупные партии денег нэма.
                Просто замкнутый круг.
                Арберес
        2. abc_alex (Алексей) Сегодня, 18:40
          Ну, не то, чтобы совсем не удался... Просто удался не очень. Оружия у него как-то не то, чтобы много, а ЛТХ не настраивают на активное участие в бою. Поэтому уже не первый раз всплывают проекты " гибридных" звеньев. В них Лайтинг выполняет функцию разведки и целеуказания, а старые самолёты функцию оружейной платформы.
          abc_alex
        3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 19:57
          Цитата: Арберес
          Цитата: Сергей39
          На замену Фу-35

          Старым заменяют новое? Значит Фу-35 не удался? what


          The Drive отмечает, что в ВВС США «очень серьезно относятся» к замене истребителей четвертого поколения F-15C и F-15D, появившихся еще в 1970-х годах, на F-15Х. Новые самолеты должны выступить в качестве огневой поддержки истребителей пятого поколения F-35, отличающихся малозаметностью, но несущих меньший набор вооружений.
          Арон Заави
      2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:43
        Скорее, на замену более ранних версий F-15. Или вообще вместо F-22. smile
        Alexey RA
        1. Арберес Сегодня, 17:54
          Цитата: Alexey RA
          Или вообще вместо F-22.

          Судя по многим интернет-статьям их F-22 чуть ли не первый после Бога? С заменой более ранних версий вроде логично. Только зачем ему столько ракет малой дальности? или все таки не малой? winked
          Арберес
  3. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 17:23
    Это видимо матрасный ответ на наш «Авангард» laughing
    Proton
  4. sledak (Сергей ) Сегодня, 17:33
    Информация больше похожа на газетную утку, чем на серьёзный проект. Наверно делают оруженосца для ПУК-35: в полёте пополнять израсходованный запас - хранилище пчелиных жалок lol
    sledak
  5. Геннадич (Георгий) Сегодня, 17:40
    и опять в комментах фу 35 не удался бла бла бла...все удалось не переживайте-а переживайте о т-50..до сих пор лаборатория летает с двигателем су 27
    Геннадич
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 18:47
      Да вы шо?! Прям с АЛ-31?!
      ALEXXX1983
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:47
    Стоимость одного часа полета, по словам представителей компании, составит $27 тыс., тогда как, например, у 15C и F-15D тот же показатель превышает $40 тыс. Что касается цены на один серийный F-15Х, то она не превысит $65 млн.
    Про "снижение и экономию" слышим постоянно насчёт всех перспективных образцов , но выходит как всегда .. А вообще если воплотят в серийном образце все хотелки про мощь вооружения и БРЭО со шлемами и начинками , то аппарат будет внушать немалое уважение ... хотя если всё пойдёт штатно , то какая разница с каким количеством железа на подвесках его ронять ?...
    КВУ-НСвД
  7. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 17:55
    Интересно каких ракет? Вряд ли это AIM-120. Такой запас ракет может позволить перехватывать ЗУР противника, давая свободу для работы ударной авиации. Особенно уязвимы будут большие ЗУР семейства 48Н6 и 9М82
    USAF по численности превосходят все остальные ВВС для воздушного боя вряд ли им нужно столько ракет брать на борт.
    Vadim851
  8. Forcecom (Денис) Сегодня, 17:56
    Отмечается, что серийное производство F-15Х позволит загрузить мощности завода компании Boeing в Сент-Луисе на несколько лет вперед.

    Что-то мне подсказывает что главный посыл статьи вот в этом маленьком абзаце.
    Forcecom
  9. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 19:03
    22 ракеты воздух-воздух нужны чтобы отбиться от звена Су-57, ну или от двух звеньев Су-35 lol
    Black Sniper
  10. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 19:05
    Ксати у меня тоже День рождения, 44 года и 5 месяцев! hi
    Black Sniper
  11. NF68 (Николай.) Сегодня, 19:17
    Скорее всего у этого обвешанного аркетами как ёлка новогодними игрушками F-15 X маневренность будет не ахти какая и скорее всего с таким количеством ракет истребитель во время боевых действий никто не поднимет в небо.
    NF68
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 19:56
      Цитата: NF68
      Скорее всего у этого обвешанного аркетами как ёлка новогодними игрушками F-15 X маневренность будет не ахти какая и скорее всего с таким количеством ракет истребитель во время боевых действий никто не поднимет в небо.

      В качестве альтернативы 22 ракетам класса «воздух-воздух» F-15Х сможет нести 8 таких ракет и 28 управляемых высокоточных авиабомб GBU-39.
      Арон Заави
      1. NF68 (Николай.) Сегодня, 20:04
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: NF68
        Скорее всего у этого обвешанного аркетами как ёлка новогодними игрушками F-15 X маневренность будет не ахти какая и скорее всего с таким количеством ракет истребитель во время боевых действий никто не поднимет в небо.

        В качестве альтернативы 22 ракетам класса «воздух-воздух» F-15Х сможет нести 8 таких ракет и 28 управляемых высокоточных авиабомб GBU-39.


        Это в идеальных условиях. На полигонах или при демонстративных полётах.
        NF68
  12. JD1979 (Дмитрий) Сегодня, 19:59
    Ну, что сказать.... Молодцы мериканцы! хорошего ежа подсунули в штаны нашим не "имеющим аналогов". А главное дешево. Если они будут нести ракеты с характеристиками о которых я думаю, то можно выкидывать все наши Системы-300-400-500, не говоря уже о самоходной мелочи в унитаз как бесполезное барахло. Можно сказать наше ПВО помножат на ноль. Интересно кто-же это у них такой умный...
    JD1979
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