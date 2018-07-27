20:10 27 июля
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ЦИК не поддержал инициативу проведения пенсионного референдума. Вопрос не такой

Приходят сообщения о решении Центризбиркома по поводу инициативы о проведении референдума по вопросу пенсионной реформы. Напомним, что проведение референдума инициировали представители КПРФ, отметив, что сама идея о повышении возраста выхода на пенсию на 5 и 8 лет для мужчин и женщин является антинародной. Некоторые эксперты отмечали, что сама инициатива КПРФ больше похожа на политический пиар партии, но это уже отдельный вопрос. Инициатива была озвучена, необходимые документы в ЦИК переданы.

ЦИК не поддержал инициативу проведения пенсионного референдума. Вопрос не такой


Что же ответили в ЦИК на инициативу о референдуме в России?


Ответ таков: вопрос для проведения референдума сформулирован некорректно.

А это сам вопрос, составленный КПРФ:
Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?

Член ЦИК Борис Эбзеев заявил, что специалисты Центризбиркома видят в представленной формулировке вопроса «юридические неопределённости».

Отмечено, что сам вопрос в таком виде не должен выноситься на всенародное голосование.

Глава ЦИК Элла Памфилова теперь предлагает помощь в переформулировании вопроса для проведения плебисцита.

Так в чём «неопределённость» вопроса? Для обычных граждан вопрос видится вполне однозначным, на которым можно дать однозначный ответ. В этой связи все доводы ЦИК выглядят обычной отговоркой, так как проведение референдума даст такой результат, который явно не входит в планы идеологов нынешнего вида «пенсионного законопроекта».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 109

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  1. тасха Сегодня, 18:33
    Для обычных граждан вопрос видится вполне однозначным, на которым можно дать однозначный ответ.

    Не думаю. От повышения возраста выхода на пенсию никуда не деться. Вопрос только в том, а что ещё можно сделать, чтобы пенсионная реформа принесла пользу гражданам и стране.
    тасха
    1. Тралл Сегодня, 18:35
      Просто референдум проводить нет смысла. И так понятно, что процент проголосовавших против повышения пенсионного возраста будет примерно равен крымскому референдуму...
      Тралл
      1. Чёрный Сегодня, 18:37
        Вот и всё , что надо было знать о "демократии" в России.....Памфилова предлагает свою формулировку: "Согласны ли вы с повышение пенсионного возраста?"
        Варианты ответа - "Да" или "Да, конечно" bully
        Чёрный
        1. тасха Сегодня, 18:41
          Ерунду вы написали, честно, что Тралл, что Чёрный.. С поправкой на пятницу разве что wink
          тасха
          1. Тралл Сегодня, 18:44
            Цитата: тасха
            Ерунду вы написали, честно, что Тралл, что Чёрный.. С поправкой на пятницу разве что wink

            Я всегда ерунду пишу, а Чёрный иногда отлынивает smile
            Тралл
            1. Rust (Рустем) Сегодня, 19:26
              laughing Повеселили ребята, спасибо Вам.
              Rust
          2. Чёрный Сегодня, 18:44
            От повышения возраста выхода на пенсию никуда не деться.
            Ну если чиновники будут жрать в три горла, если деньги от продажи ресурсов будут литься в их карманы, а те что попадают в казну разворовываться, а не идти на развитие экономики,строительство новых заводов, поддержку фермеров и предпринимателей то да...
            А так можно через 20 лет ещё возраст поднять - до 70, до 80, до 100..и пенсию сделать сто тыщщщ, как бонус за долголетие laughing
            Чёрный
            1. тасха Сегодня, 18:50
              Так и я о том же... Считают умные люди, что демографическая ситуация такова, что нужно повышать пенсионный возраст - давайте повышать. Только почему из всех возможных вариантов спасения экономики выбрали только этот?
              тасха
              1. Logall (Александр) Сегодня, 18:54
                Так ситуация будет ещё хуже: увеличится число безработных. И это не старики - молодёжь! Неопытная, без стажа, без социальной поддержки молодёжь...
                Поднимают возраст, но не заботятся об обеспечении рабочими местами!
                Logall
                1. KAV (Александр) Сегодня, 19:11
                  А кто-нибудь, из присутствующих и обсуждающих, заметил, что как-то подозрительно тихо со стороны "правозащитников", госдепа? Т.е., надо полагать, они категорически согласны с такого рода демократией? Отсюда, становится совершенно очевидно, кто на чьей стороне играет эту партию.
                  KAV
                2. assa67 (андрей) Сегодня, 19:30
                  Александр,одно дело возраст поднять людям,которые 40 лет шпалы таскали,и у депутата,,или актеров,или художников....ну и т.д.....что кроме ч-л-е-н-а в руках ничего не держали?........они и живут до 90...а работяги-50....вот как раз среднее и выходит hi
                  assa67
              2. красноярск Сегодня, 20:09
                Цитата: тасха
                Так и я о том же... Считают умные люди, что демографическая ситуация такова, что нужно повышать пенсионный возраст - давайте повышать. Только почему из всех возможных вариантов спасения экономики выбрали только этот?

                1. Не экономику они спасают, а пенсионный фонд. Он пуст, его надо наполнить. Каким способом? Правительство избрало самый примитивный путь - на 5 - 8 лет резко уменьшить количество пенсионеров. При тех же размерах наполнения ПФ это спасение.
                Но есть другой путь. Не уменьшая количества пенсионеров, увеличить размеры наполнения ПФ. И тут у правительства широкое поле деятельности. Вопрос лишь в том - а хочет ли это ленивое, безынициативное и тупое правительство работать? Думаю ответ очевиден. Это ж не свой карман наполнять, а какой-то там ПФ!
                красноярск
          3. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:00
            Цитата: тасха
            Ерунду вы написали, честно, что Тралл, что Чёрный.. С поправкой на пятницу разве что wink

            напишите что либо умное - очень прошу, пожалуйста
            Angel_and_Demon
            1. тасха Сегодня, 19:13
              Легко. Например - ликвидировать Пенсионный фонд и его функции передать той же Налоговой службе.
              Определить перечень профессий, на которые принимаются люди только старше определённого возраста. Например - дворники... Или охранники...
              Льготы для работодателей, у которых работают люди старше 65.

              Ну и о всяких очевидных вещах типа новых производств, на которые уйдёт активная молодёжь и работодатели будут вынуждены изменить требования к соискателям пусть уж капитаны очевидность пишут... wink
              тасха
              1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:17
                браво, вы в правительстве не пробовали работать? здесь бы большинство за вас голосовало hi
                Angel_and_Demon
                1. тасха Сегодня, 19:37
                  Звали - не согласился. Патроны них на строгом учёте и будёновки все молью побились... А я без маузера и кожаной тужурки ну никак не могу во власть... wink
                  тасха
                  1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:47
                    могу только 3-х линейку предложить, в удовлетворительном состоянии, а кожанки с буденовкой нету request
                    Angel_and_Demon
        2. Тралл Сегодня, 18:42
          Да просто глупо на налоги с будущих пенсионеров проводить референдум о повышении для них налогов smile
          Тралл
          1. тасха Сегодня, 18:47
            Вот об этом в статье и пишут - не нужен нам референдум с вопросом: Согласны ли вы с увеличением возраста выхода на пенсию... Да-Нет...
            тасха
            1. Тралл Сегодня, 18:49
              Самое смешное, что польза от повышения пенсионного возраста очевидна всем, кроме живущих ныне. Будущие поколения только спасибо скажут.
              Тралл
              1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:03
                Цитата: Тралл
                Самое смешное, что польза от повышения пенсионного возраста очевидна всем, кроме живущих ныне. Будущие поколения только спасибо скажут.

                если будут "будущие поколения", вот как то так, теория "золотого миллиарда" в действии
                Angel_and_Demon
                1. poquello (poquello) Сегодня, 19:20
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  Цитата: Тралл
                  Самое смешное, что польза от повышения пенсионного возраста очевидна всем, кроме живущих ныне. Будущие поколения только спасибо скажут.

                  если будут "будущие поколения", вот как то так, теория "золотого миллиарда" в действии

                  во во, как-то фашизмом попахивает
                  poquello
                  1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:24
                    Цитата: poquello
                    во во, как-то фашизмом попахивает

                    а вы случаем не из "золотого миллиарда"?
                    Angel_and_Demon
                    1. poquello (poquello) Сегодня, 19:34
                      Цитата: Angel_and_Demon
                      Цитата: poquello
                      во во, как-то фашизмом попахивает

                      а вы случаем не из "золотого миллиарда"?

                      нет, я как раз из тех кого верховные гопники хотят с некоторой долей вероятности кинуть на сумму от 300тыр и более, кому чего насчитают
                      poquello
                      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:48
                        Цитата: poquello
                        кому чего насчитают

                        вам видно уже не насчитают, но у них с математикой все хорошо - делить и отнимать они умеют
                        Angel_and_Demon
                2. assa67 (андрей) Сегодня, 19:36
                  good именно так Виктор...травитесь химией,пейте химию,....и живите до сорока,а мы уж,как-нибудь,до ста дотянем...среднее-то как раз выходит для.....блага общества
                  assa67
                  1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:51
                    Цитата: assa67
                    для.....блага общества

                    Андрей, как вы правы, а сколько благОв будет - аж жуть drinks
                    Angel_and_Demon
                    1. assa67 (андрей) Сегодня, 19:55
                      самое страшное- всегда мало!!!....и все большие блага ,для себя,придумывают...вот мозг какой надо вырезать и изучить laughing laughing ....только с трупов bully
                      assa67
              2. poquello (poquello) Сегодня, 19:06
                Цитата: Тралл
                Самое смешное, что польза от повышения пенсионного возраста очевидна всем, кроме живущих ныне. Будущие поколения только спасибо скажут.

                ну ка, ну ка, расскажите о пользе )))))))))))))))))))))))0
                poquello
              3. pas682010 (Сергей) Сегодня, 19:14
                Пардон ! Вы в своём уме ? Какая польза ?
                pas682010
        3. частное лицо Сегодня, 19:56
          Нужны действия!!!
          частное лицо
      2. VOXR Сегодня, 18:45
        Цитата: Тралл
        Просто референдум проводить нет смысла. И так понятно, что процент проголосовавших против повышения пенсионного возраста будет примерно равен крымскому референдуму...

        А что вы против Крымского референдума имеете против ? Типо Крым не русский ? Ну давай маршал колись , что ты имел ввиду ..?
        P/S Вот такие по капле яда развалят Россию ! negative Он сейчас отмажется ,типо я не то имел ввиду и т.д... laughing
        VOXR
        1. Тралл Сегодня, 18:50
          Цитата: VOXR
          Типо Крым не русский ?

          Крым не может быть ни русским, ни немцем. Он полуостров.
          Тралл
        2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:06
          Цитата: VOXR
          P/S Вот такие по капле яда развалят Россию !

          вы слишком хорошо о нем думаете, ему это не удастся - в правительстве есть более способные люди, и, у них это получается лучше
          Angel_and_Demon
        3. Rust (Рустем) Сегодня, 19:33
          Всё предельно ясно написано, 90 с чем-то процентов против повышения возраста выхода на пенсию будет. Наверное. Может 80? А может и меньше нарисуют.
          Rust
      3. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 18:54
        Цитата: Тралл
        Просто референдум проводить нет смысла. И так понятно, что процент проголосовавших против повышения пенсионного возраста будет примерно равен крымскому референдуму...

        В принципе выборы президента тоже нет смысла проводить- победитель известен, проценты нарисуют
        Silvestr
        1. poquello (poquello) Сегодня, 19:23
          Цитата: Silvestr
          Цитата: Тралл
          Просто референдум проводить нет смысла. И так понятно, что процент проголосовавших против повышения пенсионного возраста будет примерно равен крымскому референдуму...

          В принципе выборы президента тоже нет смысла проводить- победитель известен, проценты нарисуют

          коробок от ксерокса не хватит
          poquello
      4. Svarog (Владимир) Сегодня, 19:14
        Цитата: Тралл
        Просто референдум проводить нет смысла. И так понятно, что процент проголосовавших против повышения пенсионного возраста будет примерно равен крымскому референдуму...

        Так же дела обстоят с коммунистами.. Опрос даже на ВО показал, но победили единороги
        Svarog
      5. Kisso4kin (Андрей) Сегодня, 19:20
        При чем здесь Крым?
        Kisso4kin
    2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 18:40
      Цитата: тасха
      чтобы пенсионная реформа принесла пользу гражданам и стране.

      Такое возможно? Что нынешняя власть за 18 лет сделала полезного гражданам?
      Silvestr
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 18:43
        Silvestr (Сильвестр)
        Такое возможно? Что нынешняя власть за 18 лет сделала полезного гражданам?
        18 лет назад спасла эта власть Россию! soldier Теперь эта власть издевается над Россией как хочет. recourse
        Кто не верит.Покажите кому хочется на пенсию в 65 wassat Это нужно быть полным fool


        :
        Наблюдатель2014
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 18:48
          Цитата: Наблюдатель2014
          18 лет назад спасла эта власть Россию!

          Так то в начале! Как говорил Мюллер? - Запоминается последнее слово.
          Silvestr
        2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:50
          Потому что во власти одни продажные твари или почти все. Лизоблюды хреновы.
          Egorovich
        3. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:01
          Покажите кому хочется на пенсию в 65

          Мне не хочется на пенсию в 60 и в 65 не хочется о 70 подумываю.
          Вы как слепые не хотите видеть, что на эту пенсию достойно прожить НЕЛЬЗЯ, а значит выходить на нее надо как можно позже.
          Увеличение ее при этом это так фантик от конфетки, в качественное увеличение не верю.
          bk316
          1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:04
            bk316 (Владимир)
            Вы как слепые не хотите видеть, что на эту пенсию достойно прожить НЕЛЬЗЯ, а значит выходить на нее надо как можно позже.
            Молодец какой! good Заметил!!! laughing drinks Пять баллов!
            Наблюдатель2014
          2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 19:05
            Цитата: bk316
            эту пенсию достойно прожить НЕЛЬЗЯ, а значит выходить на нее надо как можно позже.

            Вы спокойно можете её не оформлять.Работайте
            Silvestr
            1. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:07
              Вам сколько лет Сильвестр, не слышали, что достигших пенсионного возраста тупо выпихивают на пенсию?
              Ну предположим меня это не коснется, а вот много кого из друзей УЖЕ выпихнули.
              bk316
              1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 19:31
                Такие, после выхода на пенсию, не по своей воле, быстро стареют и умирают.
                Вадим237
                1. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:45
                  Ну так а я о чем....
                  bk316
      2. solzh (Сергей) Сегодня, 18:46
        Цитата: Silvestr
        Что нынешняя власть за 18 лет сделала полезного гражданам?

        1.Увеличат НДС до 20%
        2.Увеличивает возраст выхода на пенсию
        Я думаю этого хватит? wink
        solzh
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 18:49
          Цитата: solzh
          Я думаю этого хватит?

          Я думаю,что у них в заначке ещё много пренеприятнейших для нас приветов
          Silvestr
          1. Svarog (Владимир) Сегодня, 19:18
            Цитата: Silvestr
            Цитата: solzh
            Я думаю этого хватит?

            Я думаю,что у них в заначке ещё много пренеприятнейших для нас приветов

            Вот это точно, если кто то думает, что этим власть ограничится - это бооольшая ошибка! Пока рабство официально не будет принято, любая власть( капиталистическая) будет к этому стремиться..
            Svarog
        2. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:02
          Увеличат НДС до 20%

          А то что она снижала НДС до 18 помните?
          bk316
          1. solzh (Сергей) Сегодня, 19:18
            Цитата: bk316
            А то что она снижала НДС до 18 помните?

            Очень хорошо помню. А почему НДС 10% не был понижен? Помню даже, как власть при ЕБН снизила НДС с 28% до 20%, и с 15% до 10%. Помню даже как убрали налог с продаж 5%. Помню как вводили и отменяли ЕСН. Помню как подоходный налог с 12% трансформировался и стал НДФЛ 13%. Помню как налог по дивидентам поднялся с 9% до 13% (хотя следовало увеличить его больше, или по вашему это нормально?) .
            Кстати вы в курсе, что впервые подоходный налог был введен в России 11 февраля 1812 года в форме налога на доходы помещиков от принадлежащего им недвижимого имущества. Его ставка являлась прогрессивной и варьировалась от 1% до 10%. И как по вашему, это был правильный налог в 19 веке?
            solzh
            1. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:31
              Слишком много вопросов не по моей компетенции.
              Но почему Вы если все помните то пишете только о повышении?
              bk316
              1. solzh (Сергей) Сегодня, 19:38
                В то время, когда отменяли налог с продаж, а так же понижали НДС, никто из предпринимателей, не понизил стоимость продукций, товаров, услуг. Они все эти снижения положили себе в карман в виде дополнительной прибыли из воздуха.
                А пишу о повышении, из-за того, что у народа и так не хватает денег, а тут повышение. Хоть и 2%, но это существенно.
                Пускай правительство повышает НДС с 18% до 20%, но, тогда пусть правительство снизит или лучше уберет НДС 10% с молочной продукции, хлебо-булочной продукции и тогда, я так думаю, не было бы никакого спора о повышении НДС.
                solzh
                1. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:47
                  Пускай правительство повышает НДС с 18% до 20%, но, тогда пусть правительство снизит или лучше уберет НДС 10% с молочной продукции, хлебо-булочной продукции и тогда, я так думаю, не было бы никакого спора о повышении НДС.

                  Вот тут Вы неправы, нет в смысле что пусть бы снизило Вы правы, а вот что спора не было бы неправы. Потому что те кому важен 10% НДС на хлеб в интернете не сидят и блоги не ведут. А кто жалуется на бедность и выжЫвает - ездит на БМВ.
                  bk316
      3. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:07
        Цитата: Silvestr
        Такое возможно? Что нынешняя власть за 18 лет сделала полезного гражданам?

        компенсировала убытки дерипаскам и и иже с ними - разве это не полезное?
        Angel_and_Demon
    3. poquello (poquello) Сегодня, 18:52
      Цитата: тасха
      От повышения возраста выхода на пенсию никуда не деться.

      и с чегой то взяли? брехни экранной наслушались?
      poquello
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 20:05
        Цитата: poquello
        и с чегой то взяли? брехни экранной наслушались?

        зомбоящик - великая сила crying
        Angel_and_Demon
    4. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 19:03
      Я вот лично и ЗА референдум и ЗА полный открытый аудит не только ПФР но и госкомпаний, но я абсолютно ПРОТИВ того что на этой теме пиарится уйма дискредитировавших себя известных политиков и общественных деятелей. Они меня не представляют никак, я не то что в митингах с этими гражданами не пойду, но и в поле по нужде не сяду. Кпрфовцы, гусская либерда, навальнисты, жириковцы, т.д. - весь этот разношёрстный набор отталкивает народ от реальной поддержки кординированного движения за отмену пенсионной реформы. Где настоящие Профсоюзы? Даже в буржуйской Европе постоянно стачки и так нехило если надо рабочий класс жизнь там парализует. Я в Италии с женой был, можно сказать на себе ощутил как там диспетчеры, пилоты и железнодорожники бастуют. Где у нас подобное? Шмаков сросся с властью, пора хотя бы руководство Всероссийского Профсоюза сменить, а потом о каких-то перспективах общенационального референдума думать. Неужели Зюганов не понимает, что без связки с объединениями рабочих результатов не будет?
      Сармат Саныч
    5. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 19:29
      Уверен, что и Конституционный суд откажет в норме нарушения статьи Конституции о "не приемлемости принимать законы ухудшающие и ущемляюшие права граждан", скажут вопрос не корректен и срочно изымут эту статью. Нет разделения властей, от сюда и все беззаконие с комментариями с налетом легкой нагловатой усмешки не сменяемого "гаранта".
      предки с Дона
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:35
    Нужен референдум по роспуску госдумы и верховного совета, "всвязи с утратой думы и верховного совета доверия народа "!!А избирком пускай массово поедет отдыхать вна укроину в полном составе! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Тралл Сегодня, 18:36
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Нужен референдум по роспуску госдумы и верховного совета

      То потухнет, то погаснет? smile
      У Вас уже несколько лет в почтовом ящике новая методичка гниёт.
      Тралл
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:44
        Тралл, вы эту методику себе заберите, ибо если судить по вашим комментариям, цру и массад на вас ненарадуются! !! fool
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Тралл Сегодня, 18:46
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Тралл, вы эту методику себе заберите, ибо если судить по вашим комментариям, цру и массад на вас ненарадуются! !! fool

          Мое дело её Вам прислать и уведомить, что она поменялась smile
          Тралл
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 19:06
            Я в отличии от вас верен России и своему народу! А вы массадолюб, и цру поклонник!!!!! fool
            ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. космонафт (космонафт) Сегодня, 18:36
    тогда надо поставить вопрос по другому-кто не работает,тот не ест.вся власть Советам
    космонафт
  4. MPN (Павел) Сегодня, 18:36
    Вот еще додумались, народ спрашивать? Где вы народ увидели? тут только электорат...
    MPN
  5. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 18:37
    Кто-то сомневался! Некоторые тут говорят о разделении власти,но жизнь показывает,что власть одна и она в руках Путина. Без его согласия никто в вертикали пукнуть не может, а нам твердят о народовластии.
    Так что все свои эмоции отправлять только в адрес одного человека.
    Как голосовали - так и получили.
    Silvestr
  6. olimpiada15 (Евгения) Сегодня, 18:40
    Костьми лягут,но референдум откажутся проводить
    olimpiada15
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 18:46
      Цитата: olimpiada15
      Сегодня, 18:40
      Костьми лягут,но референдум откажутся проводить

      До играются до Авроры. Народ против себя ничего делать не будет. По ответу и привет будет- производительность труда, серые зарплаты, исход из бюджетной сферы, укрытие от налогов, качество выполненных работ и много чего ненужного стране, но полезного для гражданина
      Silvestr
  7. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 18:46
    А чего их в ЦИКе вопрос то не устроил. Вопрос фигня , главное - правильно варианты ответов сформулировать в бюллютене.
    БorisovичЪ
    1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 19:02
      Цитата: БorisovичЪ
      А чего их в ЦИКе вопрос то не устроил. Вопрос фигня , главное - правильно варианты ответов сформулировать в бюллютене.

      Вопрос должен быть поставлен так:
      Вы не согласны с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, должен оставаться без изменений?
      Варианты ответов:
      1. Да
      2. Нет
      3. Дануна!!!
      lol
      ROSS 42
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 19:20
        ROSS 42-у нас в бюллетенях нужно ставить два варианта ответа 1НУ ДА, 2,ДА НУ'!!!! wassat
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. poquello (poquello) Сегодня, 18:48
    Варианта только два - КПРФ это клоуны которые не в состоянии сформулировать простой вопрос или КПРФ это засланные казачки пудрящие мозги своим сторонникам.
    poquello
  9. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:49
    ЦИК не поддержал инициативу проведения пенсионного референдума. Вопрос не такой

    А какой? belay am
    Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?

    И что здесь не определенного? Давайте по-другому: вы против повышения возраста, дающего право на назначение пенсии по старости?
    Вот эти депутоиды они статистикой интересовались? В каком возрасте люди чаще обращаются за медицинской стационарной помощью и инвалидностью? fool am
    СК завален делами коррупционной направленности. И что, это вот каждый мужчина после повышения пенсионного возраста должен отдать полмильена на нужды олигархов типа дерипаски?
    А женщины? Это какое испытание беременность, роды. У многих женщин с это проблемы со здоровьем и начинаются. Им повышать пенсионный возраст? Эти там в думе вообще каким местом думали? fool am
    Балу
    1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 20:09
      Цитата: Балу
      Эти там в думе вообще каким местом думали?

      а вот это уже вопрос к паталогоанатомам - вскроют - скажут hi
      Angel_and_Demon
  10. solzh (Сергей) Сегодня, 18:50
    Другими словами, мой голос, который я подписывал петицию за проведения референдума не считается... Мой голос ничто.. Я ничто... Спасибо вам господа из Власти!
    solzh
    1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 20:09
      Цитата: solzh
      Мой голос ничто.. Я ничто...

      а вы думали по другому?
      Angel_and_Demon
  11. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 18:52
    Что вы хотели от партии, чьи символы прямо говорят, чьим интересам служат её "члены и кружки"? belay
    ROSS 42
  12. Rimlianin (Евгений) Сегодня, 18:52
    Повышение пенсионного возраста в настоящих условиях не имеет никакого смысла, так как создаст армию престарелых безработных, которым придется платить пособия, и не те, которые сейчас платят молодым безработным, а на которые можно хоть как-то выжить. Иначе люди просто умрут от голода. Запустите сначала экономический рост, создайте миллионы новых рабочих мест, а потом ставте вопрос о повышении возраста выхода на пенсию. А пока не хватает работы даже молодым.
    Rimlianin
  13. фрезер (александр) Сегодня, 18:52
    Это и есть настоящая, духовная и суверенная демократия, где мнение народа не спрашивают.
    За это в марте и проголосовали. Ура и аминь!
    фрезер
  14. Грац (Грац) Сегодня, 18:53
    90 % скажут что берите больше налогов с олигархов и просто богатых людей , а не возраст пенсионный повышайте
    Грац
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 18:57
      Цитата: Грац
      Сегодня, 18:53
      90 % скажут что берите больше налогов с олигархов и просто богатых людей , а не возраст пенсионный повышайте

      Так это по справедливости! 10%населения страны владеют 70% ее богатств
      Silvestr
      1. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:14
        Так это по справедливости!

        Я нужен государству и народу работаю и плачу в ПФ например 60000 в месяц а получать буду 30000 в месяц.
        Остальные 30000 получат алкаши и тунеядцы которые вообще не работают.
        Что тут справедливого?
        bk316
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 19:36
          Цитата: bk316
          Что тут справедливого

          Вы входите в 10%? Думаю нет,вам опасаться нечего
          Silvestr
      2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 19:35
        А в чём заключаются эти богатства?
        Вадим237
    2. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:04
      Не поможет, их мало. Можно было бы взять с тех кто не платит в ПФ, но визг будет ровно такой же.
      bk316
  15. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 18:56
    я бы проголосовал за, сделал бы отсечку. Кому сейчас уже за 4о лет предоставить выбор хочет он работать али нет по новому, а кому нет и 40 лет повысить как предлагают
    bmv04636
  16. AloeMC (Сергей) Сегодня, 18:56
    Axaxax. Мраzi.
    Сколько можно терпеть эту всю уже? Когда народ подниматься начнет?
    AloeMC
  17. ВладГашек (владислав гашков) Сегодня, 18:59
    Что и следовало ожидать. Решение принято. Возраст выхода на пенсию повысить. А далее схоластика и словесная эквилибристика в демократию. Это решение первый цветочек, теперь нужно ждать новых сюрпризов по "продлению жизни, здоровья и улучшению демографии". А для будущих пенсионеров - нужно думать о здоровье и прекратить героические подвиги на житейском поприще, меньше рвать жилы на работе, больше внимания семье и детям. Хватит пить водку-пиво и курить химические ароматизаторы в роли табака. Хочешь покурить - посади махорочку как мой дед делал. Так что мир вам и счастья будущим пенсионерам.
    ВладГашек
  18. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 19:04
    Хоть и достала меня уже эта тема с пенсионным возрастом, но не смог пройти мимо. Итак:
    1. Всю эту мышиную возню с повышением пенсионного возраста я связываю с неспособностью правительства обеспечить эффективное управление экономикой (шоб грошей усим дидам хватило) и с нежеланием повернуться к людям лицом, а не тем местом, которое за последние годы уже стало для всех нас родным и легко узнаваемым.
    2. Все эти одобрямсы регионов и политических партий в размере 70-80% просто бесят. Равно, как и реклама на тему "как хорошо быть работающим пенсионером". Ё-моё, правительство!!! Если уж так необходимо повысить пенсионный возраст, то делайте это в благоприятный для экономики страны период. А сейчас куда вы денете армию безработных 50-60 лет от роду? Сказки про обязательства работодателей не отказывать в найме вышеупомянутой категории граждан оставьте для нищих и убогих.
    3. Разговоры о необходимости повышения пенсионного возраста из-за демографической ямы и возникшего из-за нее дефицита бюджета особенно цинично выглядят на фоне сообщений о многомиллионных хищениях и махинациях с бюджетом. Вместо того, чтобы бороться с финансовыми преступлениями решили дыру в бюджете заткнуть за счет стариков - самой незащищенной категории граждан.
    4. Все эти острые вопросы с высоких трибун, инициативы политических партий, референдумы и пр. тараканьи бега, имеющие целью снизить социальную напряженность в народе, можно было заменить одним простым принципом - пенсионный возраст продлевается по желанию работающего. Кому замаячила пенсия, должен сам решить хочет (может) ли он дальше работать или пора пойти на покой. И не будет никакого бурления каловых масс.
    5. Неэффективность ПФР уже неоднократно была продемонстрирована. Если уж правительство так неистово, так по отечески заботится о благосостоянии пенсионеров, то почему не сделать пенсионные накопления личным делом каждого работающего, с сохранением пенсионных отчислений, размер которых также регулируется самим работником, в специальном государственном пенсионном банке, с начислением процентов по вкладам и правом наследования накоплений, как это сделано в некоторых странах.
    6. Длинная фраза, сплошь состоящая из выражений, относящихся к ненормативной лексике.
    Вежливый Лось
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:19
      Ерунду пишете, за исключением 4 и 5 пункта.Но этого не достаточно, необходимо еще реализовать принцип, сколько заработал, столько получил.
      Мне вообще все эти крики до лампочки, потому что я ЗНАЮ достойной пенсии мне не видать, потому что государство будет кормить алкашей неучей и бездельников за мои деньги.
      Ну значит будем работать.
      bk316
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 19:30
        1. Почему, Вежливый Лось (Александр), по вашему мнению написал ерунду? Взяли бы и опровергли его комментарий.
        потому что государство будет кормить алкашей неучей и бездельников за мои деньги

        Если вы, я так понимаю вы работодатель?, не можете найти на мизерную зарплату профессионалов своего дела, это не значит, что все алкаши, неучи и бездельники.
        solzh
      2. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 19:42
        Вы наверное золотые слитки с луны привозите, и прямо в госхран их складываете. hi
        dr.star75
  19. BAI Сегодня, 19:09
    Кто бы сомневался. Я же сразу сказал что не допустят. Только по указке с верху.
    Только голосование 9 сентября может решить дело. Узок круг этих регионов, но от них зависит Россия.
    BAI
  20. sanches-nk (Александр) Сегодня, 19:11
    Как же бесят все эти моральные в правительстве! Все их экономическое чудо основано на одном - залесть в карман населению. Повышение налогов прямых и косвенных, пошлин, сборов, штрафов, увеличение пенсионного возраста и обесценение национальной валюты. Они просто убогие и конченые, не способные на реально прорывные идеи и их реализацию.
    sanches-nk
  21. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 19:15
    По мнению ЦИК , в бюллетене ,должно быть два вопроса .
    1.Согласны ли Вы , на повышение пенсионного возраста ?
    2. Согласны ли Вы , работать до гробовой доски ?
    Коловрат Рус
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 19:25
      А где варианты ответов?
      Black Sniper
      1. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 19:44
        А здесь много может быть вариантов ?
        Коловрат Рус
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 19:39
      За второй вариант - буду заниматься бизнесом, пока ласты не склею, если брошу всё, смысла жить не будет - быстрая старение и смерть.
      Вадим237
  22. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 19:20
    За три недели 4 статьи про пенсию, а не многовато- ли для ВО!?!? am
    Black Sniper
  23. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:25
    Ответчик мог ответить на любой вопрос, будь тот поставлен правильно..Р.Шекли "Верный вопрос"
    parusnik
  24. Radikal Сегодня, 19:36
    Цитата: тасха
    Для обычных граждан вопрос видится вполне однозначным, на которым можно дать однозначный ответ.

    Не думаю. От повышения возраста выхода на пенсию никуда не деться. Вопрос только в том, а что ещё можно сделать, чтобы пенсионная реформа принесла пользу гражданам и стране.

    Что ещё сделать? А отменить, к такой-то тёте вообще эти пенсии, а выдавать сухпай раз в месяц, они, в смысле
    пенсионеры, судя по развернутой оголтелой пропаганде на ТВ в виде рекламных роликов будут и этому несказанно рады! Как Вам идея? wassat
    Radikal
    1. тасха Сегодня, 20:06
      Хорошая, кстати, идея... Давайте задумаемся, а что же такое пенсия? Вот человек. Живёт, работает. Рано или поздно наступает момент, когда он не может на своём рабочем месте выполнять тот объем работы, добиваться тех результатов, которых мог бы добиться, например, человек лет на двадцать моложе.. Что тут скажешь, это - жизнь... И у работодателя (государства ли, частника ли) возникает вопрос - а что делать? Перевести человека на другое рабочее место, где требования пониже? Или уволить? Помните "Поднятую целину"? Вот там дед Щукарь нашёл своё место в колхозе - сторожем. И колхоз ему за это, очевидно, начислял трудодни... Но ведь один сидит на лавочке с колотушкой по ночам, а один - на тракторе от зари до зари.. Им равные трудодни начислять? Так несправедливо же будет... Ну а если тот Щукарь до того как сторожем стать мешки под центнер на мельнице кидал, здоровье гробил...? И в каком возрасте он должен в сторожа уйти?
      Мысль свою понятно излагаю? А то у меня проблемы с этим.. Не писатель я sad

      Так вот это всё к чему. Я считаю, что та самая солидарная пенсия должна давать человеку полноценно питаться, исходя из потребительской корзины, оплачивать коммунальные услуги исходя из нормы жилья, получать медицинское обслуживание...
      Но,кроме того, человек должен иметь возможность дополнительно к социальной пенсии накопить ещё что-нибудь... А вот с этим у нас проблемы. И над этим надо думать... Будем дальше продолжать? Есть у вас настроение? Просто то у меня ночь на дворе, а завтра мне капитализмом заниматься, барыжить и обманывать всех нещадно laughing
      тасха
  25. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 19:39
    Элла Панфилова? Она вроде до недавнего времени была главной защитницей всех униженных и обиженных? куда это все делось?В прыжке быстренько так переобулась
    dr.star75
  26. частное лицо Сегодня, 19:52
    ЧТО ТРЕБОВАЛО И ОЖИДАТЬ!!!!!!!!!
    частное лицо
  27. лысова (владимир) Сегодня, 19:56
    Кому на Руси жить хорошо ?!, да и сейчас живётся. То, что инициатива КПРФ пиар - несомненно, я очень хорошо помню это гнильё, которая даже первые западные фильмы, по видику, в красном уголке не все разрешалось показывать - а в то же время вот все эти парт - ком - проф - смотрели и занимались чем хотели. КПРФ - отлично знают на чём сыграть - на беде народа. А кто сейчас у власти? - так они же и есть одна бывшая компания - плюс отребье вырвавшиеся в 90-х . Веры нет ни одной партии - оно зло. Сами прикинте - цель любой партии - победить другую и властвовать, ах да, народишко ещё есть.
    лысова
Картина дня