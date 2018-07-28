Герой нашего времени. Дмитрий Павленко

Дмитрий Павленко с семьёй

Дмитрий Павленко в ходе глубоководного погружения в Красном море

Дмитрий Павленко после установления рекорда

Ура, мировой рекорд достигнут!

Этот человек – не герой книжек о настоящем человеке или художественных фильмов, нет, он живой и активный наш современник.Да, он не какой-то великий изобретатель, не выдающийся герой войны, не всемирно известный музыкант и даже не олигарх.Он просто герой. Герой духа. Победитель своего тела и жизненных обстоятельств.Когда ему было 19 лет (в 1999 году), он проходил срочную службу по призыву, и в ходе армейских учений у него в руках взорвалась граната. Ранения были столь критическими, что ему пришлось пережить ампутацию обеих рук и обеих ног.Как это ни странно, но, согласно полученным в результате увольнения документам, младший сержант Павленко был уволен в срок и без травм, а командование сочло, что вся вина за случившееся падает на самого солдата, и армия ничего ему не должна.Только в результате многолетних судебных тяжб семье пострадавшего солдата удалось добиться справедливости, он был признан травмированным в ходе воинской службы, и ему была назначена пенсия по инвалидности.Однако, несмотря на весь ужас своего положения, он не замкнулся в себе, не спился и не ушёл в мир иной. Дмитрий Павленко, несмотря ни на что, прошёл трудный путь реабилитации, привык к новым условиям быта, а, главное, сохранил огромную жажду жизни.Несколько лет назад он узнал о подвиге Филиппа Круазона, французского дайвера, как и Дмитрий, потерявшего руки и ноги. В 2013 году этот французский титан духа (извините за пафос, но это факт) совершил погружение на глубину 33 метра, чем установил мировой рекорд. Услышав об этом, наш соотечественник решил поддержать честь нашей страны и стал тренироваться. Он получил свидетельство профессионального дайвера.В мае 2018 года Дмитрий Павленко, приехав в Египет с группой поддержки, смог совершить рекордное самостоятельное (!) погружение на глубину в 40 метров. Это достижение было подтверждено международной организацией Ehandicap World Record, которая зафиксировала данную победу.Однако на этом Дмитрий, без сомнения, один из героев нашего времени, не остановился. На сентябрь 2018 года он запланировал новое погружение, уже в Чёрном море, где осуществлять дайвинг человеку со столь ограниченными возможностями значительно сложнее (в отличие от Красного моря, в Чёрном плохая видимость, иная солёность и большая разница температур).…По его словам, самыми тяжёлыми были первые годы, когда надо было привыкать ко всему, осваивать новые навыки. Однако постепенно он смог не только научиться делать дела по дому, но и работать с мобильным телефоном и даже водить автомобиль.Сейчас Дмитрий вместе со своей женой Ольгой (которая, кстати, ассистирует ему во время погружений) и двумя детьми (дочь Станислава, 11 лет, и сын Владислав, 5 лет) проживает в Зеленограде, куда они смогли перебраться несколько лет назад из небольшого посёлка на Урале, его малой родины. Работает он сейчас в АНО «Мир человека – реабилитационное сообщество», где совместно с коллегами создал и внедряет в жизнь программу психологической реабилитации людей, попавших в подобные ему жизненные обстоятельства.По его словам, необходимо, чтобы человек, переживший тяжелейшие травмы, постепенно начинал верить в себя, и из личности, принимающей помощь, становился лицом, которое эту помощь оказывает другим, ведь только это полностью преображает его собственную жизнь.Следует сказать, что данный материал был запланирован к публикации уже некоторое время назад, но работа над ним всё продолжалась. И буквально на днях автор этих строк узнаёт о том, что инициативной группе, поддерживающей Дмитрия, всё-таки удалось снова очень быстро собрать необходимые средства, и 27 июля 2018 года наш выдающийся соотечественник погрузился в Чёрное море на глубину в 30 метров в районе Балаклавы. Был установлен рекорд для нашей страны, зафиксированный в «Книге рекордов России».Остаётся только в честь этого героя духа крикнуть «ура». Троекратное, дважды короткое, третье протяжное:— Ура! Ура! Ура-а-а-а!К сожалению, по каким-то причинам наши центральные телеканалы не посчитали нужным сообщить о рекордах, поставленных в честь нашей Родины, причём человеком с такими ограниченными возможностями, но с поистине безграничной силой духа. Однако "Военное обозрение" предоставило возможность для публикации об этом, за что выражаем данному порталу огромную благодарность.Как говорит Дмитрий, глубины морские он уже, можно сказать, покорил, и следующий этап для него – попробовать покорить небо! Планы у этого героя нашего времени "простые": полёт на дельтаплане, полёт на самолёте, а потом и прыжок с парашютом!Но самое важное в его жизни, по его словам, не его рекорды, а то, что его дети могут прийти и сказать: «Папа, у меня сломался велосипед!». И он идёт и чинит его сам, или, в крайнем случае, находит того, кто помогает ему это делать. Таким образом, главное, — это то, что его дети воспринимают своего отца как полноценного и здорового мужчину.