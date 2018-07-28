Звёздные войны вместо светлого будущего

Советский Союз надорвался в гонке вооружений, что в конечном счете поспособствовало его гибели. Такое мнение широко распространено. Вероятно, оно не лишено оснований. В любом случае, немалый удар по советской экономике был нанесен попыткой противодействовать американской Стратегической оборонной инициативе (известной как программа «Звездные войны»). Эта программа, запущенная Рональдом Рейганом, предполагала создание систем ПРО космического базирования, способные защитить США от ответного ракетно-ядерного удара СССР.Программа СОИ, в отличие от большинства оборонных разработок, широко афишировалась как самая инновационная и «футуристическая». Советские ученые и аналитики предупреждали, что программа утопична, ее заявленные цели недостижимы (на тот момент), и речь, скорее всего, идет, говоря языком спецслужб, об отвлечении на негодный объект. С целью заставить Москву тратить огромные средства на противодействие несуществующей, или, по крайней мере, неактуальной угрозе.Однако политики к этому предупреждению не прислушались, и советский ВПК, да и вся экономика страны оказались втянуты в бессмысленную гонку, победить в которой было невозможно.Американцы же к финансированию программы подключили своих союзников, а американскому ВПК СОИ принесла невероятные барыши. И хотя заявленные цели, разумеется, достигнуты не были, в ходе подготовки «Звездных войн» было отработано множество ноу-хау, которые нашли применение не только в военном деле, но и в гражданских отраслях.Примечательно, что с развалом СССР финансирование СОИ было свернуто. А окончательно программу расформировали в 1993 году.Сегодня есть основания полагать, что Вашингтон вновь попытается заманить нас в аналогичную ловушку.Палата представителей Конгресса США приняла решение о том, что Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему министерства обороны, должно будет в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Причем документ отводит время на разработку и внедрение «устойчивой космической сенсорной архитектуры» до конца 2022 года, то есть меньше четырех лет.Данные сроки, даже с учетом гипотетической актуализации старых наработок, выглядят совершенно нереалистичными, тем более что, судя по всему, у США нет даже каких-то прорывных идей относительно противодействия российскому гиперзвуковому оружию. И американская космическая отрасль переживает далеко не самые лучшие времена.То есть нас пытаются заставить срочно начинать работы над еще более «неуловимыми» ракетами, попутно давая возможность изрядно подзаработать своим оружейным корпорациям.Впрочем, простым «ребрендингом» СОИ американцы не ограничиваются.На прошлой неделе, выступая на конференции по безопасности в Аспене, министр Армии США Марк Эспер анонсировал создание нового управления командования Futures Command («Футуристическое командование»).Новая структура, которая будет размещаться в Остине, займется, как следует из названия, координацией и внедрением сверхсовременного «оружия будущего». Способного обеспечить, как отметил Эспер, превосходство США над их потенциальными противниками и в долгосрочной перспективе.Министр подчеркнул, что данная инициатива является крупнейшим организационным изменением со времен холодной войны, когда в 1973 году были созданы Главное командование сухопутных сил США и Главное командование боевой подготовки как ответ на «советскую угрозу».Таким образом, есть все основания полагать, что и футуристическое командование создается с аналогичными целями, и в военном ведомстве США оценивают происходящее в мире как возврат к временам холодной войны.Собственно, Эспер это и не скрывал. Совершив своеобразный экскурс в недавнюю историю, он посетовал, что после триумфальной победы Штатов над СССР все их силы были брошены на борьбу с мировым терроризмом, чем воспользовались РФ и КНР, совершив в своих вооруженных силах «технологическую революцию».И ради того, чтобы ликвидировать последствия этого прорыва потенциальных противников, создается данное управление, которое должно обеспечить американские войска оружием настолько футуристичным, чтобы военное доминирование Америки стало бы абсолютным и не оспаривалось ни одним неприятелем.В своем выступлении Эспер выделил три уровня угроз: текущую, средне- и долгосрочную, связав каждый из них с определенным противником.«Когда мы размышляем о будущих проблемах и будущих угрозах, прежде всего речь, разумеется, идет о Северной Корее, которая представляет собой непосредственную угрозу. В среднесрочном периоде, от 10 до 15 лет, основной угрозой является Россия, поэтому мы внимательно следим за ее прогрессом в сфере вооружений и тактики, чтобы представлять, что они могут нам противопоставить. Однако долгосрочная угроза Соединенным Штатам исходит, несомненно, от Китая», – отметил министр.Также он подчеркнул, что с появлением Futures Command можно будет наиболее эффективно консолидировать свои усилия в области модернизации вооружений. Причем приоритетными будут следующие направления: гиперзвуковые ракеты дальнего действия, системы противоракетной обороны, основанные на направленной энергии, а также роботы для замены боевых машин пехоты.Сам контекст выступления наводит на мысль, что это еще одна попытка американцев дать ответ Владимиру Путину, анонсировавшему в послании Федеральному собранию новейшее российское оружие. Если это так, то можно отметить, что ответ этот несколько более предметный, чем предыдущие. Однако и он больше напоминает декларацию о намерениях. Тем более что с «футуристическим оружием» у американцев пока дела обстоят так себе: программа рельсотронов, в которую были вложены немалые средства, оказалась свернута, «корабли будущего», эсминцы класса «Зумволт», оказались слабовооруженными и постоянно ломаются, да и о F-35 пока что поступает не слишком обнадеживающая информация.Насколько тут поможет создание еще одной административной надстройки? Впрочем, нельзя исключать, что главная задача футуристического командования будет заключаться в дезинформации потенциальных противников с целью втянуть их в бессмысленную гонку вооружений по бесперспективным направлениям.