11:58 28 июля
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КБ «Антонов» и авиаиндустрия США: кто кого задушит в сладостных объятиях?

Данное соглашение между украинскими и североамериканскими самолётостроительными компаниями о начале поставок из США дефицитных комплектующих и о создании совместного производства стало результатом достаточно долгих переговоров, которые с наибольшей активностью шли весь прошедший июль.

По сообщениям международных информационных агентств, Александр Донец, очередной (уже четвёртый за последние три года) руководитель КБ им. Антонова, заявил о том, что начало сотрудничества с американской стороной позволит вывести предприятие из глубокого кризиса, в котором данная корпорация оказалась из-за разрыва экономических связей между Украиной и Россией.


Украинский Ан-178 готовиться совершить посадку во время международного авиакосмического салона в Ле-Бурже



По словам А. Донца, базовое совместное производство будет находиться на территории Украины, в Гостомеле, и благодаря этому будет решена проблема тех комплектующих, дефицитных материалов и пр., какие в текущий период украинской компании оказалось невозможно получить от российских поставщиков.

Известное в советский период КБ им. Антонова разработало несколько десятков моделей различных транспортных самолётов, включая знаменитые сверхтяжёлые «Руслан» и «Мрия». Однако после 2005 года корпорация отказалась от разработки новых моделей, а в 2015 году остановилось и производство.


Украинские транспортные самолёты Ан-178 и сопровождающий его Ан-158


Украинские авиапромышленники планируют благодаря североамериканской помощи начать выпуск таких самолётов, как Ан-158, Ан-178 и иных, которые будут поставляться (конечно, в случае успешного развития данного СП) на рынки преимущественно стран Передней Азии.

Предприятие «Антонов» надеется не только на широкое участие в совместном проекте американских авиастроителей, но планирует войти со своими разработками на международный и даже североамериканский рынок воздушных судов. В частности, украинцы планируют, что их Ан-77 (созданный на базе так и не пошедшего в серию украино-российского Ан-70) сможет занять промежуточную нишу между такими моделями, как Lockheed C-130 «Hercules» (грузоподъёмность 21 т) и Boeing C-17 «Globemaster III» (грузопод. 78 т).

Также определённые надежды украинские авиастроители возлагают на созданные без российских комплектующих Ан-178 (прошедший лётные испытания в мае 2015) и на Ан-134Д (представленный «Укроборонпромом» в июне 2017 на авиасалоне в Ле-Бурже).


Вид изнутри кабины пилотов в Ан-178


Однако в реальности, по мнению ряда российских военных экспертов, украинские воздушные суда ни европейским, ни североамериканским самолётостроительным корпорациям не нужны, так как, по большому счёту, они являются их прямыми конкурентами.

В последнее время о заинтересованности в приобретении Ан-178 заявляли такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Азербайджан и даже ВВС Ирака (по вероятно случайному совпадению все эти государства – союзники США), а также… Китай. Однако пока автору неизвестно об экспортных поставках из Украины данных самолётов в какие-либо иные государства, главной причиной чего является отсутствие комплектующих, необходимых для возобновления их выпуска.
Автор: Михаил Сириец


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Комментарии 23

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  1. APASUS (Pavo) Сегодня, 10:49
    Есть еще один не маловажный аспект в таком сотрудничестве. Предприятия Антонова и так находятся в плачевном состоянии ,а вот кооперация с американскими производителями скорее всего для украинцев может закончиться крахом.Ведь просто заменить авионику на самолете дело не хитрое ,а потом надо пройти полный курс испытаний ,сертификации внутри страны и получение международной регистрации.А это прежде всего деньги и время ,да и уйти может 2-3-5 лет .А если они у Антонова ?
    APASUS
    1. Например Сегодня, 11:04
      Украина это оторванный ломоть от России. ВСЁ!
      Нахрен вы не нужны ни кому. Ваша миссия была выполнена в момент отделения от Руси. Далее медленная смерть. Наслаждайтесь.
      Например
      1. Михаил Матюгин (Михаил ) Сегодня, 11:16
        Цитата: Например
        Нахрен вы не нужны ни кому. Ваша миссия была выполнена в момент отделения от Руси. Далее медленная смерть. Наслаждайтесь.

        Очень верные слова.
        Михаил Матюгин
    2. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 11:07
      Цитата: APASUS
      .Ведь просто заменить авионику на самолете дело не хитрое ,а потом надо пройти полный курс испытаний ,сертификации внутри страны и получение международной регистрации.А это прежде всего деньги и время ,да и уйти может 2-3-5 лет .А если они у Антонова ?

      Если там будет реальное сотрудничество с США то сертификации они получат быстро.
      saturn.mmm
      1. Михаил Матюгин (Михаил ) Сегодня, 11:15
        Цитата: saturn.mmm
        Если там будет реальное сотрудничество с США то сертификации они получат быстро

        А Вы точно уверены, что США прямо надо реальное сотруднчиество с КБ Антонова, а не поглощение конкурента на мировом рынке ?
        Михаил Матюгин
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:43
          Если бы Боинг купил Антонова, это был бы для украинцев вообще идеальный вариант.
          Гарантия производства на много лет вперед. Но пока, видимо, только присматриваются: как будут продаваться Аны на международных рынках.
          voyaka uh
      2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 11:22
        Цитата: saturn.mmm

        Если там будет реальное сотрудничество с США то сертификации они получат быстро.

        ...но его не будет. У США есть "Спартан", например. И Си-130.
        Avis-bis
      3. avt Сегодня, 11:35
        Цитата: saturn.mmm
        Если там будет реальное сотрудничество с США то сертификации они получат быстро.

        bully Наш Супербюджет от ГСС с ,,интеллектуальным" вкладом Боинга тоже быстро получил сертификаты и что ? Захватил ,,сигмент рынка" как обещал великий По?Ну у нас хоть есть куда распихать изготовленные аэропланы в российские авиакомпании . А эти ...шумероукры кому и куда втюхивать будут тот же 178-й, если с помощью usов бразилы да-а-вно уже аналог в серии имеют ?
        Цитата: Не либероид Русский
        очередные мрии...

        Как ранее с саудитами.
        avt
    3. MPN (Павел) Сегодня, 11:53
      Как бы если честно жалко антонова, только вот задача его восстановления хоть с кем (при существующем руководстве незалежной) мне кажется не выполнимой, это очень рискованный сектор (Украина) , вложения средств... И дело тут совсем не в сертификации и не хватки материалов и комплектующих...
      какие в текущий период украинской компании оказалось невозможно получить от российских поставщиков.
      Ни кто не отказывался продавать, сами ввели санкции на это, с целью "задушить Россию"... smile Просто не на что покупать им, не думаю, что США будет безвозмездно все дарить...
      MPN
  2. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 10:52
    очередные мрии... никому антоновы не нужны
    Не либероид Русский
    1. APASUS (Pavo) Сегодня, 10:59
      Цитата: Не либероид Русский
      никому антоновы не нужны

      Ну почему нужны конечно.Есть страны ,которые бояться осложнений отношений с США ( Азербайджан,С Корея) и не закупают самолеты подобного типа.Или страны ,которые сами начинают производство и им нужна помощь ( как Китай на пример ) Но такие стираны не закупают самолеты сотнями ,2-3 и не более,ну 10 максимум.А такое количество просто продлевает стагнацию производителя .Украине нужен твердый заказ хотя бы на 30-40 бортов .Тогда имеет смысл ввязываться в обновление конструкции и сертификацию
      APASUS
      1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 11:11
        от антонова хотят всего лишь технологии, самолеты это так, занавеска
        Не либероид Русский
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:06
    Предприятие «Антонов» надеется не только на широкое участие в совместном проекте американских авиастроителей, но планирует войти со своими разработками на международный и даже североамериканский рынок воздушных судов. В частности, украинцы планируют, что их Ан-77 (созданный на базе так и не пошедшего в серию украино-российского Ан-70) сможет занять промежуточную нишу между такими моделями, как Lockheed C-130 «Hercules» (грузоподъёмность 21 т) и Boeing C-17 «Globemaster III» (грузопод. 78 т)
    Сладостный дурман грёз во время залюбливания до смерти . Если Антонов и нужен американцам , то для продления ресурса существующего парка Русланов и их применения в логистике нато . Может быть возобновление производства новых , но вряд ли . Интересуюсь спросить , а где американцы возьмут замену российским комплектующим ? Видно купят у нас же и перепродадут маржинально- безвозмздно украинцам ...
    КВУ-НСвД
    1. alexmach (Александр) Сегодня, 11:45
      Если Антонов и нужен американцам , то для продления ресурса существующего парка Русланов и их применения в логистике нато

      Для обновления парка русланов где? Они используются какой-то из стран нато? Какой?
      alexmach
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:55
        Цитата: alexmach
        Они используются какой-то из стран нато? Какой?

        Они используются В ИНТЕРЕСАХ нато . Ссылки готовой нету , но просто забейте например в яндекс что нибудь вроде " использование руслан нато " или вроде того - найдёте всё что интересует ... hi
        КВУ-НСвД
  4. пищак Сегодня, 11:09
    "КБ «Антонов» и авиаиндустрия США: кто кого задушит в сладостных объятиях?"
    Здесь и к бабке не ходи-американцы своей антироссийской и русофобской колониальной( отнюдь не "сладостной"!) политикой на постмайданной "Юкрейн" уже, по факту, окончательно задушили КБ "Антонов", "перекрыли ему кислород", а эти "трепыхания" с американскими комплектующими-лишь агония умирающей организации! имхо
    пищак
  5. Strashila (I) Сегодня, 11:18
    Американцы в очередной раз ознакомятся и получат доступ на халяву к разработкам... и кинут, как это всегда они делают.
    Strashila
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 11:21
    Не для того СССР убивали и его авиастроение, чтобы потом что-то "возрождать". Для развития нужны какие-либо инвестиции да и просто огромный объем оборотных средств, которыми КБ Антонов вряд ли располагает. Можно конечно целевой кредит взять, но наверняка все хотелки закончатся крахом. Нужно выпускать серии как Эмбраер и Бомбардье, а не штучные экземпляры.
    P.S. И какие самолеты вообще? На территории Украины должно быть население тупых потребителей как и везде.
    Altona
  7. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 11:27
    Какая экспрессия... никто душить не будет, поматросят и бросят. А может и матросить не станут...
    Olddetractor
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:50
      скушают и не подавятся...
      Masya Masya
  8. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:33
    "Антонов", окончательное аминь, покойся с миром .... сами выбрали, т.е. наскакали!
    rocket757
  9. andrewkor Сегодня, 11:45
    Сотрудничество с США в любой области априори предполагает высочайшие стандарты деятельности.
    В свое время ТАПОиЧ подрядился для Боинга кое какие простые сборки изготавливать,что то там в кабине.Заказчик остался доволен,встал вопрос о дальнейшей ,более сложной работе.А Боинг выдвинул требование,что бы они в Сиэтле могли Online отслеживать техпроцесс через Интернет,в частности термообработку деталей.На этом сотрудничество завершилось!
    andrewkor
  10. Insaider Сегодня, 11:48
    Предприятия Антонов больше нет на украине !!
    Осталось вот это только ..

    А память осталась ,со слезами на глазах..
    Insaider
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