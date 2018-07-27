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F-15X вооружат рекордным количеством ракет
Американский истребитель модификации F-15Х получит 22 ракеты класса «воздух-воздух», что является рекордным для самолетов этого семейства, сообщает онлайн-издание The Drive.
Другой вариант вооружения модернизированного истребителя – 8 ракет и 28 управляемых бомб GBU-39. Для сравнения, F-15SA саудовских ВВС способен нести лишь 10 ракет «воздух-воздух».
По данным ресурса, от большинства самолетов семейства F-15Х будет отличаться структурой внутреннего крыла, элементами управления, радаром APG-82 с активной фазированной антенной решеткой, электронной системой видеонаблюдения и инфракрасной системой поиска и отслеживания. Пилот получит шлем с дисплеем второго поколения.
В компании Boeing также заявили, что оценивают налет обновленной машины в 20 тыс. часов. Стоимость одного часа полета, по словам представителей компании, составит $27 тыс., тогда как, например, у 15C и F-15D тот же показатель превышает $40 тыс. Что касается цены на один серийный F-15Х, то она не превысит $65 млн.
При этом автор подчеркивает, что F-15X не рассматривается в качестве конкурента F-35. Модернизированный истребитель может позиционироваться лишь как дополнение к самолету пятого поколения и выступать в качестве огневой поддержки.
Отмечается, что серийное производство F-15Х позволит загрузить мощности завода компании Boeing в Сент-Луисе на несколько лет вперед.
Другой вариант вооружения модернизированного истребителя – 8 ракет и 28 управляемых бомб GBU-39. Для сравнения, F-15SA саудовских ВВС способен нести лишь 10 ракет «воздух-воздух».
По данным ресурса, от большинства самолетов семейства F-15Х будет отличаться структурой внутреннего крыла, элементами управления, радаром APG-82 с активной фазированной антенной решеткой, электронной системой видеонаблюдения и инфракрасной системой поиска и отслеживания. Пилот получит шлем с дисплеем второго поколения.
В компании Boeing также заявили, что оценивают налет обновленной машины в 20 тыс. часов. Стоимость одного часа полета, по словам представителей компании, составит $27 тыс., тогда как, например, у 15C и F-15D тот же показатель превышает $40 тыс. Что касается цены на один серийный F-15Х, то она не превысит $65 млн.
При этом автор подчеркивает, что F-15X не рассматривается в качестве конкурента F-35. Модернизированный истребитель может позиционироваться лишь как дополнение к самолету пятого поколения и выступать в качестве огневой поддержки.
Отмечается, что серийное производство F-15Х позволит загрузить мощности завода компании Boeing в Сент-Луисе на несколько лет вперед.
Использованы фотографии: пресс-служба корпорации Boeing
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