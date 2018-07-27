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ЦИК не поддержал инициативу проведения пенсионного референдума. Вопрос не такой
Приходят сообщения о решении Центризбиркома по поводу инициативы о проведении референдума по вопросу пенсионной реформы. Напомним, что проведение референдума инициировали представители КПРФ, отметив, что сама идея о повышении возраста выхода на пенсию на 5 и 8 лет для мужчин и женщин является антинародной. Некоторые эксперты отмечали, что сама инициатива КПРФ больше похожа на политический пиар партии, но это уже отдельный вопрос. Инициатива была озвучена, необходимые документы в ЦИК переданы.
Что же ответили в ЦИК на инициативу о референдуме в России?
Ответ таков: вопрос для проведения референдума сформулирован некорректно.
А это сам вопрос, составленный КПРФ:
Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?
Член ЦИК Борис Эбзеев заявил, что специалисты Центризбиркома видят в представленной формулировке вопроса «юридические неопределённости».
Отмечено, что сам вопрос в таком виде не должен выноситься на всенародное голосование.
Глава ЦИК Элла Памфилова теперь предлагает помощь в переформулировании вопроса для проведения плебисцита.
Так в чём «неопределённость» вопроса? Для обычных граждан вопрос видится вполне однозначным, на которым можно дать однозначный ответ. В этой связи все доводы ЦИК выглядят обычной отговоркой, так как проведение референдума даст такой результат, который явно не входит в планы идеологов нынешнего вида «пенсионного законопроекта».
Что же ответили в ЦИК на инициативу о референдуме в России?
Ответ таков: вопрос для проведения референдума сформулирован некорректно.
А это сам вопрос, составленный КПРФ:
Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?
Член ЦИК Борис Эбзеев заявил, что специалисты Центризбиркома видят в представленной формулировке вопроса «юридические неопределённости».
Отмечено, что сам вопрос в таком виде не должен выноситься на всенародное голосование.
Глава ЦИК Элла Памфилова теперь предлагает помощь в переформулировании вопроса для проведения плебисцита.
Так в чём «неопределённость» вопроса? Для обычных граждан вопрос видится вполне однозначным, на которым можно дать однозначный ответ. В этой связи все доводы ЦИК выглядят обычной отговоркой, так как проведение референдума даст такой результат, который явно не входит в планы идеологов нынешнего вида «пенсионного законопроекта».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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