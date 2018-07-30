Россия, Греция, Китай. Куда ушли «Зубры»?



Головной "Зубр" - МДК-57 в 1988 году. Фото US Navy / defenseimagery.mil



"Зубр" поднимается на берег. Фото ОСК / aoosk.ru



Корабль на берегу, аппарель откинута для высадки десанта. Фото ОСК / aoosk.ru



Высадка десанта на учениях. Фото Wikimedia Commons



Схема силовой установки типа М35. Три двигателя ДП71 (слева) связаны с маршевыми воздушными винтами, два (справа) работают с четырьмя нагренательными агрегатами. Рисунок "Зоря-Машпроект" / zmturbines.com



Десантный корабль на заводе "Алмаз", 2005 г. Фото Wikimedia Commons



Оба российских корабля на учениях, сентябрь 2015 г. Фото Минобороны РФ



"Евгений Кочешков" на берегу, сентябрь 2015 г. Фото Минобороны РФ



Корабль "Донецк", ранее служивший в ВМС Украины. Фото Militaryrussia.ru



МДКВП "Кефалония" греческого флота. Фото Militaryrussia.ru



Выгрузка одного из "Бизонов" украинской постройки в китайском порту, май 2013 г. Фото Huanqiu.com

По материалам:

http://mil.ru/

http://aoosk.ru/

http://almaz-kb.ru/

http://zmturbines.com

http://tass.ru/

http://ria.ru/

https://flot.com/

https://inosmi.ru/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-693.html

В конце восьмидесятых годов в состав Военно-морского флота Советского Союза вошел головной малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». Вскоре ВМФ получил новые корабли этого типа, и в итоге была построена достаточно большая серия. Тем не менее, «Зубры» появились в не самое удачное время, что сказалось на их дальнейшей службе. После суровых и неоднозначных событий прошлых десятилетий в составе российского флота осталось всего два «Зубра», хотя было построено полтора десятка таких кораблей.В прошлом и в настоящем малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Зубр» являются настоящим поводом для гордости отечественных судостроителей. Эти суда имеют высокие характеристики, а кроме того сохраняют за собой почетное звание самых крупных в мире кораблей на воздушной подушке. Однако нашей стране так и не удалось реализовать весь потенциал новых кораблей. Как же так вышло, и почему наша страна, создав уникальные боевые корабли, не смогла сохранить крупную их группировку?В начале второй половины прошлого века советские ученые и конструкторы начали осваивать новый вариант архитектуры кораблей – суда на воздушной подушке. Достаточно быстро эта технология нашла применение в военной сфере, и к концу шестидесятых годов ВМФ СССР получил первые десантные катера на воздушной подушке. Вскоре появились и малые десантные корабли проекта 12321 «Джейран», продемонстрировавшие возможности воздушной подушки в контексте сравнительно крупных судов.В конце семидесятых годов командование флота заказало конструкторскому бюро «Алмаз» разработку нового МДКВП с повышенными характеристиками, превосходящего имеющиеся «Джейраны». Новая разработка получила номер 12322 и шифр «Зубр». Целью проекта было увеличение скорости хода, развитие комплекса вооружения и наращивание полезной нагрузки. Конструкторы «Алмаза» использовали некоторые наработки существующих проектов, но в ряде случаев понадобились совершенно новые решения.Для «Зубра» создали совершенно новый сварной корпус увеличенных размеров, изготовленный преимущественно из алюминиево-магниевых сплавов. Основным элементом корпуса стал прямоугольный в плане понтон, на котором предлагалось устанавливать надстройку, посадочные места для вооружения, ограждения воздушной подушки и т.д. Внутри понтона предусматривался грузовой отсек большого объема. По бокам от него поместили часть элементов силовой установки.Корабль получил уникальную силовую установку типа М35 разработки предприятия «Зоря–Машпроект», включавшую пять отдельных газотурбинных двигателей ДП71 суммарной мощностью 50 тыс. л.с. Мощность двигателей распределяется между несколькими агрегатами разного назначения. По бортам корпуса поместили четыре нагнетательных агрегата НО-10 с рабочим колесом диаметром 2,5 м, предназначенные для образования воздушной подушке. В корме корпуса, на вертикальных колонках, разместили три кольцевых канала с 5,5-м маршевыми воздушными винтами. Также на борту присутствовала пара газотурбинных электрогенераторов мощностью по 100 кВт.Почти всю центральную часть корпуса занимает крупный грузовой отсек, предназначенный для перевозки личного состава или техники. «Зубр» способен перевозить грузы суммарной массой 150 т. Внутри корпуса помещается 3 основных танка, 10 бронетранспортеров с экипажами и десантом, 8 боевых машин пехоты или иная техника с похожими габаритами и массой. На борту предусматриваются кубрики для десанта на 140 человек. При необходимости центральный отсек может использоваться для перевозки 366 бойцов с оружием. Для загрузки и выгрузки десанта корабль имеет откидную носовую аппарель.МДКВП проекта 12322 может поддержать десант огнем. На палубе располагаются две пусковые установки огнеметно-зажигательного комплекса А-22 «Огонь» с 66 снарядами калибра 140 мм на каждой. Также корабль располагает парой шестиствольных автоматов АК-630 калибром 30 мм. Для защиты от нападения с воздуха на корабле имеется несколько переносных зенитных ракетных комплексов любого доступного типа.«Зубр» имеет длину 57,3 м при ширине 25,6 и наибольшей высоте 22 м. Водоизмещение – 555 т. Кораблем управляет экипаж из 27 человек. За счет воздушной подушки корабль способен развивать скорость 60 узлов. Дальность хода – 300 морских миль, автономность – 5 суток.В начале восьмидесятых годов бюро «Алмаз» подготовило проект, и после этого стартовало строительство сразу нескольких новых кораблей. Строительство «Зубров» поручили судостроительному заводу «Алмаз» (г. Ленинград) и предприятию «Море» (г. Феодосия). Первым планировалось спустить на воду корабль МДК-51 ленинградской постройки. Он должен был стать головным кораблем проекта и предназначался для проверки и доводки. В дальнейшем его планировалось принять в состав флота.Согласно исходным планам, за несколько лет пара судостроительных заводов должна была передать флоту значительное число перспективных десантных кораблей. К сожалению, эти планы были выполнены лишь частично, после чего строительство остановилось. Впрочем, в дальнейшем появились новые заказы, что позволило приблизиться к первоначальным планам.Головной МДКВП проекта 12322 был достроен в 1986 году и вскоре вышел на испытания. Все необходимые работы заняли некоторое время, и в октябре 1988 года МДК-51 пополнил состав Балтийского флота. В последние дни того же года завод «Море» сдал Черноморскому флоту свой первый десантный корабль новой серии – МДК-57. Ровно через год моряки-черноморцы получили корабль МДК-123, а еще через несколько дней ленинградские судостроители сдали Балтийскому флоту МДК-122.В дальнейшем завод «Алмаз» смог построить лишь три «Зубра». В конце октября 1990 года был подписан акт приемки на корабль МДК-50, примерно через год сдали МДК-94. В конце лета 1994-го боевой состав ВМФ пополнился кораблем МДК-118. Согласно планам того времени, завод должен был построить еще два корабля – МДК-119 и МДК-120, но их не удалось достроить. В 1991 году, «под елочку», завод «Море» передал флоту корабль МДК-93. В середине 1993-го был сдан МДК-100. Следует отметить, что МДК-100 и МДК-118 были достроены уже после развала СССР.Распад Советского Союза привел к известным проблемам финансового и политического характера. В частности, фактически остановилось строительство новых МДКВП «Зубр», а часть уже построенных кораблей следовало разделить между двумя теперь независимыми государствами. На тот момент существовало всего 8 кораблей, и еще 3 находились на стапелях. Россия и Украина поделили эти корабли между своими флотами.По очевидным причинам, четыре «Зубра», служившие в составе Балтийского флота достались России. Один недостроенный корабль оставался на стапеле завода «Алмаз». Три корабля из состава Черноморского флота отошли военно-морским силам Украины. Кроме того, Киев получил в свое распоряжение завод «Море» вместе с парой недостроенных МДКВП.Как уже упоминалось, в первые годы после такого раздела две страны смогли достроить только по одному десантному кораблю для своих нужд. Российский флот пополнился кораблем МДК-118, а Украина достроила МДК-100. На несколько лет строительство кораблей проекта 12322 остановилось, причем без особых надежд на его возобновление.В 1995 году Украина решила присвоить имеющимся десантным кораблям имена. МДК-57 стал «Краматорском», МДК-123 – «Артемовском», МДК-93 – «Горловкой», МДК-100 – «Донецком». Кроме того, в тот период продолжалось длительное и трудное строительство нового корабля с именем «Иван Богун». В 2001 году аналогичное решение приняла Россия. Кораблям МДК-50 и МДК-94 присвоили имена «Евгений Кочешков» и «Мордовия» соответственно.К сожалению, независимые страны не могли полноценно эксплуатировать и своевременно обслуживать имеющиеся десантные корабли. В 1997 списали и отправили на утилизацию российский МДК-51 – головной «Зубр». Через два года Украина отказалась от «Краматорска», а в 2000-м – от «Артемовска». Во второй половине прошлого десятилетия на разборку отправились МДК-122 (Балтийский флот России) и украинский «Донецк». Тогда же утилизировали недостроенный МДК-119. Последнее списание МДКВП проекта 12322 состоялось в 2011 году – украинский флот вывел из эксплуатации «Горловку».Уникальные корабли не могли не привлечь внимания зарубежных военных, что привело к появлению нескольких любопытных контрактов. В самом конце девяностых годов корабли советской разработки заказали военно-морские силы Греции. Афины пожелали приобрести четыре «Зубра»; в соответствии с подписанными контрактами, три корабля греки получили от России и один от Украины. Все заказанные корабли были переданы в период с 2000 по 2004 год.Российский Балтийский флот передал греческим ВМС корабль МДК-118, который вскоре получил новое имя «Кефалония». Кроме того, завод «Алмаз» построил пару новых «Зубров». После передачи заказчику они стали служить под именами «Керкира» и «Закинтос». Они поступили на службу в 2001 и 2004 годах соответственно. В 2001-м ВМС Греции также получили корабль «Итаки» – бывший украинский «Иван Богун», который все же удалось достроить.Все четыре десантных корабля российской и украинской постройки до сих пор остаются в строю греческих военно-морских сил и выполняют поставленные задачи. Любопытно, что они являются самыми новыми десантными кораблями в составе флота. Возможно, в будущем их заменят иной техникой, но пока они являются важнейшей частью надводных сил Греции.В 2009 году появился новый контракт. Украина и Китай договорились о строительстве четырех десантных кораблей на воздушной подушке. При этом речь шла о МДКВП проекта 958 «Бизон» – так украинские судостроители обозначили доработанный вариант «Зубра», измененный в соответствии с актуальными требованиями. В соответствии с украинско-китайским соглашением, пара кораблей должна была сойти со стапелей Украины, а два других планировалось построить в Китае, при непосредственном участии иностранных специалистов.В апреле 2013-го на заводе «Море» в Феодосии был подписан акт приемки на первый корабль новой серии, строившийся с 2010 года. Примерно через год Китаю передали и второе судно украинской постройки. Любопытно, что ходовые характеристики не позволили десантным кораблям добраться из Феодосии в Китай своим ходом. Их доставили к местам будущей службы при помощи транспортных судов соответствующих размеров.В тот же период на одной из китайских верфей были заложены два других «Бизона», которые планировалось строить под надзором украинских специалистов. Первый из них был сдан заказчику в 2015 году, второй – по разным данным, в 2016 или 2017 году.В недавнем прошлом появлялась информация о возможном появлении нового контракта на поставку «Зубров» или «Бизонов». Согласно некоторым китайским СМИ, в 2016 году Пекин и Афины договорились о передаче греческих десантных кораблей на воздушной подушке военно-морским силам НОАК. В таком случае китайский флот в обозримом будущем может стать самым крупным эксплуатантом МДКВП проектов 12322 / 958 за все время их существования. Впрочем, пока ни один корабль ВМС Греции не сменил хозяина и поэтому сохраняется менее примечательная ситуация.Головной малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 поступил на службу 30 лет назад. За следующие десятилетия было построено 16 таких кораблей, причем существенное их число изначально закладывалось в интересах зарубежных стран. По результатам распада СССР и последующих коммерческих контрактов «Зубры» оказались на вооружение четырех стран.Правопреемник Советского Союза в лице России сейчас имеет всего два МДКВП проекта 12322. Украина к настоящему времени лишилась всех таких кораблей, поскольку списала или продала все имевшиеся боевые единицы. С 2004 года крупнейшим эксплуатантом «Зубров» была Греция, купившая четыре корабля. Теперь первое место с ней делит Китай, во флоте которого тоже служат четыре «Бизона». В обозримом будущем ситуация может измениться, если китайские ВМС все же купят греческие корабли.Сложившаяся ситуация оказалась весьма необычной и странной, а также в известной мере обидной и несправедливой. Разработав и построив уникальные десантные корабли, наша страна не смогла сохранить существенное их количество. В то же время, сразу два зарубежных флота смогли обойти нас по количеству МДКВП.Причины такого положения дел очевидны и хорошо известны. Строительство серийных кораблей типа «Зубр» началось в конце восьмидесятых годов, когда советский флот столкнулся с серьезными проблемами в области финансирования. Всего через несколько лет после этого распался СССР, что стало новым ударом по кораблестроению. Дальнейший раздел Черноморского флота тоже не способствовал сохранению многочисленных надводных сил. В дальнейшем у нас не было особых возможностей для строительства желаемого числа новых кораблей, а кроме того, имелись проблемы с эксплуатацией уже имеющихся.В итоге к настоящему времени МДКВП проекта 12322 имеются только у Балтийского флота и только в количестве двух единиц. Уникальные характеристики этих кораблей являются настоящим поводом для гордости, но их малое количество серьезно затрудняет реализацию всех преимуществ в условиях реальной операции. Два корабля на воздушной подушке по определению не могут стать основой крупных и мощных десантных сил.Впрочем, не обязательно сильно расстраиваться. Военно-морской флот России располагает достаточно развитой и многочисленной группировкой десантных кораблей и судов, которая вполне способна решать поставленные задачи. В самое ближайшее время она пополнится новыми образцами техники, а в средней перспективе ожидается старт строительства принципиально новых кораблей. Российский ВМФ сохраняет необходимый потенциал для высадки десантов на вражеское побережье. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы у нашей страны было больше уникальных «Зубров», и они служили в составе каждого флота.