ЦИК не поддержал инициативу проведения пенсионного референдума. Вопрос не такой

Приходят сообщения о решении Центризбиркома по поводу инициативы о проведении референдума по вопросу пенсионной реформы. Напомним, что проведение референдума инициировали представители КПРФ, отметив, что сама идея о повышении возраста выхода на пенсию на 5 и 8 лет для мужчин и женщин является антинародной. Некоторые эксперты отмечали, что сама инициатива КПРФ больше похожа на политический пиар партии, но это уже отдельный вопрос. Инициатива была озвучена, необходимые документы в ЦИК переданы.Что же ответили в ЦИК на инициативу о референдуме в России?Ответ таков:А это сам вопрос, составленный КПРФ:Член ЦИК Борис Эбзеев заявил, что специалисты Центризбиркома видят в представленной формулировке вопроса «юридические неопределённости».Отмечено, что сам вопрос в таком виде не должен выноситься на всенародное голосование.Глава ЦИК Элла Памфилова теперь предлагает помощь в переформулировании вопроса для проведения плебисцита.Так в чём «неопределённость» вопроса? Для обычных граждан вопрос видится вполне однозначным, на которым можно дать однозначный ответ. В этой связи все доводы ЦИК выглядят обычной отговоркой, так как проведение референдума даст такой результат, который явно не входит в планы идеологов нынешнего вида «пенсионного законопроекта».