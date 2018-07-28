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КБ «Антонов» и авиаиндустрия США: кто кого задушит в сладостных объятиях?
Данное соглашение между украинскими и североамериканскими самолётостроительными компаниями о начале поставок из США дефицитных комплектующих и о создании совместного производства стало результатом достаточно долгих переговоров, которые с наибольшей активностью шли весь прошедший июль.
По сообщениям международных информационных агентств, Александр Донец, очередной (уже четвёртый за последние три года) руководитель КБ им. Антонова, заявил о том, что начало сотрудничества с американской стороной позволит вывести предприятие из глубокого кризиса, в котором данная корпорация оказалась из-за разрыва экономических связей между Украиной и Россией.
По словам А. Донца, базовое совместное производство будет находиться на территории Украины, в Гостомеле, и благодаря этому будет решена проблема тех комплектующих, дефицитных материалов и пр., какие в текущий период украинской компании оказалось невозможно получить от российских поставщиков.
Известное в советский период КБ им. Антонова разработало несколько десятков моделей различных транспортных самолётов, включая знаменитые сверхтяжёлые «Руслан» и «Мрия». Однако после 2005 года корпорация отказалась от разработки новых моделей, а в 2015 году остановилось и производство.
Украинские авиапромышленники планируют благодаря североамериканской помощи начать выпуск таких самолётов, как Ан-158, Ан-178 и иных, которые будут поставляться (конечно, в случае успешного развития данного СП) на рынки преимущественно стран Передней Азии.
Предприятие «Антонов» надеется не только на широкое участие в совместном проекте американских авиастроителей, но планирует войти со своими разработками на международный и даже североамериканский рынок воздушных судов. В частности, украинцы планируют, что их Ан-77 (созданный на базе так и не пошедшего в серию украино-российского Ан-70) сможет занять промежуточную нишу между такими моделями, как Lockheed C-130 «Hercules» (грузоподъёмность 21 т) и Boeing C-17 «Globemaster III» (грузопод. 78 т).
Также определённые надежды украинские авиастроители возлагают на созданные без российских комплектующих Ан-178 (прошедший лётные испытания в мае 2015) и на Ан-134Д (представленный «Укроборонпромом» в июне 2017 на авиасалоне в Ле-Бурже).
Однако в реальности, по мнению ряда российских военных экспертов, украинские воздушные суда ни европейским, ни североамериканским самолётостроительным корпорациям не нужны, так как, по большому счёту, они являются их прямыми конкурентами.
В последнее время о заинтересованности в приобретении Ан-178 заявляли такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Азербайджан и даже ВВС Ирака (по вероятно случайному совпадению все эти государства – союзники США), а также… Китай. Однако пока автору неизвестно об экспортных поставках из Украины данных самолётов в какие-либо иные государства, главной причиной чего является отсутствие комплектующих, необходимых для возобновления их выпуска.
По сообщениям международных информационных агентств, Александр Донец, очередной (уже четвёртый за последние три года) руководитель КБ им. Антонова, заявил о том, что начало сотрудничества с американской стороной позволит вывести предприятие из глубокого кризиса, в котором данная корпорация оказалась из-за разрыва экономических связей между Украиной и Россией.
Украинский Ан-178 готовиться совершить посадку во время международного авиакосмического салона в Ле-Бурже
По словам А. Донца, базовое совместное производство будет находиться на территории Украины, в Гостомеле, и благодаря этому будет решена проблема тех комплектующих, дефицитных материалов и пр., какие в текущий период украинской компании оказалось невозможно получить от российских поставщиков.
Известное в советский период КБ им. Антонова разработало несколько десятков моделей различных транспортных самолётов, включая знаменитые сверхтяжёлые «Руслан» и «Мрия». Однако после 2005 года корпорация отказалась от разработки новых моделей, а в 2015 году остановилось и производство.
Украинские транспортные самолёты Ан-178 и сопровождающий его Ан-158
Украинские авиапромышленники планируют благодаря североамериканской помощи начать выпуск таких самолётов, как Ан-158, Ан-178 и иных, которые будут поставляться (конечно, в случае успешного развития данного СП) на рынки преимущественно стран Передней Азии.
Предприятие «Антонов» надеется не только на широкое участие в совместном проекте американских авиастроителей, но планирует войти со своими разработками на международный и даже североамериканский рынок воздушных судов. В частности, украинцы планируют, что их Ан-77 (созданный на базе так и не пошедшего в серию украино-российского Ан-70) сможет занять промежуточную нишу между такими моделями, как Lockheed C-130 «Hercules» (грузоподъёмность 21 т) и Boeing C-17 «Globemaster III» (грузопод. 78 т).
Также определённые надежды украинские авиастроители возлагают на созданные без российских комплектующих Ан-178 (прошедший лётные испытания в мае 2015) и на Ан-134Д (представленный «Укроборонпромом» в июне 2017 на авиасалоне в Ле-Бурже).
Вид изнутри кабины пилотов в Ан-178
Однако в реальности, по мнению ряда российских военных экспертов, украинские воздушные суда ни европейским, ни североамериканским самолётостроительным корпорациям не нужны, так как, по большому счёту, они являются их прямыми конкурентами.
В последнее время о заинтересованности в приобретении Ан-178 заявляли такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Азербайджан и даже ВВС Ирака (по вероятно случайному совпадению все эти государства – союзники США), а также… Китай. Однако пока автору неизвестно об экспортных поставках из Украины данных самолётов в какие-либо иные государства, главной причиной чего является отсутствие комплектующих, необходимых для возобновления их выпуска.
Автор: Михаил Сириец
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