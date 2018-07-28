Стенгазета палаты номер 6. В сети появились выдержки из украинского учебника географии

Фактически тысячи лет Украина была в одних и тех же пределах. Люди здесь занимались тем же, чем занимаются и сегодня - выращивали пшеницу и рожь, овощи и фрукты, разводили скот. Занимались ремеслом и охотой, обменивались товарами с близкими и дальними народами. Античные исследователи отмечали атлетическое строение мужчин, их храбрость и воинственность, а также красоту женщин. Разве это не характеристика современного украинского народа?

Сегодня украинской, трипольской пшеницей кормится весь мир. Её завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину.

Непреодолимая тяга к звёздам - это особенность украинского характера. Украинцы в этой области сделали больше, чем все другие народы мира, вместе взятые. Теорию космических полётов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы О.Засядько, М.Кибальчич, К. Циолковский-Наливайко, Ю.Кондратюк, С.Королёв, В.Глушко, В.Челомей, М.Яримович, С.Дудчак, М.Янгель, Г.Лозино-Лозинский, И.Сикорский. Наша нация дала миру Крылья.

Американские учёные считают украинский древнейшей нацией мира. Среди некоторых немецких историков бытует мнение, что украинцы являются славянизированных германцами.

Стенгазета палаты №6

Если продолжат "исследовать то придут к тому, что обезьяна произошла от украинца.

"Мы живём в лучшей стране на свете, и все остальные страны нам завидуют".