20:10 27 июля
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Леонид Ильич, колбасы нам теперь хватает...

Человек, приходящий в современный супер-, гипер-, мегамаркет на все 100 процентов уверен в том, что покупает проверенную и качественную продукцию? Наивный вопрос. Конечно же, нет. Даже достаточно дорогие продукты питания сегодня однозначно не гарантируют того, что сделаны они из натуральных компонентов.

Леонид Ильич, колбасы нам теперь хватает...


Покупатель, безусловно, тешит себя надеждой на то, что цена-то уж точно свидетельствует о качестве, но при современных рыночных реалиях она часто говорит о том, сколько ресурсов затрачено на транспортировку этой продукции к прилавку. При этом логистика доставки может составлять свыше половины стоимости продукта питания. А ещё процентов 30 (и это ещё в лучшем случае) – надбавка торговой сети за то, что именно эта сеть «позаботилась о нас» и по тридцать раз на дню переложила товар с одной полки на другую, чтобы каждый последующий покупатель уже с трудом нашёл точно такой же товар, который купил накануне.


Помнишь, что молоко вчера находилось тут, а сегодня вместо молока заботливый мерчендайзер расставил на полках рыбные консервы c прессервами. И как расставил? Так, чтобы цена самых дешёвых из них «случайно» оказалась под самыми дорогими. Чтобы подошла пенсионерка к кассе, рассчитывая, что печень трески урвала по цене шпротного паштета, а её радость разнесло в пух и прах сканирующее устройство: с вас, бабуля, 150 целковых! Как 150, там же написано 28 рублей... Так это вы просто не туда глянули, бабушка. Внимательнее нужно быть. И если один покупатель вернёт такой товар, то другому ничего не останется, как оплатить. - Не задерживайте очередь!

Качество, качество... Что там цена. Это самое качество продуктов питания уже отнюдь не гарантирует то, что написано на этикетке в разделе «состав». Хорошо, если производитель попадётся хотя бы процентов на 50 честный и среди всех «натуральных ингредиентов» упомянет о глутамате, модифицированном крахмале или загустителе на основе ароматизатора. А часто случается, что в составе что-то из серии: свинина, говядина, соль, перец. Но из «говядины» на вкус и цвет в составе разве что следы бычьей ДНК...

Жёлтые ценники! Скидки! Товары по цене от производителя. И ведь на это тоже «ведёмся». Зачеркнули мелкое 250 на аршинное «СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ», и люди расхватали с полок то, что ещё вчера в том же магазине стоило не дороже сотни.

Домашнее вино «из погребов», элитные колбасы от «фермера», молоко «парное» в пластиковой бутылке со сроком годности месяцев в пять-шесть, сыры «зрелые» от не по годам весёлого молочника, рыба «свежевыловленная» с массой льда, раза в полтора превышающей массу самой рыбы – так ловили же в Северном ледовитом океане... Чеснок и клюква китайские, яблоки из Египта, помидоры даже в июле – от тех, кто отделался. Говорят: импортозаместились почти на 100%, а потому надо от этого пережитка уходить и наращивать собственный экспорт!

Это ж честный бизнес, который работает на человека и для человека. Капитализм с человеческим лицом, где даже постоянный клиент превращён из клиента в жертву каждодневного шулерства. Принцип один – всё равно придёшь и всё равно купишь.

И как говорит один знакомый: Да что ж мы за люди такие - то нам колбасы не хватало, а теперь не знаешь, какой отравишься...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 99

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  1. Михаил177 (Михаил) Сегодня, 18:07
    Т.н "колбаса" в помощь пенсионной реформе. Меньше пенсионеров, меньше проблем у государства.
    Михаил177
    1. Svarog (Владимир) Сегодня, 18:12
      Цитата: Михаил177
      Т.н "колбаса" в помощь пенсионной реформе. Меньше пенсионеров, меньше проблем у государства.

      Тут дело далеко не только в колбасе... печально все это, люди стремились к лучшей жизни, а получили еще хуже чем было...
      Svarog
      1. Тралл Сегодня, 18:25
        Казалось бы, причем здесь Горбачев и Ельцин? Но они в гробу ещё раз перевернулись.
        Тралл
        1. Володин (Алексей) Сегодня, 18:30
          Цитата: Тралл
          Казалось бы, причем здесь Горбачев и Ельцин? Но они в гробу ещё раз перевернулись

          А вот Горбачёв с вами не согласен по поводу "перевернуться в гробу"...
          Володин
          1. solzh (Сергей) Сегодня, 18:53
            Цитата: Володин
            А вот Горбачёв с вами не согласен по поводу "перевернуться в гробу"...

            Поправлю немного вас: Пока не согласен...
            solzh
          2. ПалБор (Павел) Сегодня, 19:37
            Цитата: Володин
            Цитата: Тралл
            Казалось бы, причем здесь Горбачев и Ельцин? Но они в гробу ещё раз перевернулись

            А вот Горбачёв с вами не согласен по поводу "перевернуться в гробу"...

            Счастливый он. У него ещё всё впереди. Эх, напереворачивается!
            ПалБор
        2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 18:56
          Цитата: Тралл
          Но они в гробу ещё раз перевернулись.

          а горбачев, что сдох?!
          Василенко Владимир
      2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:27
        Цитата: Svarog
        Цитата: Михаил177
        Т.н "колбаса" в помощь пенсионной реформе. Меньше пенсионеров, меньше проблем у государства.

        Тут дело далеко не только в колбасе... печально все это, люди стремились к лучшей жизни, а получили еще хуже чем было...

        Люди стремились к халяве, а не к лучшей жизни, а бесплатный сыр, как известно, только в одном месте лежит laughing
        Doliva63
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 18:43
          Цитата: Doliva63
          Люди стремились к халяве, а не к лучшей жизни

          Почему вы так решили? По вашему вся страна халявщики?
          Silvestr
          1. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:34
            По вашему вся страна халявщики?

            Нет не вся как всегда 80%-20%
            bk316
        2. solzh (Сергей) Сегодня, 18:54
          Цитата: Doliva63
          Люди стремились к халяве, а не к лучшей жизни, а бесплатный сыр, как известно, только в одном месте лежит

          За что вы так к народу нашей страны? В чем люди виноваты?
          solzh
          1. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:51
            В чем люди виноваты?

            Вот ответ на этот вопрос я знаю ТОЧНО.
            Люди (да и не только нашей страны) виноваты в том что не хотят думать если их не заставлять. Я это вижу везде, на работе, на дороге, на ВО, а больше всего я это видел на улицах в 90-x.
            Вот работу работать, это еще как-то можно, а вот подумать КАК ее работать и нужно ли вообще , вот это уже импосибл.
            Им морковку показали, да нет даже не морковку, а картинку с морковкой, они и партию и страну и Родину за эту картинку отдали. Кто виноват? Кто показал? А вот и нет, кто показывал свое дело делал, виноваты те кто эту морковку за рай приняли.
            bk316
            1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 19:58
              Откуда такой вывод?Большинство людей не глупее паровоза и думать может не хуже других, просто этот процесс нужно стимулировать. Если человек не видит результатов своих думок, кпд - о, он просто забивает на все это. Причем часть насовсем, а часть затаивается на какое то время.
              dr.star75
        3. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 19:09
          Цитата: Doliva63
          а бесплатный сыр, как известно, только в одном месте лежит

          Ещё в мусорном контейнере возле супермаркетов (просроченный). Если повезёт... lol
          ROSS 42
        4. Svarog (Владимир) Сегодня, 19:11
          Цитата: Doliva63
          Цитата: Svarog
          Цитата: Михаил177
          Т.н "колбаса" в помощь пенсионной реформе. Меньше пенсионеров, меньше проблем у государства.

          Тут дело далеко не только в колбасе... печально все это, люди стремились к лучшей жизни, а получили еще хуже чем было...

          Люди стремились к халяве, а не к лучшей жизни, а бесплатный сыр, как известно, только в одном месте лежит laughing

          К какой халяве, уважаемый? Халява и народ России.. Вы видно егэ еще не сдали, где в истории России вы халяву увели, расскажите.. Наш народ во все времена, только выживал, ну может прои Брежневе выживать было легче, а где халаява?
          Svarog
      3. VOXR Сегодня, 18:38
        Цитата: Svarog
        Цитата: Михаил177
        Т.н "колбаса" в помощь пенсионной реформе. Меньше пенсионеров, меньше проблем у государства.

        Тут дело далеко не только в колбасе... печально все это, люди стремились к лучшей жизни, а получили еще хуже чем было...

        Именно так и призошло ..Народ России в очередной раз обманули и ограбили..!

        Во времена СССР не все было хорошо , но то что сейчас происходит..Это жуть !
        Я еще помню вкус настоящей колбасы ,сосисек и т.д. Дешево было ,вот и очереди ..А в кооперативах не особо кто хотел покупать то..хе хе
        Это сейчас еще нормально в магазинах (хоть запах есть какой то натуральных продуктов) А в 90-х помнится заходишь огромные яблоки ,памидоры блестящие и мясо красное , окорочками "Буша" огромными.. Насытились вволю , я хочу назад в СССР ,где доброта и творчество уважалось ,но увы уже поздно..Но борьба за Россию продолжается (самые страшные враги ,это внутренние улыбающиеся с экранов ТВ и СМИ ..
        Работаем братья !
        VOXR
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:56
          Цитата: VOXR
          Я еще помню вкус настоящей колбасы ,сосисек и т.д.

          про "сосисек" абсолютно согласен...в те годы вкуснее были...моложе... love простите старого... fool feel а без смеха: помню,даже снился аромат "докторской" и свежего батона,когда мама с работы приходила вечером...кот клялся ей в вечной любви и верности,не давая проходу, мы с братом как "нарики" шли за запахом "сумки-мешковины".это был сказочный аромат,и вкус не менее волшебный,лет 30 такого не слышал.
          андрей юрьевич
        2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 18:57
          Цитата: VOXR
          Я еще помню вкус настоящей колбасы ,сосисек и т.д.

          ну и память у вас, хотя запах булоШной то же помню
          Василенко Владимир
          1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 19:11
            А мы по ночам бегали на хлебозавод и приносили свежеиспечённый хлеб...По булке на брата. Ели под холодную воду...Время наряда заметно сокращалось... laughing
            ROSS 42
      4. курвиметр (игорь) Сегодня, 18:57
        Люди стремились к красивой картинке жизни западных "демократий", благодаря перерожденцам в высших эшелонах партии. И они,перевертыши, получили свою "колбасу", предав ИДЕЮ за которую так много полегло раньше и так много сломалось на "джинсах и жвачке" сейчас.
        курвиметр
    2. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 19:53
      Колбасу есть нельзя, не хочешь сдохнуть от рака не заходи в колбасный отдел, лучше купи мяса, на крайний случай купат
      Vol4ara
  2. polpot (Andru) Сегодня, 18:11
    Опус явно не для Военного Обозрения , это скорее для товароведов статья ,странный выбор для публикации.
    polpot
    1. Curious (Victor) Сегодня, 18:22
      Почему не для "Военного обозрения"? Современные продукты вполне можно рассматривать, как оружие массового уничтожения, а супермаркет - средство его применения.
      Curious
      1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:32
        Цитата: Curious
        Почему не для "Военного обозрения"? Современные продукты вполне можно рассматривать, как оружие массового уничтожения, а супермаркет - средство его применения.

        В точку. good Я давно не покупаю колбасу. Беру корейку, специи, фольга, духовка 180 градусов, как аромат пойдет убавляю до 140. Всго час, зато какой продукт! На даче просто в фольгу добавляю яблоки и прочее, на решетку, через час охлажденный антигрустин и хорошего Вам настроения. laughing
        А если серьезно, больше половины жизни назад студентом на гигиене птания нам раскрыли все секреты колбас и сосисок. А ведь это были ГОСТы, а не нынешние ТУ с подачи айфончика.
        Сейчас даже сметану не разберешь из молока она или на пальмовом масле, хорошо еще если не техническом.
        Так что натуральные молочные продукты это в деревне или на фермерских хозяйствах хоть какая-то гарантия.
        Балу
        1. Curious (Victor) Сегодня, 18:42
          Да я тоже предпочитаю мясную составляющую рациона готовить самому. Однако мясом с малой родины не запасешься надолго, все же мороженное - не то. А на рынке и в супермаркете - то, о чем говорили выше. Откорм идет на антибиотиках и биодобавках. Привесы зашкаливают, поросенок растет, как культурист на стероидах.
          Молоко и молокопродукты, правда, еще можно у частников купить. Те стараются не химичить, хотя то же разные попадаются. Так и мутируем, потихоньку.
          Curious
        2. BAI Сегодня, 19:38
          А если серьезно, больше половины жизни назад студентом на гигиене птания нам раскрыли все секреты колбас и сосисок.

          Есть такой 2-х серийный документальный фильм "Это Америка" (или "Шокирующая Америка"). Вот после него точно сосиски есть не станешь. Там показали американскую технологию производства сосисок. не думаю, что у нас лучше.
          BAI
        3. zusima1905 (Дмитрий) Сегодня, 20:02
          Так и в деревне сейчас молоко из под коровы найдти целая проблема, 3х литровая банка молока стоит 100-120 рублей, не выгодно стало держать скотину, а в конце 80х- и все 90 в поселке было 3 стада в среднем по 250- 280 голов частного поголовь. Существовал молокозавод который принимал молоко у населения. Выводы делать вам.
          zusima1905
    2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:24
      А вы что, святым духом питаетесь или со своего хозяйства все имеете!? Жрем-то это дерьмо все вместе. И что не возьми, все несравнимо с советским продовольствием. ВСЕ!!!
      Egorovich
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:05
        Цитата: Балу
        Я давно не покупаю колбасу. Беру корейку,

        профит не велик к сожалению,в корейке нет допустим,использованной туалетной бумаги и сои,но полно химии,мясо уже не то,смотришь на него и плачешь...это же просто "ткани" остались какие то...скотину кормят химией,что мы имеем на выхлопе?-туже химию...
        андрей юрьевич
  3. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:17
    Хочу колбасу Русскую по 2 с копейками! Блин, вкусная была. И сыр Советский алтайского производства. Эх, блин.
    Перепробовали весь сыр от 500 р. до 1500 р. - жуткое дерьмо!
    Doliva63
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:05
      Цитата: Doliva63
      1500 р. - жуткое дерьмо!

      дерьмо за 1500-ЭЛИТНОЕ ! wassat
      андрей юрьевич
      1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:14
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: Doliva63
        1500 р. - жуткое дерьмо!

        дерьмо за 1500-ЭЛИТНОЕ ! wassat

        Наверное laughing меня за 3 рубля устраивал.
        Doliva63
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:30
          Цитата: Doliva63
          меня за 3 рубля устраивал.

          а "ДРУЖБА" ИЛИ "ОРБИТА" ПЛАВЛЕНЫЕ ? - вообще "элитная закуска" была... good
          андрей юрьевич
    2. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:38
      Про сыр фигню пишете, могу посоветовать нормального. Вопрос в том что сыр товар региональный, но в Москве много хорошего сыра, в СССР и близко такого не было.
      А про колбасу полностью согласен - все хана настоящей колбасе ни за какие деньги не купишь, сплошная химия.
      bk316
  4. MPN (Павел) Сегодня, 18:17
    Берите рыбу исключительно к пиву, фосфора столько же , за то безо льда и ароматизаторов с глюкоматами... Да и приятней с пивом то... sad
    MPN
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:38
      Цитата: MPN
      Берите рыбу исключительно к пиву, фосфора столько же , за то безо льда и ароматизаторов с глюкоматами... Да и приятней с пивом то... sad

      лучше стакан антигрустина , чем литр пойла, называемого пивом. Жажуду утоляет соками с мякотью или минералкой, но не пивом. Хотя если попробовать варить самим, так это сколько времен надо.
      Зять покупал полуфабрикат для приготовления пива-бухло. Статья правильная, а выводы пусть делает каждый сам для себя. В коптилке на даче что индюшка, что свинина-это я вам скажу сапсем не гамазинное. Это класс. Правда время, за температурой надо следить.
      Печень, берегите свою печень друзья, забудьте о магазинной колбасе.
      Балу
      1. MPN (Павел) Сегодня, 18:43
        Цитата: Балу
        что свинина-это я вам скажу сапсем не гамазинное.

        Свинина уже в 50м поколении "генномодифицированная", без масла к сковородке прилипает , фиг шкварки к яишнице пожаришь. Куры магазинные , аналогично, бульон варишь и не пахнет... , у бабушки в деревне помню, на одном конце варят куру , на другом пахнет. Индюшки еще с родословной не перевелись, тут спору нет. drinks
        MPN
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:09
          Цитата: MPN
          винина уже в 50м поколении "генномодифицированная", без масла к сковородке прилипает , фиг шкварки к яишнице пожаришь. Куры магазинные , аналогично, бульон варишь и не пахнет... , у бабушки в деревне помню, на одном конце варят куру , на другом пахнет.

          факт... приятель привозил с птицефабрик кур (для себя выращенных)-вот вкус детства вспомнил,и янтарный жирок,и бульон прозрачный,а не то что похоже на сыворотку,когда варишь магазинную куру.
          андрей юрьевич
  5. Громобой Сегодня, 18:19
    Об чём статья---есоть бабло,так на пречисленную автором корзину ты заработаешь///колбаска и хлебушек с напитками/// на выходные,а будни злые....так на то они и злые,я варю на эти времена всемерклой стужи бульон из мясных остатков ,а всю неделю позволяю себе то сё,то это.А какого действительным людям на грани бедности,я не знаю,просто наши миры расслаиваются,мне стыдно,но вот так,если посудить,то и я бедный,т.к. на меня зарегестрирован всего один мотоцикл,да и и тот стоит со времён покорения Крыма----цилинндр накрылся,а а мне не надо,т.к. до работы дддве трамвайнх остановки.Пусть стоит мой моцик.Мне пофиг.)))
    Громобой
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:28
      Цитата: Громобой
      Пусть стоит мой моцик.Мне пофиг.)))

      ишо и выпил...какой там моцик... fellow wink
      андрей юрьевич
      1. Громобой Сегодня, 19:55
        Цитата: андрей юрьевич
        шо и выпил...какой там моцик...

        Честные пацанчики,прошу обратить внимание,это засланный в наши ряды фигурант,маскирующийся под погоняло андрей юрьевич.Он меня с пол торчка расколол,опасайтесь этого хитроумного оперативника!
        Громобой
  6. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:24
    На самом деле, Леонид Ильич не имел никакого отношения к продуктовому изобилию в Союзе - пик пришёлся на конец власти Хруща, когда тот выжал из сталинского наследия всё что мог. Оба этих типа для страны ничего не сделали вообще.
    Doliva63
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:43
      Цитата: Doliva63
      пик пришёлся на конец власти Хруща, когда тот выжал из сталинского наследия всё что мог.

      Башкирия, г. Октябрьск, первая половина 60-х. Деревянный магазинчик, где для посетителей метра 3х4. На витрине в лотках весовая красная и черная икра, рыбы свежей и копченой несколько сортов, что-то там еще. Я спрашиваю у мамы-это что? Мама: это рыбья икра, она не вкусная.Когда Хрущева снимали все исчезло из магазинов. Я в школу не ходил, стоял в очереди за хлебом. Потом на пару тройку лет все снова появилось и дальше вы сами знаете, кто помнит.
      Балу
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:22
        Блин, помню.Рядом с домом был магазин-полуподваличик...Помню пирамиды банокс икрой, разной вместительности, железные, стеклянные с красной, черной, щучьей(белая такая с желтоватым оттенком), сгущенное кофе ,какао, сливки, молоко..А главное запах..Хлеба, масла, творога сладостей..Продавались колбасы, сосиски,сардельки..Когда их варили, запах по квартире стоял..Сейчас зайди в супермаркет..Ничем не пахнет...
        parusnik
      2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:26
        Цитата: Балу
        Цитата: Doliva63
        пик пришёлся на конец власти Хруща, когда тот выжал из сталинского наследия всё что мог.

        Башкирия, г. Октябрьск, первая половина 60-х. Деревянный магазинчик, где для посетителей метра 3х4. На витрине в лотках весовая красная и черная икра, рыбы свежей и копченой несколько сортов, что-то там еще. Я спрашиваю у мамы-это что? Мама: это рыбья икра, она не вкусная.Когда Хрущева снимали все исчезло из магазинов. Я в школу не ходил, стоял в очереди за хлебом. Потом на пару тройку лет все снова появилось и дальше вы сами знаете, кто помнит.

        Потом во второй половине 60-х снова было изобилие, я его помню. Но до первой половины 70-х. Во второй половине я уже, помню, товарища в наш городок проводил - магазин показать: ружья, карабины, Явы, Ижи, МЦ-ты, рыба, мясо, икра, под 100 марок сигарет, хорошие коньяки, море хорошей водки - вне городка этого уже не было. Экономику социализма сменили на эрзац.
        Doliva63
        1. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:42
          Потом во второй половине 60-х снова было изобилие, я его помню.[

          Блин да хватит уже, есть захотелось, а я на работе.... bully И не обедал сегодня.
          bk316
    2. polpot (Andru) Сегодня, 19:10
      Продуктовое изобилие при Хрущеве ,это шутка такая ,вы о хлебе "русское чудо" с добавками гороха не слышали , расстрелы в Новочеркасске после требования улучшить снабжение видимо Берия устроил, в Клину моя матушка в 1963 году по пять часов за молоком стояла, а когда молока в продаже не было варили кашу детям из мороженного оно правда было в продаже , будет время почитайте "Рязанском чуде" с мясными приписками ,после которых застрелился секретарь обкома Ларионов.
      polpot
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:25
        Цитата: polpot
        , в Клину моя матушка в 1963 году по пять часов за молоком стояла, а когда молока в продаже не было варили кашу детям из мороженного оно правда было в продаже

        было такое в 60е,было.. чего скрывать,но в 70х,и особо в 80 ситуация улучшилась,не сказать,что было изобилие,но не голодали,и зачем эти 70 сортов вонючей колбасы как теперь,были 3-4 вида,волне себе съедобной,за икру-никто её не ел,это потом насадили "моду",зато рыба была не дорогая,хек и навага,сабля и треска ,палтус,и ещё много какая,минтая в помине не было.не жировали,но культа из еды никто не делал как теперь.просто хватало.
        андрей юрьевич
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:39
        Ну да, а ещё Берия устроил так, что в 90-е продукты попадали не на прилавок, а на свалки...
        sabakina
  7. тасха Сегодня, 18:26
    Помнишь, что молоко вчера находилось тут, а сегодня вместо молока заботливый мерчендайзер расставил на полках рыбные консервы


    Какую-то белиберду автор написал...
    тасха
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 18:33
      А у вас в крупных магазинах товары годами стоят на одних и тех же полках? В таком случае очень за вас рад. Ну или вы редкий "гость" в современных суперпупермаркетах, хотя и в этом случае за вас можно только порадоваться
      Володин
      1. тасха Сегодня, 18:34
        Стоп-стоп... "Вчера" и "годами" - это о разном..

        Как 150, там же написано 28 рублей... Так это вы просто не туда глянули, бабушка. Внимательнее нужно быть. И если один покупатель вернёт такой товар, то другому ничего не останется, как оплатить. - Не задерживайте очередь!


        За такие фокусы я вам скажу... Потребитель сейчас пошёл подкованный... Иногда слишком... "На смену хамству продавцов пришло хамство покупателей"...
        тасха
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:39
          Тасха -разверните свою мысль, или вы реально не в курсе, что место на полке ЛЮБОГО магазина стоит денег, и часто больших и чем ближе товар к покупателю, чем красивее бирка, тем больше хозяин товара за это место заплатил? ??
          ДРЕВНЕЙШИЙ
          1. тасха Сегодня, 18:52
            Я реально в курсе, что за место на полках платят. wink И как вы думаете отнесётся хозяин товара к тому, что его полки сегодня тут, а завтра там?
            тасха
        2. Володин (Алексей) Сегодня, 18:40
          Ну раз уж вы топите за буквоедство, вот вам именно такой пример: вчера вы купили товар, и он стоял на одной полке, пусть месяц стоял, а завтра утром его переставили в другой уголок магазина. Вы пришли и идёте к прежней полке, а его там нет. И так постоянно, но с разными полками и разными товарами.
          Володин
          1. тасха Сегодня, 18:45
            Ну раз уж вы топите за буквоедство

            Не топлю... И не за буквоедство.
            Вы не правы. Есть давным-давно отработанные правила и принципы выкладки товара. Описанное вами к этим правилам не относится.
            тасха
            1. Володин (Алексей) Сегодня, 18:52
              Цитата: тасха
              Описанное вами к этим правилам не относится.

              Я очень рад, что эти правила есть и где-то записаны. Но так уж вышло - я больше доверяю своему личному опыту походов в магазин.
              А по большому счёту у нас и ПДД - тоже правила, которые давным-давно существуют. Но вот беда, не все их соблюдают. Каюсь, - сам тоже не всегда перехожу дорогу в положенном месте))
              Володин
              1. тасха Сегодня, 19:03
                Я очень рад, что эти правила есть и где-то записаны.

                Вам просто неудобно сознаться, что вы в статье написали что попало. Вот и брыкаетесь.. wink Согласитесь, например, что когда летом валенки стоят на самых лучших местах в магазине - это глупо... И считать, а тем более писать, что перестановка товаров в магазине делается чтобы создать неудобство покупателю - тоже опрометчиво...
                тасха
          2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:12
            Цитата: Володин
            ример: вчера вы купили товар, и он стоял на одной полке, пусть месяц стоял, а завтра утром его переставили в другой уголок магазина

            точно Алексей,все "сетевые" это практикуют,причём продукты на новом месте,вдруг дороже становятся.
            андрей юрьевич
  8. Фил77 (Сергей) Сегодня, 18:29
    Автор,смысл статьи в чём?То что продукты хреновые?мы знаем.маркетинговые ходы магазина?тоже знаем.Предлагаете не покупать,а жрать ,простите,что?И где гарантия,что так называемые чистые продукты действительно чистые.Кстати по цене к ним и не подступиться.Где выход,автор?
    Фил77
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 18:43
      Сергей, ваш покорный слуга, то бишь автор, так уж вышло, не работает в "Минпищепроме". Поиском выхода должны заниматься люди, которые по долгу службу для этого туда усажены.
      А выход, на самом деле, один: контроль качества и барьер для отравы и суррогата. Но только кто ж у нас этим будет заниматься, когда, так сказать, любой выход можно "обойти" через чёрный ход.
      Володин
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 19:16
        Алексей!Вот как раз это от нас,здесь присутствующих,ну ни разу не зависит.К сожалению,всё что мы можем,это понастальгировать и выпустить пар.Увы,с уважением я. hi
        Фил77
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:46
          Весь прикол в том, что если мы потребуем натуральных продуктов, таких, как до 90-х, нам профессионально расскажут, что натуральных продуктов питания на всех не хватает, поэтому и приходится разбавлять соей и прочей дрянью.
          sabakina
      2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:32
        Цитата: Володин
        А выход, на самом деле, один:

        Твёрдый ГОСТ ! -вот и всё. никаких ТУ...
        андрей юрьевич
      3. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:34
        Цитата: Володин
        Сергей, ваш покорный слуга, то бишь автор, так уж вышло, не работает в "Минпищепроме". Поиском выхода должны заниматься люди, которые по долгу службу для этого туда усажены.
        А выход, на самом деле, один: контроль качества и барьер для отравы и суррогата. Но только кто ж у нас этим будет заниматься, когда, так сказать, любой выход можно "обойти" через чёрный ход.

        Не гоните пургу, автор : рынок решит всё! (Ельцын, Чубайс, Гайдар и пр.)
        Вы просто не вписались, так нарожают новых, кто будет запросто жрать ГМО-продукты и работать на оплату кредитов laughing
        Doliva63
  9. olimpiada15 (Евгения) Сегодня, 18:30
    Обидно. Хватало колбасы в СССР- это не тот продукт, который нужен оганизму ежедневно. И рыба была нормальный свежемороженный минтай и селёдка, так анекдоты сочиняли. А где она сейчас свежемороженная рыба, пока не испортят многократным размораживанием и не пропитают консервантами- не прилавок не попадет.. Просто неумные люди ( а такие были всегда) проявили неуемную жадность. А сейчас нет ни контроля , ни нормальных продуктов- все условно съедобные.
    olimpiada15
  10. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 18:30
    Аналогичный случай произошел дня четыре со мной в магазине "пятерочка" в СПб на Смоленской набережной. Очень пожилой человек рассчитывался в кассе (я тоже пожилой, но имею достаток). С него кассирша насчитала 700 с лишним рублей. Покупатель смутился и говорит, а у меня только 500. Что делать? Кассирша предложила кое что выложить из его корзинки. Тогда я предложил за этого пенсионера заплатить недостающие деньги. Это я сделал. В очереди было молчание, Покупатель, смущаясь , поблагодарил меня. А я ему сказал : "Вот так и надо поступать всем. Надо оказывать помощь".
    мичман
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 18:44
      Цитата: мичман
      Аналогичный случай произошел дня четыре со мной в магазине "пятерочка" в СПб на Смоленской набережной. Очень пожилой человек рассчитывался в кассе (я тоже пожилой, но имею достаток). С него кассирша насчитала 700 с лишним рублей. Покупатель смутился и говорит, а у меня только 500. Что делать? Кассирша предложила кое что выложить из его корзинки. Тогда я предложил за этого пенсионера заплатить недостающие деньги. Это я сделал. В очереди было молчание, Покупатель, смущаясь , поблагодарил меня. А я ему сказал : "Вот так и надо поступать всем. Надо оказывать помощь".

      Честь Вам и хвала за этот поступок.Благородно,без дураков!Но ведь всем нуждающимся не поможешь,а что бы не было таких ситуаций должно работать правительство!
      Фил77
      1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:30
        Цитата: Фил77
        Цитата: мичман
        Аналогичный случай произошел дня четыре со мной в магазине "пятерочка" в СПб на Смоленской набережной. Очень пожилой человек рассчитывался в кассе (я тоже пожилой, но имею достаток). С него кассирша насчитала 700 с лишним рублей. Покупатель смутился и говорит, а у меня только 500. Что делать? Кассирша предложила кое что выложить из его корзинки. Тогда я предложил за этого пенсионера заплатить недостающие деньги. Это я сделал. В очереди было молчание, Покупатель, смущаясь , поблагодарил меня. А я ему сказал : "Вот так и надо поступать всем. Надо оказывать помощь".

        Честь Вам и хвала за этот поступок.Благородно,без дураков!Но ведь всем нуждающимся не поможешь,а что бы не было таких ситуаций должно работать правительство!

        Оно и работает. И хооощо. Но только на власть имущих. Поэтому оно продолжает работать.
        Doliva63
        1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 19:44
          Сарказм?Одобряю.
          Фил77
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:52
        Да, но ведь такие случаи не каждый день происходят. А вот малолетних попрошаек у магазинов стало гораздо больше. Я такого даже в проклятые девяностые не припоминаю. Хм, вспомнил случай из тех лет. Пацанёнка в кафешке накормил.....Просил денег, а я его накормил...
        sabakina
    2. BAI Сегодня, 19:32
      У меня такой же случай был с подростками, я заплатил, но сказал, что им арифметику надо учить.
      BAI
  11. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:31
    Как минимум половина продуктов подходит под категорию химического или биологического оружия, и кушать их нужно только по приговору суда, или же как способ свести счеты с жизнью! !!У нас в разы выросло количество онкологически больных, мы даже и понятия не имеем является ли вообще продуктом то, чем на кормят! !!Так что автор миллион раз прав, и статья к месту и вовремя! Только от этого на наших полках НАСТОЯЩИХ, сьедобных продуктов безопасносных к употреблению больше не станет -даже смерть у нас бизнес, что говорить про якобыпродукты -это бизнес бизнеса!!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:55
      И что остается? Грибы. ягоды, речная рыба, картошка, голубей, собак и кошек как то жалко....Православные всё же...
      sabakina
  12. Curious (Victor) Сегодня, 18:33
    Автора некотрые комментирующие ругают, что статья не для сайта ВО. Надо было написать все точно то же, но добавить, что это про украинские супермаркеты. Материал пошел бы на "ура".
    Curious
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:41
      При чем тут ваша укроина, или вы в магазины принципиально не ходите, а пищу вам привозят по спецзаказу из столовой "оттуда "???
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Curious (Victor) Сегодня, 18:45
        А Вы сомневались? Более того, не только привозят, потом и увозят!
        Curious
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:58
          Victor, это из серии "А в тюрьме сегодня макароны дают"? wink
          sabakina
  13. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:37
    Хотите вкусной и здоровой пищи - езжайте в деревню ( причем в самую глухую и дальнюю ) и живите там натуральным хозяйством . Накрайняк затаривайтесь продуктами , а не отходами их переработки . А искать в супермаркетах продукты "как у бабушки " ?... Такие большие , а в сказки верите .. И дальше будет только хуже - народу больше , а ресурсов меньше .. Да и продукты из действительно натурпродукта без гадостей разных сможет купить минимум челов в стране , да и в мире тоже .. Так что придётся есть суррогаты и надеятся на свой железный тандем генома и желудка .. Ну или опять таки вэлкам ту хутор..
    КВУ-НСвД
  14. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 18:39
    Статье плюс , не добавить , не убавить . Исправить ситуацию , может только жесткий ГОСТ . Но какой производитель , будет этому рад ?
    Коловрат Рус
  15. onix757 (OniX) Сегодня, 18:45
    ..только соевая она да и за такую в рабство продали
    onix757
  16. bagration (bogdan) Сегодня, 18:56
    Мне нравится зельц.
    bagration
    1. Curious (Victor) Сегодня, 19:11
      А что говорит по поводу Ваших пищевых симпатий Ваш ребе.
      Curious
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 19:13
      А вы ему нравитесь??? wassat Или он вас ещё не распробовал??? wassat
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    3. BAI Сегодня, 19:26
      Под водочку - превосходно!
      BAI
    4. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:35
      Цитата: bagration
      Мне нравится зельц.

      Особенно немецкий drinks
      Doliva63
  17. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 19:08
    laughing недавно костер из сосисок соорудил,хорошо горит однако,правда шипят сначала паразиты.
    Proton
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 19:44
      Еще не взрываются, и горят без выделения густого черного дыма ??? wassat
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  18. Ментат Сегодня, 19:11
    К чему этот дешманский копирайтинг на сайте «Военное обозрение»?? В разделе «Новости»… Алё, редакция?
    Торговые сети наглеют, спору нет, как-то приводить к адекватности необходимо. Однако всему своё место. К тому же если уж браться за тему, делать это качественно.
    Ментат
  19. Безразличный Сегодня, 19:13
    Был в свое время анекдот: Брежнев попросил своих приближенных, чтобы когда он умрет, положили его в гробу спиной вверх.
    Почему- спросили приближенные.
    - Настанут времена, когда народ откроет крышку и будет меня в жо-опу целовать.
    Леонид Ильич, как в воду глядел!
    Безразличный
    1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:36
      Цитата: Безразличный
      Был в свое время анекдот: Брежнев попросил своих приближенных, чтобы когда он умрет, положили его в гробу спиной вверх.
      Почему- спросили приближенные.
      - Настанут времена, когда народ откроет крышку и будет меня в жо-опу целовать.
      Леонид Ильич, как в воду глядел!

      Чухня, однако, безмозглая. Как и большинство анекдотов тех лет.
      Doliva63
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:04
      Когда я умру,на мою могилу нанесут много мусора,но ветер времени безжалостно сметет его. И.В. Сталин
      sabakina
  20. BAI Сегодня, 19:25
    Помнишь, что молоко вчера находилось тут, а сегодня вместо молока заботливый мерчендайзер расставил на полках рыбные консервы c прессервами.

    Не могут консервы быть на месте молока. Для молока сроком годности несколько дней требуется специальный охлаждаемый прилавок. Молоко сроком годности 1 год я молоком не считаю.
    BAI
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 19:30
      Да уж,сей продукт трудно назвать даже молочным продуктом.Мутант от производителя,однако!
      Фил77
  21. лысова (владимир) Сегодня, 19:33
    При союзе все магазины были государственными и чуток кооперативных. Я вот давно задумываюсь, а почему, хоть чуть , чуть нет государственных - да брезгуют этими копейками, которые от жадности в грязь их втоптали. А ведь предложи правительству такой открыть, где хрен всяким добавкам, продукты напрямую от фермера, который не задирает, строгий контроль от привитых привычек нынешнего правления - и блин крыша - государство и не дай бог кто дёрнется. Конечно не безумное возвращение к прошлому, а выбрать нормальное человеческое из прошлого и настоящего.
    лысова
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 19:40
      А Вы сами себе ответили!Ну право,зачем им в их разумении эти копейки,виноват,маленькие рублики?!
      Фил77
  22. Rust (Рустем) Сегодня, 19:40
    Цитата: Володин
    Цитата: Тралл
    Казалось бы, причем здесь Горбачев и Ельцин? Но они в гробу ещё раз перевернулись

    А вот Горбачёв с вами не согласен по поводу "перевернуться в гробу"...

    Грех конечно, но я бы не расстроился, если товарищ факт сказал.
    Rust
  23. Praetorian4 (Алексей) Сегодня, 20:04
    Эх, побольше бы таких новостей! Превосходный кхм.. материал.
    Praetorian4
  24. Бензорез (Виталий) Сегодня, 20:06
    Черт его знает джентльмены. Я успел немного застать Союз, талоны помню. Но это не было прямо критично, прямо-смертельно. Моя семья не считалась зажиточной никогда. Мать одна растила трех пацанов. Надо сказать-вырастила! Вы будете смеяться... Работая на заводе была получена квартира, были льготы, доплаты и многие прочие мероприятия. Позволяющие семье достойно жить. Итог- два человека закончили ХАИ, один- не успел попасть в мэйн стрим, но имеет дипломированные судостроительные специальности. Старший работает надо сказать на авиазаводе в Комсомольске на Амуре ещё с советских времён.
    Да мы не покупали машин, да мы не летали в Египет... Но как-то это мне по сей день по барабану...
    Бензорез
Картина дня