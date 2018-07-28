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Стенгазета палаты номер 6. В сети появились выдержки из украинского учебника географии
В социальных сетях появились страницы современного украинского учебника географии для школьников (8 класс). Авторами этого учебного пособия являются такие личности как Пётр Масляк и Светлана Капирулина. Действия в майданной идеологической струе, авторы учебника удостоились насмешек даже со стороны собственно украинской общественности. Комментарии того, что в учебники демонстрируется, активно наполняют сеть.
Вот лишь несколько выдержек из этого учебного пособия, по которому учатся современные украинские школьники (обращаем внимание, что учебник издан в 2016 году и официально рекомендован Минобрнауки Украины):
Об украинской пшенице:
Об украинской космонавтике:
А как же Гагарин, разве не "украинец"?
Об украинцах, как древнейшей нации мира, как считают "некоторые учёные":
Учебник проиллюстрирован следующим рисунком:
Все эти сведения были опубликованы на странице пользователя Фейсбука по имени Андрей Манчук. Вот несколько комментариев к перлам из украинского учебника:
И комментарий в виде листа украинского обучающегося с попыткой сдать зачёт уже по естественнонаучной дисциплине:
Однако многие пользователи отметили совершенно справедливую вещь: над этими текстами можно сколь угодно долго иронизировать, но вся проблема в том, что это сознательное оболванивание современной украинской молодёжи. А ведь именно ей через 10-20 лет перейдёт часть управления на Украине, в её регионах, и можно только представить, как аукнется всё то, что описывается такими авторами как упомянутые выше Пётр Масляк и Светлана Капирулина. Потому ирония на самом деле очень горька. Оболванивание целой нации продолжается, и отнюдь не все на Украине выступают против этого.
Вот лишь несколько выдержек из этого учебного пособия, по которому учатся современные украинские школьники (обращаем внимание, что учебник издан в 2016 году и официально рекомендован Минобрнауки Украины):
Фактически тысячи лет Украина была в одних и тех же пределах. Люди здесь занимались тем же, чем занимаются и сегодня - выращивали пшеницу и рожь, овощи и фрукты, разводили скот. Занимались ремеслом и охотой, обменивались товарами с близкими и дальними народами. Античные исследователи отмечали атлетическое строение мужчин, их храбрость и воинственность, а также красоту женщин. Разве это не характеристика современного украинского народа?
Об украинской пшенице:
Сегодня украинской, трипольской пшеницей кормится весь мир. Её завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину.
Об украинской космонавтике:
Непреодолимая тяга к звёздам - это особенность украинского характера. Украинцы в этой области сделали больше, чем все другие народы мира, вместе взятые. Теорию космических полётов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы О.Засядько, М.Кибальчич, К. Циолковский-Наливайко, Ю.Кондратюк, С.Королёв, В.Глушко, В.Челомей, М.Яримович, С.Дудчак, М.Янгель, Г.Лозино-Лозинский, И.Сикорский. Наша нация дала миру Крылья.
А как же Гагарин, разве не "украинец"?
Об украинцах, как древнейшей нации мира, как считают "некоторые учёные":
Американские учёные считают украинский древнейшей нацией мира. Среди некоторых немецких историков бытует мнение, что украинцы являются славянизированных германцами.
Учебник проиллюстрирован следующим рисунком:
Все эти сведения были опубликованы на странице пользователя Фейсбука по имени Андрей Манчук. Вот несколько комментариев к перлам из украинского учебника:
Стенгазета палаты №6
Если продолжат "исследовать то придут к тому, что обезьяна произошла от украинца.
"Мы живём в лучшей стране на свете, и все остальные страны нам завидуют".
И комментарий в виде листа украинского обучающегося с попыткой сдать зачёт уже по естественнонаучной дисциплине:
Однако многие пользователи отметили совершенно справедливую вещь: над этими текстами можно сколь угодно долго иронизировать, но вся проблема в том, что это сознательное оболванивание современной украинской молодёжи. А ведь именно ей через 10-20 лет перейдёт часть управления на Украине, в её регионах, и можно только представить, как аукнется всё то, что описывается такими авторами как упомянутые выше Пётр Масляк и Светлана Капирулина. Потому ирония на самом деле очень горька. Оболванивание целой нации продолжается, и отнюдь не все на Украине выступают против этого.
Использованы фотографии: Фейсбук
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