В поисках золота. Путь Франсиско де Монтехо
Наверно, подавляющее большинство испанских конкистадоров можно охарактеризовать как алчных, жестоких и коварных людей. Проще говоря, индейские культуры противостояли профессиональным головорезам, которые были готовы на всё ради удовлетворения собственной жадности и стремления к власти. Точно таким был и уроженец небольшого испанского города Саламанка Франсиско де Монтехо. Новый Свет манил его неслыханными богатствами и всеобъемлющей властью.
Алчность превыше всего
Покорение Нового Света шло для испанцев все-таки не так легко и быстро, как бы им хотелось. Конечно, они уверенно расширяли свои владения, но до полного завоевания было еще очень и очень далеко. Индейцы, которые сначала казались «мальчиками для битья» показали европейцам, что тоже умеют обучаться военному ремеслу и подстраиваться под противника. Но все же они были гораздо слабее. Завоевание Нового Света являлось лишь вопросом времени. И измерялось в литрах пролитой крови.
И вот испанец Франсиско де Монтехо тоже решил принять участие в разделе «индейского пирога». Чем он занимался до 1514 года, достоверной информации почти не сохранилось. Известно, что, скорее всего, он родился в 1479 году в Саламанке. А в упомянутом 1514 году в поисках лучшей жизни де Монтехо отправился на Кубу. А в 1518 году примкнул к экспедиции более опытного и прославленного конкистадора Хуана де Грихальва. Они отправились к Юкатану, открытому Франсиско де Кордовой. В той экспедиции приняло участие несколько сотен испанцев. Из Юкатана они направились на запад вдоль берега, пока не достигли берегов современной Мексики. Де Грихальва назвал эти замели «Новой Испанией». Экспедиция сумела добраться до устья реки Табаско и двинулась дальше. А в устье Рио-Бланко испанцы встретили ацтеков. Те уже знали о чужаках, появившихся в их землях. Де Грихальва повел себя дружелюбно и сумел с индейцами хорошо поторговать. Затем экспедиция продолжила путь. И лишь спустя шесть месяцев они вернулись на Кубу.
Здесь де Монтехо, который, в общем-то, ничем себя особо не проявил в состоявшейся экспедиции, сумел познакомиться с куда более значимой фигурой – Эрнаном Кортесом. А поскольку именно Кортесу поручили заняться «освоением» новооткрытой Мексики, де Монтехо попросился в состав его экспедиции. И тот ему не отказал. А в 1519 году Кортес поручил своему сподвижнику ответственное задание – доложить о завоевании Мексики королю Карлу Пятому. А сделать это требовалось максимально красиво и пафосно. Маститый завоеватель прекрасно знал об ораторских способностях своего подчиненного, поэтому и выбрал его. И не ошибся. Де Монтехо блестяще справился с заданием, а Кортеса встретили как настоящего триумфатора. Сам же Франсиско женился на Беатрис де Эррере. Некоторое время он вел обычный и скучный образ жизни. Но затем начались финансовые трудности. Де Монтехо мог их решить лишь одним способом – совершить новое путешествие в Новый Свет. Поскольку большую часть земель уже «обрабатывали» другие конкистадоры, Франсиско решил попытать счастье на Юкатане. В принципе, он рассудил логично. Раз Мексика набита золотом, отчего ему не быть на неосвоенном еще полуострове? Да и местные жители вроде бы не сильно отличались от ацтеков. В общем, пользуясь расположением королевского двора, де Монтехо сумел получить разрешение на завоевание Юкатана. А заодно конкистадор получил и должность аделантадо (губернатора) еще не захваченной земли.
Для Франсиско это было фантастическим карьерным ростом. По сути, он встал на одну ступень с прославленным Кортесом! Правда, Эрнан уже покорил ацтеков, а де Монтехо лишь предстояло справиться с майя. Но этот факт его не смущал. Франсиско уверенно двигался к богатству и величию.
Поход на Юкатан
В 1527 году де Монтехо возглавил отряд из четырех сотен солдат и отправился превращать мечту в реальность. В Эспаньоле Франсиско приобрел несколько десятков лошадей и продолжил путь. Вскоре корабли достигли пункта назначения – восточного побережья полуострова Юкатан.
Герб Франсиско де Монтехо-старшего
Испанцам было известно, что те земли населяли индейцы майя. Знали они и то, что некогда великая цивилизация к моменту их прихода находилась в сильном упадке. На это, кстати, и рассчитывал лидер военной экспедиции. Он надеялся, что майя не окажут ему серьезного сопротивления (как ацтеки Кортесу) и захватить их богатства удастся малой кровью. Но майя, вопреки ожиданиям, хотя и находились в упадке, беспрекословно подчиняться европейцам не собирались. Правда, де Монтехо с удивлением узнал, что индейцы симпатизировали христианству. Но толку от этого все-таки было мало.
На новой земле Франсиско первым делом основал город – Саламанка-де-Шельха. Надо сказать, что конкистадор являлся основателем нескольких городов и все они получили название «Саламанка». Любовь к малой родине де Монтехо не скрывал. Что же касается майя, то отношения с ними складывались непросто. И чем дальше вглубь полуострова продвигался отряд, тем возрастало напряжение. На мирные уговоры перейти под власть Испании индейцы отвечали категорическим отказом. Не сработал идея и со сменой вероисповедания. Майя симпатизировали христианству, но в одночасье забыть своих древних богов тоже не горели желанием. В общем, решить проблему «по-братски» не получилось. И де Монтехо разозлился. Сильно разозлился. Оставив для защиты Саламанки-де-Шельха около сотни солдат, он с остальными пошел оружием доказывать индейцам ошибочность их убеждений.
Первые битвы с майя де Монтехо выиграл легко. Сказалось отсутствия опыта ведения войн с европейцами у этого народа. Огнестрельное оружие сделало свое дело. Конкистадору удалось захватить несколько городов противника. Затем последовали сражения у Чаваки и Аке. И здесь испанец оказался лучше. Майя сдавали один город за другим. Вскоре де Монтехо мог похвастать десятком населенных пунктов, которые он сумел захватить. Правда, больше хвалиться было нечем. Величественные дворцы, впечатляющие храмы и прочие грандиозные постройки – это все, чем были богаты индейцы. Золота и драгоценных камней не было. Де Монтехо впал в ярость. Кортес и прочие конкистадоры, покоряя индейцев, получали колоссальную прибыль, а он… Покоренные майя твердили, что они угасают, все то, что видит сейчас завоеватель – это достижения их далеких предков. Соответственно, сейчас у них нет ничего, кроме истории… Но Франсиско не верил. Да и кто бы поверил? Он был уверен, что индейцы его обманывают. Золото и драгоценные камни есть, просто их спрятали. Но пытки и показательные казни на индейцев не действовали. Тогда де Монтехо решил заняться работорговлей, чтобы получить хоть какую-то прибыль. Майя начали сопротивляться активней. И конкистадор развязал войну. За малейшее неповиновение индейцев жестоко убивали. Причем испанцы не щадили ни детей, ни женщин, ни стариков. Монах Диего де Ланда, который сопровождал де Монтехо в той экспедиции, вспоминал, что Франсиско любил заживо сжигать людей и натравливать на них собак. Особенно сильное сопротивление было оказано испанцам в Тулуме и Четумале. С жителями после победы де Монтехо расправился с показательной жестокостью. Знатных мужчин сжигали, женщин вешали на деревьях, а в качестве груза использовали из же детей. В общем, Франсиско и его солдаты вели себя максимально «цивилизованно». Кроме этого, конкистадор являлся приверженцем тактики, когда за смерть одного испанца, казнили десятки и сотни ни в чем не повинных индейцев. Но не смотря на многочисленные завоевания, де Монтехо вынужден был повернуть назад. Ужасающая жестокость расправ над индейцами не принесла нужных результатов. Майя сражались и не собирались сдаваться. И испанец отступил. Ему нужно было пополнить сильно поредевший отряд.
Подпись Франсиско де Монтехо-старшего
Франсиско вернулся на Кубу. Взяв небольшую паузу, в 1531 году де Монтехо еще раз попробовал покорить Юкатан. На сей раз, он решил атаковать жителей полуострова с западной стороны. Поход начался удачно для испанцев. Им удалось захватить несколько крупных городов майя. В том числе и их древний культурный центр – Чичен-Ицу. Здесь де Монтехо решил организовать опорный пункт. Но спустя несколько месяцев майя подняли восстание. И хотя Франсиско сумел придти с подкреплением во время, эти земли он вынужден был вновь оставить. Вместо этого испанец основал новый город и сделал его опорным пунктом. Но опять де Монтехо не сумел утолить свою жажду алчности. Несмотря на покоренные города, сокровищ он по-прежнему не видел. Не оправдал его надежд и Чичен-Ица. Древний священный город был пуст.
Епископ Диего де Ланда в «Сообщение о делах в Юкатане» писал: «Индейцы тяжело переносили ярмо рабства. Но испанцы держали разделенными их поселения, находившиеся в стране. Однако не было недостатка в индейцах, восстававших против них, на что они отвечали очень жестокими карами, которые вызвали уменьшение населения. Они сожгли живыми несколько знатных лиц в провинции Купуль, других повесили. Были получены сведения о (волнении) жителей Йобаина, селения Челей. Испанцы схватили знатных лиц, заперли в одном доме в оковах и подожгли дом. Их сожгли живыми, с наибольшей в мире бесчеловечностью. И говорит это Диэго де Ланда, что он видел большое дерево около селения, на ветвях которого капитан повесил многих индейских женщин, а на их ногах (повесил) их собственных детей. В том же селении и в другом, которое называют Верей (Verey), в двух лигах оттуда, они повесили двух индианок, одну девушку и другую, недавно вышедшую замуж, не за какую-либо вину, но потому, что они были очень красивыми, и опасались волнений из-за них в испанском лагере, и чтобы индейцы думали, что испанцам безразличны женщины. Об этих двух (женщинах) сохранилась живая память среди индейцев и испанцев, по причине их большой красоты и жестокости, с которой их убили. Индейцы провинций Кочвах (Cochua) и Чектемаль (Chectemal) возмутились, и испанцы их усмирили таким образом, что две провинции, бывшие наиболее населенными и наполненными людьми, остались наиболее жалкими во всей стране. Там совершали неслыханные жестокости, отрубая носы, кисти, руки и ноги, груди у женщин, бросая их в глубокие лагуны с тыквами, привязанными к ногам, нанося удары шпагой детям, которые не шли так же (быстро), как их матери. Если те, которых вели на шейной цепи, ослабевали и не шли, как другие, им отрубали голову посреди других, чтобы не задерживаться, развязывая их. Они вели большое количество пленных мужчин и женщин для обслуживания, обращаясь с ними подобным образом. Утверждают, что дон Франсиско де Монтехо не совершал ни одной из этих жестокостей и не присутствовал при них. Напротив, он их считал очень дурными, хотя не мог больше (ничего сделать)».
Епископ де Ланда
В 1535 году де Монтехо пришлось покинуть полуостров. Но еще за два года до этого он был назначен королевским указом губернатором Гондураса. Правда, сей жест не оценил действующий губернатор Педро де Альварадо. Поэтому, когда Франсиско прибыл в свою вотчину, начался военный конфликт. Победа осталась за де Альварадо. Побежденного противника он посадил в тюрьму. Не опасаясь за свою власть Педро принялся развивать территорию. Благодаря его стараниям в Гондурасе появились новые плантации и золотые шахты. Но спустя несколько лет де Монтехо сумел освободиться. А помог ему в этом его же старший сын. И в 1540 году Франсиско сумел захватить Гондурас.
Новая попытка
В том же 1540 году де Монтехо предпринял очередную попытку захватить Юкатан. И на сей раз удача улыбнулась старому конкистадору. Правда, главным действующим лицом стал не он, а его сын – Франсиско де Монтехо Эль-Мосо. Де Монтехо-младший основал на Юкатане семь городов. В том числе Кампече и Мериду.
В 1541 году отряд из пятисот испанцев под началом сына де Монтехо отправился на уничтожение последних очагов сопротивления майя. Некоторые сдавались без боя, но у города Тихо завоевателей ждала армия индейцев. Решающее сражение осталось за испанцами. Когда новость о победе европейцев распространилась по полуострову, моральный дух индейцев был окончательно сломлен. И даже вождь наиболее сильной провинции северной части Юкатана Титуль Шиу решил без боя сдаться испанцам. Это была полная победа.
В 1546 году де Монтехо-старший стал полноправным губернатором Юкатана. Но наслаждаться властью ему долго не пришлось. Из-за многочисленных конфликтов с представителями церкви (особенно с епископом Диего де Ланда) в 1550 году король приказал ему вернуться в Испанию. Ослушаться приказа старый конкистадор не мог. Умер он в 1553 году после длительной болезни. Сказочного богатства он так и не обрел…
Автор: Павел Жуков
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти