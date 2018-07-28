06:44 28 июля
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Стенгазета палаты номер 6. В сети появились выдержки из украинского учебника географии

В социальных сетях появились страницы современного украинского учебника географии для школьников (8 класс). Авторами этого учебного пособия являются такие личности как Пётр Масляк и Светлана Капирулина. Действия в майданной идеологической струе, авторы учебника удостоились насмешек даже со стороны собственно украинской общественности. Комментарии того, что в учебники демонстрируется, активно наполняют сеть.

Вот лишь несколько выдержек из этого учебного пособия, по которому учатся современные украинские школьники (обращаем внимание, что учебник издан в 2016 году и официально рекомендован Минобрнауки Украины):
Фактически тысячи лет Украина была в одних и тех же пределах. Люди здесь занимались тем же, чем занимаются и сегодня - выращивали пшеницу и рожь, овощи и фрукты, разводили скот. Занимались ремеслом и охотой, обменивались товарами с близкими и дальними народами. Античные исследователи отмечали атлетическое строение мужчин, их храбрость и воинственность, а также красоту женщин. Разве это не характеристика современного украинского народа?


Об украинской пшенице:


Сегодня украинской, трипольской пшеницей кормится весь мир. Её завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину.


Об украинской космонавтике:

Непреодолимая тяга к звёздам - это особенность украинского характера. Украинцы в этой области сделали больше, чем все другие народы мира, вместе взятые. Теорию космических полётов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы О.Засядько, М.Кибальчич, К. Циолковский-Наливайко, Ю.Кондратюк, С.Королёв, В.Глушко, В.Челомей, М.Яримович, С.Дудчак, М.Янгель, Г.Лозино-Лозинский, И.Сикорский. Наша нация дала миру Крылья.


А как же Гагарин, разве не "украинец"?

Об украинцах, как древнейшей нации мира, как считают "некоторые учёные":
Американские учёные считают украинский древнейшей нацией мира. Среди некоторых немецких историков бытует мнение, что украинцы являются славянизированных германцами.


Учебник проиллюстрирован следующим рисунком:
Стенгазета палаты номер 6. В сети появились выдержки из украинского учебника географии


Все эти сведения были опубликованы на странице пользователя Фейсбука по имени Андрей Манчук. Вот несколько комментариев к перлам из украинского учебника:

Стенгазета палаты №6


Если продолжат "исследовать то придут к тому, что обезьяна произошла от украинца.


"Мы живём в лучшей стране на свете, и все остальные страны нам завидуют".


И комментарий в виде листа украинского обучающегося с попыткой сдать зачёт уже по естественнонаучной дисциплине:


Однако многие пользователи отметили совершенно справедливую вещь: над этими текстами можно сколь угодно долго иронизировать, но вся проблема в том, что это сознательное оболванивание современной украинской молодёжи. А ведь именно ей через 10-20 лет перейдёт часть управления на Украине, в её регионах, и можно только представить, как аукнется всё то, что описывается такими авторами как упомянутые выше Пётр Масляк и Светлана Капирулина. Потому ирония на самом деле очень горька. Оболванивание целой нации продолжается, и отнюдь не все на Украине выступают против этого.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 14

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  1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:12
    Фактически тысячи лет Украина была в одних и тех же пределах
    Можно даже не комментировать очередную чушь украинских "историков". Не удивлюсь если скоро появится утверждение, что Порошенко реинкарнация Моисея и тоже ведет свой народ к "светлому будущему".
    rotmistr60
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:25
      Цитата: rotmistr60
      Не удивлюсь если скоро появится утверждение, что Порошенко реинкарнация Моисея и тоже ведет свой народ к "светлому будущему".

      а где они пустыню найдут? laughing
      LSA57
      1. Чёрный Сегодня, 06:26
        Из своих детей они воспитывают не просто дегенератов, а высокомерных (!) дегенератов. Дегенератов-нацистов.....Потерянное поколение украинцев.
        Что от них останется в истории?Только Майдан, только кастрюли на голове и скачки.
        Чёрный
      2. tolmachiev51 (александр) Сегодня, 06:34
        "Насыпят"!!!- черное море пример.
        tolmachiev51
  2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:23
    Ну, что ещё можно сказать.
    LSA57
    1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 06:35


      Сказано все, добавить нечего.
      БorisovичЪ
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:38
        Цитата: БorisovичЪ


        Сказано все, добавить нечего.

        LSA57
        1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 06:42
          Цитата: LSA57
          Цитата: БorisovичЪ


          Сказано все, добавить нечего.


          БorisovичЪ
  3. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 06:25
    На Украине идёт обыкновенное оскотинивание населения. "Горе быть побежденным, ибо историю для них будет писать победитель."
    Грэг Миллер
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:26
    Но ведь кто то же все это сочинял? Да не кто то, а совершенно конкретные авторы. Реально верят в ЭТО? Или просто придуриваются? Пишут на заказ. Кушать то хочется wassat
    Горный стрелок
  5. Krasnodar Сегодня, 06:34
    На Фудзияме снег лежит красиво
    Небес касаясь величавой шапкой
    А в небо шаттл летит красивой птицей
    Покоясь на ракете величавой
    Дывысь, Ниппон, це украински космонавты
    Шёл тысяча пятьсот двадцатый год ...
    Krasnodar
  6. tolmachiev51 (александр) Сегодня, 06:38
    Может и не заказ ,на сколько образованы о том и пишут !!!
    tolmachiev51
  7. Masya Masya (Маня) Сегодня, 06:38
    Наша нация дала миру Крылья.

    Я так понимаю... Вакула на чёрте... belay
    Сегодня украинской, трипольской пшеницей кормится весь мир

    Дают миру и хлеба, и зрелищ... wink
    Masya Masya
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:43
      Цитата: Masya Masya
      Дают миру и хлеба, и зрелищ...

      ну насчёт первого я сомневаюсь
      а вот насчёт второго... кажись надоели они уже всем. сами себя развлекают
      Марина hi
      LSA57
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