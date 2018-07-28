11:59 28 июля
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Герой нашего времени. Дмитрий Павленко

Этот человек – не герой книжек о настоящем человеке или художественных фильмов, нет, он живой и активный наш современник.

Да, он не какой-то великий изобретатель, не выдающийся герой войны, не всемирно известный музыкант и даже не олигарх.

Он просто герой. Герой духа. Победитель своего тела и жизненных обстоятельств.



Дмитрий Павленко с семьёй


Когда ему было 19 лет (в 1999 году), он проходил срочную службу по призыву, и в ходе армейских учений у него в руках взорвалась граната. Ранения были столь критическими, что ему пришлось пережить ампутацию обеих рук и обеих ног.

Как это ни странно, но, согласно полученным в результате увольнения документам, младший сержант Павленко был уволен в срок и без травм, а командование сочло, что вся вина за случившееся падает на самого солдата, и армия ничего ему не должна.

Только в результате многолетних судебных тяжб семье пострадавшего солдата удалось добиться справедливости, он был признан травмированным в ходе воинской службы, и ему была назначена пенсия по инвалидности.

Однако, несмотря на весь ужас своего положения, он не замкнулся в себе, не спился и не ушёл в мир иной. Дмитрий Павленко, несмотря ни на что, прошёл трудный путь реабилитации, привык к новым условиям быта, а, главное, сохранил огромную жажду жизни.


Дмитрий Павленко в ходе глубоководного погружения в Красном море


Несколько лет назад он узнал о подвиге Филиппа Круазона, французского дайвера, как и Дмитрий, потерявшего руки и ноги. В 2013 году этот французский титан духа (извините за пафос, но это факт) совершил погружение на глубину 33 метра, чем установил мировой рекорд. Услышав об этом, наш соотечественник решил поддержать честь нашей страны и стал тренироваться. Он получил свидетельство профессионального дайвера.

В мае 2018 года Дмитрий Павленко, приехав в Египет с группой поддержки, смог совершить рекордное самостоятельное (!) погружение на глубину в 40 метров. Это достижение было подтверждено международной организацией Ehandicap World Record, которая зафиксировала данную победу.


Дмитрий Павленко после установления рекорда


Однако на этом Дмитрий, без сомнения, один из героев нашего времени, не остановился. На сентябрь 2018 года он запланировал новое погружение, уже в Чёрном море, где осуществлять дайвинг человеку со столь ограниченными возможностями значительно сложнее (в отличие от Красного моря, в Чёрном плохая видимость, иная солёность и большая разница температур).

…По его словам, самыми тяжёлыми были первые годы, когда надо было привыкать ко всему, осваивать новые навыки. Однако постепенно он смог не только научиться делать дела по дому, но и работать с мобильным телефоном и даже водить автомобиль.

Сейчас Дмитрий вместе со своей женой Ольгой (которая, кстати, ассистирует ему во время погружений) и двумя детьми (дочь Станислава, 11 лет, и сын Владислав, 5 лет) проживает в Зеленограде, куда они смогли перебраться несколько лет назад из небольшого посёлка на Урале, его малой родины. Работает он сейчас в АНО «Мир человека – реабилитационное сообщество», где совместно с коллегами создал и внедряет в жизнь программу психологической реабилитации людей, попавших в подобные ему жизненные обстоятельства.

По его словам, необходимо, чтобы человек, переживший тяжелейшие травмы, постепенно начинал верить в себя, и из личности, принимающей помощь, становился лицом, которое эту помощь оказывает другим, ведь только это полностью преображает его собственную жизнь.


Ура, мировой рекорд достигнут!


Следует сказать, что данный материал был запланирован к публикации уже некоторое время назад, но работа над ним всё продолжалась. И буквально на днях автор этих строк узнаёт о том, что инициативной группе, поддерживающей Дмитрия, всё-таки удалось снова очень быстро собрать необходимые средства, и 27 июля 2018 года наш выдающийся соотечественник погрузился в Чёрное море на глубину в 30 метров в районе Балаклавы. Был установлен рекорд для нашей страны, зафиксированный в «Книге рекордов России».

Остаётся только в честь этого героя духа крикнуть «ура». Троекратное, дважды короткое, третье протяжное:

— Ура! Ура! Ура-а-а-а!

К сожалению, по каким-то причинам наши центральные телеканалы не посчитали нужным сообщить о рекордах, поставленных в честь нашей Родины, причём человеком с такими ограниченными возможностями, но с поистине безграничной силой духа. Однако "Военное обозрение" предоставило возможность для публикации об этом, за что выражаем данному порталу огромную благодарность.

Как говорит Дмитрий, глубины морские он уже, можно сказать, покорил, и следующий этап для него – попробовать покорить небо! Планы у этого героя нашего времени "простые": полёт на дельтаплане, полёт на самолёте, а потом и прыжок с парашютом!

Но самое важное в его жизни, по его словам, не его рекорды, а то, что его дети могут прийти и сказать: «Папа, у меня сломался велосипед!». И он идёт и чинит его сам, или, в крайнем случае, находит того, кто помогает ему это делать. Таким образом, главное, — это то, что его дети воспринимают своего отца как полноценного и здорового мужчину.
Автор: Михаил Матюгин


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Комментарии 11

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  1. Don Karleone Сегодня, 10:14
    Молодец. Пример для многих не инвалидов
    Don Karleone
  2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 10:14
    снимаю шляпу перед таким человеком, с дикой силой воли good сам как дайвер могу подтвердить что без конечностей там ну очень трудно, даже можно сказать не возможно hi
    Сандор Клиган
  3. Insaider Сегодня, 10:16
    Молодец конечно, но вот если бы в коровнике навоз выгреб в провинции (калек в деревне много таких же). ..Вот это рекорд был бы ! Затылок чешу от такой новости ..(нашли рекорд блин..)
    Insaider
    1. Михаил Матюгин (Михаил ) Сегодня, 10:40
      Цитата: Insaider
      но вот если бы в коровнике навоз выгреб в провинции

      Когда она жил на Урале, то и навоз выгребал. Этот человек научился не просто сам себя обслуживать, не имея ни рук, ни ног, а даже обрёл многие, казавшиеся более недоступными для него, трудовые навыки, недавно выучился даже самостоятельно водить автомобиль (хотя я просто не преставляю, как он смог пройти медкомиссию и получить необходимые справки от врачей - спасибо им, что не проявили формализма).
      Михаил Матюгин
      1. Insaider Сегодня, 11:00
        Цитата: Михаил Матюгин
        Цитата: Insaider
        но вот если бы в коровнике навоз выгреб в провинции

        Когда она жил на Урале, то и навоз выгребал. Этот человек научился не просто сам себя обслуживать, не имея ни рук, ни ног, а даже обрёл многие, казавшиеся более недоступными для него, трудовые навыки, недавно выучился даже самостоятельно водить автомобиль (хотя я просто не преставляю, как он смог пройти медкомиссию и получить необходимые справки от врачей - спасибо им, что не проявили формализма).

        Хорошо , согласен ...Но кто его спонсирует ,для таких рекордов ? Там на эти дегьги можно многим инвалидам помочь ..Тысячам !!!! Кто то пиарится просто на этой теме..Просто представьте сколько инвалидов зубами скрипят видя все это ..? angry
        Тупой либерастный пиар .. negative
        Insaider
        1. Михаил Матюгин (Михаил ) Сегодня, 11:07
          Цитата: Insaider
          Но кто его спонсирует ,для таких рекордов ? Там на эти дегьги можно многим инвалидам помочь ..Тысячам !!!!

          Вообще то его поддерживает инициативная группа, и деньги собирают путём добровольных пожертвований от всех желающих. Египетская экспедиция обошлась всего в пару сотен тыс.рублей (Вы видимо СОВСЕМ не знаете стоимости протезов, думая что на эти деньги можно помочь ТЫСЯЧАМ, тем более что в РФ базовые модели протезов предоставляються государством бесплатно), при том, что на эти деньги выехала вся его семья и лица-представители компании, фиксировавшей рекорды, его сопровождавшие + множество людей, его поддерживающих, приехали сами, предоставили бесплатно оборудование и т.п.

          Цитата: Insaider
          Просто представьте сколько инвалидов зубами скрипят видя все это ..?
          А не надо скрипеть зубами, этот человек ПОКАЗЫВАЕТ НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ ПУТЬ к получению нового качества жизни ! И сам уже долгое время работает в программе реабилитации !
          Михаил Матюгин
          1. Insaider Сегодня, 11:38
            Цитата: Михаил Матюгин
            А не надо скрипеть зубами, этот человек ПОКАЗЫВАЕТ НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ ПУТЬ к получению нового качества жизни ! И сам уже долгое время работает в программе реабилитации !

            Ну ладно понятно ..Берут пару десятков инвалидов и показывают как нужно жить и бороться ,а остальные миллионы ..просто умирают или требуют тоже самое и начинается ! Сейчас все инвалиды захотят "рекорды ставить " !!!! вот только их никто не слышит и не видит....Вот если они против Путина что то скажкт ,тогда и до рекорда их допустят .. laughing

            Эти шаблоны СМИ я уже давно знаю ..Чистый пиар ! negative
            Insaider
        2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 11:39
          Цитата: Insaider
          Тысячам !!!!

          Продай комп, помоги пенсионерам!!!
          Serg65
  4. пищак Сегодня, 10:48
    Действительно, чрезвычайно жизненно стойкий человек Дмитрий и чрезвычайно самоотверженный человек его супруга Ольга! У меня Батя и Мама были с теми же жизненно важными человеческими качествами, благодаря этому Отец смог частично реабилитироваться и плодотворно прожил после операций 22 года, а не "максимум 2 года", как ему пророчили врачи. Поэтому вдохновляющий пример жизнестойкости и жертвенности людской был у меня перед глазами и не позволяет отчаиваться!
    Больше нужно рассказывать о Дмитрии людям, правильное Дело он делает, являя собой наглядный Живой Пример того, как не нужно сдаваться в самых трудных и, казалось бы, безнадежных ситуациях!
    Крепкого Здоровья Дмитрию и Ольге, их детям и всем, кто помогает этой замечательной Семье! Пусть сбываются их заветные Надежды!
    Благодарю сайт ВО за такое яркое Напоминание о том, что в любой ситуации нужно бороться и верить в себя и в людей!
    С уважением
    пищак
  5. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 10:55
    НАСТОЯЩИМ ГЕРОЯМ СЛАВА!
    Сармат Саныч
  6. sib.ataman Сегодня, 11:39
    Действительно титан духа! То что справился с своим положением-герой! А найдя ещё и своё место в жизни-вообще уникум! С ним теперь должны самым теснейшим образом работать спецы психологи по освоению его опыта, и созданию методик и практик, как выходить из кризиса людям, оказавшимся в подобной ситуации, и находить своё место в жизни в новых условиях!
    Здесь на форуме были статьи о героях ВОв, получивших тяжёлые ранения и увечия, которые оказались никому не нужны! Ни родным, ни государству! Как они в муках и страданиях сгинули: кто от пъянства и равнодушия, а кто от болезней и безисходности! Кто в приютах типа Валаама, а кто и под забором! Страна потеряла этих людей, не сумев им помочь! Зато сегодня скулёж-гундёж о демографических ямах и низкой рождаемости! И огромные деньги, потраченные государством на подъём рождаемости. А если бы в своё время создали бы в государстве службу или систему по реабилитации и возвращению к полноценной жизни пострадавших в самых разных условиях людей (не только на войне или ДТП), то сколько бы денег сэкономили и людей сохранили?
    sib.ataman
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